Німецький телеканал ARD використовував карту з "російським" Кримом, після звернення виправив і попросив вибачення, - посол Мельник
Редакція програми новин Tagesschau німецького телеканалу ARD попросила вибачення за те, що 22 січня у сюжеті показали карту, на якій Крим було позначено як територію РФ.
Про це повідомив у твітері посол України у ФРН Андрій Мельник, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, з проханням виправити помилку в редакцію програми звернулися українські дипломати і журналіст видання Bild Юліан Репке.
У редакції запевнили, що непорозуміння сталося з технічних причин. У відповіді, який розмістив у твітері Репке, зазначається, що збій стався через новий плагін карти (GEOlayers): із допомогою цієї програми штрихування мало бути включено вручну - на відміну від того, як це робилося раніше. Штрихування було зроблено автоматично з допомогою попередньої графічної програми, а під час підготовки сюжету помилку не помітили.
У редакції попросили вибачення і подякували за зауваження, а також повідомили, що внесли правку в сюжет, розміщений в інтернеті. На телеканалі наголошують, що неодмінно класифікують Крим як "територію, анексовану з порушенням міжнародного права".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Там в низу плаката, мііілким шрифтом написано:
- єслі мосгом слаб совсєм- нєсі дєньгі в емемем...
Надо бы ввести финансовый штраф для всех , кто не знает Чей Крым.
Европейцы берегут свои гроши и перестанут ошибаться
Хоча про що тут можна говорити, якщо сам Гугл показує Крим українським тільки, якщо ви зайшли з України, а для всього світу Крим відділений від України! Чому МЗС не подало в суд на Гугл карти????