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Новини Агресія Росії проти України
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Ворог за добу п'ять разів порушив режим "тиші" на Донбасі, бойових втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

Ворог за добу п'ять разів порушив режим

Минулої доби, 24 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, за даними штабу, неподалік населених пунктів Піски та Південне збройні формування Російської Федерації неодноразово відкривали вогонь у бік наших позицій із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, противник вів вогонь з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

"Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед українських захисників немає", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби, 25 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

Ворог за добу пять разів порушив режим тиші на Донбасі, бойових втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС 01

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обстріл (28339) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Ворог за добу п'ять разів порушив режим "тиші" на Донбасі, бойових втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8944
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25.01.2021 08:03 Відповісти
А треклятая зеленая шмаркля все еще надеется договориться где-то посредине? Уже всю бумагу извел, составляя план, что ОН ХОЧЕТ? Как-будто это волнует *****, откровенно презирающего клоуна на троне короля?!!
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25.01.2021 08:22 Відповісти
Добре, якщо це правда про відсутність втрат.
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25.01.2021 08:55 Відповісти
Узеленська "тиша".
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25.01.2021 09:19 Відповісти
Війна триває. То є втрати, то немає, а війна триває. Чого добиваються вороги? Лише одного -- щоб змели їх тотальним вогнем. На інше вони не погодяться.
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25.01.2021 09:20 Відповісти
Позавчора називали російськими найманцями, вчора терористами, сьогодні вже ворогом. Коли ж будуть вже називати справжнє ім*я цього ворога без всяких "викрутасів"?
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25.01.2021 09:57 Відповісти
 
 