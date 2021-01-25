Кулеба про причини підтримки Навального і протестувальників у РФ: "Ворог мого ворога - мій друг"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав насильство частиною політичної культури Росії.

Про це він заявив в ефірі каналу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"Я в такі хвилини вдячний Майдану за те, що ми перейшли цю фазу, і в нас не заарештовують пачками людей на вулицях, як в Білорусі, як в Росії, не б’ють кийками по голові. Що ми захистили себе як суспільство від свавілля влади та розвиваємося як демократична держава. Але, безумовно, те, що відбувається зараз в Росії, є важливим для інтересів України. Знаєте, країна, яка здійснює зовнішню агресію, вона так само здійснюватиме й внутрішню агресію стосовно своїх громадян. Це є частина політичної культури Росії, на жаль", - сказав міністр.

За словами Кулеби, Україна в цій ситуації зайняла жорстку позицію.

Також дивіться: "Зніми шолом, п#дор #баний! Мусора - ганьба Росії!" - ОМОН не зміг розігнати одну з груп протестувальників. ВIДЕО

"Тому ми зайняли жорстку принципову позицію, бо, по-перше, неправильно бити людей, які вийшли на протест, на захист своїх громадянських прав. А по-друге, є така приказка: ворог мого ворога - мій друг. Це можна сказати про Навального як людину, яка зараз є уособленням протестів, і на захист якої вийшли… насправді росіяни вийшли не на захист Навального, а на захист самих себе. Але він є ворогом Путіна, тому ми підтримуємо і свободу Навального, і всіх людей, які виступають за цю свободу", - сказав він.

Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спроби отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений. Хімкинський суд Російської федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.

На акціях на підтримку Навального в РФ 23 січня затримали понад 3 тисячі осіб, що стало рекордною кількістю за все правління Володимира Путіна.

За оцінками журналістів і спостерігачів, у Москві в мітингах взяли участь кілька десятків тисяч осіб. Головне управління МВС по Москві повідомляло про чотири тисячі учасників протесту на Пушкінській площі.

Також читайте: Пєсков не побачив багато людей на вчорашніх мітингах за Навального: Було мало, за Путіна голосують більше