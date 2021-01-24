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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку доби - 4 порушення режиму тиші. Терористи стріляли поблизу Пісків, Водяного та Південного з різних видів зброї, - штаб ООС

Від початку доби - 4 порушення режиму тиші. Терористи стріляли поблизу Пісків, Водяного та Південного з різних видів зброї, - штаб ООС

Від початку поточної доби, 24 січня, у районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу населеного пункту Піски, ворог двічі відкривав вогонь у бік українських позицій, використовуючи зброю різних видів - підствольний гранатомет, крупнокаліберний кулемет і стрілецьку зброю. Поблизу Водяного, на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська вели вогонь із ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї", - зазначають у штабі.

Крім цього підкреслюється, що поблизу населеного пункту Південне, розташованого в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

Про всі факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає.

Читайте також: Найманці РФ вчора 9 разів порушили режим припинення вогню: втрат немає

Автор: 

бойовик (3414) обстріл (28303) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+4
Донецкая Нарядная Резервация. Начало.
Від початку доби - 4 порушення режиму тиші. Терористи стріляли поблизу Пісків, Водяного та Південного з різних видів зброї, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2546
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24.01.2021 18:06
+4
важкіше тим хто, зараз там... ще важкіше тим з них, хто повівся на галабародьку... бо не так вони собі це все уявляли...бо не всім "какая разница" що з цьго роя вилитить навесні...
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24.01.2021 18:08
+3
"Надо просто перестать стрелять" - (с) Зе..л...
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24.01.2021 17:48
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"Надо просто перестать стрелять" - (с) Зе..л...
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24.01.2021 17:48 Відповісти
в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ", вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.Источник: https://censor.net/ru/n3243718

А из тяжелого, это были учения?
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24.01.2021 17:50 Відповісти
Дякую що правильно написали населений пункт Пєскі.
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24.01.2021 17:57 Відповісти
Донецкая Нарядная Резервация. Начало.
Від початку доби - 4 порушення режиму тиші. Терористи стріляли поблизу Пісків, Водяного та Південного з різних видів зброї, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2546
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24.01.2021 18:06 Відповісти
важкіше тим хто, зараз там... ще важкіше тим з них, хто повівся на галабародьку... бо не так вони собі це все уявляли...бо не всім "какая разница" що з цьго роя вилитить навесні...
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24.01.2021 18:08 Відповісти
А в то время 95 шапито и его членограй веселили этих «повстанцев « вооруженных из путлерастного «военторга «
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24.01.2021 18:17 Відповісти
Рост благосостояния ДЫныРЫ

Від початку доби - 4 порушення режиму тиші. Терористи стріляли поблизу Пісків, Водяного та Південного з різних видів зброї, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4385
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24.01.2021 18:09 Відповісти
Потерпи, лет через сто может наладится.
Від початку доби - 4 порушення режиму тиші. Терористи стріляли поблизу Пісків, Водяного та Південного з різних видів зброї, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3459
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24.01.2021 18:22 Відповісти
Можу підказати звернутися до Путіна, нехай ще введе.
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24.01.2021 19:47 Відповісти
Як дратує оте "Пєскі". Село називається " Піски" -на українській ,кацапській ,зулусській, фарсі і ідиш . Власні назви не перекладаються !!!!!!!
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24.01.2021 18:58 Відповісти
Вчора називали російськими найманцями, сьогодні вже терористами. Коли вже визначитеся, що це російські рашисти, що це ворог, що це війна?
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24.01.2021 19:50 Відповісти
Від початку доби - 4 порушення режиму тиші. Терористи стріляли поблизу Пісків, Водяного та Південного з різних видів зброї, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5763
НЕТ ПРОТИВНИКА ОПАСНЕЙ, ЧЕМ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ ДОВБОЙОБГлавнокомандующий ЗСУ пан Хомчак решил покрасоваться в очередной раз на фронте и потащил с собой фотографа в бригаду чёрных запорожцев. Где он такой суровый генерал весь в трудах и заботе на фоне карт...Да-да, некоторые карты, опубликованные на официальных ресурсах, замазаны. Но не эта. Где обозначены с точностью до метра наши позиции. И по которым вчера очень чётко прилетало. Аккурат после публикаций фото.А 72 бригаде теперь либо позиции меняй, либо позорно отступай, как в позапрошлом году из Золотого. Ну, когда вечером скандал разыгрался с публикацией этих фото, их быстро, конечно, поменяли на затёртые... Не помогло. Добряче прилетело.То есть, вы понимаете, какая штука? НГШ вместо того, чтобы решить вопрос, например, с поставленным в бригаду галимым антифризом, от которого у машин рвутся радиаторы на морозе - пан Хомчак едет тупо попиариться. И тупо сдаёт наши позиции.Щас полезут оправдывать, мол "это не Хомчак, а подчинённые" или любимая отмазка всех годов "эти позиции давно известны сепарам", ставлю пять баксов.Но факт остаётся фактом: когда главком - напыщенный павлин, под стать верховного мелкокомандующего, то скоро жди смертей простых бойцов. Златкин.
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25.01.2021 06:07 Відповісти
 
 