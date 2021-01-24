Від початку доби - 4 порушення режиму тиші. Терористи стріляли поблизу Пісків, Водяного та Південного з різних видів зброї, - штаб ООС

Від початку поточної доби, 24 січня, у районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу населеного пункту Піски, ворог двічі відкривав вогонь у бік українських позицій, використовуючи зброю різних видів - підствольний гранатомет, крупнокаліберний кулемет і стрілецьку зброю. Поблизу Водяного, на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська вели вогонь із ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї", - зазначають у штабі.

Крім цього підкреслюється, що поблизу населеного пункту Південне, розташованого в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

Про всі факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає.

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