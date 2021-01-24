Німецький телеканал ARD використовував карту з "російським" Кримом, після звернення виправив і попросив вибачення, - посол Мельник

Редакція програми новин Tagesschau німецького телеканалу ARD попросила вибачення за те, що 22 січня у сюжеті показали карту, на якій Крим було позначено як територію РФ.

Про це повідомив у твітері посол України у ФРН Андрій Мельник, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, з проханням виправити помилку в редакцію програми звернулися українські дипломати і журналіст видання Bild Юліан Репке.

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У редакції запевнили, що непорозуміння сталося з технічних причин. У відповіді, який розмістив у твітері Репке, зазначається, що збій стався через новий плагін карти (GEOlayers): із допомогою цієї програми штрихування мало бути включено вручну - на відміну від того, як це робилося раніше. Штрихування було зроблено автоматично з допомогою попередньої графічної програми, а під час підготовки сюжету помилку не помітили.

У редакції попросили вибачення і подякували за зауваження, а також повідомили, що внесли правку в сюжет, розміщений в інтернеті. На телеканалі наголошують, що неодмінно класифікують Крим як "територію, анексовану з порушенням міжнародного права".

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