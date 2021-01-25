Найвищі показники захворюваності на COVID-19 у Києві, Запорізькій, Миколаївській та Чернівецькій областях, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 25 січня, найвища завантаженість ліжок пацієнтами з COVID-19 у Запорізькій, Миколаївській та Чернівецькій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксовано в Запорізькій, Миколаївській, Чернівецькій областях, а також у Києві.

Середній показник захворюваності COVID-19 по Україні - 197,0 на 100 тис. населення.

Найвища завантаженість ліжок в лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу в Миколаївській, Івано-Франківській, Закарпатській та Вінницькій областях.

Всього по Україні зайнято 28,1% ліжок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов розраховує, що до квітня-травня вдасться уникнути нового посилення карантину