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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-19: загальна кількість інфікованих у світі стрімко наближається до 100 млн, померли вже 2,1 млн осіб

COVID-19: загальна кількість інфікованих у світі стрімко наближається до 100 млн, померли вже 2,1 млн осіб

Станом на ранок 25 січня у світі зареєстрували 455 867 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 9511 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 99 756 039 випадків інфікування, з них 455 867 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 2 139 043 людини, з них 9511 за минулу добу.

COVID-19: загальна кількість інфікованих у світі стрімко наближається до 100 млн, померли вже 2,1 млн осіб 01

Побороли хворобу і вилікувалися 71,7 млн ​​осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Велика Британія.

COVID-19: загальна кількість інфікованих у світі стрімко наближається до 100 млн, померли вже 2,1 млн осіб 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 24-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 10-ту.

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Ну вот, смертность на уровне 2% и то - результаты явно завышены. Даже те кто умирает в ДТП попадают в статью умер от ковид. Вся эта фикция должна рухнуть.
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25.01.2021 08:29
+3
За год типа пандемии из 7,5 млрд человек цифра приближается к 100 млн. переболевших и это СТРЕМИТЕЛЬНО? Да чтобы просто объявить пандемию нужно 5% населения больных - то есть 375 млн. Как же пытаются сову на глобус - даже фальшивая статистика мало помагает
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25.01.2021 08:52
+2
Вы действительно верите в образ Маска навеянный нам СМИ?
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25.01.2021 08:22
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А хто з плином часу залишиться серед живих, той полетить ракетами Ілона Маска на Марс.
І Земля відпочине від настирних мешканців.
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25.01.2021 08:09 Відповісти
А Маск таки відправить колоністів на Марс. Я в цьому навіть не сумніваюся.
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25.01.2021 08:18 Відповісти
Вы действительно верите в образ Маска навеянный нам СМИ?
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25.01.2021 08:22 Відповісти
Ну вот, смертность на уровне 2% и то - результаты явно завышены. Даже те кто умирает в ДТП попадают в статью умер от ковид. Вся эта фикция должна рухнуть.
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25.01.2021 08:29 Відповісти
А ще багато людей губиться по тундрах і тайзі.
Їх теж дописують.
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25.01.2021 08:35 Відповісти
А ще безсимптомних ніхто не рахував і не збирався... То скільки треба писать процентів?
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25.01.2021 08:55 Відповісти
Саме це мене заспокоює (втішає).
В перші місяці цієї пандемії вчені або якісь їхні активісти пояснювали, що для створення колективного імунітету треба, щоби мало не 90% перехворіло.
Пізніше вже з'ясувалося, що в будь-якій формі. А це вже інша статистика та підсумки.
Шкода, що заочної форми не існує.
А я саме на таку розраховую.
Я і освіту здобував заочну. Не всім випало бути "мажорами".
То, може, пощастить
Не всім може випасти і вмерти від цієї болячки.
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25.01.2021 09:06 Відповісти
я не знаю де Ви взяли 2 %. У мене вийшло 2 млн ділимо на 6,5 млрд = 0,03%. Ось така смертність за час пандемії.
А летальність: 2млн ділимо на 99,8 млн захворівших = 2%. Ага, отже Ви мали на увазі саме летальність. Ну дуже не висока летальність. У туберкульозу - 10%. Досить висока (вище від туберкульозу) у інсультників та інфарктників.
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25.01.2021 08:56 Відповісти
https://www.unn.com.ua/uk/news/1847630-minulogo-roku-v-********-ponad-15-5-tisyach-osib-zakhvorili-na-tuberkuloz у 2018 році в Україні було зареєстровано 31 221 хворих на туберкульоз, 3 695 осіб померли від цієї хвороби.

За 9 місяців 2020 від ковіду в Україні померло 19 281 чоловік.
Тож смертність від ковіду в Україні не менше, ніж в 5,2 рази вища, ніж від туберкульозу (більш коректно було б взяти кількість смертей і від туберкульозу за 9 місяців, але і так результат вражаючий. )
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25.01.2021 11:11 Відповісти
https://www.who.int/classifications/icd/Guidelines_Cause_of_Death_COVID-19-20200420-RU.pdf Примечание: лица с коронавирусной инфекцией COVID-19 могут умереть от других заболеваний или несчастных случаев; такие случаи не считаются смертями от COVID-19 и не должны быть учтены как таковые. В случае, если вы считаете, что COVID-19 усугубила последствия несчастного случая, вы можете записать COVID-19 в части 2 свидетельства. Пожалуйста, не забудьте указать род смерти и записать в части 1 точный вид несчастного случая или другой внешней причины.

Примечание: лица с COVID-19 могут умереть от других патологических состояний, таких как инфаркт миокарда. Такие случаи не являются смертями от COVID-19 и не должны быть учтены как таковые. (там же).
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25.01.2021 10:59 Відповісти
Зе снова лох - єму ужє 43. Ймовірність смерті від Ковіда збільшується.
COVID-19: загальна кількість інфікованих у світі стрімко наближається до 100 млн, померли вже 2,1 млн осіб - Цензор.НЕТ 4163
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25.01.2021 08:36 Відповісти
У 43 роки? З його медичним забезпеченням? Шанси майже нульові.
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25.01.2021 08:39 Відповісти
COVID-19: загальна кількість інфікованих у світі стрімко наближається до 100 млн, померли вже 2,1 млн осіб - Цензор.НЕТ 8942
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25.01.2021 08:47 Відповісти
а вживання "айкосів"?
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25.01.2021 09:01 Відповісти
Щиро похер. Майже усі, хто помер, мали хронічні проблеми зі здоров'ям, ну, або були літніми людьми. Здоровим людям до 60 років цей вірус до дупи.
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25.01.2021 08:37 Відповісти
Це не цілком так, як Ви пишете. У Польщі провадять статистику із зазначенням смерть від ковіду з супутніми хворобами і смерть від "чистого ковіду". Принаймні 10% щодень - це чистий ковід і люди в районі 40-45 років.
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25.01.2021 08:50 Відповісти
нема абсолютно здорових людей, є люди з невиявленими захворюваннями (чув таке від лікарів ). ТОбто чистого ковіду в принципі бути не може. Там у їхньому мозі теж стєпашки водяться?
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25.01.2021 08:59 Відповісти
Ви так кажете як совєцка міліція - нема людей без злочинів - є з невиявленими злочинами ))). Хай навіть так, але вік нижче 60 теж під загрозою.
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25.01.2021 09:05 Відповісти
Як немає? Я не маю жодної хронічної хвороби та ніколи серйозно не хворів. Цей смішний ковід19 у мене був у надзвичайно легкий формі. Якщо треба, то перехворію ще без жодних проблем.
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25.01.2021 09:06 Відповісти
Є у нас в містечку "старушки" що цілий день вештаються по стихійних ринках та аби погомоніти. Маски настільки затерті, "засалені аж капав смалець" носять (тобто не носять а тягають). І вже ось рік я спостерігаю: мало хто саме з таких вмирає. Хоча вже під сімдесят і за сімдесят. А молодші - вмирають. Хронічні хвороби дають себе знати.
Наслідки від перенесеного ковіду будуть очевидні в майбутньому. Добре б було б - аби в далекому майбутньому.
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25.01.2021 09:40 Відповісти
А хто винний людям з хронічними хворобами? У 99 відсотках люди самі винні у своїх хворобах.
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25.01.2021 10:21 Відповісти
Де посилання на цю статистику? Я не знаю нікого, хто б був здоровим та важко переніс ковід у 40 років.
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25.01.2021 09:08 Відповісти
Не важко, а смертельно.
https://www.mp.pl/pacjent/choroby-zakazne/koronawirus/koronawirus-warto-wiedziec/230267,covid-19-zachorowania-w-polsce-aktualne-dane
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25.01.2021 09:14 Відповісти
Значить там були невиявлені хвороби.
І є нормальною мовою? Було б добре англійською, я польської не знаю.
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25.01.2021 09:22 Відповісти
Ви як рашіст - нормальною мовою. Кацапською?
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25.01.2021 09:29 Відповісти
Я ж написав, що англійською. На щастя, я не заробітчанин, мені польська й нахер не треба.
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25.01.2021 10:19 Відповісти
Тут важливо не якою (кацапською чи англійською), а вжите Вами словечко "нормальною".
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25.01.2021 10:25 Відповісти
Я мав на увазі якусь міжнародну мову, яку усі знають, а не лише заробітчани.
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25.01.2021 10:39 Відповісти
Ну так і кажіть, а то вживання слова "нормальна" робить з Вас кацапоподібного.
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25.01.2021 10:41 Відповісти
Саме тому я ніколи не пишу к@цапською, бо ще той "кацапоподібний".
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25.01.2021 10:48 Відповісти
С начала пандемии прошел 1 год и почти 2 месяца.
За день умирает около 150000 человек, за год - около 54 миллионов. Только за этот месяц в мире умерло от разных причин больше 3 миллионов человек. Больше, чем умерло за все время пандемии коронавируса. При этом родилось в мире в 3 раза больше, чем умерло.
Кого вы пугаете своими страшными цифрами?
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25.01.2021 08:41 Відповісти
За год типа пандемии из 7,5 млрд человек цифра приближается к 100 млн. переболевших и это СТРЕМИТЕЛЬНО? Да чтобы просто объявить пандемию нужно 5% населения больных - то есть 375 млн. Как же пытаются сову на глобус - даже фальшивая статистика мало помагает
показати весь коментар
25.01.2021 08:52 Відповісти
 
 