Три людини, зокрема дитина, провалилися під лід під час риболовлі на Черкащині, їхня доля невідома, - ДСНС

24 січня в с. Бучак Канівського району під час риболовлі на р. Дніпро провалилися під лід і, за попередніми даними, потонули 3 людини, зокрема 1 дитина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.

"24 січня о 16 год. 30 хв. у с. Бучак Канівського району під час риболовлі на р. Дніпро (на відстані 250 м від берегу), за інформацією свідків, провалилися під лід та, за попередніми даними, втопилися 3 особи, з них 1 дитина (2010 р.н.)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що станом на 7 год. 25 січня доля рибалок залишається невідомою, пошукові роботи тривають.

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