Байден обговорив з Макроном зміцнення єдності НАТО та боротьбу з пандемією COVID-19
Президент США Джо Байден у неділю поговорив телефоном з президентом Франції Емманюелем Макроном.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це повідомили в Білому домі.
За даними пресслужби Білого дому, в ході розмови президент США висловив прагнення до зміцнення двосторонніх відносин з країною, яка є найстарішим союзником США.
Крім того, президент Байден підкреслив свою прихильність справі зміцнення трансатлантичної єдності - зокрема, у форматі НАТО і за допомогою розвитку партнерства між США та Євросоюзом.
Співрозмовники продемонстрували єдність поглядів на необхідність тісної координації дій – зокрема в межах міжнародних організацій - з таких питань, як кліматичні зміни, боротьба з пандемією COVID-19 та оздоровлення світової економіки.
Президенти США і Франції домовилися співпрацювати і з пріоритетних питань зовнішньої політики, включно з проблемами, пов'язаними з Китаєм, Близьким Сходом, Росією та країнами Африки на південь від Сахари.
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Там є якісь військові бази.
Може, і справді людям було про що побалакати.