Зеленський: Особи, які побили українського підлітка в Парижі, мусять опинитися у в'язниці. Такий напад заслуговує на жорстку реакцію

Посольство України у Франції тримає на контролі ситуацію з розслідуванням побиття українського підлітка в центрі Парижа. Україна зробить усе для того, щоб сім'я потерпілого отримала всю необхідну допомогу.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Те, що не відпускає. Напад, який шокує своєю дикістю, варварством, ненавистю. Ще 15 січня у Парижі жорстоко побили нашого хлопця – українця, підлітка. Хто це зробив? Судячи з відео, такі ж підлітки або трохи старші. Десять на одного. У них була арматура, холодна зброя. І в них була мета – вбивати, калічити, нівечити", - зазначає він.

Також він нагадує, що Юрій із друзями повертався зі школи, коли на них напали.

"Хлопець досі у важкому стані з численними травмами, досі лікарі стараються бути дуже обережними у своїх прогнозах. Але є підстави сподіватися, що він одужає. Знайти й покарати нападників. Це навіть не просто наша вимога, це питання цивілізованості. У будь-якій країні такий напад заслуговує на жорстку реакцію держави", - наголошує Зеленський.

Крім цього він зазначив, що посольство України у Франції залучене до цієї ситуації.

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"Українська держава зробить усе, щоб Юрій та його родина отримали необхідну допомогу, а розслідування – необхідні стимули. Вже маємо жорстку реакцію міністра внутрішніх справ Франції Жеральда Дарманена та мера Парижа Анн Ідальго. Нападники абсолютно точно повинні опинитися у в’язниці", - підсумував президент України.

Раніше повідомлялося, що невідомі в центрі Парижа побили 14-річного українця, хлопець у комі. Також Цензор.НЕТ писав про те, що за цим фактом посольство України звернулося до прокуратури, проводиться розслідування.