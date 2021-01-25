Байден обговорив з Макроном зміцнення єдності НАТО та боротьбу з пандемією COVID-19

Президент США Джо Байден у неділю поговорив телефоном з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це повідомили в Білому домі.

За даними пресслужби Білого дому, в ході розмови президент США висловив прагнення до зміцнення двосторонніх відносин з країною, яка є найстарішим союзником США.

Крім того, президент Байден підкреслив свою прихильність справі зміцнення трансатлантичної єдності - зокрема, у форматі НАТО і за допомогою розвитку партнерства між США та Євросоюзом.

Співрозмовники продемонстрували єдність поглядів на необхідність тісної координації дій – зокрема в межах міжнародних організацій - з таких питань, як кліматичні зміни, боротьба з пандемією COVID-19 та оздоровлення світової економіки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готується візит Макрона до України, - посол Омельченко

Президенти США і Франції домовилися співпрацювати і з пріоритетних питань зовнішньої політики, включно з проблемами, пов'язаними з Китаєм, Близьким Сходом, Росією та країнами Африки на південь від Сахари.