УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7219 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
1 893 27

Питання деокупації ОРДЛО і Криму не мають перетинатися в переговорному плані, інакше стане складніше повернути території, - Кулеба

Питання деокупації ОРДЛО і Криму не мають перетинатися в переговорному плані, інакше стане складніше повернути території, - Кулеба

Деокупацію Криму та окупованих територій Донбасу потрібно розглядати окремо.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба в ефірі каналу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"Безумовно, в дипломатії немає нічого неможливого, але станом на зараз я вважаю, що питання деокупації ОРДЛО та Криму мають бути двома окремими треками. Вони не мають перетинатися в переговорному плані, тому що якщо їх кинути в один котел, то все занадто ускладниться, і стане ще важче і Донбас повернути, і Крим повернути. До того ж ситуація на обох територіях має певні відмінності, зокрема юридичного характеру. Тому тут не треба все змішувати", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стратегію деокупації Криму передано в РНБО, її ухвалення очікується до 26 лютого, - Джапарова

Автор: 

Крим (14135) Донбас (22354) Кулеба Дмитро (3604) деокупація (950)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+12
простите, НО этот человек в УМЕ? Это наш МИД?
показати весь коментар
25.01.2021 00:51
+12
он предатель или дурак??? Украина должна вести жесткую дипломатию! Никаких условий России Украина не будет выполнять, а Россия должна вывести свои войска со всей территории Украины - это и Крым и Донбасс. Если Россия не выводит свои войска, то против нее должны усиливаться санкции и цена должна расти! Такая дипломатия должна быть и с Западом и с Россией у Украины! А не пытаться сдаться или что то там такое сюсюкать. Украина в этой ситуации права и Украина жертва, а РФ не права и она агрессор и ее нужно наказывать! Все мать вашу, такая дипломатия должна быть!
показати весь коментар
25.01.2021 00:55
+10
Всё идёт по отработанной схеме. Это чмо пёрдануло и ждёт реакции... Если поднимается большой шухер, послезавтра оно промычит мол не так поняли, вырвали из контекста и т.д. Если-же проканает или останется незамеченным, следующим пунктом будет вода в Крым...
показати весь коментар
25.01.2021 01:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Власть холуев путлера , утилизируйтесь шавки
показати весь коментар
25.01.2021 00:49 Відповісти
простите, НО этот человек в УМЕ? Это наш МИД?
показати весь коментар
25.01.2021 00:51 Відповісти
это животное на службе ***** под прикрытием нашего мида...
показати весь коментар
25.01.2021 00:54 Відповісти
я не физиогномист, но лицо этого человека прикольное. Просто прикольное. Он не дипломат уж точно, даже без ручки
показати весь коментар
25.01.2021 01:02 Відповісти
Ну это просто ЖОПА! Если говорить дип языком...
показати весь коментар
25.01.2021 00:53 Відповісти
дипломатическим языком, это ******...
показати весь коментар
25.01.2021 00:56 Відповісти
он предатель или дурак??? Украина должна вести жесткую дипломатию! Никаких условий России Украина не будет выполнять, а Россия должна вывести свои войска со всей территории Украины - это и Крым и Донбасс. Если Россия не выводит свои войска, то против нее должны усиливаться санкции и цена должна расти! Такая дипломатия должна быть и с Западом и с Россией у Украины! А не пытаться сдаться или что то там такое сюсюкать. Украина в этой ситуации права и Украина жертва, а РФ не права и она агрессор и ее нужно наказывать! Все мать вашу, такая дипломатия должна быть!
показати весь коментар
25.01.2021 00:55 Відповісти
Московии нужна вся Украина, потому что она на Расию не тянет, потому Украине нельзя расслабляться и вести жёсткую политику по отношению к оккупанту. а то уже придумали поставить Мертветчука главным на Крымском канале
показати весь коментар
25.01.2021 08:50 Відповісти
_Кулеба... Враг не собирается ничего возвращать - разве что в порядке тактического маневра, известного подарка троянцам - ибо кремль хочет вообще всю Украину! Ясно тебе это, мудло ты зелёное?!
показати весь коментар
25.01.2021 00:56 Відповісти
да, і путіна нізя називать хйлом, а расію агресором, бо буде сложно вєрнуть. кулєба-ссучене чьмо.
показати весь коментар
25.01.2021 00:56 Відповісти
Та иди ты нафик, бесхребетное создание
показати весь коментар
25.01.2021 01:00 Відповісти
Вони тупо крадуть наші гроші.
І щоб і надалі бути біля корита він ще й не таке скаже.
показати весь коментар
25.01.2021 01:00 Відповісти
Да-да, давайте поможем Вовочке срочно "сделать" мир, ведь он же обещал. Поможем ему набрать кредитов "на восстановление Донбасса", и возложить все расходы на плечи украинцев. Всё это в русле непрекращающихся попыток заглядывания в глаза *****. Оно же обижается когда за Крым напоминает - это же "посягательство на территориальную целостность РФ" (по законам Мордора). Резников боится предателей коллаборантами назвать, и Кулеба туда же...

Седьмой год уже, всё загажено настолько, что этих "территорий" не очень-то и хочется. Вернее хочется, но РФ должна заплатить за всё с большим запасом - за восстановление, рекультивацию, потерявшим близких, жильё и имущество, и т.д и т.п.
показати весь коментар
25.01.2021 01:10 Відповісти
Всё идёт по отработанной схеме. Это чмо пёрдануло и ждёт реакции... Если поднимается большой шухер, послезавтра оно промычит мол не так поняли, вырвали из контекста и т.д. Если-же проканает или останется незамеченным, следующим пунктом будет вода в Крым...
показати весь коментар
25.01.2021 01:11 Відповісти
Я передивився оце інтерв'ю Кулеби і Гармаша Є.Кисельову. Зразу скажу: пізнавально.
Щоб тільки Кулеба не брехав по наводці Єрмака...
показати весь коментар
25.01.2021 01:17 Відповісти
до речі, на ютубі вже є відуха: https://www.youtube.com/watch?v=f0d1OvOgxtw
показати весь коментар
25.01.2021 01:22 Відповісти
да пошли вы все к глубокой матери!
показати весь коментар
25.01.2021 01:40 Відповісти
Если вернуть Крым-тотДонбасс сам вернется,начинайте с Крыма!
показати весь коментар
25.01.2021 06:37 Відповісти
А почему не должны пересекаться? Ведь не секрет, что если бы Украина дала бы отпор в Крыму, Московия никогда не посмела бы полезть на Донбасс. Эти две темы взаимосвязаны.
показати весь коментар
25.01.2021 07:43 Відповісти
А предателям в МИДе делать нечего.
показати весь коментар
25.01.2021 07:44 Відповісти
про які юридичні відмінності каже це чмо?. і Донбас, і Крим - є окупованими росією теритріями України.. все інше - кацапська казуістика,якій підспівує оце недорозуміння на призвисько "міністр"..
показати весь коментар
25.01.2021 07:48 Відповісти
Передивись разом з Гарантом КОНСТИТУЦІЮ і БУДАПЕШТ:- там є Крим і УКРАЇНА!!!, а лохам брешіть про якесь ОРДЛО!!!
показати весь коментар
25.01.2021 08:00 Відповісти
Во бред, все вокруг всегда и везде захватывается и освобождается только вооруженным способом, а эти все переговорные сказки рассказывают. Нигде ничего и никогда не освободили с помощью переговоров.
показати весь коментар
25.01.2021 08:11 Відповісти
Навіщо нам Донбас з російськими окупантами??? Крим і Донбас мають бути деокуповані за однаковими сценаріями. Росіяни мають звідти піти!!! Ми їм там не раді.
показати весь коментар
25.01.2021 08:32 Відповісти
Тем более, что ситуация на обеих территориях имеет определенные различия, в частности юридического характера. Поэтому здесь не надо все смешивать - Донбасс и Крым украинские территории ,но вот юридический характер, по отношению к украинской территории почему то разный ?
показати весь коментар
25.01.2021 10:00 Відповісти
Пан Кулеба! Прочтите пункт 10 Минских угод! Как можно рассматривать этот пункт без Крыма? Ведь в нём идёт речь о территории всей Украины!
показати весь коментар
25.01.2021 11:27 Відповісти
 
 