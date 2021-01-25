За добу через COVID-19 в Україні померли 63 людини, виявлено 2516 нових випадків, одужали - 5783
В Україні станом на ранок понеділка, 25 січня, зафіксовано 2516 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"2516 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 25 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 95 дітей та 87 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 1 166 осіб;
летальних випадків – 63;
одужало – 5 783 особи;
здійснено тестувань за добу – 13 962 (зокрема методом ПЛР – 10 573, методом ІФА – 3 389).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 194 328 осіб;
одужало – 953 297 осіб;
летальних випадків – 21 924;
проведено ПЛР-тестувань – 6 108 668.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Запорізькій (241), Івано-Франківській (238), Одеській (166), Чернівецькій (160) областях та м. Київ (146)", - розповів Степанов.
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В кожній цифрі брехня.
Маніпулювання цифрами, мала кількість направлень на тести, усна заборона лікарям направляти на тести - ось виявляється як треба боротися з Ковід.
Але Ковід прийшов назавжди і вакцинація з часом стане платною для абсолютної більшості. А у нас зубожілий народ одну маску тягає тижнями/місяцями, які там платні вакцини і тести.. смішно просто..