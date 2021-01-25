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Новини Коронавірус і карантин
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За добу через COVID-19 в Україні померли 63 людини, виявлено 2516 нових випадків, одужали - 5783

За добу через COVID-19 в Україні померли 63 людини, виявлено 2516 нових випадків, одужали - 5783

В Україні станом на ранок понеділка, 25 січня, зафіксовано 2516 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"2516 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 25 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 95 дітей та 87 медпрацівників.

Також за минулу добуЗа добу через COVID-19 в Україні померли 63 людини, виявлено 2516 нових випадків, одужали - 5783 01

За добу через COVID-19 в Україні померли 63 людини, виявлено 2516 нових випадків, одужали - 5783 02госпіталізовано – 1 166 осіб;

За добу через COVID-19 в Україні померли 63 людини, виявлено 2516 нових випадків, одужали - 5783 02летальних випадків – 63;

За добу через COVID-19 в Україні померли 63 людини, виявлено 2516 нових випадків, одужали - 5783 02одужало – 5 783 особи;

За добу через COVID-19 в Україні померли 63 людини, виявлено 2516 нових випадків, одужали - 5783 02здійснено тестувань за добу – 13 962 (зокрема методом ПЛР – 10 573, методом ІФА – 3 389).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": COVID-19: загальна кількість інфікованих у світі стрімко наближається до 100 млн, померли вже 2,1 млн осіб

За весь час пандемії в УкраїніЗа добу через COVID-19 в Україні померли 63 людини, виявлено 2516 нових випадків, одужали - 5783 01

За добу через COVID-19 в Україні померли 63 людини, виявлено 2516 нових випадків, одужали - 5783 07захворіло – 1 194 328 осіб;

За добу через COVID-19 в Україні померли 63 людини, виявлено 2516 нових випадків, одужали - 5783 07одужало – 953 297 осіб;

За добу через COVID-19 в Україні померли 63 людини, виявлено 2516 нових випадків, одужали - 5783 07летальних випадків – 21 924;

За добу через COVID-19 в Україні померли 63 людини, виявлено 2516 нових випадків, одужали - 5783 07проведено ПЛР-тестувань – 6 108 668.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Запорізькій (241), Івано-Франківській (238), Одеській (166), Чернівецькій (160) областях та м. Київ (146)", - розповів Степанов.

За добу через COVID-19 в Україні померли 63 людини, виявлено 2516 нових випадків, одужали - 5783 11
За добу через COVID-19 в Україні померли 63 людини, виявлено 2516 нових випадків, одужали - 5783 12
За добу через COVID-19 в Україні померли 63 людини, виявлено 2516 нових випадків, одужали - 5783 13

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
уши обвисли уже до пола
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25.01.2021 08:15
+5
В усьому світі кількість померлих і захворівших на короновірус зростає, а в Україні падає... Он що значить правильно відосіки записувати в команді Зеленського.
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25.01.2021 08:22
+3
Сейчас американцы, французы, испанцы, и прочие нищеброды на поприще медицины, ломанутся в Украину, от вируса прятаться.
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25.01.2021 08:32
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уши обвисли уже до пола
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25.01.2021 08:15 Відповісти
Бравісімо! Стебанов переміг ковід навіть без вакцинаціі! Тепер вони пояснювати будуть, що украінцям щеплення не потрібні: не від того, що науку не фінансують і грошей на чужу вакцину нема а тому, що спрацювали "інтелектуальний та вихідний" карантини Стебанова. Уря Стебанову!
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25.01.2021 08:37 Відповісти
13 тыс тестов в день? Охренеть, какой обхват населения.
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25.01.2021 08:19 Відповісти
В усьому світі кількість померлих і захворівших на короновірус зростає, а в Україні падає... Он що значить правильно відосіки записувати в команді Зеленського.
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25.01.2021 08:22 Відповісти
За добу через COVID-19 в Україні померли 63 людини, виявлено 2516 нових випадків, одужали - 5783 - Цензор.НЕТ 4725
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25.01.2021 08:28 Відповісти
Сейчас американцы, французы, испанцы, и прочие нищеброды на поприще медицины, ломанутся в Украину, от вируса прятаться.
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25.01.2021 08:32 Відповісти
Розумію, що в нас майже не тестують по буднях і зовсім не мтестують у сб та нд, але не може зрозуміти, чому смерть бере вихідний у Стебанова? Це загадка чорноі дири...
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25.01.2021 08:33 Відповісти
А хто дасть гарантію що взагалі ці смішні цифри "статистики" хоч якось наближені до правди?
В кожній цифрі брехня.
Маніпулювання цифрами, мала кількість направлень на тести, усна заборона лікарям направляти на тести - ось виявляється як треба боротися з Ковід.
Але Ковід прийшов назавжди і вакцинація з часом стане платною для абсолютної більшості. А у нас зубожілий народ одну маску тягає тижнями/місяцями, які там платні вакцини і тести.. смішно просто..
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25.01.2021 09:15 Відповісти
Похоже, наши соотечественники окончательно забили на тестирование в силу безденежья на эту процедуру. И продолжают заниматься самолечением, используя протоколы лечения переболевших друзей и знакомых. С легким течением болезни это прокатывает, а вот там, где нужен дополнительный кислород, уже не обойтись без стационара, УВЫ! А это огромные деньги, не сравнимые с тестированием. Вот такой он,- КОНЕЦ ЭПОХИ БЕДНОСТИ!
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25.01.2021 08:35 Відповісти
У меня кислородный резак в гараже, купил кислородную маску, соединил шланги с баллоном, работает. Не знаю только как надолго 40 литрового баллона хватит, если что. На пару дней точно, а там привезут еще кислород. А что? Голь на выдумки хитра. Дешево и сердито. Одно только неудобство. Баллон 100 кг весит.
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25.01.2021 08:43 Відповісти
Удачи вам! Но лучше, пусть Господь оградит вас, вашу семью и дорогих сердцу людей от испытания этой мерзкой болезнью. А резак используйте по назначению, согласно паспорта.
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25.01.2021 09:08 Відповісти
Спасибо мил человек. Неохота с температурой таскать на горбу 100 кг.
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25.01.2021 09:45 Відповісти
Выздоравливайте без последствий и живите долго и счастливо! ОТ ДУШИ!!!
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25.01.2021 10:07 Відповісти
Власть держит украинцев за идиотов. И правильно делает. Хавайте статистику.
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25.01.2021 08:38 Відповісти
Люди, имейте совесть, помогите МОЗу, тестируйтесь и не по одному разу и с любыми негараздами со здоровьем. Не получится добиться результата тестами - делайте КТ. С температурой или без - не бойтесь очередей - не умрете.
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25.01.2021 09:10 Відповісти
Не, это скорее помощь не МОЗу, ковидоистеричкам, которые денно и нощно воют про зраду и малое количество тестирований😁
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25.01.2021 13:35 Відповісти
А госпитализация такая, как при 10 тыс. заболевших и это при том что госпитализируют только в тяжелых случаях. Смертность на выходных не все передают в МОЗ.
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25.01.2021 10:57 Відповісти
 
 