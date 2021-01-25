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Новини Коронавірус і карантин
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У першій половині лютого в Україну мають надійти понад 200 тисяч вакцин від Pfizer за програмою COVAX, - заввідділу ЦГЗ Заїка

У першій половині лютого в Україну мають надійти понад 200 тисяч вакцин від Pfizer за програмою COVAX, - заввідділу ЦГЗ Заїка

Перший механізм, за яким в Україну надійдуть вакцини проти COVID-19, - це COVAX.

Про це розповів керівник національної програми імунізації, завідувач відділу імунізації Центру громадського здоров'я України Олександр Заїка в ефірі каналу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"Вакцини в Україну надходитимуть за різними механізмами. Перший механізм – це COVAX. Україна розраховуватиме на загальну кількість вакцин – 20% від кількості населення. Ці вакцини надходитимуть траншами. Ми зараз ведемо перемовини з COVAX, і за останніми повідомленнями вже в першій половині лютого ми очікуємо першу хвилю від COVAX – понад 200 тисяч вакцин від Pfizer – це 100 тисяч людей на першій хвилі", - сказав він.

Експерт розповів про пріоритетні групи громадян на вакцинацію.

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"Загалом під вакцинацію має підпадати до 20 млн людей – тобто приблизно половина населення України. Але є пріоритети відповідно до груп медичного та професійного ризику. Коли ви є в групі ризику і віднесені до одного з 4 етапів, які є в дорожній карті, в чергу ставати не потрібно, а власне з’ясувати, в якій ви групі ризику. Надалі будуть включатися електронні механізми, буде задіяна первинка, працюватимуть запрошення на вакцинацію та інші канали комунікації. Протипокази є мінімальними, серйозних бар’єрів до вакцинації немає. Додаткових обстежень перед вакцинацією робити не потрібно", - сказав він.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) ЦГЗ (264) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Преступно мало. Чинуш в Украине намного больше.
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25.01.2021 01:08
+4
Цієї кількості вакцини вистачить всього на 100 000 "степанових" для всіх решта - кацапська отрута "спутнік"!!!
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25.01.2021 08:18
+3
Так то ж для начальства
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25.01.2021 07:30
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Преступно мало. Чинуш в Украине намного больше.
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25.01.2021 01:08 Відповісти
Цієї кількості вакцини вистачить всього на 100 000 "степанових" для всіх решта - кацапська отрута "спутнік"!!!
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25.01.2021 08:18 Відповісти
"Счастье" то какое. Уже начинать радоваться?
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25.01.2021 01:10 Відповісти
Аваков скільки забронював ?
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25.01.2021 01:23 Відповісти
бионтек чутко прибздел, разборки, недоставки. Спишут на немцев. Терпилы. РНК были звездами, но -70 не добавляют надежды. При таком хранят жесткую химию
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25.01.2021 01:28 Відповісти
По поводу минус 70. Это стандартная температура для многих лабораторий, поэтому исходили из такой температуры изначально, но, допустим, Модерна сразу готовили вакцину, исходя из её хранения при, если не ошибаюсь, минус 40, результаты с файзером примерно одинаковые. И нет информации о том,что если файзер хранить при более высокой температуре,чем минус 70, то она будет неэффективна.
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25.01.2021 07:43 Відповісти
Козлы от МВФ подачки ждут, а тут как с куста минимуи 200 ярдов евров обламывается
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25.01.2021 01:48 Відповісти
всего лишь евро/ И всего?
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25.01.2021 01:58 Відповісти
200 тыс на 30 миллионов.

Ну допустим, если убрать кугутов, антиваксеров, беременных, сумасшедших, сторонников плоской Земли и прочих древооверов, то пусть останется 10 миллионов вменяемых.

Т.е. даже, если вакцинироваться станет только 1/3 населения, то нормальных вакцин не хватит для 9,8 млн. украинцев.
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25.01.2021 01:59 Відповісти
Люди, які готові вакцинуватись за свій рахунок також не можуть цього зробити, бо жодна вакцина в Україні не зареєстрована !!!!!

Вже представники місцевої влади у Києві чи Ірпені напряму комунікують з виробниками вакцин, готові організувати закупівлю і весь процес. Але не можуть цього зробити, тому що немає зареєстрованих вакцин.

Сам по собі напрошується висновок, що ринок штучно тримають під конкретні фармкомпанії, і готуються на цьому добре заробити.
Підігруючи також Медведчуку, якому дали час на піар російської вакцини.
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25.01.2021 02:16 Відповісти
А в марте уже будет нужна новая вакцина ибо вирус мутирует . Старая будет бесполезна .
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25.01.2021 02:17 Відповісти
Не будет. Многие гриппозные вирусы постоянно мутируют в той или иной мере, так как не могут себя воспроизводить стопроцентно, и не факт,что вакцина будет бесполезна даже при мутации. Это мнение америкосовского спеца-вирусолога.
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25.01.2021 07:47 Відповісти
Дело в том что этот вирус синтезирован в лаборатории и обычным законам сезонности как грипозный вирус он не подчиняется . Во что он мутирует никто не угадает .
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28.01.2021 06:41 Відповісти
Тем временем в мордоре, ватники удачно привились шмурдяком и похоже позаражали друг друга в коридоре той самой больнички, отличный план по сокращению населения Заставь дураков толпится в коридоре за чудодейственной бодягой, они заразятся и помрут, и это без учета что внутри того шмурдяка (живой вирус, например). В первой половине февраля в Украину должны поступить более 200 тысяч вакцин от Pfizer по программе COVAX, - завотделом ЦОЗ Заика - Цензор.НЕТ 737
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25.01.2021 05:11 Відповісти
Есть еще желающие? В первой половине февраля в Украину должны поступить более 200 тысяч вакцин от Pfizer по программе COVAX, - завотделом ЦОЗ Заика - Цензор.НЕТ 8
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25.01.2021 05:25 Відповісти
Ну наконец цивилизованный мир вспомнил об Украине.
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25.01.2021 06:41 Відповісти
200 тисяч це ні про що. Та ще й так пізно..
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25.01.2021 06:51 Відповісти
Так то ж для начальства
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25.01.2021 07:30 Відповісти
Хорошо, если вакцинируют врачей, а не чиновничье кодло и их высерков.
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25.01.2021 07:51 Відповісти
Так ЗЕля знает, сколько заказывать вакцины. Он посчитал свой квартал и всех их родаков, всех ЗЕбанутых депутатов и их родаков, жопоблок и остальных рыгоаналов и с небольшим запасом как раз подучается около 100 тыщ, и на 2 укола этого как раз хватит
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25.01.2021 08:34 Відповісти
так программа COVAX это программа расчитанная для бедных стран,а на цензоре диванные коментаторы екцперты вещали что наша Украина не бедная,что по этой программе получают только страны Африки и другие нищеброды) зрада получается )
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25.01.2021 08:37 Відповісти
200 тисяч? Це що, знущання??
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25.01.2021 09:36 Відповісти
Чому по програмі СOVAX? Де закупки? Де наші гроші? ВКРАЛИ????
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25.01.2021 09:39 Відповісти
Т.е. вакцинация в Украине провалена, виновных нет))
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25.01.2021 10:11 Відповісти
 
 