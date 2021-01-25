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Новини Коронавірус і карантин
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Байден обговорив з Макроном зміцнення єдності НАТО та боротьбу з пандемією COVID-19

Байден обговорив з Макроном зміцнення єдності НАТО та боротьбу з пандемією COVID-19

Президент США Джо Байден у неділю поговорив телефоном з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це повідомили в Білому домі.

За даними пресслужби Білого дому, в ході розмови президент США висловив прагнення до зміцнення двосторонніх відносин з країною, яка є найстарішим союзником США.

Крім того, президент Байден підкреслив свою прихильність справі зміцнення трансатлантичної єдності - зокрема, у форматі НАТО і за допомогою розвитку партнерства між США та Євросоюзом.

Співрозмовники продемонстрували єдність поглядів на необхідність тісної координації дій – зокрема в межах міжнародних організацій - з таких питань, як кліматичні зміни, боротьба з пандемією COVID-19 та оздоровлення світової економіки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готується візит Макрона до України, - посол Омельченко

Президенти США і Франції домовилися співпрацювати і з пріоритетних питань зовнішньої політики, включно з проблемами, пов'язаними з Китаєм, Близьким Сходом, Росією та країнами Африки на південь від Сахари.

Автор: 

Байден Джо (2883) карантин (18172) НАТО (6431) США (22643) Франція (3052) Макрон Емманюель (1453) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Мирон - це ще той політик. Може, треба було би документа якогось підписати?
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25.01.2021 07:18 Відповісти
Геронтофіл зараз між молотом та ковадлом. І США стячно, і Кремлю охота лизнути...
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25.01.2021 07:27 Відповісти
Франція не є військовим членом НАТО, вона спостерігач. Що там можна зміцнювати ? Навіщо ви цю локшину копіюєте?
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25.01.2021 07:38 Відповісти
Не треба далеко їздити тією Францією, а достатньо, скажімо, Провансом проїхатися.
Там є якісь військові бази.
Може, і справді людям було про що побалакати.
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25.01.2021 07:54 Відповісти
Байден обговорив з Макроном зміцнення єдності НАТО та боротьбу з пандемією COVID-19 - Цензор.НЕТ 1678
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25.01.2021 08:00 Відповісти
Макрону надо осторожнее, а то отобьет Байден жену, они почти ровесники.
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25.01.2021 08:36 Відповісти
Скорей Макрон отобьет у Байдена. Ведь жена Байдена на 1 год старше жены Макрона
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25.01.2021 09:13 Відповісти
Забздит Макрон, Байден, американец, не хухры - мухры.
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25.01.2021 09:35 Відповісти
21й век, нелегитимный президент сша, обговаривает с импотентным президентом франции какие то неважные вопросы которые н к чему не приводят, дожились люди.
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25.01.2021 10:14 Відповісти
 
 