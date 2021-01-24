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Новини Коронавірус і карантин
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За час дії посиленого карантину вдалося стабілізувати ситуацію та розвантажити медичну систему, - Степанов. ІНФОГРАФІКА

Опівночі 24 січня в Україні припиняє дію посилений карантин.

Про це нагадав у фейсбуці міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

За його даними, вдалося стабілізувати ситуацію та розвантажити медичну систему і медпрацівників.

"Якщо на початок грудня показник пацієнтів із підтвердженим COVID-19 або підозрою становив приблизно 29 000, сьогодні цифра - 18 651 особа", - зазначив Степанов.

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Він подякував усім, хто дотримувався обмежень.

"Окремо дякую підприємцям, які обрали шлях чесно виконувати протиепідемічні рекомендації та карантинні вимоги і завдяки цьому врятували велику кількість людей від інфікування", - підкреслив міністр.

Він також нагадав, що з 25 січня Україна переходить до карантинних обмежень, які діяли в грудні 2020 року, а також закликав дотримуватися трьох простих вимог - "дистанції, миття рук і маскового режиму".

За час дії посиленого карантину вдалося стабілізувати ситуацію та розвантажити медичну систему, - Степанов 01

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За час дії посиленого карантину вдалося стабілізувати ситуацію та розвантажити медичну систему, - Степанов 02

Нагадаємо, в Україні з 00:00 8 січня почали діяти додаткові посилені карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19. Зокрема, заборонено діяльність побутових магазинів. Водночас інші магазини можуть торгувати винятково товарами, які належать до продуктів харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв'язку, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин, побутовою хімією і друкованою пресою на торгових площах, не менше 60% яких призначено для торгівлі такими товарами, а також пальним.

22 січня Максим Степанов заявляв, що посилення карантину в січні вже виправдало себе, спостерігається стабілізація рівня захворюваності.

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Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) локдаун (339)


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Топ коментарі
+19
За время действия усиленного карантина удалось стабилизировать ситуацию и разгрузить медицинскую систему, - Степанов - Цензор.НЕТ 6698
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24.01.2021 19:41
+15
стіпанов-недосанітар, ділєтант, вор, пустобрьох.
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24.01.2021 19:46
+4
Опять "чемпионы" по борьбе с ковидом. Потом все спишут на "британский штамп".
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24.01.2021 19:46
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За время действия усиленного карантина удалось стабилизировать ситуацию и разгрузить медицинскую систему, - Степанов - Цензор.НЕТ 6698
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24.01.2021 19:41 Відповісти
Может где то и был этот карантин , в Киеве его не было точно. Работало абсолютно все , транспорт ходил как обычно , людей на улице и пробки как в обычные рабочие дни.
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24.01.2021 19:44 Відповісти
Опять "чемпионы" по борьбе с ковидом. Потом все спишут на "британский штамп".
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24.01.2021 19:46 Відповісти
стіпанов-недосанітар, ділєтант, вор, пустобрьох.
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24.01.2021 19:46 Відповісти
Известный болгарский политик Пламен Пасков назвал всю эту возню про корону ,аферой века...
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24.01.2021 19:50 Відповісти
Известный болгарский политик Пламен Пасков....
В 1985 году Пламен поступил в Высший институт зоотехники и ветеринарной медицины, и, став дипломированным ветеринарным врачом, открыл кабинет. Через несколько лет Пасков стал владельцем клиники, он занимался лечением и крупного скота, и мелких домашних животных. В Москву приехал летом 1999 года, сначала он устанавливал компьютерное обеспечение в ветеринарных клиниках, потом стал заниматься оказанием услуг по организации ветеринарного бизнеса. в качестве эксперта-политолога его признают в основном только в российском информационном пространстве. В интервью Пасков часто шутит о том, что он простой ветеринарный врач и не имеет образования, которое бы ему дало право называться политологом или политиком, однако в информационном пространстве России его называют именно так, а он сам не стесняется вступать в споры с признанными экспертами в области политики и высказывать свои смелые, и даже дерзкие идеи.
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24.01.2021 20:21 Відповісти
Сами себя похвалите, какие молодцы. Объявили, ни хр.......... не сделали, сами себя обманываете.
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24.01.2021 19:54 Відповісти
Страна навыворот - медициной управляют санитары, страной - идиоты, так надо ж и горшки на голову надеть,а то как то нехорошо шапки на жопе носить.
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24.01.2021 19:56 Відповісти
Локдаун был назначен на время предполагаемого сезонного спада заболеваемости. Совпадение?
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24.01.2021 19:57 Відповісти
Вже завтра! Труси, шкарпетки і сірники.Перестануть бути носіями короновіруса!
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24.01.2021 19:59 Відповісти
За время действия усиленного карантина удалось стабилизировать ситуацию и разгрузить медицинскую систему, - Степанов - Цензор.НЕТ 2241
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24.01.2021 19:59 Відповісти
Значит точно вакцины не будет . Вот интересно из того что оно брало под контроль , хоть что то положительно закончилось или все через жопу .
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24.01.2021 20:22 Відповісти
хорошей - точно не будет, потому что ни пфайзер, ни модерну они даже не пытаются тут регистрировать... а без этого никак...
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24.01.2021 20:47 Відповісти
За время действия усиленного карантина удалось стабилизировать ситуацию и разгрузить медицинскую систему, - Степанов - Цензор.НЕТ 8949
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24.01.2021 20:00 Відповісти
за время карантина нам удалось разгрузить карманы украинцев!
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24.01.2021 20:01 Відповісти
я б так не зміг
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24.01.2021 20:02 Відповісти
брехло
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24.01.2021 20:03 Відповісти
За час дії посиленого карантину вдалося стабілізувати ситуацію та розвантажити медичну систему, - Степанов - Цензор.НЕТ 2487
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24.01.2021 20:03 Відповісти
Файна брехня.
Для населення зійде.
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24.01.2021 20:05 Відповісти
за время правления Степанова медицина ушла вниз.
Что абсолютно логично.
Если поставить осла во главе прайда львов - получится ослиное стадо.
Если спроектировать бизнес так, что дурак станет править всеми - организация станет дурной, и достигнет краха.

Если поставить министром санитара - ну какая ж медицина мудет? Санитарская.
Короче, если страна спроектирована так, как Украина - то ей никогда вверх не выплыть - ей предназначено все время тонуть.
Делайте выводы.
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24.01.2021 20:08 Відповісти
обьясняю этому Рздаболу то, что есть на самом деле и пусть не засирает нам мозги. г. Ладыжин садик, в группе ковид у воспитательници. сдала пробы во вторник, в пятницу подтвердили, обзвонили родителей чтоб забрали детей. ВСЕ!!!! тупо сидим дома. тоесть, никого из группы не проверили не говоря уже за семьи. умножте 25 детей+ 2 воспитателя +няня+уборщица+ повара на минимум 3-4 члена семьи. не говоря что родители, бабушки и дедушки ходят на работу. итого, круг общения сотни людей. НЕ ПРОВЕРИЛИ НИ КОГО!!!! и потому у этого ....андона такие показатели. нам нагло врут!!!!
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24.01.2021 20:10 Відповісти
ываыва
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24.01.2021 20:19 Відповісти
Трампа лечили от вируса моноклональными антителами. У нас в НИИ рака вакцины на основе моноклональных антител делали давным давно. Еще одно доказательство, что глобализаторы используют пандемию для усиления контроля стада, экономического кризиса и ликвидации населения.
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24.01.2021 20:25 Відповісти
врач па рюзге
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24.01.2021 20:27 Відповісти
Свою справу зробив чотирьохденний мороз нижче 15 градусів.Дякуємо природі.
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24.01.2021 21:13 Відповісти
Бразилия в субботу начала распространение 2 миллионов доз вакцины от коронавируса AstraZeneca. Правительство Бразилии заключило сделку с AstraZeneca на производство до 100 миллионов доз вакцины на местном уровне в Институте Fiocruz в Рио-де-Жанейро.
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24.01.2021 21:27 Відповісти
бла, бла, бла - Стебанов переміг ковід, переставши тестувати. Сестра в мене сімейний, каже головний наказав не направляти на тести. Вже, коли людина потрапляє в лікарню, то тоді тестують
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24.01.2021 22:00 Відповісти
дол-б на рынках продуктовых толпы на катках толпы а трусы с лампочками где в час 1 чел заходит-закрыты что бы ты придурок с таким карантином пятый угол искал
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24.01.2021 22:06 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZUd8zefYmMnGcczI8Iva0RRbbkZ_qWROjyhCHINpFbGGKpjQ9oTGg66LZg8Rl_GGXWgKVqucnBRvWaaAp9SZ4zjGgiUnFb_p7CIInGRjCvvYwuZTdJUC_duz4kCPOGDNdg&__tn__=-UC%2CP-R Дмитрий Корнейчук

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/4861519893922050?__cft__[0]=AZUd8zefYmMnGcczI8Iva0RRbbkZ_qWROjyhCHINpFbGGKpjQ9oTGg66LZg8Rl_GGXWgKVqucnBRvWaaAp9SZ4zjGgiUnFb_p7CIInGRjCvvYwuZTdJUC_duz4kCPOGDNdg&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·

С понедельника коронавирус наконец-то сможет покинуть рестораны, ТРЦ и носки, где его заперли на время карантина...
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24.01.2021 22:37 Відповісти
звИздун степанов так звИнданул, что и сам поверил в свой звИздёж.
Замени "зв" на букву П и откроется истина
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24.01.2021 23:21 Відповісти
Вот теперь давайте запускайте полноценное тестирование с понедельника 60-70 тысяч тестов в сутки как должно быть...
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24.01.2021 23:23 Відповісти
Тестов стали делать менше
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25.01.2021 09:31 Відповісти
Уверен что единственный действенный метод который помог существенно сократить заболеваемость это то что перестали работать школы так как там вероятность передачи вируса в 1000 раз вероятнее чем про покупке "носков". Но Степанов же "бьет себя в груди" доказывая что снижение заболеваемости произошло из за того что он "кошмарил" предпринимателей. А может когда в следующий раз произойдет всплеск заболеваемости надо сначала закрыть только школы и убедиться что это действенный метод в уменьшении распространения вируса.
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25.01.2021 09:55 Відповісти
 
 