Влада Франції посилила вимоги до всіх, хто прибуває з інших країн ЄС
Влада Франції через пандемію коронавірусу COVID-19 із неділі зобов'язала всіх, хто прибуває з інших країн ЄС, надавати негативний аналіз на COVID-19.
Про це повідомили французькі ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Ця вимога поширюється на осіб, які добираються до Франції морем або повітряним транспортом. А тест із негативним результатом на COVID-19 має бути отриманий не раніше ніж за 72 години до приїзду. Подібна вимога з середини січня вже діяла щодо людей, які приїжджають до Франції не з країн ЄС.
Однак таке посилення прикордонного контролю не стосується тих, хто прибуває до Франції наземним транспортом, зокрема осіб, які перетинають кордон для роботи, уточнюють ЗМІ.
За даними ЗМІ, щотижня до Франції морським і повітряним транспортом приїжджає близько 62 тис. осіб з інших країн ЄС.
Згідно з даними статистичного сайту Worldometers, загалом у Франції за час пандемії діагностували понад 3 млн випадків інфікування коронавірусом. Понад 72,8 тис. інфікованих померли. Кількість госпіталізованих із коронавірусом досягла 25,8 тис. осіб, 2,9 тис. із них перебувають у палатах інтенсивної терапії.
Водночас у Франції принаймні першу дозу вакцини проти коронавірусу отримали до 1 млн осіб. Влада планує вакцинувати 15 млн жителів до кінця червня.
Однак, зазначають ЗМІ, захворюваність, смертність і масштаб госпіталізацій у Франції залишаються на високому рівні. Як наслідок, з'являлася інформація, що в країні, де діє комендантська година, буде введено третій режим ізоляції: перший діяв у березні-травні 2020 року, другий - у жовтні-грудні.
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Схаменулися, коли вже загубили країну!
"ИМХО", франція з європою просрали свою незалежність, тоді, коли (за рахунок ліності, та очікування ХАЛЯВНОЇ НИЖЧОЇ, робочої сили) запустили в свої країни біженців с АБСОЛЮТНО відмінним менталітетом для корінного населення!
ВСЕ. ЗАСЬ. Кінець.(((
А тут і виліз на поверхню МЕНТАЛІТЕТ...
АГРЕСІЯ, СПОРІДНЕНІСТЬ КЛАНІВ, ХАЛЯВА (воно не тільки в москалів), далі нецікаво(
Ну и что с него взять?