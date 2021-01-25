Питання деокупації ОРДЛО і Криму не мають перетинатися в переговорному плані, інакше стане складніше повернути території, - Кулеба
Деокупацію Криму та окупованих територій Донбасу потрібно розглядати окремо.
Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба в ефірі каналу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.
"Безумовно, в дипломатії немає нічого неможливого, але станом на зараз я вважаю, що питання деокупації ОРДЛО та Криму мають бути двома окремими треками. Вони не мають перетинатися в переговорному плані, тому що якщо їх кинути в один котел, то все занадто ускладниться, і стане ще важче і Донбас повернути, і Крим повернути. До того ж ситуація на обох територіях має певні відмінності, зокрема юридичного характеру. Тому тут не треба все змішувати", - сказав він.
Топ коментарі
+12 Igor Porkhun
показати весь коментар25.01.2021 00:51
+12 POWER #476794
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+10 пётр ющенко #476905
показати весь коментар25.01.2021 01:11
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І щоб і надалі бути біля корита він ще й не таке скаже.
Седьмой год уже, всё загажено настолько, что этих "территорий" не очень-то и хочется. Вернее хочется, но РФ должна заплатить за всё с большим запасом - за восстановление, рекультивацию, потерявшим близких, жильё и имущество, и т.д и т.п.
Щоб тільки Кулеба не брехав по наводці Єрмака...