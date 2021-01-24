За час дії посиленого карантину вдалося стабілізувати ситуацію та розвантажити медичну систему, - Степанов. ІНФОГРАФІКА

Опівночі 24 січня в Україні припиняє дію посилений карантин.

Про це нагадав у фейсбуці міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

За його даними, вдалося стабілізувати ситуацію та розвантажити медичну систему і медпрацівників.

"Якщо на початок грудня показник пацієнтів із підтвердженим COVID-19 або підозрою становив приблизно 29 000, сьогодні цифра - 18 651 особа", - зазначив Степанов.

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Він подякував усім, хто дотримувався обмежень.

"Окремо дякую підприємцям, які обрали шлях чесно виконувати протиепідемічні рекомендації та карантинні вимоги і завдяки цьому врятували велику кількість людей від інфікування", - підкреслив міністр.

Він також нагадав, що з 25 січня Україна переходить до карантинних обмежень, які діяли в грудні 2020 року, а також закликав дотримуватися трьох простих вимог - "дистанції, миття рук і маскового режиму".

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Нагадаємо, в Україні з 00:00 8 січня почали діяти додаткові посилені карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19. Зокрема, заборонено діяльність побутових магазинів. Водночас інші магазини можуть торгувати винятково товарами, які належать до продуктів харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв'язку, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин, побутовою хімією і друкованою пресою на торгових площах, не менше 60% яких призначено для торгівлі такими товарами, а також пальним.

22 січня Максим Степанов заявляв, що посилення карантину в січні вже виправдало себе, спостерігається стабілізація рівня захворюваності.

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