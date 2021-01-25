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Новини
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Три людини, зокрема дитина, провалилися під лід під час риболовлі на Черкащині, їхня доля невідома, - ДСНС

Три людини, зокрема дитина, провалилися під лід під час риболовлі на Черкащині, їхня доля невідома, - ДСНС

24 січня в с. Бучак Канівського району під час риболовлі на р. Дніпро провалилися під лід і, за попередніми даними, потонули 3 людини, зокрема 1 дитина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.

"24 січня о 16 год. 30 хв. у с. Бучак Канівського району під час риболовлі на р. Дніпро (на відстані 250 м від берегу), за інформацією свідків, провалилися під лід та, за попередніми даними, втопилися 3 особи, з них 1 дитина (2010 р.н.)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що станом на 7 год. 25 січня доля рибалок залишається невідомою, пошукові роботи тривають.

Також дивіться: Рятувальники третю добу шукають зниклих на Київщині рибалок. ФОТОрепортаж

Автор: 

рибалки (104) ДСНС (5096) вода (1176) Чернігівська область (897)


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Топ коментарі
+17
Ще й дитину за собою потягли....
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25.01.2021 07:40
+15
Вже років 5 з льоду не рибалив, бо його просто нема. А лізти на це тонке непорозуміння то зневажати власне життя.
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25.01.2021 07:37
+9
Покушали рыбки... мудаки! Еще и ребенка за собой утянули...
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25.01.2021 07:45
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Вже років 5 з льоду не рибалив, бо його просто нема. А лізти на це тонке непорозуміння то зневажати власне життя.
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25.01.2021 07:37 Відповісти
Ще й дитину за собою потягли....
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25.01.2021 07:40 Відповісти
То так природній відбір діє.
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25.01.2021 07:42 Відповісти
На один гачок було би більше. Більше надій на рибальську здобичу.
А може, ту нещасну дитину вдома не можна саму було залишати, бо щось залила би або запалила.
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25.01.2021 07:50 Відповісти
В 10 років вже можна самих лишати.
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25.01.2021 08:21 Відповісти
Колись у мене був знайомий, і ми тоді ще були молодими.
То він з собою сина маленького брав. На базар, в магазин тощо.
І ця мала дитина його потім додому приводила.
"Папа, ти уже п'яний. Шатаєшся. Ідьом домой. Мама ждьот".
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25.01.2021 08:47 Відповісти
Покушали рыбки... мудаки! Еще и ребенка за собой утянули...
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25.01.2021 07:45 Відповісти
Якщо не знайшлися, то можна здогадуватися, що з ними. І не помилитися.
Невже і справді так тієї річкової риби хотілося?
Шкода.
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25.01.2021 07:46 Відповісти
Жодного разу в житті не був на зимовій риболовлі і не збираюся.
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25.01.2021 07:50 Відповісти
В мене є декілька знайомих-рибалок.
Що можу сказати?
В домівках не прибрано, автівки недоглянуті. В гаражах бозна-що (вони мої знайомі по кооперативу). Може, це і нетипове явище. Може, у багатіїв якось інакше.
Щоразу тільки і розмов, що "за рибу гроші".
Вони не зрозуміють мене, а я їх. Це, можливо, нормально.
А з весни почнеться збирання березового соку. Є і такі знайомі.
Хтось вже алкоголік, а хтось ще ні.
Та нехай. Але щоб довбати той лід триденного терміну...
Під собою та поряд... Хай Бог милує.

То все, тбм, "світ захоплень".
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25.01.2021 08:06 Відповісти
Влітку я сам люблю посидіти з вудкою, незалежно чи клюватиме. Чисто розслабитися.
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25.01.2021 08:17 Відповісти
Так. Це ж не лід на великих водоймах, який може репнути будь-де.
І як радять досвічені рибалки, дрібну рибу відпускати, а більшу - складати у коробочку від сірників
Останнього разу якось досить давно ловив голавля на коника-стрибунця та бабку вертляву.
Коли ту бідну комаху насаджував на гачок, то в неї очі вирячувалися.
І я собі вирішив - досить. Хіба що на тісто. І в торгівельних мережах.
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25.01.2021 08:31 Відповісти
ребенка жалко, а взрослых нет - безмозглые ...
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25.01.2021 08:05 Відповісти
Я этого не понимаю!

Три людини, зокрема дитина, провалилися під лід під час риболовлі на Черкащині, їхня доля невідома, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4601
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25.01.2021 08:11 Відповісти
Эти рыбаки какие-то одержимые. Ради тухлой тараньки рисковать жизнью.
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25.01.2021 08:32 Відповісти
250м от берега...на стремнине...когда зимы не было...жесть...
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25.01.2021 08:37 Відповісти
взрослые без мозгов - горе в семье..
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25.01.2021 09:41 Відповісти
Так уж их судьба и неизвестна. Попробуйте пожить по до льдом, как рыбки.
Я этот идиотизм называю "круговоротом рыбаков в природе". Ребенка жалко.
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25.01.2021 09:44 Відповісти
ничего как гритца раньше сядеш раньше выйдеш! этот ребенок и своего ребенка научил бы рыбу на льду ловить епта! а так може еще обашлося малой кровью епта! Ррраз и все.
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25.01.2021 10:56 Відповісти
 
 