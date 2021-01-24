В Ізраїлі першу дозу вакцини проти COVID-19 отримали понад 2,5 млн осіб, почалася вакцинація підлітків

Від початку кампанії масової вакцинації проти коронавірусу 19 грудня 2020 року в Ізраїлі першу дозу вакцини отримали понад 2,5 млн осіб із 9-мільйонного населення країни.

Ізраїль став однією з перших країн у світі, що почали вакцинацію проти COVID-19 підлітків, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Як повідомляє dpa, це пов'язано з успішним перебігом кампанії масової вакцинації, від початку якої, за офіційними даними, в країні першу дозу щеплення отримала вже чверть населення.

Загалом від початку кампанії вакцинації 19 грудня 2020 року першу дозу німецько-американської вакцини від BioNTech/Pfizer в Ізраїлі отримали понад 2,5 млн осіб. З них один мільйон вже отримав і другу дозу. Про це на своїй сторінці у твітері 24 січня написав міністр охорони здоров'я країни Юлій Едельштейн.

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Він також повідомив, що, за даними досліджень, перша доза вакцини підвищує захист від можливого зараження на 30 відсотків. Також спостерігається зменшення кількості госпіталізацій і легший перебіг захворювання.

Як відомо, ізраїльський уряд домовився про постачання декількох мільйонів доз вакцини від BioNTech/Pfizer ще на ранньому етапі досліджень.

Успіхи у кампанії з вакцинації пояснюють кількома факторами: відносно невелика територія країни, наявність вакцини й сучасна цифрова система охорони здоров'я. Кожен громадянин в Ізраїлі має медичну страховку в одній із чотирьох недержавних лікарняних кас. Тепер же вакцинацію проводять в усіх лікарнях, клініках та у спеціально створених для цього мобільних центрах.

За даними The Times of Israel, 21 січня Міністерство охорони здоров'я оголосило про дозвіл вакцинації старшокласників 16-18 років за умови схвалення батьків. Це робиться, щоб підлітки могли повернутися в школу і вчасно здати зимові іспити.

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Розширення кампанії щеплення відбулося після того, як Ізраїль продовжив третій національний локдаун до кінця місяця через зростання захворюваності новим коронавірусом.

З 23 січня вакцину можуть отримати і люди віком від 40 років і старше.