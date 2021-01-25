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Новини Коронавірус і карантин
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Найвищі показники захворюваності на COVID-19 у Києві, Запорізькій, Миколаївській та Чернівецькій областях, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Найвищі показники захворюваності на COVID-19 у Києві, Запорізькій, Миколаївській та Чернівецькій областях, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 25 січня, найвища завантаженість ліжок пацієнтами з COVID-19 у Запорізькій, Миколаївській та Чернівецькій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксовано в Запорізькій, Миколаївській, Чернівецькій областях, а також у Києві.

Середній показник захворюваності COVID-19 по Україні - 197,0 на 100 тис. населення.

Найвища завантаженість ліжок в лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу в Миколаївській, Івано-Франківській, Закарпатській та Вінницькій областях.

Всього по Україні зайнято 28,1% ліжок.

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Найвищі показники захворюваності на COVID-19 у Києві, Запорізькій, Миколаївській та Чернівецькій областях, - МОЗ 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5391) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Уже все переболели, это считают для финансовых преференций.
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25.01.2021 09:11 Відповісти
CORONAVIRUSHong Kong coronavirus lockdown: 10,000 people confined as police cordon off part of Yau Tsim Mong
дурантинофілам...Дивіться,що у світі...https://youtu.be/rU1MGK_p0vU
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25.01.2021 11:41 Відповісти
ответственно заявляю. все єто ЛОЖЬ!!!. в группе садика положительній у воспитательници. вся группа на обсервации, дома. НЕ ПРОВЕРЯЛИ НИ КОГО!!!!!!!!!!!!! и знать они не могут физичесски НИЧЕГО!!!!!!!!! а группа из 25 детей єто сотни контактирующих, тоесть потенциальніх носителей
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25.01.2021 10:16 Відповісти
"непонятки " з тестуваннями не лише в Україні..
Є така ніби "європейська " країна Чехія....

Ministr zdravotnictví Jan Blatný v neděli prohlásil, že Česko dosud za testy na koronavirus zaplatilo 25 miliard korun. Redakce iDNES.cz se pokusila výrok ověřit. V Registru smluv ovšem figurují kontrakty jeho úřadu jen za miliardu, další resorty hlásí nákupy v řádech stamilionů. Většinu peněz měly za testy zaplatit zdravotní pojišťovny, i s jejich výdaji se ale lze dopočítat jen 16 miliard.(***20.96 млрд грн) : https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ministr-zdravotnictvi-jan-blatny-testy-25-miliard-korun-rezort-testovani-samoplatci.A210124_165819_domaci_vank
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25.01.2021 11:40 Відповісти
мене більше турбують мої онуки
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25.01.2021 14:09 Відповісти
 
 