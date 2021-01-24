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Новини Коронавірус і карантин
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За час локдауну в Україні оштрафували 9 тис. водіїв громадського транспорту та стільки ж суб'єктів господарювання, - радник глави МВС Мартиненко

За час локдауну в Україні оштрафували 9 тис. водіїв громадського транспорту та стільки ж суб'єктів господарювання, - радник глави МВС Мартиненко

Під час дії посиленого карантину правоохоронці проводили перевірки.

Про це розповів радник голови МВС Арсена Авакова Володимир Мартиненко в ефірі каналу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"Насправді штрафували, насправді перевіряли. Можливо, виявили не так багато, як хотілося. Але упродовж періоду обмежувальних заходів майже 9 тис. водіїв транспортних засобів були покарані за порушення цих заходів. Проте перевізники намагалися якось обійти ці обмеження, повідомляли один одному про патрулі. Таких випадків було не дуже багато, але вони були", - сказав він.

Мартиненко розповів, які заклади найчастіше порушували локдаун.

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"Загалом за карантин зимових канікул було виявлено порушення обмежень у роботі майже 9 тис. суб'єктів. Це, зокрема, суб'єкти торгово-побутового обслуговування, розважальні заклади, торгово-розважальні центри, ринки, фітнес-центри, басейни, спортивні зали - вони іноді намагалися працювати. Але і превентивна робота дала свої результати, і накладення штрафів", - сказав він.

Нагадаємо, в Україні з 00:00 8 січня почали діяти додаткові посилені карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19. Зокрема, заборонено діяльність побутових магазинів. Водночас інші магазини можуть торгувати винятково товарами, які належать до продуктів харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв'язку, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин, побутовою хімією і друкованою пресою на торгових площах, не менше 60% яких призначено для торгівлі такими товарами, а також пальним.

22 січня Максим Степанов заявляв, що посилення карантину в січні вже виправдало себе, спостерігається стабілізація рівня захворюваності.

Він також нагадав, що з 25 січня Україна переходить до карантинних обмежень, які діяли в грудні 2020 року, а також закликав дотримуватися трьох простих вимог - "дистанції, миття рук і маскового режиму".

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Автор: 

карантин (18172) Володимир Мартиненко (6) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) локдаун (339)


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Топ коментарі
+6
За время локдауна в Украине оштрафовали 9 тыс. водителей общественного транспорта и столько же субъектов хозяйствования, - советник главы МВД Мартыненко - Цензор.НЕТ 9784
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24.01.2021 22:58
+4
зебидло вміє тільки красти і штрафувати.
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24.01.2021 23:01
+1
Если человек не ходит на работу, которую он потерял из за пандемии, и оштрафовать его, это конечно поможет ему выжить .
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24.01.2021 23:03
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За время локдауна в Украине оштрафовали 9 тыс. водителей общественного транспорта и столько же субъектов хозяйствования, - советник главы МВД Мартыненко - Цензор.НЕТ 9784
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24.01.2021 22:58 Відповісти
зебидло вміє тільки красти і штрафувати.
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24.01.2021 23:01 Відповісти
Если человек не ходит на работу, которую он потерял из за пандемии, и оштрафовать его, это конечно поможет ему выжить .
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24.01.2021 23:03 Відповісти
а хватит ли этих штрафов на то, чтобы и внукам прибарахлиться? )
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24.01.2021 23:12 Відповісти
Проезд в маршрутках подняли на 50%.Инфляцыя...
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24.01.2021 23:16 Відповісти
Это требование МВФ
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25.01.2021 00:36 Відповісти
Это победа! Зе должно этому событию спецролик выпустить!
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24.01.2021 23:20 Відповісти
Ваша служба и опасна и трудна!..Не захекались,дебілушки?
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25.01.2021 06:14 Відповісти
Сколько штрафов отменил суд, как незаконные?
Сколько "проверяющих" наказали за нарушение закона?
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25.01.2021 12:24 Відповісти
 
 