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Новини Коронавірус і карантин
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Влада Франції посилила вимоги до всіх, хто прибуває з інших країн ЄС

Влада Франції посилила вимоги до всіх, хто прибуває з інших країн ЄС

Влада Франції через пандемію коронавірусу COVID-19 із неділі зобов'язала всіх, хто прибуває з інших країн ЄС, надавати негативний аналіз на COVID-19.

Про це повідомили французькі ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Ця вимога поширюється на осіб, які добираються до Франції морем або повітряним транспортом. А тест із негативним результатом на COVID-19 має бути отриманий не раніше ніж за 72 години до приїзду. Подібна вимога з середини січня вже діяла щодо людей, які приїжджають до Франції не з країн ЄС.

Однак таке посилення прикордонного контролю не стосується тих, хто прибуває до Франції наземним транспортом, зокрема осіб, які перетинають кордон для роботи, уточнюють ЗМІ.

За даними ЗМІ, щотижня до Франції морським і повітряним транспортом приїжджає близько 62 тис. осіб з інших країн ЄС.

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Згідно з даними статистичного сайту Worldometers, загалом у Франції за час пандемії діагностували понад 3 млн випадків інфікування коронавірусом. Понад  72,8 тис. інфікованих померли. Кількість госпіталізованих із коронавірусом досягла 25,8 тис. осіб, 2,9 тис. із них перебувають у палатах інтенсивної терапії.

Водночас у Франції принаймні першу дозу вакцини проти коронавірусу отримали до 1 млн осіб. Влада планує вакцинувати 15 млн жителів до кінця червня.

Однак, зазначають ЗМІ, захворюваність, смертність і масштаб госпіталізацій у Франції залишаються на високому рівні. Як наслідок, з'являлася інформація, що в країні, де діє комендантська година, буде введено третій режим ізоляції: перший діяв у березні-травні 2020 року, другий - у жовтні-грудні.

Автор: 

карантин (18172) Франція (3052) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Дурачки эти французы. Вон зеленский со шмыгалем запретили продажу трусов и колгот во время локдауна - так у нас в стране моментально втрое упала смертность от короновируса, показатели заболевших тоже идут на спад. Шах и мат жабоеды!
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24.01.2021 18:41
+7
Франция давно уже превратилась в помойку из-за наплыва эмигрантов из бывших колоний. Пройдёт не так много времени и белых французов будет меньшинство.
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24.01.2021 19:34
+4
ПізДДно!
Схаменулися, коли вже загубили країну!

"ИМХО", франція з європою просрали свою незалежність, тоді, коли (за рахунок ліності, та очікування ХАЛЯВНОЇ НИЖЧОЇ, робочої сили) запустили в свої країни біженців с АБСОЛЮТНО відмінним менталітетом для корінного населення!
ВСЕ. ЗАСЬ. Кінець.(((
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24.01.2021 19:18
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Тобто локдауни та комендантські години нічорта не допомагають, тепер мова йде за ізоляцію від зовнішнього світу.
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24.01.2021 18:35 Відповісти
Дурачки эти французы. Вон зеленский со шмыгалем запретили продажу трусов и колгот во время локдауна - так у нас в стране моментально втрое упала смертность от короновируса, показатели заболевших тоже идут на спад. Шах и мат жабоеды!
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24.01.2021 18:41 Відповісти
"Жабоїдами" французів називають виключно кацапи.
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24.01.2021 18:44 Відповісти
для тебе тільки владімір сцанич справжній українець?
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24.01.2021 18:52 Відповісти
Будь-хто, хто любить Україну та українців та не ділить їх на сорти. Второпало?
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24.01.2021 19:30 Відповісти
Поляки часто говорять на французів жабояд (zabojad)
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24.01.2021 19:38 Відповісти
А сами поляки (ляхи) чем лучше французов?
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24.01.2021 21:18 Відповісти
Вірус сміється з їхньої (і не лише) комендантської години, яка починається о 18:00.
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24.01.2021 18:55 Відповісти
а африканцы ?
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24.01.2021 19:03 Відповісти
ПізДДно!
Схаменулися, коли вже загубили країну!

"ИМХО", франція з європою просрали свою незалежність, тоді, коли (за рахунок ліності, та очікування ХАЛЯВНОЇ НИЖЧОЇ, робочої сили) запустили в свої країни біженців с АБСОЛЮТНО відмінним менталітетом для корінного населення!
ВСЕ. ЗАСЬ. Кінець.(((
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24.01.2021 19:18 Відповісти
Особенно удивляет ,что в бородатых абизянах французы действительно ожидали рабочую силу.Дешевую рабочую силу.
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24.01.2021 19:26 Відповісти
Вони отримали прибиральників та асенізаторів. Але, прибиральники та золотарі рахують, що ...
А тут і виліз на поверхню МЕНТАЛІТЕТ...

АГРЕСІЯ, СПОРІДНЕНІСТЬ КЛАНІВ, ХАЛЯВА (воно не тільки в москалів), далі нецікаво(
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24.01.2021 19:41 Відповісти
«Я предпочитаю легальным иммигрантам из Гвинеи или Кот-д'Ивуара (…) вместо нелегальных украинских или болгарских банд», - сказал Макрон (цитата по https://www.dw.com/uk/%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD-%D0%B2-%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8E-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83-%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8/a-51077861 DW ).

Ну и что с него взять?
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24.01.2021 19:32 Відповісти
Вот их конец)))) уже садик захватили ))) мерзнут и жрать хотят)))https://twitter.com/ClementLanot/status/1353341890985414657
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25.01.2021 02:41 Відповісти
Франция давно уже превратилась в помойку из-за наплыва эмигрантов из бывших колоний. Пройдёт не так много времени и белых французов будет меньшинство.
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24.01.2021 19:34 Відповісти
Вже!
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24.01.2021 19:42 Відповісти
https://twitter.com/ClementLanot/status/1353341890985414657
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25.01.2021 02:42 Відповісти
Вони зас..и ту францію і без короновіруса,
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24.01.2021 20:07 Відповісти
 
 