COVID-19: загальна кількість інфікованих у світі стрімко наближається до 100 млн, померли вже 2,1 млн осіб

Станом на ранок 25 січня у світі зареєстрували 455 867 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 9511 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 99 756 039 випадків інфікування, з них 455 867 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 2 139 043 людини, з них 9511 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 71,7 млн ​​осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Велика Британія.

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 24-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 10-ту.