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Новини Агресія Росії проти України
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ОБСЄ не хоче напрацьовувати компромісний документ із врегулювання ситуації на Донбасі, - Гармаш

ОБСЄ не хоче напрацьовувати компромісний документ із врегулювання ситуації на Донбасі, - Гармаш

Єдиного плану з врегулювання конфлікту на Донбасі наразі немає.

Про це розповів представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш в ефірі "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"Якщо брати за основу ті документи, які зараз існують, тобто план, представлений Росією через її маріонеток ОРДЛО, і план України, то вони абсолютно несумісні. Я не бачу жодної можливості на їхній основі виробити якийсь третій план", - сказав він.

За словами Гармаша, жодного рішення за планом, який запропонувала Україна, також не прийнято.

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"Тому ми запропонували ОБСЄ, враховуючи наш план, план Росії, документ, який зараз готується в "нормандському форматі". Це рекомендації про послідовність дій із виконання Мінських угод. Щоб ОБСЄ взяла ці три документи та напрацювала якийсь єдиний документ, який ми могли б обговорювати, який був би компромісним. Але поки, по-перше, ОБСЄ не хоче цього робити, а по-друге, Росія проти цього. А може, ОБСЄ не хоче, бо Росія проти. Наразі немає рішення за нашою пропозицією", - повідомив він.

Нагадаємо, 19 січня українська сторона на засіданні політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи запропонувала координатору від ОБСЄ П'єру Морелю розробити єдиний проєкт документа з врегулювання на Донбасі, до якого увійшли б пропозиції Києва, РФ і ОБСЄ.

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Автор: 

ОБСЄ (3502) Тристороння контактна група (827) Гармаш Сергій (136)


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Топ коментарі
+15
ОБСЄ не хоче бути крайніми.
Це і не їхня задача.
А нашого імпотента-президента і його команди.
Стріляти припинили, а на інший логічний хід після цього ( на капітуляцію) воно не наважується. Бо швидко з Києва в Ростов катупультують.
От на цих хлопаків намагається спіхнути.
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24.01.2021 19:18
+14
Зе ніхто не поважає і не дослухається. ОБСЄ - не вийняток: останнім часом посилає в сраку все частіше і частіше. Виявилось, що посилати ЗЕ в сраку набагато легше, ніж посилати туди ж МВФ.
Але проблема в тому, що разом з ЗЕ посилають Україну...
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24.01.2021 19:20
+13
та шо вы там имитируете какую то деятельность?
ваша задача-тянуть время и нифига не принимать,шоб санкции с паРашки не сняли.и шоб новых они нахватались.
мира на таких митингах добиться невозможно.
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24.01.2021 19:22
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ОБСЄ не хоче бути крайніми.
Це і не їхня задача.
А нашого імпотента-президента і його команди.
Стріляти припинили, а на інший логічний хід після цього ( на капітуляцію) воно не наважується. Бо швидко з Києва в Ростов катупультують.
От на цих хлопаків намагається спіхнути.
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24.01.2021 19:18 Відповісти
Т.е. многочисленные минские совсем фигня.
Во дела!
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24.01.2021 19:28 Відповісти
надо просто понимать для чего они подписаны
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24.01.2021 19:31 Відповісти
Мантры про санкции там среди своих обсуждайте.
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24.01.2021 19:33 Відповісти
А ти чий?
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24.01.2021 19:34 Відповісти
Что значит чий?
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24.01.2021 19:39 Відповісти
Where are you writing from?
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24.01.2021 19:43 Відповісти
Ватный рашистский пдрс,будете жестко наказаны за военные преступления против Украины!
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24.01.2021 22:36 Відповісти
Where the US are you from?
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24.01.2021 19:37 Відповісти
А ще - Чий Крим?
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24.01.2021 20:08 Відповісти
Українська влада хоче тупо перевести стрілки!
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24.01.2021 19:19 Відповісти
Зе ніхто не поважає і не дослухається. ОБСЄ - не вийняток: останнім часом посилає в сраку все частіше і частіше. Виявилось, що посилати ЗЕ в сраку набагато легше, ніж посилати туди ж МВФ.
Але проблема в тому, що разом з ЗЕ посилають Україну...
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24.01.2021 19:20 Відповісти
ОБСЕ просто понимает, что никакого компромисса глобально не может быть - невозможно создать план который устроит и Украину и орду - что тут не понятного ???
Вот и не хотят делать дурную работу. Более того если они создадут план с точки зрения Европы то моментально побьет горшки с ордой - но со всего видать бить пока не хочет. (Плохой переговорный процесс, все-таки, лучше, чем его полное отсутствие)
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24.01.2021 19:36 Відповісти
та шо вы там имитируете какую то деятельность?
ваша задача-тянуть время и нифига не принимать,шоб санкции с паРашки не сняли.и шоб новых они нахватались.
мира на таких митингах добиться невозможно.
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24.01.2021 19:22 Відповісти
Головне (ключеве) слово - імітація(
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24.01.2021 20:48 Відповісти
ОБСЕ не хочет нарабатывать компромиссный документ по урегулированию ситуации на Донбассе, - Гармаш - Цензор.НЕТ 6137
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24.01.2021 19:23 Відповісти
"Шоу маст гоу он"- це єдине, що треба від Мінська. Усе інше зробить час.
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24.01.2021 19:34 Відповісти
и, надо сказать, минск пока с этим неплохо справляется
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24.01.2021 19:38 Відповісти
Вполне понятная позиция ОБСЕ. Они понимают, что что-то менять- только время терять, учитывая тот факт, что роSSия ничего из уже наработанного еще не выполнила, и похоже, не собирается этого делать.
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24.01.2021 19:37 Відповісти
а Украина Зеленского кидала и может кинуть ОБСЕ в любой момент (чего стоит только засилье российских шпионов в администрации президента)
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24.01.2021 21:08 Відповісти
ОБСЕ- марионетки рашиста,пользы для Украины и ее народа от их деятельности не будет
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24.01.2021 19:44 Відповісти
почему в России есть свои марионетки а в Украины нет? Потому что Россия влиятельная,сильная,имеет ресурсы и деньги,имеет марионеток в Германии,Австрии,Венгрии,Италии и в других странах мира,а Украина нищая,обворованная никому не нужная страна?
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24.01.2021 19:54 Відповісти
Потому, что россия до сих пор ошибочно расцениваеться как наследница СССР. Она ни влиятельная и не сильная, качая газ и нефть со с скважен разработаных в совке, не возможно стать сильной и самдостаточной страной. Это просто химера имерии по имети СССР.
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24.01.2021 21:30 Відповісти
Россия слабеющая, дряхлеющая разворованная страна. Но печаль в том, что Украина в сравнении даже с ней настолько ничтожна, что Европа предпочитает иметь дела с ними.
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24.01.2021 21:36 Відповісти
Это по чему? Может быть интелектуальный запас у Украины ниже? Может быть по тому как территориально россия для европы предпочтительна? Ах да корупция ниже? Или Россия хочет сотрудничать с Европой?
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24.01.2021 21:45 Відповісти
На все вопросы - ответ да. Кроме последнего утверждения. Россия не "хочет", а уже сотрудничает с ЕС, и объём сотрудничества колоссальный. При чем на максимально выгодных для Европы условиях. Природные ресурсы - в ЕС, деньги за них ненадолго в Рашку, и тут же обратно в ЕС. Какой поц в Европе откажется от такого сладкого симбиоза? Ради никому не нужной Украины? В Европе у Украины, к сожалению, ни одного союзника нет. Есть доброжелатели - три маленьких, но гордых балтийских государства, да с оговорками (на ура и Бандеру) Польша. Но их поддержка всегда будет только на словах. Нам для того, чтоб двигаться куда-то дальше нужно хотя бы трезво оценить свои стартовые позиции.
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24.01.2021 22:12 Відповісти
На все вопросы - ответ да
Ну хорошо можете доказать, что интелектуальный запас Украины ниже раши? Чем территория раши предпочтительней, только конкретно? Корупция ниже, серьезно? А как тогда Путен обнулился? Ни одного союзника? А как же США, как же Англия и даже Турция, неужели они с противником начали сотрудничать в вопросах военной техники? Может быть Канада не наш союзник?
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24.01.2021 22:33 Відповісти
Про интеллектуальный потенциал - книги, интернет-продукт, космос, авиация, автомобилестроение, оружие, вакцины и пр. Сравнивайте сами.
Про союзников - перечитайте ещё раз мной сказанное. Если интересно, конечно. Я чётко говорил про ЕС. Только я вас умоляю, высмеивая российское отставание от запада в сфере высокотехнологичного производства - не забывайте, что сравниваем не с Китаем или силиконовой долиной, а с Украиной.
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24.01.2021 22:41 Відповісти
У вас столько ошибок. Вы абсолютно безграмотный человек. Глаза болят это читать, простите.
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24.01.2021 23:36 Відповісти
Это все? А до этого у меня ошибок не было? Глаза не болели?
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24.01.2021 23:46 Відповісти
Мне так нравятся люди расуждающие о мировой гигимонии, не спосбные сделать аэроплан 5 поколения. Так же не умеющие сделать ГТУ для своих фрегатов! Но при обсуждении быстро "сполэают" на граматику. Элита!!!
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25.01.2021 00:11 Відповісти
При чем на максимально выгодных для Европы условиях.
В поставках природных искпаемых из россии, где же здесь интересы россии?
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24.01.2021 22:37 Відповісти
Деньги для олигархов, влияние в Европе.
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24.01.2021 22:47 Відповісти
Ну и где здесь Россия?
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24.01.2021 23:36 Відповісти
ЛОХа дЭ, рашистский длбб ватный ,никто вам,тварям,не простит передела границ в Европе в 21 м веке,будете удушены а-ля сссссссср,животные,дичь....
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24.01.2021 22:43 Відповісти
А забыл россия хочет имет единое правовое поле с Европой и пытается быть членом НАТО!
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24.01.2021 21:47 Відповісти
Да и еще мы ни кого на шантажируем.
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24.01.2021 21:48 Відповісти
Просто уберите прибыли на продаже газа и нефти с бюджета россии и добавте в расходную часть бюджета на закупки энергоносителей и увидете, на сколько вы ущербнее окажитесь Украины.
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24.01.2021 21:37 Відповісти
рабсея сильная- чем?Cильная кровопролитием у соседей,которое организует оккупацией соседних земель,невыполнением и нарушением международных норм и правил,которые брала обязательство выполнять ,оккупацией соседних территорий..А Украине, с таким врагом единый путь в НАТО и чем быстрее тем лучше
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25.01.2021 09:25 Відповісти
бедная многострадальная Украина,не повезло ни с соседями,ни с помагателями,ни с мудрым наридом.... соседи ведут против Украины войну,поддерживают боевиков. Помагатели дали в начале 2014 карт бланш и сказали все в ваших руках,делайте реформы,поднимайте економику и все будет и НАТО и ЕС,но к 2021 году всем уже насрать на Украину так как увидели что ворье и дальше ворует и никому ничего не надо больше. А мудрый нарид идет на выборы и голосует за зебилов клоунов которые их поставили раком и нагибают,и потом те еще берут и хлопают в ладошы и кичатся тем что они очень свободолюбивые и в случае чего сразу всех прогонят ) одна печаль да беда просто,скорее кацапы прогонят ***** и их потом возьмут в ЕС чем у нашого нарида 73 процентного недолугого с воровской властью которую тот заслужывает что то получится
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24.01.2021 19:44 Відповісти
Хочю спросить есл сейчас убрать месторожения газа и нефти с ракостана кому он будет интересен?
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24.01.2021 21:32 Відповісти
В Дырляндии отказались выплачивать долги по зарплатам,денгег нет,но вы денржитесь.. все ушло в Белорусь и Армению...
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24.01.2021 19:53 Відповісти
нам бы такие деньги и ресурсы как в дырляндии,а так стоим на коленях с протянутой рукой за каждым миллионом для Украины и вымаливаем остатки вакцины от Польши,Португалии,Бразилии и других стран
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24.01.2021 19:57 Відповісти
Эту матню толкни тем кто там не жил,а не мне...Дятел Мавзолейный
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24.01.2021 20:01 Відповісти
Типичный хохло-зебило- малорос, человек все по делу сказал, а в ответ вместо вразумительного ответа получил оскорбление, видимо таков ваш 73 процентный уровень развития, что ещё с клованов взять )
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24.01.2021 20:09 Відповісти
А можно по конкретнее, что ппо делу было сказано?
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24.01.2021 22:05 Відповісти
*а вафлентин берет баляляйку и гнусаво- проваленым носом поет* все ту же тухлую ************ херню....
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24.01.2021 22:49 Відповісти
Ха, смешно. Кто пытается отменить "полезные санкции'? Кто у китая на коленях стоит? Неушто Украина? А может это самая большая страна в мире? Или может быть тот один из полюсов "двуполарного мира"?
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24.01.2021 22:04 Відповісти
алеХ,а не пощел бы ты *****,***** ,тварь рашистская-неофашистская ...
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24.01.2021 22:53 Відповісти
Ножкой еще топни😂🌷
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24.01.2021 20:09 Відповісти
с какой стати ?
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24.01.2021 20:15 Відповісти
Якщо спочатку рабсея виконає Хельсінську угоду і Будапештські домовленності,тоді ніякої мінської "муйні " придуманої рашистами не потрібно виконувати
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25.01.2021 09:31 Відповісти
ОБСЕ - марионетки кремля?
Пора гнать их ...
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24.01.2021 20:43 Відповісти
Это всё бредятина за наши бабки и на наши головы, в войне с рашкой не может быть компромисов , или мы их, или они нас.Чем эти окуни там занимаются вообще, хоть бы **..ник грызлову бы там набили для начала?
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24.01.2021 20:44 Відповісти
Вам далеко до Порошенко, во всех отношениях. В данном случае свою импотентность доказывает зеленая дипломатия. И так как дипломаты обычно умные - я даю им совет - run
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24.01.2021 21:06 Відповісти
з 2013 р. діє ембарго , накладене на Україну Євросоюзом . Це не залежить від прізвища президента . Подумайте про це .
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24.01.2021 22:07 Відповісти
Еще одна рашистская гниль- *болтивец* подхрикивает невпопад 2м ботярам рашистским
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24.01.2021 22:57 Відповісти
никакая последовательность действий не поможет, параша подождет пока вы выполните выгодные ей шаги а потом отморозится
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24.01.2021 22:53 Відповісти
 
 