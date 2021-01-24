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Новини Окупація Криму
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Німецький телеканал ARD використовував карту з "російським" Кримом, після звернення виправив і попросив вибачення, - посол Мельник

Німецький телеканал ARD використовував карту з

Редакція програми новин Tagesschau німецького телеканалу ARD попросила вибачення за те, що 22 січня у сюжеті показали карту, на якій Крим було позначено як територію РФ.

Про це повідомив у твітері посол України у ФРН Андрій Мельник, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, з проханням виправити помилку в редакцію програми звернулися українські дипломати і журналіст видання Bild Юліан Репке.

Німецький телеканал ARD використовував карту з російським Кримом, після звернення виправив і попросив вибачення, - посол Мельник 01

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У редакції запевнили, що непорозуміння сталося з технічних причин. У відповіді, який розмістив у твітері Репке, зазначається, що збій стався через новий плагін карти (GEOlayers): із допомогою цієї програми штрихування мало бути включено вручну - на відміну від того, як це робилося раніше. Штрихування було зроблено автоматично з допомогою попередньої графічної програми, а під час підготовки сюжету помилку не помітили.

У редакції попросили вибачення і подякували за зауваження, а також повідомили, що внесли правку в сюжет, розміщений в інтернеті. На телеканалі наголошують, що неодмінно класифікують Крим як "територію, анексовану з порушенням міжнародного права".

Німецький телеканал ARD використовував карту з російським Кримом, після звернення виправив і попросив вибачення, - посол Мельник 02

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Автор: 

Німеччина (7336) Крим (14135) посольство України (284) телебачення (1170) Мельник Андрій (233)


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Топ коментарі
+1
на зустрічі німецької делегації увімкніть гімн ІІІ Рейху , а потім поясніть що це не порозуміння !
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24.01.2021 23:47
+1
Кацапы действуют по принципу « кому раньше надоест»
Надо бы ввести финансовый штраф для всех , кто не знает Чей Крым.
Европейцы берегут свои гроши и перестанут ошибаться
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24.01.2021 23:48
+1
смешно это слышать от человека кои промышляет в Словакии. Вам не смешно?
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25.01.2021 00:12
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А Пенис Душылин тут каким боком?
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24.01.2021 23:44 Відповісти
Может это кастинг фоток на его могилу?)
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24.01.2021 23:46 Відповісти
То реклама для дебілів. 😁
Там в низу плаката, мііілким шрифтом написано:
- єслі мосгом слаб совсєм- нєсі дєньгі в емемем...
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25.01.2021 00:04 Відповісти
надо в Украине показывать Германию без Берлина Ганновера и прочих повесив там флаг Украины а потом ой! звыняйте хвашисты...
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25.01.2021 08:58 Відповісти
"Глава республики". Тьфу.
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24.01.2021 23:44 Відповісти
Грёбаные подельники людоедов. Ошиблись они...
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24.01.2021 23:39 Відповісти
Немчура поганая.
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24.01.2021 23:43 Відповісти
на зустрічі німецької делегації увімкніть гімн ІІІ Рейху , а потім поясніть що це не порозуміння !
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24.01.2021 23:47 Відповісти
Самое интересное, что гимн не поменялся. Мелодия та же, просто несколько куплетов выкинули
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25.01.2021 00:02 Відповісти
ось і добре відразу не зрозуміють ! там є декілька гарних маршей .
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25.01.2021 01:39 Відповісти
Ти не уявляєш, як у школах з дітей робить амьоб!
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25.01.2021 11:56 Відповісти
Кацапы действуют по принципу « кому раньше надоест»
Надо бы ввести финансовый штраф для всех , кто не знает Чей Крым.
Европейцы берегут свои гроши и перестанут ошибаться
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24.01.2021 23:48 Відповісти
смешно это слышать от человека кои промышляет в Словакии. Вам не смешно?
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25.01.2021 00:12 Відповісти
Вот зачем эту карту постить в новости? И так все понятно было.
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25.01.2021 00:11 Відповісти
Німецький телеканал ARD використовував карту з "російським" Кримом, після звернення виправив і попросив вибачення, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 7631
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25.01.2021 00:21 Відповісти
Німецький телеканал ARD використовував карту з "російським" Кримом, після звернення виправив і попросив вибачення, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 1774
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25.01.2021 00:22 Відповісти
очень бы хотелось увидеть вытянутые лица немцев.если б "чисто случайно технически" в украинских СМИ показали бы карту Германии с территорией ГДР....А потом просто извиниться и исправить...до следующей немецкой "ошибки"
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25.01.2021 00:41 Відповісти
что то эта вся немчура заигралась.
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25.01.2021 00:43 Відповісти
А БАБЛО? ЗАБЫЛИ с этих огрызков взять?
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25.01.2021 00:57 Відповісти
а чому ніхто ніколи не питається, де всі ЗМІ беруть такі карти з москальським Кримом???? Просто з мережі? Сумніваюсь! Хіба немає якогось загальноприйнятої світової карти? Чи їм всім москалі платять за такі "карти". А які кордони України на карті в штаб квартирі ООН чи в Брюсселі в кінці кінців?

Хоча про що тут можна говорити, якщо сам Гугл показує Крим українським тільки, якщо ви зайшли з України, а для всього світу Крим відділений від України! Чому МЗС не подало в суд на Гугл карти????
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25.01.2021 04:12 Відповісти
У них такая привычка. Гадить и извиняться. Сидит такой еврообмылок у порога, гадит и улыбается - битте шон я нечаянно.
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25.01.2021 06:46 Відповісти
Да, типа они не знали. Провокацию делают,смотрят как Украина отреагирует.
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25.01.2021 08:32 Відповісти
Вони так роблять в усіх сферах життя.
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25.01.2021 11:57 Відповісти
 
 