УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7547 відвідувачів онлайн
Новини
26 019 111

Батько російського лижника Большунова, дискваліфікованого за спробу збити суперника на Кубку світу: Потрібно підходити по-російськи і давати в морду

Батько російського лижника Большунова, дискваліфікованого за спробу збити суперника на Кубку світу: Потрібно підходити по-російськи і давати в морду

У фінському Лахті відбулася чоловіча естафета в рамках Кубка світу з лижних гонок. У ній російський лижник Олександр Большунов намагався вдарити палицею свого суперника - фіна Йони Мякі, а після фінішу збив його з ніг.

Батько чотириразового віцечемпіона світу з лижних гонок Большунова вважає, що його син вчинив правильно, вдаривши на трасі фінського спортсмена палицею. Як інформує Цензор.НЕТ, про це Большунов-старший заявив в інтерв'ю агентству "Р-Спорт".

Олександр Большунов-старший упевнений, що у фіна зліва була доріжка, але він почав зміщення в бік його сина, "зіштовхнувши його в рекламні щити".

За словами чоловіка, таке "свинство" терпіти не можна і з ним потрібно боротися.

"Якщо їм не відповідати, то вони Росію будуть принижувати. Це все на емоціях було, я його прекрасно розумію, нічого страшного. Як на мене, це негідники - типу він не бачив і зміщувався. Просто потрібно підходити по-російськи і давати в морду. Але цього не можна робити, на жаль", - сказав батько лижника.

Читайте також: Збірна Росії підтримала свого лижника за те, що він напав на суперника під час гонки

Як повідомлялося, росіянина Большунова дискваліфіковано за спробу збити з ніг фінського лижника після фінішу естафети на Кубку світу. Результат збірної РФ анульовано.

При цьому у Федерації лижних гонок Росії (ФЛГР) заявили, що не каратимуть Олександра Большунова за поведінку на фініші естафети етапу Кубка світу в Лахті.

"З якого переляку? Я його розумію на сто відсотків", - заявила глава Федерації Олена Вяльбе.

Автор: 

росія (65010) спорт (1617)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+88
А якщо до кацапів з їхніми ж методами підходити ?
Бити москаля одразу в рило, щоб менше пащеку відтуляло.
показати весь коментар
25.01.2021 09:14
+52
что и требовалось доказать. от говна только говно ищут, у кацапа может получится только кацап.
показати весь коментар
25.01.2021 09:15
+51
Кацапи поки такі борзі, поки не отримають по своєму хрякалу.
показати весь коментар
25.01.2021 09:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Батько російського лижника Большунова, дискваліфікованого за спробу збити суперника на Кубку світу: Потрібно підходити по-російськи і давати в морду - Цензор.НЕТ 8389
показати весь коментар
25.01.2021 11:46 Відповісти
Русские - это неисправимые животные.
показати весь коментар
25.01.2021 11:36 Відповісти
А Животных зачем обижать сравнивая с с рюзьгым? Этим существам, не тварям Божьим, аналога нет!!! Может быть конечно, только на Земле...
показати весь коментар
25.01.2021 12:02 Відповісти
Ущербный лишнехромосомный вой! В морду они собрались кому-то давать))))) Чечня - круто! - это ваш удел.
показати весь коментар
25.01.2021 11:49 Відповісти
Кляті русофоби!
показати весь коментар
25.01.2021 12:25 Відповісти
Розфантазувався казламордий! Давать в морду, ага.
Спершу хай дістане з дупи пляшку...
показати весь коментар
25.01.2021 12:46 Відповісти
«Всю Россию охватил сифилис патриотизма!» - А. И. Герцен, публицист, революционер (1812 - 1870 гг.)
показати весь коментар
25.01.2021 13:15 Відповісти
"Крива хата - кривий тин.
Дурний батько - дурний син".
показати весь коментар
25.01.2021 14:34 Відповісти
а я бы этого папашу - по-фински - из снайперской винтовки.....
показати весь коментар
25.01.2021 14:41 Відповісти
Ну как это так это не я меня тут нету наУкраине проходит а в Финлядии нет .
показати весь коментар
25.01.2021 18:46 Відповісти
Алкашня по-другому не умеет. Когда уже их закроют в их "вяликой державе" !?
показати весь коментар
26.01.2021 16:06 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 