Збірна Росії підтримала свого лижника за те, що він напав на суперника під час гонки

Федерація лижних гонок Росії (ФЛГР) не каратиме Олександра Большунова за поведінку на фініші естафети етапу Кубка світу в Лахті.

Про це заявила глава ФЛГР Олена Вяльбе, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на sports.ru.

"З якого переляку? Я його розумію на сто відсотків. Адже неможливо весь час бути на нервах. Я знаю, що нас всюди у всьому звинувачують. Але коли ми починаємо розглядати одну і ту ж ситуацію між Росією та іншими спортсменами, то до нас санкції обов'язкові, а до інших - ні. Правила написали, а читаємо їх так, як зручно наразі", - зазначила вона.

"Ми з ним поговорили. Саша прекрасно розуміє, що руки розпускати не можна. Але він не бив цього спортсмена. Він бив по снігу. Зробили якийсь фурор, що він начебто його мало не вбив. А те, що було після фінішу, то я кілька разів подивилася відео. Він просто в'їхав у нього. Не чіпав його, не бив. Так, в'їхав, напевно, навмисно. Але це нерви. Неможливо все це витримати", - сказала Вяльбе.

Як повідомлялося, росіянина Большунова дискваліфіковано за спробу збити з ніг фінського лижника після фінішу естафети на Кубку світу. Результат збірної РФ анульовано.

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