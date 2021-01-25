1 671 5
Найвищі показники захворюваності на COVID-19 у Києві, Запорізькій, Миколаївській та Чернівецькій областях, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Станом на 25 січня, найвища завантаженість ліжок пацієнтами з COVID-19 у Запорізькій, Миколаївській та Чернівецькій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксовано в Запорізькій, Миколаївській, Чернівецькій областях, а також у Києві.
Середній показник захворюваності COVID-19 по Україні - 197,0 на 100 тис. населення.
Найвища завантаженість ліжок в лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу в Миколаївській, Івано-Франківській, Закарпатській та Вінницькій областях.
Всього по Україні зайнято 28,1% ліжок.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
дурантинофілам...Дивіться,що у світі...https://youtu.be/rU1MGK_p0vU
Є така ніби "європейська " країна Чехія....
Ministr zdravotnictví Jan Blatný v neděli prohlásil, že Česko dosud za testy na koronavirus zaplatilo 25 miliard korun. Redakce iDNES.cz se pokusila výrok ověřit. V Registru smluv ovšem figurují kontrakty jeho úřadu jen za miliardu, další resorty hlásí nákupy v řádech stamilionů. Většinu peněz měly za testy zaplatit zdravotní pojišťovny, i s jejich výdaji se ale lze dopočítat jen 16 miliard.(***20.96 млрд грн) : https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ministr-zdravotnictvi-jan-blatny-testy-25-miliard-korun-rezort-testovani-samoplatci.A210124_165819_domaci_vank