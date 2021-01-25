У лютому Україна може отримати ще одну COVID-вакцину, крім Pfizer і Sinovac, - Степанов

Україна в лютому може отримати ще одну вакцину проти коронавірусу, незабаром має бути підписаний ще один контракт, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Я не відкидаю, що у нас буде вакцина ще одного виробника. Сподіваюся, що цього тижня ми укладемо договір і тоді зможемо про це розповісти", - сказав Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24" в неділю ввечері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Степанова, Україна розраховує на 700 тис. доз Sinovac і ще 210 тис. доз Pfizer у межах ініціативи COVAX.

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