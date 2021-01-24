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Новини Коронавірус і карантин
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В Ізраїлі першу дозу вакцини проти COVID-19 отримали понад 2,5 млн осіб, почалася вакцинація підлітків

В Ізраїлі першу дозу вакцини проти COVID-19 отримали понад 2,5 млн осіб, почалася вакцинація підлітків

Від початку кампанії масової вакцинації проти коронавірусу 19 грудня 2020 року в Ізраїлі першу дозу вакцини отримали понад 2,5 млн осіб із 9-мільйонного населення країни.

Ізраїль став однією з перших країн у світі, що почали вакцинацію проти COVID-19 підлітків, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Як повідомляє dpa, це пов'язано з успішним перебігом кампанії масової вакцинації, від початку якої, за офіційними даними, в країні першу дозу щеплення отримала вже чверть населення.

Загалом від початку кампанії вакцинації 19 грудня 2020 року першу дозу німецько-американської вакцини від BioNTech/Pfizer в Ізраїлі отримали понад 2,5 млн осіб. З них один мільйон вже отримав і другу дозу. Про це на своїй сторінці у твітері 24 січня написав міністр охорони здоров'я країни Юлій Едельштейн.

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Він також повідомив, що, за даними досліджень, перша доза вакцини підвищує захист від можливого зараження на 30 відсотків. Також спостерігається зменшення кількості госпіталізацій і легший перебіг захворювання.

Як відомо, ізраїльський уряд домовився про постачання декількох мільйонів доз вакцини від BioNTech/Pfizer ще на ранньому етапі досліджень.

Успіхи у кампанії з вакцинації пояснюють кількома факторами: відносно невелика територія країни, наявність вакцини й сучасна цифрова система охорони здоров'я. Кожен громадянин в Ізраїлі має медичну страховку в одній із чотирьох недержавних лікарняних кас. Тепер же вакцинацію проводять в усіх лікарнях, клініках та у спеціально створених для цього мобільних центрах.

За даними The Times of Israel, 21 січня Міністерство охорони здоров'я оголосило про дозвіл вакцинації старшокласників 16-18 років за умови схвалення батьків. Це робиться, щоб підлітки могли повернутися в школу і вчасно здати зимові іспити.

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Розширення кампанії щеплення відбулося після того, як Ізраїль продовжив третій національний локдаун до кінця місяця через зростання захворюваності новим коронавірусом.

З 23 січня вакцину можуть отримати і люди віком від 40 років і старше.

Автор: 

вакцина (4419) Ізраїль (1639) карантин (18172) підлітки (398) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
А украинцы получат электронную вакйину - очередной ишаковский туповидосик.
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24.01.2021 18:48
+5
Додаткове підтвердження, що казочку про =розумних= вони пустили про себе самі.

Достатньо часу побачити, у що це виллється.
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24.01.2021 18:53
+5
Так вони ж пообіцяли скинути інфу про щеплених Пфайзеру. То навряд вже воду.

Бачила краєм ока, що це підняло питання щодо конфіденційності персональної інформації.

Ніхто нічого не знає, але примушують. І верещать про "універсальність" та "ефективність".

Я в шоці.
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24.01.2021 19:42
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Правила форума Рада форумчан
а де вони знайшли кошерну вакцину?
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24.01.2021 18:47 Відповісти
Когда создают вирус, сразу делают и вакцину, это так положено.
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24.01.2021 18:56 Відповісти
А украинцы получат электронную вакйину - очередной ишаковский туповидосик.
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24.01.2021 18:48 Відповісти
Мы ведем переговоры со всеми на свете, но уверены что нас как всегда пошлют.
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24.01.2021 19:11 Відповісти
айкосами будут колоть
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24.01.2021 20:23 Відповісти
Вакцинація громадян країни під час епідемій - питання національної безпеки. Гарант національної безпеки, який не справляється зі своїми обов'язками, як мінімум, мусить написати заяву про відставку.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/964-15#Text Стаття 4. Суб'єкти забезпечення національної безпеки. Суб'єктами забезпечення національної безпеки є :
Президент України;
Верховна Рада України;
Кабінет Міністрів України;
Рада національної безпеки і оборони України;
міністерства та інші центральні органи виконавчої влади;
Національний банк України;
суди загальної юрисдикції;
прокуратура України;
Національне антикорупційне бюро України
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24.01.2021 20:38 Відповісти
2,5 миллиона человек..это почти 1/3 населения
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24.01.2021 18:52 Відповісти
и плюс 39 000 "украинцев"
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24.01.2021 18:54 Відповісти
на рабиновича намекаешьь
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24.01.2021 18:55 Відповісти
В Одессе и Харькове много "украинцев" ,за Бердичев я молчу.
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24.01.2021 18:57 Відповісти
из одессы все уехали..
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24.01.2021 18:58 Відповісти
Сейчас в Одессе евреи составляют лишь около 1% населения, что в любом случае немного.
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24.01.2021 19:01 Відповісти
он под внешним управлением, ему Медвейчук запретил вакценироваться чем либо кроме Sputnik V
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24.01.2021 19:16 Відповісти
Додаткове підтвердження, що казочку про =розумних= вони пустили про себе самі.

Достатньо часу побачити, у що це виллється.
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24.01.2021 18:53 Відповісти
А хто знає, шо вини собі колють? Може, природні антитіла довше тримаються - цього ми теж не знаємо. Вколють воду і скажуть, шо антитіла від вакцини.
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24.01.2021 19:36 Відповісти
Так вони ж пообіцяли скинути інфу про щеплених Пфайзеру. То навряд вже воду.

Бачила краєм ока, що це підняло питання щодо конфіденційності персональної інформації.

Ніхто нічого не знає, але примушують. І верещать про "універсальність" та "ефективність".

Я в шоці.
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24.01.2021 19:42 Відповісти
Аааа, ось в чому річ...
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24.01.2021 19:53 Відповісти
Ось.
https://www.timesofisrael.com/israels-data-for-vaccines-deal-with-pfizer-raises-privacy-concerns/

Але мені ще дуже сподобалось оце:
The inoculation ***** is a matter of national pride. It also is at the center of Netanyahu's reelection campaign as he seeks to deflect attention from his ongoing corruption trial, Israel's deep economic crisis and the latest virus surge.


ковід - це політика. Його таким зробили. І кожен при владі використовує вірус для власної мети. Особистої чи партійної.
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24.01.2021 20:00 Відповісти
І кожен при владі використовує вірус для власної мети. Особистої чи партійної.

Я це ще навесні казала, бо якось і заходи різні, і цифри як для єдиного "ворога".
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24.01.2021 20:18 Відповісти
Бо мета цієї вакцинації для мене була незрозумілой. Дякую.
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24.01.2021 19:53 Відповісти
Pfizer kogda probyvali na dobrovolcev tak 40 tysiac izbrali po raznomu vozrostu.Gde kololi pfizer 8 zaboleli iz nix,a gde vodu imitaciju tam byylo 168 zabolevsix.Izraele uze 38% liudej zdelalo prilivki.Nasi mediki govoriat sto nenado bojatisia im izvesna princip takoj vakcini uze 20 let no pervyje isprobyvali na koronovirus.Nasi mediki govoriat paracetomol dopustim toze opasni v amerike ot nego mnogyje zabolevajet,ili ibrufen ot etogo toze byvajet osloznenyje u nekotorix liudej mozet daze oslepnut,no eti lekarstvi populiarni nesmotria ne preduprezdenyji
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24.01.2021 21:14 Відповісти
Уважаемьій Видасик,

из статьи:

Pfizer's vaccine, developed with German partner BioNTech, has received emergency approval from the US Food and Drug Administration and the European Union's regulatory agency and is believed to provide up to 95% protection against COVID-19. But much remains unknown, including its long-term protection and whether it can prevent transmission of the virus.



It said Israel will provide weekly data to Pfizer about various age and demographic groups. The objective, it said, is to "analyze epidemiological data arising from the product rollout, to determine whether herd immunity is achieved after reaching a certain percentage of vaccination coverage in Israel."

Так дело в том, что о парацетамоле и ибупрофене известно. Как и о других медикаментах.

А тут - ничего вообще не ясно.

Я не понимаю такого. Для меня подобное - полнейшая безответственность и реально геноцид / убийство, узаконенное и умьішленное.

Кто хочет - колите. Но не смейте заставлять остальньіх.
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24.01.2021 21:27 Відповісти
....НЕ сильно впадайте ... банда Вам "намалює" хоч на лобі ВСЕ що побажаєте в н-примірниках ... це СПРАВА кожного ОСОБИСТО .. маєте ПРАВО розпоряджатися Своїм Життям ..може кому уже і надоїло на цім Світі ... Дітей і Онуків НЕЧІПАЙТЕ .. НЕ вбивайте генетичний Код УКРАЇНЦІВ ... на похоть УБЛЮДКІВ ...
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24.01.2021 18:54 Відповісти
Не кричат со всех экранов и трибун, а вакцинируют население.
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24.01.2021 19:13 Відповісти
..Нехай "вколять " собі потрійну "дозу" .. ВСТУПІТЬСя в Ізраєль .. НЕчіпайте Українців ...ага ..
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24.01.2021 19:21 Відповісти
"в Израиле есть медицинская страховка в одной из четырех негосударственных больничных касс" - а попробуйте в Украине сделать негосударственную больничную кассу.
1. С топ-менеджерами с окладами в миллион гривень.
2. С откатами 15-20 % при закупках
3. С "расходами" на "крышу" из СБУ, МВД, "конфеты" пожарникам, налоговую, да мало ли...
В итоге придется национализировать с убытками в сотню миллиардов грн.
Плавали, знаем. Еще Приватбанк аукается.
Украина, территория бесстыдства и беззакония.
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24.01.2021 19:15 Відповісти
израилю проще-их всего 9,7 миллиона...
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24.01.2021 19:24 Відповісти
Что-то мне подсказывает, что будь в Украине 9,7 млн (а к этому все идет!), то эта зеленая ублюдочная квартальная команда имела точно такие же "успехи", как и при 40 млн.
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24.01.2021 20:24 Відповісти
Провал зелёной власти во главе с имбицилом клоуном.
Как он там себя называл,чемпион по борьбе с коронавирусом?
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24.01.2021 19:55 Відповісти
Получили прививку я и жена. 15 минут на очередь в больничной кассе. Прививала нас, кстати медсестра-украинка, с лёгой рукой. Никаких побочных эффектов не наблюдаем, возраст - 50 плюс. В февралё получим вторую дозу.
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24.01.2021 20:08 Відповісти
а як Вас туди запрошували , і по чім .
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24.01.2021 20:29 Відповісти
Прийшло запрошення від лікарняної каси на телефон, коли відкрили вакцинацію нашої вікової групи (60-50 років, у нас почали з найстаріших). Безкоштовно. Ми платимо 154 шекелів на місяць в лікарняну касу (47 $).
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24.01.2021 21:24 Відповісти
а у Вас є такі люди які не в змозі на лікарняну касу , і як з ними ?
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24.01.2021 21:51 Відповісти
Таких дуже мало. Всі громадяни і ті хто має дозвіл на проживання застраховані в лікарняній касі. Усі працюючі платять податок на ці каси (їх чотири, можна вибирати). Туристи і нелегали теж можуть купити страховку.
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24.01.2021 22:10 Відповісти
Хай щастить перенести Вам щеплення і вашим рідним , без побічних.
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24.01.2021 22:24 Відповісти
Дякую.
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24.01.2021 22:35 Відповісти
это типа мед страховка?
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24.01.2021 21:52 Відповісти
Типа
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24.01.2021 22:10 Відповісти
В Ізраїлі першу дозу вакцини проти COVID-19 отримали понад 2,5 млн осіб, почалася вакцинація підлітків - Цензор.НЕТ 7202
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24.01.2021 22:47 Відповісти
 
 