Редакторка пропагандистського телеканалу RT Симоньян про удар омонівця літній протестувальниці: Мінус одна жінка. Це заслуговує окремого спасибі
Головна редакторка пропагандистського російського телеканалу RT Маргарита Симоньян висловилася на підтримку російських силовиків щодо протестувальників під час вчорашніх акцій протесту в РФ із вимогою звільнення опозиціонера Олексія Навального.
"І те, як вони відпрацювали сьогодні (мінус одна жінка зі струсом, але все ж одна на величезну країну! - Авт.), це заслуговує окремого спасибі. Працюйте, брати. Все буде рівно", - написала пропагандистка у своєму твітері, інформує Цензор.НЕТ.
Раніше Цензор.НЕТ публікував відео, на якому видно, як співробітник ОМОНу вдарив ногою в живіт літню жінку в Санкт-Петербурзі. Пізніше стало відомо, що жінка перебуває в реанімації у важкому стані.
Топ коментарі
+96 piligrim
показати весь коментар24.01.2021 17:56
+70 Павло ШОвте
показати весь коментар24.01.2021 18:08
+50 Павло ШОвте
показати весь коментар24.01.2021 18:07
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Она высказалась косноязычно, что даёт основание для разных толкований, но суть её слов, насколько я понимаю, следующая :
"В целом силовики сработали хорошо и правильно, за исключением ситуации с одной женщиной в Петербурге, но одна женщина на целую огромную страну - это не массовые нарушения, а неприятный частный случай".
Я с ней категорически не согласен вообще (в плане "хорошо", "не массовые"), да и в плане силовика, ударившего бабушку, надо было не обходится снисходительными словами "минус одна женщина", а решительно осудить и потребовать привлечения к ответственности, но приписывать ей "спасибо за минус одну женщину" не надо - врага надо понимать правильно, а не превратно. Правильное понимание ситуации - залог победы над врагом. Неправильное же может стать причиной поражения.
Ну и санкции персональные она себе выпросила.
Будет отдыхать за рубли в краденном Крыму на советском лежаке.
Или Вы считаете что если ***** подохнет то кацапия нам снова будет старшим братом?Вы ошибаетесь.
Президент России В.В. Путин
Может ещё кто то хочет "Русского мира"???
Що робити з бтр-ами:
https://www.youtube.com/watch?v=CvSnmCPKf_g
Що робити з ментярами:
https://www.youtube.com/watch?v=f7duBZFfTs4
Род занятий сказывается на внешности.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Правильно кацапи, утілізовуйте один одного і пам ятайте Майдан 2014 і окупацію Крма і Донбасу - ЦЕ ВСЕ НАСЛІДКИ
Ржали з кастрюль і майданутих, ми тепер маємо змогу бачити плоди ваших веселощів
ЗГАДАЙТЕ ЯК ВОНИ БАЧИЛИ ВАС :