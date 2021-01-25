У першій половині лютого в Україну мають надійти понад 200 тисяч вакцин від Pfizer за програмою COVAX, - заввідділу ЦГЗ Заїка

Перший механізм, за яким в Україну надійдуть вакцини проти COVID-19, - це COVAX.

Про це розповів керівник національної програми імунізації, завідувач відділу імунізації Центру громадського здоров'я України Олександр Заїка в ефірі каналу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"Вакцини в Україну надходитимуть за різними механізмами. Перший механізм – це COVAX. Україна розраховуватиме на загальну кількість вакцин – 20% від кількості населення. Ці вакцини надходитимуть траншами. Ми зараз ведемо перемовини з COVAX, і за останніми повідомленнями вже в першій половині лютого ми очікуємо першу хвилю від COVAX – понад 200 тисяч вакцин від Pfizer – це 100 тисяч людей на першій хвилі", - сказав він.

Експерт розповів про пріоритетні групи громадян на вакцинацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Впровадження "імунного паспорта" не позбавить від усіх проблем COVID-19, - Степанов

"Загалом під вакцинацію має підпадати до 20 млн людей – тобто приблизно половина населення України. Але є пріоритети відповідно до груп медичного та професійного ризику. Коли ви є в групі ризику і віднесені до одного з 4 етапів, які є в дорожній карті, в чергу ставати не потрібно, а власне з’ясувати, в якій ви групі ризику. Надалі будуть включатися електронні механізми, буде задіяна первинка, працюватимуть запрошення на вакцинацію та інші канали комунікації. Протипокази є мінімальними, серйозних бар’єрів до вакцинації немає. Додаткових обстежень перед вакцинацією робити не потрібно", - сказав він.