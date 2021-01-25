Усім, хто в'їжджає до Польщі, дозволили не відбувати 10-денний карантин за наявності негативного тесту на COVID-19
Усі, хто перетинає кордон із Польщею, зокрема і громадяни України, з 23 січня можуть в’їжджати до РП без відбуття обов’язкового 10-денного карантину за наявності підтвердження негативного тесту на коронавірус, зробленого упродовж 48 годин перед перетином кордону.
Про те, що ця норма з розпорядження польського уряду від 22 січня діє на практиці, у коментарі кореспондентові Укрінформу підтвердила речниця Бещадського відділу прикордонної служби Польщі Елжбета Пікор, передає Цензор.НЕТ.
"Так, ця норма від суботи діє на кордоні. Кілька людей у такий спосіб вже перетнули кордон у пунктах пропуску "Медика" та "Корчова",- повідомила Пікор.
При цьому, згідно з розпорядженням, йдеться про всі види тестів, зокрема й експрес-тести на антитіла до COVID-19.
Розпорядженням також вводяться зміни у черговість вакцинації населення Польщі проти коронавірусу. Зокрема, до першої групи осіб, які матимуть пріоритетність у виконанні щеплення, крім людей пенсійного віку, додано також і молодших осіб, які мають важкі хронічні захворювання.
Нагадаємо, за останню добу в Польщі зафіксовано понад 6,3 тис. випадків інфікування COVID-19, померли 346 осіб. Від початку пандемії коронавірусу у Польщі інфікувалося понад 1,4 млн осіб, померли понад 35,2 тис.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ближче до весни,сусіди додумаються робити для приїжджих, безкоштовно ВАКЦИНАЦІЮ,
Ото народ рвоне .......................... .