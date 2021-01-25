Зеленський: Особи, які побили українського підлітка в Парижі, мусять опинитися у в'язниці. Такий напад заслуговує на жорстку реакцію
Посольство України у Франції тримає на контролі ситуацію з розслідуванням побиття українського підлітка в центрі Парижа. Україна зробить усе для того, щоб сім'я потерпілого отримала всю необхідну допомогу.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Те, що не відпускає. Напад, який шокує своєю дикістю, варварством, ненавистю. Ще 15 січня у Парижі жорстоко побили нашого хлопця – українця, підлітка. Хто це зробив? Судячи з відео, такі ж підлітки або трохи старші. Десять на одного. У них була арматура, холодна зброя. І в них була мета – вбивати, калічити, нівечити", - зазначає він.
Також він нагадує, що Юрій із друзями повертався зі школи, коли на них напали.
"Хлопець досі у важкому стані з численними травмами, досі лікарі стараються бути дуже обережними у своїх прогнозах. Але є підстави сподіватися, що він одужає. Знайти й покарати нападників. Це навіть не просто наша вимога, це питання цивілізованості. У будь-якій країні такий напад заслуговує на жорстку реакцію держави", - наголошує Зеленський.
Крім цього він зазначив, що посольство України у Франції залучене до цієї ситуації.
"Українська держава зробить усе, щоб Юрій та його родина отримали необхідну допомогу, а розслідування – необхідні стимули. Вже маємо жорстку реакцію міністра внутрішніх справ Франції Жеральда Дарманена та мера Парижа Анн Ідальго. Нападники абсолютно точно повинні опинитися у в’язниці", - підсумував президент України.
Раніше повідомлялося, що невідомі в центрі Парижа побили 14-річного українця, хлопець у комі. Також Цензор.НЕТ писав про те, що за цим фактом посольство України звернулося до прокуратури, проводиться розслідування.
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- С 2003 года я страдаю раком предстательной железы. В России онкологию распознать не смогли, но обнаружили гепатит (этот диагноз позже полностью опровергли немецкие врачи) и гипертонию, от чего и лечили в течение полутора лет. И тут совершенно случайно я прошел тест на определение уровня ПСА (онкомаркер, который выявляется с помощью анализа крови. Исследование проводится для диагностики и наблюдения за течением рака и аденомы простаты.). Показатели оказались повышенными. В России врачи не обратили на это особого внимания, сказали, что это ерунда, мол, зеленкой помажем - и все пройдет.
Тогда один из моих друзей посоветовал мне съездить в Германию - провериться на всякий случай. Я поехал в университетскую клинику в Мюнстере, что в 100 километрах от Дюссельдорфа. И там профессор Хертли (который знал несколько русских слов и ему казалось, что именно на этом языке он со мной и разговаривает) сообщил: «Ну что, хер Назаров, жить тебе осталось полгода». Потому что выяснилось, что у меня рак предстательной железы, причем в запущенном состоянии. Слава богу, его прогнозы не подтвердились. Он меня прооперировал и сказал, что ситуация намного лучше, чем ему казалось, метастазов нет и умру я когда-нибудь потом от чего-то другого. Хотя добавил, что именно те полтора года, что были упущены в России, создадут мне проблемы в будущем...
- ...вот так?
- Да. Позже, в 2006-м, мне сделали облучение, и до 2013 года (до разгрома моего театра, до столкновения с властями России, до моих выступлений против Путина и так далее) моя онкология дремала. Время от времени я сдавал анализ на определение уровня ПСА, показатели были около нуля, что является нормальным для человека, у которого нет предстательной железы. Но с 2013 года они начали расти. И в декабре 2016-го я съездил в Израиль и сделал ПЭТ-КТ (позитронно-эмиссионная компьютерная томография для диагностики онкозаболеваний, которая проводится с использованием радиоактивного индикатора.). Это очень серьезное исследование, которое показало, что у меня метастазы в лимфоузлах. К тому времени я уже жил в Украине - 5 декабря 2016 года я получил украинское гражданство. Сейчас я решил пройти ПЭТ-КТ повторно, начал узнавать, где это можно сделать, и мне порекомендовали «Феофанию».
- Вы обратились во Всеукраинский центр радиохирургии в «Феофании» потому, что эту диагностическую процедуру можно пройти только там?
- Нет, но мне посоветовали именно его. Сама клиника, конечно, шикарная, и на территории фонтаны бьют, птички чирикают - все замечательно. В центре радиохирургии мне сделали ПЭТ-КТ. Врачи, проводившие исследование, посмотрели на ее результаты и сказали: «Владимир Васильевич, мы вас поздравляем, метастазов у вас нет, вы здоровы, можете идти. Спасибо за удовольствие познакомиться с вами». Я ответил: «Друзья, я очень тронут и готов сходить за шампанским, но, знаете, один гвоздь в ботинке у меня все-таки присутствует - это результаты аналогичного обследования в израильской клинике, которые показали наличие метастазов в лимфоузлах».
- Вы говорили им об этом до процедуры?
- Конечно, даже диск дал, на котором это исследование записано, но они его не посмотрели, и никто даже не подумал сравнить результаты.
- Вот так?
- Да. Мне совершенно уверенно заявили, что все в порядке. И после того, как они все-таки сравнили свои результаты с израильскими и увидели, что в лимфоузлах метастазы есть, они замялись и сказали, что, наверное, нужно доверять предыдущему обследованию, потому что оно более качественное и точное. Я спросил: «А почему так? У вас аппарат старый?». - «Да нет, аппарат-то новый, у нас препарата нет, который используется в качестве контраста», - ответили врачи. Меня это, конечно, поразило. И они мне объяснили, что в Израиле ПЭТ-КТ делают с контрастом на основе радиоизотопа галлия, а у нас - радиационной глюкозы, которая может не показать имеющихся метастазов именно при моем диагнозе. И тут я говорю: «Стоп! Вы меня заверили в том, что я совершенно здоров, и подготовили выписку. Вы даже не засомневались, не порекомендовали провериться еще раз в какой-нибудь другой клинике!». Но самое страшное, что на этом контрасте они обследуют сотни людей, ничего не видят и, я думаю, не предупреждают, что результаты этого исследования могут быть неточными или вообще неверными.
- И что вам ответили?
- Я им сказал, что, ребята, давайте предположим, что на моем месте простой украинец, какой-нибудь фермер, у которого нет денег съездить в Израиль и сделать там ПЭТ-КТ с контрастом на основе галлия. И вот он приходит к вам, наскреб необходимую сумму (потому что у вас, извините, все это не бесплатно), вы проводите исследование, сообщаете, что он здоров, человек счастлив, возвращается домой, а через полгода он труп. Это просто убийство, я считаю. Самое настоящее убийство. Это все равно что Toyota выпустила бы полторы тысячи автомобилей, не установив на них тормоза, а потом, скромненько так, промолчала, мол, вдруг пронесет. Ну разобьется десяток человек, но остальные-то выживут. Вот это примерно то же самое.
Я был настолько возмущен, что пошел к руководителю этого центра - Ярославу Владимировичу Кметюку (он замечательный доктор, они там все энтузиасты). И он мне сказал, что у них в клинике действительно нет этого препарата. Я по наивности (я же музыкант все-таки) спросил о том, возможно ли его привезти, пусть даже за дополнительную плату, ведь он просто необходим для получения наиболее точных результатов. И тут он мне сказал, что галлий - это вещество, которое распадается в организме человека в течение часа, поэтому его просто невозможно транспортировать, а необходимо производить на месте. И добавил, что их центр уже обращался с этим вопросом в Государственное управление делами, но там ответили, что сначала нужно достроить соответствующий корпус и вообще денег нет. Тогда я поинтересовался ценой вопроса. Честно говоря, я ожидал услышать о сумме не менее чем 10 миллионов долларов, но оказалось, что необходимо примерно 200 тысяч долларов!..
- ...чтобы наладить производство этого диагностического препарата в Украине?
- Да, именно в этой клинике. Кроме того, в Украине есть опыт работы с радиационными материалами - она же не банановая республика, а довольно технологически развитая страна. Здесь можно изготавливать препараты на основе галлия, и Кметюк это подтвердил. Но им нужна лицензия и деньги, вот эти 200 тысяч долларов. Некоторые олигархи, мне кажется, на Мальдивах или в каком-нибудь казино за сутки прогуливают больше. Ладно, у власти, может быть, нет на это денег, но если Всеукраинский центр радиохирургии озабочен этим вопросом, почему же он не бьет во все колокола? Люди-то умирают! Они же их просто убивают, становятся соучастниками убийства! Я бы мог, конечно, разобраться в этой истории для себя лично, встряхнуться и пойти дальше, но подумал, что украинцев сейчас и так мало и нельзя допускать, чтобы люди умирали только потому, что кто-то не нашел 200 тысяч долларов для клиники.
Кстати, после этого я позвонил в другой медицинский центр (не буду его называть, просто не хочу), где тоже можно сделать ПЭТ-КТ. Там это обследование стоит 22 тысячи гривен, то есть в два раза больше, чем в «Феофании». Тогда я спросил, а какой препарат они используют в качестве контраста, есть ли у них галлий? Мой вопрос их удивил, но мне ответили, что, конечно, есть и что привозят они его из Израиля. Я сказал, что этого не может быть, что это просто вранье, и на том конце провода повесили трубку. Видите, в «Феофании», в центре радиохирургии, со мной, по крайней мере, честно поговорили, правда, если бы этот разговор состоялся до того, как провели исследование, вот тогда он был бы действительно честным. Я не знаю, что случилось с нашими медиками, но, по-моему, они забыли клятву Гиппократа!
А что тот солдат?! Что он шишка большая?! Может у него пару лямов зелени было? Нет - отож!
А то мы ж помним: "Мені ці люди не цікаві".
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Если кто еще не видел, то вот видео:
https://streamable.com/8do2xy
"...Не верю я в порядочность шута.
Он трижды куплен был, и столько же продался!
В его душе царила тьма - когда он на арене забавлялся.
Фиглярствуя глумился тот, над тем что свято и всего дороже
и зритель глупый ликовал - ведь он и клоун так похожи...
Пусть в гриме правду говорит, да как за то, с мурашками по коже!
И Мельпомены антураж скрывал оскал ущербной рожи.
Цинизм, беспечность, простота на представлениях царили.
А разум, честь и доброта в антракт хромая уходили.
Шут правит бал! Дивится Сатана,
Ад льдом покрыт, зеленый бес резвится...
Длине очередей продажных душ, бедняга Мефистофель удивился..."
чайниковне лохов"