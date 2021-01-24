Ексчиновник СБУ Нескоромний планував вбити главу СБ Наумова, оскільки той заважав йому повернутися на високу посаду, - ЗМІ

Колишній перший заступник голови Служби безпеки України Дмитро Нескоромний вів переговори про своє повернення із заступниками голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на джерела в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

"Технічний оперативний запис колишнього першого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного вівся не лише в його машині, але і у квартирі. Тому обсяг даних у слідчої групи величезний.

Операція з розробки Нескоромного і затриманого 22 січня полковника спецпідрозділу "Альфа" Андрія Расюка завершилася вимушено достроково: Нескоромний здав свою машину на станцію техобслуговування, що зафіксувала команда зовнішнього спостереження СБУ. Побоюючись, що під час ТО будуть виявлені і згодом знищені засоби прослуховування, СБУ конфіскувала машину. Ця обставина й дала незапланований старт операції із затримання Расюка.

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Мотивом замовлення на усунення голови Внутрішньої безпеки Наумова слідчі СБУ вважають той факт, що той був єдиною перепоною для отримання Нескоромним високої посади в керівництві СБУ. Саме цю версію буде представлено публічно.

Дмитро Нескоромний справді вів переговори про своє повернення в СБУ, переважно претендуючи на посаду першого заступника. Він також спілкувався щодо цього із заступниками голови Офісу президента України. Як стверджують наші джерела, із Андрієм Смирновим і Романом Машовцем. Незадовго до гучних подій Нескоромний зустрічався з главою СБУ Іваном Бакановим", - повідомляє видання.

Нагадаємо, 22 січня стало відомо, що полковника "Альфи" СБУ Юрія Расюка затримали в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Андрія Наумова.

Пізніше в СБУ заявили про запобігання вбивству співробітника. Шевченківський райсуд Києва заарештував Юрія Расюка без права застави.

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