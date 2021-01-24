Від початку доби - 4 порушення режиму тиші. Терористи стріляли поблизу Пісків, Водяного та Південного з різних видів зброї, - штаб ООС
Від початку поточної доби, 24 січня, у районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу населеного пункту Піски, ворог двічі відкривав вогонь у бік українських позицій, використовуючи зброю різних видів - підствольний гранатомет, крупнокаліберний кулемет і стрілецьку зброю. Поблизу Водяного, на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська вели вогонь із ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї", - зазначають у штабі.
Крім цього підкреслюється, що поблизу населеного пункту Південне, розташованого в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.
Про всі факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає.
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А из тяжелого, это были учения?
НЕТ ПРОТИВНИКА ОПАСНЕЙ, ЧЕМ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ ДОВБОЙОБГлавнокомандующий ЗСУ пан Хомчак решил покрасоваться в очередной раз на фронте и потащил с собой фотографа в бригаду чёрных запорожцев. Где он такой суровый генерал весь в трудах и заботе на фоне карт...Да-да, некоторые карты, опубликованные на официальных ресурсах, замазаны. Но не эта. Где обозначены с точностью до метра наши позиции. И по которым вчера очень чётко прилетало. Аккурат после публикаций фото.А 72 бригаде теперь либо позиции меняй, либо позорно отступай, как в позапрошлом году из Золотого. Ну, когда вечером скандал разыгрался с публикацией этих фото, их быстро, конечно, поменяли на затёртые... Не помогло. Добряче прилетело.То есть, вы понимаете, какая штука? НГШ вместо того, чтобы решить вопрос, например, с поставленным в бригаду галимым антифризом, от которого у машин рвутся радиаторы на морозе - пан Хомчак едет тупо попиариться. И тупо сдаёт наши позиции.Щас полезут оправдывать, мол "это не Хомчак, а подчинённые" или любимая отмазка всех годов "эти позиции давно известны сепарам", ставлю пять баксов.Но факт остаётся фактом: когда главком - напыщенный павлин, под стать верховного мелкокомандующего, то скоро жди смертей простых бойцов. Златкин.