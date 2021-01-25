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Зеленський: Особи, які побили українського підлітка в Парижі, мусять опинитися у в'язниці. Такий напад заслуговує на жорстку реакцію

Зеленський: Особи, які побили українського підлітка в Парижі, мусять опинитися у в'язниці. Такий напад заслуговує на жорстку реакцію

Посольство України у Франції тримає на контролі ситуацію з розслідуванням побиття українського підлітка в центрі Парижа. Україна зробить усе для того, щоб сім'я потерпілого отримала всю необхідну допомогу.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Те, що не відпускає. Напад, який шокує своєю дикістю, варварством, ненавистю. Ще 15 січня у Парижі жорстоко побили нашого хлопця – українця, підлітка. Хто це зробив? Судячи з відео, такі ж підлітки або трохи старші. Десять на одного. У них була арматура, холодна зброя. І в них була мета – вбивати, калічити, нівечити", - зазначає він.

Також він нагадує, що Юрій із друзями повертався зі школи, коли на них напали.

"Хлопець досі у важкому стані з численними травмами, досі лікарі стараються бути дуже обережними у своїх прогнозах. Але є підстави сподіватися, що він одужає. Знайти й покарати нападників. Це навіть не просто наша вимога, це питання цивілізованості. У будь-якій країні такий напад заслуговує на жорстку реакцію держави", - наголошує Зеленський.

Крім цього він зазначив, що посольство України у Франції залучене до цієї ситуації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лікарі почали виводити з коми українського підлітка, побитого з особливою жорстокістю в центрі Парижа, - мати постраждалого

"Українська держава зробить усе, щоб Юрій та його родина отримали необхідну допомогу, а розслідування – необхідні стимули. Вже маємо жорстку реакцію міністра внутрішніх справ Франції Жеральда Дарманена та мера Парижа Анн Ідальго. Нападники абсолютно точно повинні опинитися у в’язниці", - підсумував президент України.

Раніше повідомлялося, що невідомі в центрі Парижа побили 14-річного українця, хлопець у комі. Також Цензор.НЕТ писав про те, що за цим фактом посольство України звернулося до прокуратури, проводиться розслідування.

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) побиття (931) Париж (214)


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Топ коментарі
+23
Вы лучше спросите почему Клоун с такой же рвением не занимается избитыми в Украине подростками. А занимается теми кто положил болт на Украину и перебрался жить во Францию. Нет, заниматься ими, раз они сохранили украинское гражданство надо, но думаю у преЗЕдента есть куча куда более важных дел! Например заниматься спасением погибающего на поле боя солдата, за которого он непосредственно отвечает и который не мог дождаться помощи 3 дня....
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25.01.2021 09:14
+15
Про погибшего в ООС несколько дней назад морпеха ЗЕлупок ничего не хочет рассказать?
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25.01.2021 09:13
+12
взял под личный контроль?
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25.01.2021 09:04
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взял под личный контроль?
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25.01.2021 09:04 Відповісти
Вы лучше спросите почему Клоун с такой же рвением не занимается избитыми в Украине подростками. А занимается теми кто положил болт на Украину и перебрался жить во Францию. Нет, заниматься ими, раз они сохранили украинское гражданство надо, но думаю у преЗЕдента есть куча куда более важных дел! Например заниматься спасением погибающего на поле боя солдата, за которого он непосредственно отвечает и который не мог дождаться помощи 3 дня....
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25.01.2021 09:14 Відповісти
А все дуже просто: Париж, Франція, Європа коли Зедрот робить подібну заяву то він заявляє про себе в Європі, Словом самий звичайний популізм.
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25.01.2021 10:29 Відповісти
вряд ли во Франции кто-то знает кто такой вава) так что новости про его высеры там никому не интересны априори
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25.01.2021 11:01 Відповісти
В Україні хлопчик вже б помер в лікарні, бо в Україні немає медицини.
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25.01.2021 11:10 Відповісти
Можете быть уверены, что будь этот "хлопчик" в Украине, то не оказался бы в обычной больнице
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25.01.2021 16:42 Відповісти
Ви думаєте що якщо в Україні немає медицини, то це не стосується приватних медичних закладів? Медицини немає як системи і приватний заклад або державний не має жодного значення, результат буде однаковий, ви тільки заплатите за понти дорожче але пацієнт все одно помре.
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25.01.2021 16:45 Відповісти
- Владимир Васильевич, с какой проблемой вы обратились в больницу «Феофания»?
- С 2003 года я страдаю раком предстательной железы. В России онкологию распознать не смогли, но обнаружили гепатит (этот диагноз позже полностью опровергли немецкие врачи) и гипертонию, от чего и лечили в течение полутора лет. И тут совершенно случайно я прошел тест на определение уровня ПСА (онкомаркер, который выявляется с помощью анализа крови. Исследование проводится для диагностики и наблюдения за течением рака и аденомы простаты.). Показатели оказались повышенными. В России врачи не обратили на это особого внимания, сказали, что это ерунда, мол, зеленкой помажем - и все пройдет.
Тогда один из моих друзей посоветовал мне съездить в Германию - провериться на всякий случай. Я поехал в университетскую клинику в Мюнстере, что в 100 километрах от Дюссельдорфа. И там профессор Хертли (который знал несколько русских слов и ему казалось, что именно на этом языке он со мной и разговаривает) сообщил: «Ну что, хер Назаров, жить тебе осталось полгода». Потому что выяснилось, что у меня рак предстательной железы, причем в запущенном состоянии. Слава богу, его прогнозы не подтвердились. Он меня прооперировал и сказал, что ситуация намного лучше, чем ему казалось, метастазов нет и умру я когда-нибудь потом от чего-то другого. Хотя добавил, что именно те полтора года, что были упущены в России, создадут мне проб­лемы в будущем...
- ...вот так?
- Да. Позже, в 2006-м, мне сделали облучение, и до 2013 года (до разгрома моего театра, до столкновения с властями России, до моих выступлений против Путина и так далее) моя онкология дремала. Время от времени я сдавал анализ на определение уровня ПСА, показатели были около нуля, что является нормальным для человека, у которого нет предстательной железы. Но с 2013 года они начали расти. И в декабре 2016-го я съездил в Израиль и сделал ПЭТ-КТ (позитронно-эмиссионная компьютерная томография для диагностики онкозаболеваний, которая проводится с использованием радио­активного индикатора.). Это очень серьезное исследование, которое показало, что у меня метастазы в лимфоузлах. К тому времени я уже жил в Украине - 5 декабря 2016 года я получил украинское гражданство. Сейчас я решил пройти ПЭТ-КТ повторно, начал узнавать, где это можно сделать, и мне порекомендовали «Феофанию».

- Вы обратились во Всеукраинский центр радиохирургии в «Феофании» потому, что эту диагностическую процедуру можно пройти только там?
- Нет, но мне посоветовали именно его. Сама клиника, конечно, шикарная, и на территории фонтаны бьют, птички чирикают - все замечательно. В центре радиохирургии мне сделали ПЭТ-КТ. Врачи, проводившие исследование, посмотрели на ее результаты и сказали: «Владимир Васильевич, мы вас поздравляем, метастазов у вас нет, вы здоровы, можете идти. Спасибо за удовольствие познакомиться с вами». Я ответил: «Друзья, я очень тронут и готов сходить за шампанским, но, знаете, один гвоздь в ботинке у меня все-таки присутствует - это результаты аналогичного обследования в израильской клинике, которые показали наличие метастазов в лимфоузлах».
- Вы говорили им об этом до процедуры?
- Конечно, даже диск дал, на котором это исследование записано, но они его не посмотрели, и никто даже не подумал сравнить результаты.
- Вот так?
- Да. Мне совершенно уверенно заявили, что все в порядке. И после того, как они все-таки сравнили свои результаты с израильскими и увидели, что в лимфоузлах метастазы есть, они замялись и сказали, что, наверное, нужно доверять предыдущему обследованию, потому что оно более качественное и точное. Я спросил: «А почему так? У вас аппарат старый?». - «Да нет, аппарат-то новый, у нас препарата нет, который используется в качестве контраста», - ответили врачи. Меня это, конечно, поразило. И они мне объяснили, что в Израиле ПЭТ-КТ делают с контрастом на основе радиоизотопа галлия, а у нас - радиационной глюкозы, которая может не показать имеющихся метастазов именно при моем диагнозе. И тут я говорю: «Стоп! Вы меня заверили в том, что я совершенно здоров, и подготовили выписку. Вы даже не засомневались, не порекомендовали провериться еще раз в какой-нибудь другой клинике!». Но самое страшное, что на этом контрасте они обследуют сотни людей, ничего не видят и, я думаю, не предупреждают, что результаты этого исследования могут быть неточными или вообще неверными.
- И что вам ответили?
- Я им сказал, что, ребята, давайте предположим, что на моем месте простой украинец, какой-нибудь фермер, у которого нет денег съездить в Израиль и сделать там ПЭТ-КТ с контрастом на основе галлия. И вот он приходит к вам, наскреб необходимую сумму (потому что у вас, извините, все это не бесплатно), вы проводите исследование, сообщаете, что он здоров, человек счастлив, возвращается домой, а через полгода он труп. Это просто убийство, я считаю. Самое настоящее убийство. Это все равно что Toyota выпустила бы полторы тысячи автомобилей, не установив на них тормоза, а потом, скромненько так, промолчала, мол, вдруг пронесет. Ну разобьется десяток человек, но остальные-то выживут. Вот это примерно то же самое.
Я был настолько возмущен, что пошел к руководителю этого центра - Ярославу Владимировичу Кметюку (он замечательный доктор, они там все энтузиасты). И он мне сказал, что у них в клинике действительно нет этого препарата. Я по наивности (я же музыкант все-таки) спросил о том, возможно ли его привезти, пусть даже за дополнительную плату, ведь он просто необходим для получения наиболее точных результатов. И тут он мне сказал, что галлий - это вещество, которое распадается в организме человека в течение часа, поэтому его просто невозможно транспортировать, а необходимо производить на мес­те. И добавил, что их центр уже обращался с этим вопросом в Государственное управление делами, но там ответили, что сначала нужно достроить соответствующий корпус и вообще денег нет. Тогда я поинтересовался ценой вопроса. Честно говоря, я ожидал услышать о сумме не менее чем 10 миллионов долларов, но оказалось, что не­обходимо примерно 200 тысяч долларов!..
- ...чтобы наладить производство это­го диагностического препарата в Ук­раине?
- Да, именно в этой клинике. Кроме того, в Украине есть опыт работы с радиационными материалами - она же не банановая республика, а довольно технологически развитая страна. Здесь можно изготавливать препараты на основе галлия, и Кметюк это подтвердил. Но им нужна лицензия и деньги, вот эти 200 тысяч долларов. Некоторые олигархи, мне кажется, на Мальдивах или в каком-нибудь казино за сутки прогуливают больше. Ладно, у власти, может быть, нет на это денег, но если Всеукраинский центр радиохирургии озабочен этим вопросом, почему же он не бьет во все колокола? Люди-то умирают! Они же их просто убивают, становятся соучастниками убийства! Я бы мог, конечно, разобраться в этой истории для себя лично, встряхнуться и пойти дальше, но подумал, что украинцев сейчас и так мало и нельзя допускать, чтобы люди умирали только потому, что кто-то не нашел 200 тысяч долларов для клиники.
Кстати, после этого я позвонил в другой медицинский центр (не буду его называть, просто не хочу), где тоже можно сделать ПЭТ-КТ. Там это обследование стоит 22 тысячи гривен, то есть в два раза больше, чем в «Феофании». Тогда я спросил, а какой препарат они используют в качестве контраста, есть ли у них галлий? Мой вопрос их удивил, но мне ответили, что, конечно, есть и что привозят они его из Израиля. Я сказал, что этого не может быть, что это просто вранье, и на том конце провода повесили трубку. Видите, в «Феофании», в центре радиохирургии, со мной, по крайней мере, честно поговорили, правда, если бы этот разговор состоялся до того, как провели исследование, вот тогда он был бы действительно честным. Я не знаю, что случилось с нашими медиками, но, по-моему, они забыли клятву Гиппократа!
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25.01.2021 16:51 Відповісти
Це ти так думаєш, а Мандель і іже з нею мислять по іншому.
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25.01.2021 11:16 Відповісти
Тому що карлик і цензор хочуть продемонструвати Європу ворожою до України.
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25.01.2021 10:50 Відповісти
Ви безагргументовно помиляєтесь щодо Цензора ...
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25.01.2021 11:26 Відповісти
ну ви ж знаєте, що таке піер діяльність. Вона може бути свідомою, але часто й не свідома. Ця стаття викликає певні емоції.
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25.01.2021 11:37 Відповісти
Позвонит Макрону и порешает.
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25.01.2021 09:08 Відповісти
ага, точно. под Монмартром можно запросто отгрести от черножепых продавцов паленых гучи)
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25.01.2021 09:09 Відповісти
Из-за зелёного опарыша Антоненко больше года ни за ,что В ТЮРЬМЕ ГНИЕТ И военный Журавель погиб - бумеранг и тебе прилетит 🤢🤡🎪😈
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25.01.2021 09:44 Відповісти
все пропало... клован с 95 квартала под контроль берет - теперь точно не найдут черномазых с 16-го района...
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25.01.2021 09:07 Відповісти
З Харкова, певно, прямого рейсу не було, щоби поїхати розібратися.
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25.01.2021 09:07 Відповісти
Сидіти чи не сидіти вирішує суд. Але Зе - юрист планетарного масштабу.
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25.01.2021 09:07 Відповісти
Квншик-безпредельщик. Не зря ж єго так охраняют.
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25.01.2021 09:27 Відповісти
Бригадного генерала по внутренней безопасности пошли туда шоб разобрался с этими парижскими бандами и Анжеликой.
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25.01.2021 09:13 Відповісти
Про погибшего в ООС несколько дней назад морпеха ЗЕлупок ничего не хочет рассказать?
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25.01.2021 09:13 Відповісти
так там же пропиарится негде...а на подростке-можно. Не удивлюсь если оно попрется с цветами к нему в палату под камеры.....
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25.01.2021 09:43 Відповісти
Че серьезно? Дрыщ получивший пистюлей в Париже Ваву волнует больше чем убитый снайпером солдат? Зачем нам такой президент.
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25.01.2021 09:14 Відповісти
Не просто дрыщ, а далеко не бедный дрыщ, который с родителями положил болт на Украину (как завещал великий Зе) и перебрался жить во Францию. А украинское гражданство у него осталось только лишь по недоразумению, поскольку ему еще нет 16.....
А что тот солдат?! Что он шишка большая?! Может у него пару лямов зелени было? Нет - отож!
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25.01.2021 09:19 Відповісти
"Найвеличніший" велез из ракушки: парня избили 15 января, а бубочка раздублился на новость в Фейсбуке аж 25 числа.
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25.01.2021 09:17 Відповісти
Он не виноват что так сценарий его «работы» расписан
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25.01.2021 09:22 Відповісти
Вот так бы он реагировал на незаконные нападения внутри страны.
А то мы ж помним: "Мені ці люди не цікаві".
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25.01.2021 09:20 Відповісти
все таки длинный язык в политике это зло, не посадят в тюрьму - считай проигнорировали мнение целого президента страны
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25.01.2021 09:22 Відповісти
Торчек не в курсе, что в Украине в прошлом году умерло почти миллион человек. Зебильониш не знает на чем попиарится.
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25.01.2021 09:24 Відповісти
Найду и накажу нападавших...... - подытожил президент Украины. Источник: https://censor.net/ru/n3243767

Особи, які побили українського підлітка в Парижі, мусять опинитися у в'язниці. Такий напад заслуговує на жорстку реакцію, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1683.
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25.01.2021 09:38 Відповісти
А вот весна прийде і посадить, пацан сказав, пацан зробить.
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25.01.2021 09:52 Відповісти
Мэр Парижа - пришлая испанка Идальго и ее арабоафриканская мэрия занимается всякой туфтой ,типо признания отдельно АхырБаха(Конец Смотрящего с одэри=азэри)=Карабаха,ГДЕ ПО ПЕРЕПЕСИ 1980-тых 53% составляли одэры.ОБОСРАЛИ ПАРИЖ АФРИКОЙ И АРАБИСТАНОМ.вместо ловли преступников избивают(и убивают) митингующих.Если так пойдет,то область" Роди Пэри Уш"(Париж-Парков греческих дух) будет показана на Кавказе и признанна прадедами французов.А преступники пока не найдены.
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25.01.2021 09:39 Відповісти
"Обосрали Париж Африкой и Арабистаном" - это после того, как этот Париж утюжил вышеназванную Африку и "Арабистан"? Действительно интересно, как же это они так обосрали
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25.01.2021 11:07 Відповісти
Не припомню, чтоб он так волновался за тех , кто не так богат и живет в Украине
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25.01.2021 09:39 Відповісти
Тебя, паяц, забыли спросить...Кстати, ты правильно про тюрьмы вспомнил. Помни о них весь оставшийся срок.
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25.01.2021 09:46 Відповісти
през - реально тормоз.. не прошло и двух недель
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25.01.2021 09:47 Відповісти
кто ж их посадит, они ж беженцы
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25.01.2021 09:47 Відповісти
А убившие в Бахмуте АТОвца за мову ? А владельцы пропагандоских рашских каналов в УКраине ?
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25.01.2021 10:36 Відповісти
Зеленський: Особи, які побили українського підлітка в Парижі, мусять опинитися у в'язниці. Такий напад заслуговує на жорстку реакцію - Цензор.НЕТ 1826
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25.01.2021 10:51 Відповісти
ПоРохоскот в своих изрЬІганиях не унимается.
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25.01.2021 10:56 Відповісти
А в Украине пьяные полицейские расстреливают детей, а другие дети сгорают в лагерях, которые открывают президенты. Ну, эмигранты Зеленскому, конечно, ближе к телу. Надо и себе почву готовить
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25.01.2021 11:06 Відповісти
Зеленський: Особи, які побили українського підлітка в Парижі, мусять опинитися у в'язниці. Такий напад заслуговує на жорстку реакцію - Цензор.НЕТ 4950

Если кто еще не видел, то вот видео:

https://streamable.com/8do2xy
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25.01.2021 11:28 Відповісти
Да! вот на днях мамаша своего сына скинула с 9 этажа! и ничего
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25.01.2021 11:37 Відповісти
Просто стыдно за преЗедента. Очередной пиар на горе. Париж - это круто! Одним словом - Чмо...
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25.01.2021 11:40 Відповісти
Хм... Гете був мольфаром?

"...Не верю я в порядочность шута.
Он трижды куплен был, и столько же продался!
В его душе царила тьма - когда он на арене забавлялся.
Фиглярствуя глумился тот, над тем что свято и всего дороже
и зритель глупый ликовал - ведь он и клоун так похожи...
Пусть в гриме правду говорит, да как за то, с мурашками по коже!
И Мельпомены антураж скрывал оскал ущербной рожи.
Цинизм, беспечность, простота на представлениях царили.
А разум, честь и доброта в антракт хромая уходили.
Шут правит бал! Дивится Сатана,
Ад льдом покрыт, зеленый бес резвится...
Длине очередей продажных душ, бедняга Мефистофель удивился..."
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25.01.2021 11:41 Відповісти
А президент зеленский --КОТОРЫЙ ОБМАНУЛ СВОЙ НАРОД ГДЕ ДОЛЖЕН ОКАЗАТЬСЯ ????
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25.01.2021 11:59 Відповісти
ті, хто назвали злочинцями безвинних людей в справі шеремета, без суду, повинні опинитися в тюрмі.
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25.01.2021 12:06 Відповісти
Краще заплатити нашим хлопцям,щоб знайшли покидьків і поламали їх арматурою.
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25.01.2021 12:58 Відповісти
Можно заносить в книгу "Учебник популизма для чайников не лохов"
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25.01.2021 13:05 Відповісти
Белые в Париже - люди 2-го сорта.
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25.01.2021 13:11 Відповісти
 
 