COVID-19: загальна кількість інфікованих у світі стрімко наближається до 100 млн, померли вже 2,1 млн осіб
Станом на ранок 25 січня у світі зареєстрували 455 867 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 9511 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 99 756 039 випадків інфікування, з них 455 867 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 2 139 043 людини, з них 9511 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 71,7 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Велика Британія.
Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 24-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 10-ту.
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І Земля відпочине від настирних мешканців.
Їх теж дописують.
В перші місяці цієї пандемії вчені або якісь їхні активісти пояснювали, що для створення колективного імунітету треба, щоби мало не 90% перехворіло.
Пізніше вже з'ясувалося, що в будь-якій формі. А це вже інша статистика та підсумки.
Шкода, що заочної форми не існує.
А я саме на таку розраховую.
Я і освіту здобував заочну. Не всім випало бути "мажорами".
То, може, пощастить
Не всім може випасти і вмерти від цієї болячки.
А летальність: 2млн ділимо на 99,8 млн захворівших = 2%. Ага, отже Ви мали на увазі саме летальність. Ну дуже не висока летальність. У туберкульозу - 10%. Досить висока (вище від туберкульозу) у інсультників та інфарктників.
За 9 місяців 2020 від ковіду в Україні померло 19 281 чоловік.
Тож смертність від ковіду в Україні не менше, ніж в 5,2 рази вища, ніж від туберкульозу (більш коректно було б взяти кількість смертей і від туберкульозу за 9 місяців, але і так результат вражаючий. )
Примечание: лица с COVID-19 могут умереть от других патологических состояний, таких как инфаркт миокарда. Такие случаи не являются смертями от COVID-19 и не должны быть учтены как таковые. (там же).
Наслідки від перенесеного ковіду будуть очевидні в майбутньому. Добре б було б - аби в далекому майбутньому.
https://www.mp.pl/pacjent/choroby-zakazne/koronawirus/koronawirus-warto-wiedziec/230267,covid-19-zachorowania-w-polsce-aktualne-dane
І є нормальною мовою? Було б добре англійською, я польської не знаю.
За день умирает около 150000 человек, за год - около 54 миллионов. Только за этот месяц в мире умерло от разных причин больше 3 миллионов человек. Больше, чем умерло за все время пандемии коронавируса. При этом родилось в мире в 3 раза больше, чем умерло.
Кого вы пугаете своими страшными цифрами?