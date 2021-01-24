В Ізраїлі першу дозу вакцини проти COVID-19 отримали понад 2,5 млн осіб, почалася вакцинація підлітків
Від початку кампанії масової вакцинації проти коронавірусу 19 грудня 2020 року в Ізраїлі першу дозу вакцини отримали понад 2,5 млн осіб із 9-мільйонного населення країни.
Ізраїль став однією з перших країн у світі, що почали вакцинацію проти COVID-19 підлітків, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Як повідомляє dpa, це пов'язано з успішним перебігом кампанії масової вакцинації, від початку якої, за офіційними даними, в країні першу дозу щеплення отримала вже чверть населення.
Загалом від початку кампанії вакцинації 19 грудня 2020 року першу дозу німецько-американської вакцини від BioNTech/Pfizer в Ізраїлі отримали понад 2,5 млн осіб. З них один мільйон вже отримав і другу дозу. Про це на своїй сторінці у твітері 24 січня написав міністр охорони здоров'я країни Юлій Едельштейн.
Він також повідомив, що, за даними досліджень, перша доза вакцини підвищує захист від можливого зараження на 30 відсотків. Також спостерігається зменшення кількості госпіталізацій і легший перебіг захворювання.
Як відомо, ізраїльський уряд домовився про постачання декількох мільйонів доз вакцини від BioNTech/Pfizer ще на ранньому етапі досліджень.
Успіхи у кампанії з вакцинації пояснюють кількома факторами: відносно невелика територія країни, наявність вакцини й сучасна цифрова система охорони здоров'я. Кожен громадянин в Ізраїлі має медичну страховку в одній із чотирьох недержавних лікарняних кас. Тепер же вакцинацію проводять в усіх лікарнях, клініках та у спеціально створених для цього мобільних центрах.
За даними The Times of Israel, 21 січня Міністерство охорони здоров'я оголосило про дозвіл вакцинації старшокласників 16-18 років за умови схвалення батьків. Це робиться, щоб підлітки могли повернутися в школу і вчасно здати зимові іспити.
Розширення кампанії щеплення відбулося після того, як Ізраїль продовжив третій національний локдаун до кінця місяця через зростання захворюваності новим коронавірусом.
З 23 січня вакцину можуть отримати і люди віком від 40 років і старше.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/964-15#Text Стаття 4. Суб'єкти забезпечення національної безпеки. Суб'єктами забезпечення національної безпеки є :
Президент України;
Верховна Рада України;
Кабінет Міністрів України;
Рада національної безпеки і оборони України;
міністерства та інші центральні органи виконавчої влади;
Національний банк України;
суди загальної юрисдикції;
прокуратура України;
Національне антикорупційне бюро України
Достатньо часу побачити, у що це виллється.
Бачила краєм ока, що це підняло питання щодо конфіденційності персональної інформації.
Ніхто нічого не знає, але примушують. І верещать про "універсальність" та "ефективність".
Я в шоці.
https://www.timesofisrael.com/israels-data-for-vaccines-deal-with-pfizer-raises-privacy-concerns/
Але мені ще дуже сподобалось оце:
The inoculation ***** is a matter of national pride. It also is at the center of Netanyahu's reelection campaign as he seeks to deflect attention from his ongoing corruption trial, Israel's deep economic crisis and the latest virus surge.
ковід - це політика. Його таким зробили. І кожен при владі використовує вірус для власної мети. Особистої чи партійної.
Я це ще навесні казала, бо якось і заходи різні, і цифри як для єдиного "ворога".
из статьи:
Pfizer's vaccine, developed with German partner BioNTech, has received emergency approval from the US Food and Drug Administration and the European Union's regulatory agency and is believed to provide up to 95% protection against COVID-19. But much remains unknown, including its long-term protection and whether it can prevent transmission of the virus.
It said Israel will provide weekly data to Pfizer about various age and demographic groups. The objective, it said, is to "analyze epidemiological data arising from the product rollout, to determine whether herd immunity is achieved after reaching a certain percentage of vaccination coverage in Israel."
Так дело в том, что о парацетамоле и ибупрофене известно. Как и о других медикаментах.
А тут - ничего вообще не ясно.
Я не понимаю такого. Для меня подобное - полнейшая безответственность и реально геноцид / убийство, узаконенное и умьішленное.
Кто хочет - колите. Но не смейте заставлять остальньіх.
1. С топ-менеджерами с окладами в миллион гривень.
2. С откатами 15-20 % при закупках
3. С "расходами" на "крышу" из СБУ, МВД, "конфеты" пожарникам, налоговую, да мало ли...
В итоге придется национализировать с убытками в сотню миллиардов грн.
Плавали, знаем. Еще Приватбанк аукается.
Украина, территория бесстыдства и беззакония.
Как он там себя называл,чемпион по борьбе с коронавирусом?