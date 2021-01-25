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Новини Коронавірус і карантин
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У лютому Україна може отримати ще одну COVID-вакцину, крім Pfizer і Sinovac, - Степанов

У лютому Україна може отримати ще одну COVID-вакцину, крім Pfizer і Sinovac, - Степанов

Україна в лютому може отримати ще одну вакцину проти коронавірусу, незабаром має бути підписаний ще один контракт, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Я не відкидаю, що у нас буде вакцина ще одного виробника. Сподіваюся, що цього тижня ми укладемо договір і тоді зможемо про це розповісти", - сказав Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24" в неділю ввечері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Степанова, Україна розраховує на 700 тис. доз Sinovac і ще 210 тис. доз Pfizer у межах ініціативи COVAX.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У першій половині лютого в Україну мають надійти понад 200 тисяч вакцин від Pfizer за програмою COVAX, - заввідділу ЦГЗ Заїка

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+13
- Почему у ЗЕбилов все новости в будущем времени?
- Потому что все их успехи - в прошедшем, в основном, за счёт работы "папередников"...А в настоящем у них только просеры и зашквары...
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25.01.2021 09:01
+8
уже даже смех такие заявления нынешней власти не вызывают...
- может быть...
- когда ни будь...
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25.01.2021 08:58
+6
В феврале Украина может получить еще одну COVID-вакцину помимо Pfizer и Sinovac, - Степанов - Цензор.НЕТ 388
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25.01.2021 09:06
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Спутник-V. Получим а потом расскажем народу "хорошую новость".
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25.01.2021 08:55 Відповісти
Главное не светить перед заключением контракта и оплатой, А то денег не украдут на закупках. Сорвется как с sinovac.
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25.01.2021 08:56 Відповісти
ето не он договориля а виделяет ВОЗ для слабо развитих стран
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25.01.2021 10:37 Відповісти
Только не российскую и ни под каким соусом для прикрытия страны -производителя.
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25.01.2021 08:57 Відповісти
уже даже смех такие заявления нынешней власти не вызывают...
- может быть...
- когда ни будь...
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25.01.2021 08:58 Відповісти
"...помимо Pfizer ", вроде как, мы этот Pfizer получили...., но мол на его получении Зе не остановился и теперь мы еще получим кучу других вакцин! Главное как преподнести новость, хотя она должна была звучать "феврале Украина может получить еще одну COVID-вакцину вместо Pfizer"
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25.01.2021 09:29 Відповісти
Точнее даже так "феврале Украина может получить еще одну другую COVID-вакцину вместо Pfizer и Sinovac".
Блин опять не то, ""феврале в 2022 году Украина может получить еще одну новую COVID-вакцину вместо Pfizer и Sinovac"
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25.01.2021 09:33 Відповісти
вариантов с откатом у недосанитара не так много - остается парашка и Индия...
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25.01.2021 08:59 Відповісти
может получить, а на деле не получит
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25.01.2021 09:00 Відповісти
- Почему у ЗЕбилов все новости в будущем времени?
- Потому что все их успехи - в прошедшем, в основном, за счёт работы "папередников"...А в настоящем у них только просеры и зашквары...
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25.01.2021 09:01 Відповісти
А что, в прошлом у них были какие-то успехи, кроме их главного - на волне сериала добраться до власти?
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25.01.2021 09:04 Відповісти
От про саме це я і кажу... І казав ще до виборів... Однак, основна маса слухать не хотіла...
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25.01.2021 09:24 Відповісти
В феврале Украина может получить еще одну COVID-вакцину помимо Pfizer и Sinovac, - Степанов - Цензор.НЕТ 1743
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25.01.2021 09:04 Відповісти
В феврале Украина может получить еще одну COVID-вакцину помимо Pfizer и Sinovac, - Степанов - Цензор.НЕТ 388
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25.01.2021 09:06 Відповісти
- В этом году я снова хочу в Париж!
- О, так ты там уже была?
- Нет, уже хотела!
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25.01.2021 09:12 Відповісти
Что за сборище гнид на содержании вылезло комментировать... Складывается впечатление, что единственное, что их беспокоит это то, что им может не хватит чем уколоться... Эти моральные уроды отдают себе отчет в том, что в мире нет еще ни одной т.н. вакцины, которая прошла бы полный курс исследований, апробации и проверок и абсолютно не известно ее пролонгированное влияние на репродуктивные органы человека, уже не говоря о многочисленных фактах смертей и побочном действии... Твари, не засерайте неокрепший детский мозг умственно-отсталого населения.
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25.01.2021 09:16 Відповісти
Тупее антипрививочников только плоскоземельщики. Ах да, еще Зе-избиратели.
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25.01.2021 09:20 Відповісти
Все не так однозначно, дорогая дочь офицера...
Тут под новостью не увидел ни одного коммента, который мог дать повод высраться вам тут таким образом - мол, "тварей больше беспокоит, хватит ли вакцины".
Это уж лучше вы засирайте ветку своими совершенно нерелевантными воплями и возмущениями.
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25.01.2021 09:42 Відповісти
Пардон, пропустил "не": "вы НЕ засирайте".
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25.01.2021 09:44 Відповісти
200 тыс. доз Pfizer- суки открыто над народом издеваются.в ЕС уже несколько миллионов человек вакцинированы и темпы постоянно ростут,а зелень только статистику за счёт резкого снижения кол-ва тестов,*****,"корректирует". Шо они вообще творят-непонятно
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25.01.2021 09:22 Відповісти
Яке лайно, цього разу, плануєте видати за "велічайшу" вазеленську перемогу?
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25.01.2021 09:24 Відповісти
Степанов, чтобы получить что-то "еще одно", нужно чтобы это первое уже было.
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25.01.2021 09:27 Відповісти
Жалкие 700 и 210 тыс доз, да и те в рамках бесплатной помощи беднейшим странам по программе COVAX. Сами зебилы так ничего и не закупили.
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25.01.2021 09:28 Відповісти
Погоди, мы еще втридорога заплатим за те вакцины, которые нам как гуманитарка поступят. Думаю, распространять их должны через Эпицентр.
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25.01.2021 09:44 Відповісти
"Степанов доручив закупити вакцини від COVID-19 у скандальної компанії часів Богатирьової. Максим Степанов фактично самостійно призначив компанію, в якої буде закуплена вакцина від COVID-19. Міністр МОЗ вирішив не змінювати свої звички у новому році і знову втрутитись у роботу ДП "Медичні закупівлі України"", - йдеться у повідомленні.Зазначається, що держпідприємство "Медзакупівлі України" надіслало МОЗ документи щодо укладання угод із кількома компаніями. Однак, очільник МОЗ наполіг на укладанні лише однієї угоди на закупівлю вакцини.В організації також заявили, що голова МОЗ таким чином блокує вихід на ринок інших виробників."Компанія "Лехкім" вже має свою скандальну репутацію часів https://lb.ua/file/person/409_bogatireva_raisa_vasilevna.html Раїси Богатирьової . Власником заводу АТ "Лекхім", як і ще одного ПрАТ "Технолог" є Валерій Печаєв - її соратник. Препарати цих двох заводів за часів Богатирьової перемагали у мільйонних тендерах, за словами тодішнього депутата ВР Петренка, який входив до ТСК з питань розслідування діяльності МОЗ"https://lb.ua/society/2021/01/06/474694_stepanov_doruchiv_zakupiti_vaktsini.html

Міністерство охорони здоров'я уклало контракт про постачання в Україну в максимально короткі терміни вакцини виробництва компанії Sinovac Biotech від COVID-19 обсягом 1,9 млн доз за ціною 504 грн за дозу.

Турция 21.01.2021 начала вакцинацию населения от COVID-19 препаратом китайской компании Sinovac, сообщает издание Hurriyet.В Турцию рано утром доставили 6,5 млн доз китайской вакцины, произведенной Sinovac Biotech.Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на телеканал https://www.cnnturk.com/dunya/cinden-siparis-edilen-covid-19-asilarinin-ikinci-partisini-tasiyan-ucak-turkiyede?page=4 CNN Türk .«Самолет Турецких авиалиний, перевозивший вторую партию заказанной из Китая вакцины от COVID-19 приземлился в 06:15 (05:15 по киевскому времени) в аэропорту Стамбула», - сообщает телеканал.
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25.01.2021 10:50 Відповісти
Украина будет одной из стран, где коронавирус сдохнет сам, без помощи вакцины) Интересно, как это будут комментировать ребята из ВООЗ
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25.01.2021 09:49 Відповісти
Сдохнет вместе с населением,вакцинированные жители Израиля с удовольствием займут место туповатого народа выбравшего тупую власть.
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25.01.2021 15:08 Відповісти
Слышали мы эти сказки про птичий грипп, свинной грип идт итп. Продавайте свои вакцины где-то там.
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25.01.2021 19:06 Відповісти
Короче, Степанов, тебя насчет Спутника предупредили. Даже не думай. Затащишь Спутник - кизда тебе, ракло брехливое.
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25.01.2021 09:53 Відповісти
А ПОЧЕМУ СИНОВАК, Степанов обещал меньше 70% не завозить в Украину?
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25.01.2021 11:11 Відповісти
Еще одна вакцина - а с Богатыревой уже согласовал?
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25.01.2021 11:43 Відповісти
ВСЕСВІТНЯ Мафіозна організація WHO,Або Як найо..ує(*** заробляє ) Гебреісус.
Всесвітня організація охорони здоров'я надасть країнам «із середніми та низькими доходами» 120 мільйонів нових швидких тестів на коронавірус. (***тобто експрес -тести)Вони видають результат за 15-30 хвилин(результати з сумнівною достовірністю).Про це https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---28-september-2020 повідомив генеральний директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреісус. За його словами, нові тести коштуватимуть дешевше(***тобто не надасть а продасть), а результат видають швидше. Вартість одного такого тесту складає 5 доларів (за курсом на 29 вересня - 141 гривня)(***при собівартості зараз до 2 доларів).
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25.01.2021 12:00 Відповісти
Ще один Ходжа Насреддін, який обіцяв шаху навчити осла говорити.
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25.01.2021 13:25 Відповісти
 
 