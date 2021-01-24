ОБСЄ не хоче напрацьовувати компромісний документ із врегулювання ситуації на Донбасі, - Гармаш

Єдиного плану з врегулювання конфлікту на Донбасі наразі немає.

Про це розповів представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш в ефірі "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"Якщо брати за основу ті документи, які зараз існують, тобто план, представлений Росією через її маріонеток ОРДЛО, і план України, то вони абсолютно несумісні. Я не бачу жодної можливості на їхній основі виробити якийсь третій план", - сказав він.

За словами Гармаша, жодного рішення за планом, який запропонувала Україна, також не прийнято.

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"Тому ми запропонували ОБСЄ, враховуючи наш план, план Росії, документ, який зараз готується в "нормандському форматі". Це рекомендації про послідовність дій із виконання Мінських угод. Щоб ОБСЄ взяла ці три документи та напрацювала якийсь єдиний документ, який ми могли б обговорювати, який був би компромісним. Але поки, по-перше, ОБСЄ не хоче цього робити, а по-друге, Росія проти цього. А може, ОБСЄ не хоче, бо Росія проти. Наразі немає рішення за нашою пропозицією", - повідомив він.

Нагадаємо, 19 січня українська сторона на засіданні політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи запропонувала координатору від ОБСЄ П'єру Морелю розробити єдиний проєкт документа з врегулювання на Донбасі, до якого увійшли б пропозиції Києва, РФ і ОБСЄ.

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