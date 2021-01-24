Редакторка пропагандистського телеканалу RT Симоньян про удар омонівця літній протестувальниці: Мінус одна жінка. Це заслуговує окремого спасибі

Головна редакторка пропагандистського російського телеканалу RT Маргарита Симоньян висловилася на підтримку російських силовиків щодо протестувальників під час вчорашніх акцій протесту в РФ із вимогою звільнення опозиціонера Олексія Навального.

"І те, як вони відпрацювали сьогодні (мінус одна жінка зі струсом, але все ж одна на величезну країну! - Авт.), це заслуговує окремого спасибі. Працюйте, брати. Все буде рівно", - написала пропагандистка у своєму твітері, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше Цензор.НЕТ публікував відео, на якому видно, як співробітник ОМОНу вдарив ногою в живіт літню жінку в Санкт-Петербурзі. Пізніше стало відомо, що жінка перебуває в реанімації у важкому стані.

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