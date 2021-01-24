ОБСЄ не хоче напрацьовувати компромісний документ із врегулювання ситуації на Донбасі, - Гармаш
Єдиного плану з врегулювання конфлікту на Донбасі наразі немає.
Про це розповів представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш в ефірі "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.
"Якщо брати за основу ті документи, які зараз існують, тобто план, представлений Росією через її маріонеток ОРДЛО, і план України, то вони абсолютно несумісні. Я не бачу жодної можливості на їхній основі виробити якийсь третій план", - сказав він.
За словами Гармаша, жодного рішення за планом, який запропонувала Україна, також не прийнято.
"Тому ми запропонували ОБСЄ, враховуючи наш план, план Росії, документ, який зараз готується в "нормандському форматі". Це рекомендації про послідовність дій із виконання Мінських угод. Щоб ОБСЄ взяла ці три документи та напрацювала якийсь єдиний документ, який ми могли б обговорювати, який був би компромісним. Але поки, по-перше, ОБСЄ не хоче цього робити, а по-друге, Росія проти цього. А може, ОБСЄ не хоче, бо Росія проти. Наразі немає рішення за нашою пропозицією", - повідомив він.
Нагадаємо, 19 січня українська сторона на засіданні політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи запропонувала координатору від ОБСЄ П'єру Морелю розробити єдиний проєкт документа з врегулювання на Донбасі, до якого увійшли б пропозиції Києва, РФ і ОБСЄ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це і не їхня задача.
А нашого імпотента-президента і його команди.
Стріляти припинили, а на інший логічний хід після цього ( на капітуляцію) воно не наважується. Бо швидко з Києва в Ростов катупультують.
От на цих хлопаків намагається спіхнути.
Во дела!
Але проблема в тому, що разом з ЗЕ посилають Україну...
Вот и не хотят делать дурную работу. Более того если они создадут план с точки зрения Европы то моментально побьет горшки с ордой - но со всего видать бить пока не хочет. (Плохой переговорный процесс, все-таки, лучше, чем его полное отсутствие)
ваша задача-тянуть время и нифига не принимать,шоб санкции с паРашки не сняли.и шоб новых они нахватались.
мира на таких митингах добиться невозможно.
Ну хорошо можете доказать, что интелектуальный запас Украины ниже раши? Чем территория раши предпочтительней, только конкретно? Корупция ниже, серьезно? А как тогда Путен обнулился? Ни одного союзника? А как же США, как же Англия и даже Турция, неужели они с противником начали сотрудничать в вопросах военной техники? Может быть Канада не наш союзник?
Про союзников - перечитайте ещё раз мной сказанное. Если интересно, конечно. Я чётко говорил про ЕС. Только я вас умоляю, высмеивая российское отставание от запада в сфере высокотехнологичного производства - не забывайте, что сравниваем не с Китаем или силиконовой долиной, а с Украиной.
В поставках природных искпаемых из россии, где же здесь интересы россии?
Пора гнать их ...