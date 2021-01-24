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Збірна Росії підтримала свого лижника за те, що він напав на суперника під час гонки

Збірна Росії підтримала свого лижника за те, що він напав на суперника під час гонки

Федерація лижних гонок Росії (ФЛГР) не каратиме Олександра Большунова за поведінку на фініші естафети етапу Кубка світу в Лахті.

Про це заявила глава ФЛГР Олена Вяльбе, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на sports.ru.

"З якого переляку? Я його розумію на сто відсотків. Адже неможливо весь час бути на нервах. Я знаю, що нас всюди у всьому звинувачують. Але коли ми починаємо розглядати одну і ту ж ситуацію між Росією та іншими спортсменами, то до нас санкції обов'язкові, а до інших - ні. Правила написали, а читаємо їх так, як зручно наразі", - зазначила вона.

"Ми з ним поговорили. Саша прекрасно розуміє, що руки розпускати не можна. Але він не бив цього спортсмена. Він бив по снігу. Зробили якийсь фурор, що він начебто його мало не вбив. А те, що було після фінішу, то я кілька разів подивилася відео. Він просто в'їхав у нього. Не чіпав його, не бив. Так, в'їхав, напевно, навмисно. Але це нерви. Неможливо все це витримати", - сказала Вяльбе.

Як повідомлялося, росіянина Большунова дискваліфіковано за спробу збити з ніг фінського лижника після фінішу естафети на Кубку світу. Результат збірної РФ анульовано.

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Автор: 

росія (65002) спорт (1616) Фінляндія (1299)


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Топ коментарі
+111
Сборная России поддержала своего лыжника за то, что он напал на соперника во время гонки - Цензор.НЕТ 3266
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24.01.2021 17:31
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Сборная России поддержала своего лыжника за то, что он напал на соперника во время гонки - Цензор.НЕТ 9007
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24.01.2021 17:29
+72
Сборная России поддержала своего лыжника за то, что он напал на соперника во время гонки - Цензор.НЕТ 3
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24.01.2021 17:35
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дисквалифицировать Федерацию лыжных гонок росии...
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24.01.2021 18:17 Відповісти
недонация биомусора!
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24.01.2021 18:24 Відповісти
ровно треть новостей о России и околосвязанных. Любовь бывает зла
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24.01.2021 18:25 Відповісти
Збірна Росії підтримала свого лижника за те, що він напав на суперника під час гонки - Цензор.НЕТ 5218
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24.01.2021 18:27 Відповісти
брат маргаритки симонян
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24.01.2021 19:00 Відповісти
Я только не пойму одного,а второго педика кацапского,который за финишем тоже руки распустил,чего не дисквалифицируют? Толерастия блЕать!
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24.01.2021 18:28 Відповісти
У кацапов передозировка величием.
Так что навальный не на ту болевую точку давит, предлагая выходить на протесты. Им всем пох на багатство *****, им нужна очередная доза русского величия.
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24.01.2021 18:30 Відповісти
_Выдуманным, абстрактным, обезличенным "величием" десятки миллионов сублимируют собственную индивидуальную ничтожность. Это не гордость рачительного, самодостаточного хозяина за дело собственных рук, это гордость загнанных холопов за своего садиста помещика. Наглухо больная страна...
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24.01.2021 19:12 Відповісти
Сколько уже веков путают два понятия: большой и великий. Большая территория не обязательно предполагает, что там живут какие то особенные люди. Кстати - великий - украинское слово, означающий большой. Дал же господь соседа!
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25.01.2021 07:08 Відповісти
Шляпы мокшанские что тут скажешь. Докукарекаются однажды, получат изды от всех сразу. Вот же гнусь, не умеет проигрывать по честному. И вообще, нечего на соревнованиях делать мокшанам с их допингами, пусть у себя лепешками швыряются. Говноеды.
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24.01.2021 18:30 Відповісти
оно даже не понимает какую х**ню несет...
просто тупое быдло, оправдывает придурашного припадошного
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24.01.2021 18:34 Відповісти
АЗИАТ ЕСТЬ АЗИАТ! НИ ВЫИГРЫВАТЬ ЧЕСТНО НЕ УМЕЮТ, НИ ДОСТОЙНО ПРОИГРЫВАТЬ!
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24.01.2021 18:35 Відповісти
Не азиат! АЗИОПЕЦ!
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24.01.2021 20:57 Відповісти
А что,кто-то удивлен?
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24.01.2021 18:39 Відповісти
Запад. Будет в 1001 раз удивляться как впервые - и зенками лупать.
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24.01.2021 19:14 Відповісти
Збірна Росії підтримала свого лижника за те, що він напав на суперника під час гонки - Цензор.НЕТ 833
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24.01.2021 18:42 Відповісти
Даже голубь сказал фюреру кацапов : Куйло, иди в жопу. И показал направление, куда идти.
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24.01.2021 18:59 Відповісти
«С какого перепуга? Я его понимаю на сто процентов»
Ясна річ, вчора росополіцай в'їхав ногою рособабці в живіт, тепер та в реанімації. Напевно, теж був «на нєрвах»
У них там в Кацапії так прийнято. Б'ють, вбивають, труять, збивають, підривають … і «всьо на нєрвах»
Гидкий, підступний нарід ці кацапи, усе у брати лізли, потім на нєрвах почав убивати
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24.01.2021 18:45 Відповісти
https://tsn.ua/ru/********/opublikovano-video-tarana-rossiyanami-ukrainskogo-buksira-1254963.html "Дави его, бл*дь!" (с)
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24.01.2021 19:09 Відповісти
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24.01.2021 19:40 Відповісти
Ну, финн там своих звизьдюлин честно заслужил.
Увидев, что уступит гонку - наступил кацапу на лыжи, потом несколько раз выставлял в стороны задницу.
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24.01.2021 19:30 Відповісти
Русская свинья - не просто образ.
"Разжиганья" вовсе не боясь,
Наконец-то скажем в полный голос:
Вся Россия - русская свинья!
Та свинья свирепа и космата,
В грязной луже гордо возлежа.
Кроме водки, наглости и мата
Больше за душою - ни шиша.
Грязная, вонючая скотина,
Нечисть, осквернившая собой
Некогда Европы половину,
Синь Невы и снег кавказских гор.
Под ее ярмом народы стонут,
Ее рыло по уши в крови.
И безвинных трупов миллионы
В котлован империи легли.
Ни стыда, ни совести, ни чести -
Нагло хрюкнув, русская свинья
Мир учить берется с новой спесью,
Штатам набивается в "друзья".
На просторах Азии с Европой,
Всех поработив и в грязь втоптав,
Русская свинья обвислой жопой
Претендует сесть на пьедестал, --
Пьедестал всемирного почета.
"Русский, мол, духовностью богат".
Чтобы мир спасти от сей мразоты -
Покупай скорее автомат! http://stomahin.com/rus_svin.htm (с)
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24.01.2021 19:57 Відповісти
Збірна Росії підтримала свого лижника за те, що він напав на суперника під час гонки - Цензор.НЕТ 3243
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24.01.2021 21:07 Відповісти
Дивно, що після сечевої Олімпіади в Сочі їх ще допускають на міжнародні змагання з такою"підмоченою" репутацією.
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24.01.2021 20:01 Відповісти
кацапський скот реально треба ізолювати від цивілізованого світу. ці примати деградували до рівня безсловесної худоби
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24.01.2021 20:02 Відповісти
Як цих приматів кацапських ізолювати, якщо їх пів України а може і більше
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24.01.2021 20:46 Відповісти
В товарні вагони і на родіну
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24.01.2021 23:03 Відповісти
Збірна Росії підтримала свого лижника за те, що він напав на суперника під час гонки - Цензор.НЕТ 3390
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24.01.2021 23:24 Відповісти
Baden.Дуже подобався вірш про свиню.Дякую.Як кажуть московити на своем наречии"Не в бровь,а в глаз"
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24.01.2021 20:29 Відповісти
Автор вірша, - Борис Стомахін, російський опозиціонер, двічі сидів у кацапських тюрмах "за разжиганіє".
Звісно, такі тексти сколєновстанцам не до шмиги:

Полное уничтожение России, ликвидация этой исторически преступной и неисправимо тоталитарной государственности, зародившейся в мрачном и зловещем Московском княжестве 14 века; полный роспуск колониальной русской империи и принятие всех мер для недопущения впредь возрождения хищного русского империализма и реваншизма, - вот она, главная задача НАСТОЯЩЕЙ оппозиции Путину и его клике убийц. Вот за что мы должны бороться, - за то, чтобы вырвать, наконец, у хищного, злобного и кровожадного русского медведя-людоеда его ядерные клыки и обломать ему когти. За то, чтобы найти наконец и безжалостно сломать ту иголку, в которой заключена смерть этого злобного и полоумного Кощея - русской империи!

Б. Стомахин, «Убить империю!»
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24.01.2021 21:35 Відповісти
Скоро мацьковских троглодитов будут допускать токмо на мельдониаду , да и то --исключительно в намордниках и со справками про прививки проти сказу !
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24.01.2021 20:29 Відповісти
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24.01.2021 21:23 Відповісти
Козломорді дикуни.
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24.01.2021 20:29 Відповісти
Понятие о спортивной этике казламордым незнакомо
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24.01.2021 20:32 Відповісти
... Я знаю, что нас везде и всюду во всем обвиняют.
... Но он не бил этого спортсмена. Он бил по снегу.
Он просто въехал в него. Не стал его трогать, бить. Да, въехал, наверное, специально.

----------------------------
Ну конечно не виноват. Въехать специально въехал, но бить не стал. Ну спасибо. что не стал.
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24.01.2021 20:58 Відповісти
По руцким меркам джентельмен
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24.01.2021 22:04 Відповісти
Модератор ЦН, прошу та наполягаю заблокировать навсегда 5х рашистских животных лайкнувших этой статье
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24.01.2021 21:18 Відповісти
Як повідомлялося, росіянина Большунова https://censor.net/ua/video_news/3243706/rosiyanyna_bolshunova_dyskvalifikovano_za_sprobu_zbyty_z_nig_finskogo_lyjnyka_pislya_finishu_estafety за спробу збити з ніг фінського лижника після фінішу естафети на Кубку світу. Результат збірної РФ анульовано.Джерело: https://censor.net/ua/n3243716
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24.01.2021 21:22 Відповісти
Обосраться где только можно,и при этом требовать к себе уважения и равного отношения-поистине кацапская непосредственность(читай-наглость и быдлячество) не имеет аналогов.А без мельдония побеждать чё-то не получается...
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24.01.2021 21:20 Відповісти
РОССИЯ И ТАК В ГОВНЕ И ОПЯТЬ ОБОСРАЛАСЬ )))
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24.01.2021 21:52 Відповісти
Финн вел себя неспортивно, наступил на лыжу кацапу который его обгонял и выставлял жопу мешая обгону.
Толчок - слабое наказание за такое поведение, можно было и начистить хлебало.
У рагулей, правда, свое понимание спортивного поведения.
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24.01.2021 21:55 Відповісти
А вот еще одно рашистское животное со своим *особенно отличным*от всего мира *мнением* ,паскудники, будете жестко наказаны
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24.01.2021 22:28 Відповісти
Неспособность адекватно оценить происходящее присуще слабоумным животным, баранам, типо тебя, единогласно проголосовавшим за осла.
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25.01.2021 07:16 Відповісти
Пысы, в результате вы сами себя уже жестоко наказали.
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25.01.2021 07:17 Відповісти
Животное паскудное,не приученное к лотку, 90е покажутся вам очень жирными ,Тупин вам пообещал, что *траву будете жрать* ,но от рашистско-неофашистской идеологии не откажетесь
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02.02.2021 18:47 Відповісти
я могу одно сказать, если после этого эуропа будет как ни в чем не бывало пускать кацапов на соревнования - то так им и надо. Пусть их бьют, сбивают, потом насилуют и убивают.

Может после этого хоть дойдет, что животные должны сидеть за загородкой.
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24.01.2021 22:26 Відповісти
Это не нервы, это стероиды. Такое бывает, если постоянно сидеть на химии.
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24.01.2021 22:54 Відповісти
*********, таки *********...кацапо-орда сраная, тьфу.

Збірна Росії підтримала свого лижника за те, що він напав на суперника під час гонки - Цензор.НЕТ 9610

Збірна Росії підтримала свого лижника за те, що він напав на суперника під час гонки - Цензор.НЕТ 6514

Збірна Росії підтримала свого лижника за те, що він напав на суперника під час гонки - Цензор.НЕТ 8521
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24.01.2021 23:14 Відповісти
Навіщо ви наніч таке страхіття виклали?
Тепер буде фільм жахів снитися.
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25.01.2021 02:17 Відповісти
Збірна Росії підтримала свого лижника за те, що він напав на суперника під час гонки - Цензор.НЕТ 2796
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24.01.2021 23:18 Відповісти
Засрашники должны страдать везде и всюду. Стая петухов.
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24.01.2021 23:38 Відповісти
-
А как же был прав всеми уважаемый ИА.Ильин который сделал справедливый вывод. "Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир…" И.А.Ильин (1882-1954) , русский философ
А ещё хотели проклятые кровавые фашисты )(уйла и Украинское государство сделать таким же, и уже своей гадкой кацапской колонией, но получили достойный отпор всего многомиллионного украинского народа. И эта лапотная нечисть оккупантов фашиста )(уйла не солоно хлебавшие теряя свои обоссаные лапти и портки очень шибко трусливо сбежала назад в свою фашистскую -лапотную паРашу, и теперь там жалобно скуля усердно зализують свою крепко побитую вонючую шкуру москаля - кацапа.
И тогда кремлёвские оккупанты переключились на Беларусь которую маниакально хотят уничтожить как государство и сделать гадкой кацапской колонией, а славянский беларуский народ своими рабами недокацапами.
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25.01.2021 07:18 Відповісти
" Он просто въехал в него. Не стал его трогать, бить. Да, въехал, наверное, специально. Но это нервы." - "За Вьетнам..За Хиросиму..и за ихнего жука"
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25.01.2021 11:32 Відповісти
Рашизм головного мозку. Це не лікується.
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25.01.2021 13:46 Відповісти
Да он же пьяный был, что с него взять
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26.01.2021 17:09 Відповісти
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