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Кулеба про причини підтримки Навального і протестувальників у РФ: "Ворог мого ворога - мій друг"

Кулеба про причини підтримки Навального і протестувальників у РФ:

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав насильство частиною політичної культури Росії.

Про це він заявив в ефірі каналу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"Я в такі хвилини вдячний Майдану за те, що ми перейшли цю фазу, і в нас не заарештовують пачками людей на вулицях, як в Білорусі, як в Росії, не б’ють кийками по голові. Що ми захистили себе як суспільство від свавілля влади та розвиваємося як демократична держава. Але, безумовно, те, що відбувається зараз в Росії, є важливим для інтересів України. Знаєте, країна, яка здійснює зовнішню агресію, вона так само здійснюватиме й внутрішню агресію стосовно своїх громадян. Це є частина політичної культури Росії, на жаль", - сказав міністр.

За словами Кулеби, Україна в цій ситуації зайняла жорстку позицію.

Також дивіться: "Зніми шолом, п#дор #баний! Мусора - ганьба Росії!" - ОМОН не зміг розігнати одну з груп протестувальників. ВIДЕО

"Тому ми зайняли жорстку принципову позицію, бо, по-перше, неправильно бити людей, які вийшли на протест, на захист своїх громадянських прав. А по-друге, є така приказка: ворог мого ворога - мій друг. Це можна сказати про Навального як людину, яка зараз є уособленням протестів, і на захист якої вийшли… насправді росіяни вийшли не на захист Навального, а на захист самих себе. Але він є ворогом Путіна, тому ми підтримуємо і свободу Навального, і всіх людей, які виступають за цю свободу", - сказав він.

Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спроби отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений. Хімкинський суд Російської федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.

На акціях на підтримку Навального в РФ 23 січня затримали понад 3 тисячі осіб, що стало рекордною кількістю за все правління Володимира Путіна.

За оцінками журналістів і спостерігачів, у Москві в мітингах взяли участь кілька десятків тисяч осіб. Головне управління МВС по Москві повідомляло про чотири тисячі учасників протесту на Пушкінській площі.

Також читайте: Пєсков не побачив багато людей на вчорашніх мітингах за Навального: Було мало, за Путіна голосують більше

Автор: 

протест (2397) росія (65010) Навальний Олексій (612) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+24
_Враг моего врага - это враг моего врага. Ни больше, ни меньше. Из того что он враг моего врага никак логически не следует что он мой друг. Примитивизм и прямолинейная тупость, логическая ошибка, простительная разве что умственно отсталым - или детям.
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25.01.2021 02:22
+14
враг моего врага - возможно ещё больший враг (из-за потенциальной "перезагрузки отношений" с западными взяточниками)
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25.01.2021 02:27
+13
Кулеба о причинах поддержки Навального и протестующих в РФ: "Враг моего врага - мой друг" - Цензор.НЕТ 8830
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25.01.2021 03:14
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Министр иностранных дел не министр обороны.
Он обязан быть дипломатом.
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25.01.2021 07:47 Відповісти
То які до нього претензії, як до дипломата?
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25.01.2021 07:49 Відповісти
Ты вообще идиот, что тут делаешь
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25.01.2021 07:50 Відповісти
Не психуй так...
Это у тебя был вопрос?
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25.01.2021 07:58 Відповісти
Нет, это констатация факта,петушок
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25.01.2021 07:59 Відповісти
Читати текст, а не заголовки. Кулеба сказав, що Навальний ворог Путіна, про Росію він нічого не говорив.
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25.01.2021 07:09 Відповісти
Так вы че теперь любитель русских с Кулебой?
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25.01.2021 07:12 Відповісти
Я дурнів та маніпуляторів не люблю.
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25.01.2021 07:14 Відповісти
Кулеба объявил войну путину (враг моего врага ...), заступившись за непонятно какого навального?
Это их внутреннее дело!
МИД не имеет право делать заявления, касающиеся внутренних дел соседнего государства.
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25.01.2021 07:52 Відповісти
Не за Навального, а за право росіян захищати Навального. Бо це їх демократичне право. Якщо зрозумієте такі тонкощі при своїй бінарній логіці.
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25.01.2021 07:57 Відповісти
Кулеба о причинах поддержки Навального и протестующих в РФ: "Враг моего врага - мой друг" - Цензор.НЕТ 3165
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25.01.2021 06:39 Відповісти
ну что ждем сегодня санкций по полные помидоры ЕС и США должны отреагировать ..как говорили останется 1 км СП2 и дальше запретят его прокладывать и будет труба тупо в море торчать
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25.01.2021 06:45 Відповісти
Навальный такая же имперская мразь, как Путин. Он не раз заявил, что Крым не вернет Украине никогда. русские все враги!!! Украине выгодны только распри внутри РФ. Нужно поддерживать распри все возможные!
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25.01.2021 07:08 Відповісти
Сказати так, це як назвати ворогами всіх німців, а не нацисткий режим Гітлера. Думай.ТЕ!
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25.01.2021 07:13 Відповісти
Не бойся врагов - в худшем случае они могут тебя убить.
Не бойся друзей - в худшем случае они могут тебя предать.
Бойся равнодушных - они не убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия существует на земле предательство и убийство.
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25.01.2021 08:50 Відповісти
Коли когось цитуєте, хоча б у лапки беріть. І розумійте, до чого взагалі ваша цитата, а не так, як тут, ні до села, ні до міста.
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25.01.2021 19:26 Відповісти
Висновок : « С их молчаливого согласия существует на земле предательство и убийство «. Это касается немцев, которые радовались приходу Гитлера и завоеванию других народов . Это касается тех, кто радовался, что убивают укров , кто ликовал , что «Крымнаш !» (МОЛЧАЛИВОЕ СОГЛАСИЕ )
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25.01.2021 21:38 Відповісти
Понятно, нахер за урал
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25.01.2021 07:52 Відповісти
кулеба говорит о навальном... а ничего, что украинская внешняя политика как придорожная шлюха? может надо сформировать внешнюю политику Украины, а потом свистеть об агенте фсб начальном?
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25.01.2021 07:16 Відповісти
А расиськая политика? Петушиная? Да сынок шлюхи
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25.01.2021 07:52 Відповісти
Не брызгай своей зловонной слюной, психопат.
Не спеши лизать зад какого-то там навального.
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25.01.2021 08:00 Відповісти
Что петушок подгорает? Мразь лахтинская, сиди на бутылке ровно, падаль, не то Украинцы тебя свинособаку ещё глубже посадят
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25.01.2021 08:17 Відповісти
Сидят двое нищих. Перед каждым из них шляпа и надпись. У одного: «Подайте бедному еврею», у второго: «Подайте бедному арабу». Шляпа первого пуста, а в шляпе второго куча денег. Прохожий подходит к еврею, кидает рубль и говорит:
- Слушай, смени надпись, иначе останешься голодным.
Когда прохожий ушёл, еврей повернулся к своему соседу и сказал:
- Ты понял, Изя? Этот человек будет учить нас коммерции!
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25.01.2021 07:37 Відповісти
а мені що кулебя, що зеленя, що кацапня - одинаково вороги
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25.01.2021 07:47 Відповісти
З цих вже до психіатра, коли навколо усі вороги.
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25.01.2021 07:55 Відповісти
Здесь соглашусь.
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25.01.2021 07:55 Відповісти
Та у тебя все кругом "вороги".
В Польше у тебя друзья кругом?
Тогда выйди к друзьям и крикни "Слава Бандере"!
Сразу получишь дружеские оплеухи.
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25.01.2021 07:55 Відповісти
Кулеба, не важно хто там враг хто друг. Нужно поддерживать сразу две стороны. Шоб они уничтожали друг друга. Шоб путинисты стреляли в навальников и наоборот. Поставки оружия нужно организовать. В итоге нам меньше работы останется.
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25.01.2021 08:34 Відповісти
Идиот, как и все в ЗЕ-власти.
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25.01.2021 08:57 Відповісти
Свобода и демократия лучший враг моего врага. Если Навальный сделает Россию такой , то он мой друг. Причем не только мой, а и всего цивилизованного мира.США, ЕС , Канада и другие, все поддержали Навального. Только часть абсолютно упоротых против. Ну и ладно. Что взять с немногочисленной групки маргиналов? Пусть трещат.
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25.01.2021 09:08 Відповісти
Тутв коментарах підтримують протестуючих роблячи їх своїми братами кацпські мітинги,а підтримують тіхто готовій здати Україну кацапії.Чомсь на Україні забули що ми воюємо не проти ***** а проти самої кацапії і ті хто зараз мітингує плескали в долоні коли анексували Крим та мовчали знаючи що ,,ихтам нету,, вбивають українців на українській землі.Наш ворог не сам ***** а вся кацапія.
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25.01.2021 09:13 Відповісти
с такими, ****, друзьями и враги не нужны.
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25.01.2021 09:39 Відповісти
Они оба имперские вражины.
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25.01.2021 10:08 Відповісти
"А во-вторых, есть такая поговорка: враг моего врага является моим другом". (Источник: https://censor.net/ru/n3243753), кулеба пора запомнить: Не ***** наш враг, а крымнашенцы (лишнехромосомы)! Какая разница кого мы завтра будем лупасить, *****вцев или навальцев?
Там просто, две крысы дерутся за власть и не более того! А нам необходимо брать пример от Алиева! Альтернативы не существует!!!
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25.01.2021 11:24 Відповісти
То то гиены - друзья зебр (на основании того, что они враги львов)...
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30.01.2021 01:51 Відповісти
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