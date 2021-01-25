Кулеба про причини підтримки Навального і протестувальників у РФ: "Ворог мого ворога - мій друг"
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав насильство частиною політичної культури Росії.
Про це він заявив в ефірі каналу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.
"Я в такі хвилини вдячний Майдану за те, що ми перейшли цю фазу, і в нас не заарештовують пачками людей на вулицях, як в Білорусі, як в Росії, не б’ють кийками по голові. Що ми захистили себе як суспільство від свавілля влади та розвиваємося як демократична держава. Але, безумовно, те, що відбувається зараз в Росії, є важливим для інтересів України. Знаєте, країна, яка здійснює зовнішню агресію, вона так само здійснюватиме й внутрішню агресію стосовно своїх громадян. Це є частина політичної культури Росії, на жаль", - сказав міністр.
За словами Кулеби, Україна в цій ситуації зайняла жорстку позицію.
Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спроби отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений. Хімкинський суд Російської федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.
На акціях на підтримку Навального в РФ 23 січня затримали понад 3 тисячі осіб, що стало рекордною кількістю за все правління Володимира Путіна.
За оцінками журналістів і спостерігачів, у Москві в мітингах взяли участь кілька десятків тисяч осіб. Головне управління МВС по Москві повідомляло про чотири тисячі учасників протесту на Пушкінській площі.
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