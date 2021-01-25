Три людини, зокрема дитина, провалилися під лід під час риболовлі на Черкащині, їхня доля невідома, - ДСНС
24 січня в с. Бучак Канівського району під час риболовлі на р. Дніпро провалилися під лід і, за попередніми даними, потонули 3 людини, зокрема 1 дитина.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.
"24 січня о 16 год. 30 хв. у с. Бучак Канівського району під час риболовлі на р. Дніпро (на відстані 250 м від берегу), за інформацією свідків, провалилися під лід та, за попередніми даними, втопилися 3 особи, з них 1 дитина (2010 р.н.)", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що станом на 7 год. 25 січня доля рибалок залишається невідомою, пошукові роботи тривають.
Топ коментарі
+17 Владислав Носковский
показати весь коментар25.01.2021 07:40
+15 Біле Пальто
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+9 Леопольд Пупкин #464452
показати весь коментар25.01.2021 07:45
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А може, ту нещасну дитину вдома не можна саму було залишати, бо щось залила би або запалила.
То він з собою сина маленького брав. На базар, в магазин тощо.
І ця мала дитина його потім додому приводила.
"Папа, ти уже п'яний. Шатаєшся. Ідьом домой. Мама ждьот".
Невже і справді так тієї річкової риби хотілося?
Шкода.
Що можу сказати?
В домівках не прибрано, автівки недоглянуті. В гаражах бозна-що (вони мої знайомі по кооперативу). Може, це і нетипове явище. Може, у багатіїв якось інакше.
Щоразу тільки і розмов, що "за рибу гроші".
Вони не зрозуміють мене, а я їх. Це, можливо, нормально.
А з весни почнеться збирання березового соку. Є і такі знайомі.
Хтось вже алкоголік, а хтось ще ні.
Та нехай. Але щоб довбати той лід триденного терміну...
Під собою та поряд... Хай Бог милує.
То все, тбм, "світ захоплень".
І як радять досвічені рибалки, дрібну рибу відпускати, а більшу - складати у коробочку від сірників
Останнього разу якось досить давно ловив голавля на коника-стрибунця та бабку вертляву.
Коли ту бідну комаху насаджував на гачок, то в неї очі вирячувалися.
І я собі вирішив - досить. Хіба що на тісто. І в торгівельних мережах.
Я этот идиотизм называю "круговоротом рыбаков в природе". Ребенка жалко.