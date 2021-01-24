Україна на засіданні ПАРЄ 25 січня наполягатиме на розгляді питання щодо Криму, - Мезенцева

Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи 22 січня ухвалило рішення не рекомендувати Асамблеї проводити поточні дебати щодо Криму, але українська делегація ставитиме на підтвердження вимогу про проведення дебатів із цього питання 25 січня вже на засіданні Асамблеї.

Про це УНН розповіла голова української парламентської делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева, передає Цензор.НЕТ.

"Наша мета зараз - кинути виклик рішенню Бюро, їхнім рекомендаціям і повернути питання Криму на розгляд поточних дебатів. Але, знову ж таки, вони не голосуються. Тобто українська делегація безперечно ставитиме на підтвердження вимогу про проведення дебатів щодо Криму: за це рішення має проголосувати проста більшість від усіх поданих голосів делегатів", - заявила Мезенцева.

За словами Мезенцевої, 21 січня 2021 року українська делегація в ПАРЄ подала лист-вимогу щодо проведення поточних дебатів (current debates) на тему "Актуальна ситуація щодо прав людини в тимчасово окупованому Криму та місті Севастополі в умовах пандемії COVID-19".

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Зазначається, що відповідно до правила 53.2 Правил процедури ПАРЄ, запит було передано на розгляд Бюро Асамблеї, куди входять президент Асамблеї, віцепрезиденти Асамблеї, голови політичних груп та комітетів Асамблеї.

"На своєму засіданні, 22 січня 2021 року, Бюро ухвалило рішення рекомендувати Асамблеї не проводити поточних дебатів із цієї теми, так само, як і не проводити дебатів за темою "Заборона російської та інших мов меншин в Україні", - заявила Мезенцева.

Керівниця української делегації зазначила й "інший бік медалі" в засіданні Бюро.

"Бюро Асамблеї вирішило рекомендувати провести Асамблеї двоє поточних дебатів щодо ситуації з Олексієм Навальним у 2021 році, а також із дотриманням права на свободу слова та вираження поглядів із боку компаній, що входять у групу Big Tech (Amazon, Apple, Google, Facebook і Microsoft)", - заявила нардепка.

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Вона нагадала, що це рішення Бюро буде розглянуто в понеділок, 25 січня, на відкритті першої частини сесії ПАРЄ 2021 року.

"Це рішення Бюро буде розглянуто в понеділок, 25 січня, на відкритті першої частини сесії ПАРЄ 2021 року. Але це процедурне рішення і в разі відсутності оскаржень із боку делегатів не потребуватиме голосування. Водночас якщо делегати все ж виступають за проведення таких дебатів, необхідна проста більшість голосів делегатів Асамблеї, щоб такі дебати було проведено. Відповідно до Правил процедури Парламентської асамблеї Ради Європи, наприкінці поточних дебатів Асамблея не має права голосувати за жоден документ, але Бюро Асамблеї може згодом запропонувати передати цю тему до відповідного комітету для підготовки доповіді (report)", - підсумувала Мезенцева.

Нагадаємо, Бюро ПАРЄ відмовило Російській Федерації в проведенні дебатів щодо українського мовного закону.

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