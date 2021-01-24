УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4754 відвідувача онлайн
Новини
1 292 11

Говорити про подальші кроки для зустрічі "нормандської четвірки" можна буде за підсумками переговорів радників, - Кравчук

Говорити про подальші кроки для зустрічі

Чи будуть зроблені конкретні кроки для проведення саміту глав держав, покаже зустріч політичних радників у межах "нормандського формату", яка мала відбутися 22 січня, однак перенесена на 27 січня.

Про це заявив в ефірі телеканалу "Дім" глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Після цієї зустрічі можна буде говорити, чи будуть подальші кроки для зустрічі на найвищому рівні. Тобто глав держав і глав урядів", - зазначив він.

За словами Кравчука, "ці зустрічі мають підбити підсумок того, що ми зробили за шість, майже сім років. Хто зробив, хто не зробив".

Читайте також: Нормандську зустріч радників перенесли через трагедію в Харкові, - Подоляк

Він розповів про своє спілкування з головою ОБСЄ, міністеркою закордонних справ Швеції Анн Лінде.

"Вона підкреслила, що Україна виконує ті домовленості, які були прийняті 9 грудня 2019 року в Парижі. Російська сторона і підконтрольні їй ОРДЛО їх не виконують. Вони роблять все можливе, щоб заблокувати, зупинити процес руху вперед", - розповів Кравчук.

Автор: 

Кравчук Леонід (546) Донбас (22354) нормандська четвірка (1526)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
совєтнікі лягли і просять

Говорить о дальнейших шагах для встречи "нормандской четверки" можно будет по итогам переговоров советников, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7105
показати весь коментар
24.01.2021 21:37
+6
...кравчучка, развалина ты старая, твое все - это домино с одногодками во дворе и стакан кефира перед сном, хватит уже щеки надувать, канай обратно на пенсию, шоб тебе ее с президентской на минимальную конвертировали...
показати весь коментар
24.01.2021 21:47
+3
Не забудьте привітати завтра "найвеличнішого "

Говорити про подальші кроки для зустрічі "нормандської четвірки" можна буде за підсумками переговорів радників, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2036
показати весь коментар
24.01.2021 22:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
совєтнікі лягли і просять

Говорить о дальнейших шагах для встречи "нормандской четверки" можно будет по итогам переговоров советников, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7105
показати весь коментар
24.01.2021 21:37 Відповісти
Комуняку на гіляку, подальші кроки в Ростов, цієї зе шобли, будуть стимульовані, копняком від народу.
показати весь коментар
24.01.2021 22:00 Відповісти
козломордые торопятся-
"Трубоукладное судно "Фортуна" приступило к работам по возобновлению строительства газопровода "Северный поток-2" в водах Дании. Об этом говорится в сообщении оператора проекта Nord Stream 2 AG.
Теперь работы ведутся в соответствии с полученными согласованиями."
показати весь коментар
24.01.2021 21:42 Відповісти
...кравчучка, развалина ты старая, твое все - это домино с одногодками во дворе и стакан кефира перед сном, хватит уже щеки надувать, канай обратно на пенсию, шоб тебе ее с президентской на минимальную конвертировали...
показати весь коментар
24.01.2021 21:47 Відповісти
Говорить о дальнейших шагах для встречи "нормандской четверки" можно будет по итогам переговоров советников, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7085
показати весь коментар
24.01.2021 21:48 Відповісти
Не забудьте привітати завтра "найвеличнішого "

Говорити про подальші кроки для зустрічі "нормандської четвірки" можна буде за підсумками переговорів радників, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2036
показати весь коментар
24.01.2021 22:04 Відповісти
ЛаптєТаній)
показати весь коментар
24.01.2021 22:23 Відповісти
за шість років не виконано навіть перший пункт ! лаптестан не договороздатний ! крапка !
показати весь коментар
24.01.2021 22:07 Відповісти
ЛаптєТаній)
показати весь коментар
24.01.2021 22:22 Відповісти
Байден обещает Дырляндию накоррмить тушонкой Рузвельта,каждому жителю тонна продукта
показати весь коментар
24.01.2021 23:15 Відповісти
 
 