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Новини Коронавірус і карантин
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Усім, хто в'їжджає до Польщі, дозволили не відбувати 10-денний карантин за наявності негативного тесту на COVID-19

Усім, хто в'їжджає до Польщі, дозволили не відбувати 10-денний карантин за наявності негативного тесту на COVID-19

Усі, хто перетинає кордон із Польщею, зокрема і громадяни України, з 23 січня можуть в’їжджати до РП без відбуття обов’язкового 10-денного карантину за наявності підтвердження негативного тесту на коронавірус, зробленого упродовж 48 годин перед перетином кордону.

Про те, що ця норма з розпорядження польського уряду від 22 січня діє на практиці, у коментарі кореспондентові Укрінформу підтвердила речниця Бещадського відділу прикордонної служби Польщі Елжбета Пікор, передає Цензор.НЕТ.

"Так, ця норма від суботи діє на кордоні. Кілька людей у такий спосіб вже перетнули кордон у пунктах пропуску "Медика" та "Корчова",- повідомила Пікор.

При цьому, згідно з розпорядженням, йдеться про всі види тестів, зокрема й експрес-тести на антитіла до COVID-19.

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Розпорядженням також вводяться зміни у черговість вакцинації населення Польщі проти коронавірусу. Зокрема, до першої групи осіб, які матимуть пріоритетність у виконанні щеплення, крім людей пенсійного віку, додано також і молодших осіб, які мають важкі хронічні захворювання.

Нагадаємо, за останню добу в Польщі зафіксовано понад 6,3 тис. випадків інфікування COVID-19, померли 346 осіб. Від початку пандемії коронавірусу у Польщі інфікувалося понад 1,4 млн осіб, померли понад 35,2 тис.

Автор: 

карантин (18172) Польща (8489) подорож (92) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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25.01.2021 00:00 Відповісти
Работать видно некому стало в Польше.....
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25.01.2021 00:15 Відповісти
Шануймося українці!
Ближче до весни,сусіди додумаються робити для приїжджих, безкоштовно ВАКЦИНАЦІЮ,
Ото народ рвоне .......................... .
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25.01.2021 00:17 Відповісти
Не понимаю, почему в Польшу нельзя было выехать и там остаться? Выучить польский проблем нет, всяких лазеек для получения карты полно.
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25.01.2021 00:20 Відповісти
 
 