Ексчиновник СБУ Нескоромний планував вбити главу СБ Наумова, оскільки той заважав йому повернутися на високу посаду, - ЗМІ
Колишній перший заступник голови Служби безпеки України Дмитро Нескоромний вів переговори про своє повернення із заступниками голови Офісу президента Андрія Єрмака.
Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на джерела в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
"Технічний оперативний запис колишнього першого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного вівся не лише в його машині, але і у квартирі. Тому обсяг даних у слідчої групи величезний.
Операція з розробки Нескоромного і затриманого 22 січня полковника спецпідрозділу "Альфа" Андрія Расюка завершилася вимушено достроково: Нескоромний здав свою машину на станцію техобслуговування, що зафіксувала команда зовнішнього спостереження СБУ. Побоюючись, що під час ТО будуть виявлені і згодом знищені засоби прослуховування, СБУ конфіскувала машину. Ця обставина й дала незапланований старт операції із затримання Расюка.
Мотивом замовлення на усунення голови Внутрішньої безпеки Наумова слідчі СБУ вважають той факт, що той був єдиною перепоною для отримання Нескоромним високої посади в керівництві СБУ. Саме цю версію буде представлено публічно.
Дмитро Нескоромний справді вів переговори про своє повернення в СБУ, переважно претендуючи на посаду першого заступника. Він також спілкувався щодо цього із заступниками голови Офісу президента України. Як стверджують наші джерела, із Андрієм Смирновим і Романом Машовцем. Незадовго до гучних подій Нескоромний зустрічався з главою СБУ Іваном Бакановим", - повідомляє видання.
Нагадаємо, 22 січня стало відомо, що полковника "Альфи" СБУ Юрія Расюка затримали в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Андрія Наумова.
Пізніше в СБУ заявили про запобігання вбивству співробітника. Шевченківський райсуд Києва заарештував Юрія Расюка без права застави.
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нічого в цій країні не змінилося з приходом чергових пройдисвітів. нарід знову наіпали, довірливість українця не має ні межі, ні історичної памяті а значить і шансів на успіх. може нові покоління з часом щось змінять, якщо папереднікі не просруть геть усе і не зіллють країну кремлядським виродкам.
кто верит в этот мотив ?
Джерела Мостової в СБУ Певно,такі ж,як і в "журналіста" В.Бойка.
ну что за дебилы?!.. епрст..
Или речь шла об Расюке, сдающем авто на ТО?
Настоящие черти в днепровском хабате и московском кремле сидят
Не зторгувалися? От то служба безпеки
Усіх в окопи на першу лінію рядовими
Щодо Наумова, то і про нього пишуть, що "Это очень интересный персонаж, который пришел с Генеральной прокуратуры, где отвечал за хозяйственную часть, но в "конторе" сделал головокружительную карьеру - за полтора года выросши от завхоза, говорят, до бригадного генерала. По некоторым данным, Иван Геннадиевич Баканов очень доверяет Наумову".
https://antikor.com.ua/articles/433769-kommercheskie_razborki_v_sbu_o_chem_vam_ne_rasskazali_siloviki
Нескоромного в цих матеріалах не має, але по Расюку матеріали стеження з розшифровкаими є.
Такі Генерали як Василь Грицак, Віталій Маліков та інші Офіцери - мої Брати по зброї - гідно керували Службою та можуть чесно дивитися в очі українцям...
Тепер же серце кров'ю обливається, коли бачиш як «зелена» влада перетворює на попіл все, до чого торкається. У тому числі йдеться і про Службу Безпеки України...
Крайні події з кримінальними «розборками» всередині Служби, за участі представників різних «фінансово-поточних кланів», розставили всі крапки над «і».
Тепер всім стало зрозуміло, що «дивна» кадрова політика Зеленського і Баканова, коли на переважну більшість вищих посад в СБУ призначались люди, які не мали жодного стосунку до Війни за Незалежність; коли звання «бригадний генерал» давалося за «вєрноподаннєчество» та вміння «збивати бабло», а не за заслуги перед Батьківщиною чи професійне й якісне керування підрозділами Служби,.. що «злиття» ворогу спецоперації українських спецслужб по «вагнерівцях» тощо - все це було тільки початком спроби ліквідації СБУ як одного із найважливіших чинників у захисті Держави під час Війни за Незалежність.
І це - безпосередня зона відповідальності Володимира Зеленського. Навіть, не Баканова...
Бо це не «тарифи», не «велике крадівництво», не «какаяразніца»...
Це удар по основах державності України.
Зебил скажет:" мы таким не занимаемся!")))
Видать гнида еще та... зеленая..
И где наш "нескоромный"??????
По обвинению в организации убийства бригадного генерала СБУ Наумова - чушь и постановка. Расюка вызвали для оперативного сопровождения ареста Нескоромного; а полковника СБУ арестовали, после того, как задержать Нескоромного не удалось.
https://www.ponomaroleg.com/hronika-prezidenta-23-01-21.html Все это создание информационного повода для отвлечения внимания от фактов коррупции самого Наумова изложенных в январском расследовании «Радио Свобода». (смотри ссыль)
козлы вы там все. тупицкого и прочих вовков подсидеть не смогли.
и читать не хочется.
зеля - тварь
-Писали же, шо Нескромный в наручниках скрылся во время ареста и выехал в Австрию.
-В этой инфе Нескромный спокойно катался на авто по Киеву и даже сдавал машину на ТО.....
В общем от недостатка версий страдать не будем.