За добу через COVID-19 в Україні померли 63 людини, виявлено 2516 нових випадків, одужали - 5783

В Україні станом на ранок понеділка, 25 січня, зафіксовано 2516 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"2516 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 25 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 95 дітей та 87 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 1 166 осіб;

летальних випадків – 63;

одужало – 5 783 особи;

здійснено тестувань за добу – 13 962 (зокрема методом ПЛР – 10 573, методом ІФА – 3 389).

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 194 328 осіб;

одужало – 953 297 осіб;

летальних випадків – 21 924;

проведено ПЛР-тестувань – 6 108 668.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Запорізькій (241), Івано-Франківській (238), Одеській (166), Чернівецькій (160) областях та м. Київ (146)", - розповів Степанов.





