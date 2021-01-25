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У лютому Україна може отримати ще одну COVID-вакцину, крім Pfizer і Sinovac, - Степанов
Україна в лютому може отримати ще одну вакцину проти коронавірусу, незабаром має бути підписаний ще один контракт, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Я не відкидаю, що у нас буде вакцина ще одного виробника. Сподіваюся, що цього тижня ми укладемо договір і тоді зможемо про це розповісти", - сказав Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24" в неділю ввечері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За словами Степанова, Україна розраховує на 700 тис. доз Sinovac і ще 210 тис. доз Pfizer у межах ініціативи COVAX.
Топ коментарі
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- может быть...
- когда ни будь...
еще однудругую COVID-вакцину вместо Pfizer и Sinovac".
Блин опять не то, ""
февралев 2022 году Украина может получить еще однуновую COVID-вакцину вместо Pfizer и Sinovac"
- Потому что все их успехи - в прошедшем, в основном, за счёт работы "папередников"...А в настоящем у них только просеры и зашквары...
- О, так ты там уже была?
- Нет, уже хотела!
Тут под новостью не увидел ни одного коммента, который мог дать повод высраться вам тут таким образом - мол, "тварей больше беспокоит, хватит ли вакцины".
Это уж лучше вы засирайте ветку своими совершенно нерелевантными воплями и возмущениями.
Міністерство охорони здоров'я уклало контракт про постачання в Україну в максимально короткі терміни вакцини виробництва компанії Sinovac Biotech від COVID-19 обсягом 1,9 млн доз за ціною 504 грн за дозу.
Турция 21.01.2021 начала вакцинацию населения от COVID-19 препаратом китайской компании Sinovac, сообщает издание Hurriyet.В Турцию рано утром доставили 6,5 млн доз китайской вакцины, произведенной Sinovac Biotech.Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на телеканал https://www.cnnturk.com/dunya/cinden-siparis-edilen-covid-19-asilarinin-ikinci-partisini-tasiyan-ucak-turkiyede?page=4 CNN Türk .«Самолет Турецких авиалиний, перевозивший вторую партию заказанной из Китая вакцины от COVID-19 приземлился в 06:15 (05:15 по киевскому времени) в аэропорту Стамбула», - сообщает телеканал.
Всесвітня організація охорони здоров'я надасть країнам «із середніми та низькими доходами» 120 мільйонів нових швидких тестів на коронавірус. (***тобто експрес -тести)Вони видають результат за 15-30 хвилин(результати з сумнівною достовірністю).Про це https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---28-september-2020 повідомив генеральний директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреісус. За його словами, нові тести коштуватимуть дешевше(***тобто не надасть а продасть), а результат видають швидше. Вартість одного такого тесту складає 5 доларів (за курсом на 29 вересня - 141 гривня)(***при собівартості зараз до 2 доларів).