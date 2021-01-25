Сніг, хуртовини та ожеледиця: ДСНС попереджає про можливі перебої енергопостачання і порушення руху транспорту

В Україні погіршується погода. У Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях випаде до 20 см снігу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Так, за даними "Укргідрометцентру", 25 січня на Правобережжі України пориви вітру 15-20 м/с, в західних областях значний дощ і мокрий сніг;

25 січня в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях значний сніг, хуртовини, на дорогах ожеледиця, місцями снігові замети (І рівень небезпеки, жовтий).

У більшості західних областей очікується утворення снігового покриву висотою 5-10 см, в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях 10-20 см.

По Києву і Київській області вдень 25 січня і протягом доби 26 січня пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

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"Погодні умови призведуть до порушення енергопостачання окремих населених пунктів на Правобережжі України, в західних областях також і до порушення руху автомобільного транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - попереджають рятувальники.