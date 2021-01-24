Говорити про подальші кроки для зустрічі "нормандської четвірки" можна буде за підсумками переговорів радників, - Кравчук

Чи будуть зроблені конкретні кроки для проведення саміту глав держав, покаже зустріч політичних радників у межах "нормандського формату", яка мала відбутися 22 січня, однак перенесена на 27 січня.

Про це заявив в ефірі телеканалу "Дім" глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Після цієї зустрічі можна буде говорити, чи будуть подальші кроки для зустрічі на найвищому рівні. Тобто глав держав і глав урядів", - зазначив він.

За словами Кравчука, "ці зустрічі мають підбити підсумок того, що ми зробили за шість, майже сім років. Хто зробив, хто не зробив".

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Він розповів про своє спілкування з головою ОБСЄ, міністеркою закордонних справ Швеції Анн Лінде.

"Вона підкреслила, що Україна виконує ті домовленості, які були прийняті 9 грудня 2019 року в Парижі. Російська сторона і підконтрольні їй ОРДЛО їх не виконують. Вони роблять все можливе, щоб заблокувати, зупинити процес руху вперед", - розповів Кравчук.