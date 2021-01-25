Батько російського лижника Большунова, дискваліфікованого за спробу збити суперника на Кубку світу: Потрібно підходити по-російськи і давати в морду

У фінському Лахті відбулася чоловіча естафета в рамках Кубка світу з лижних гонок. У ній російський лижник Олександр Большунов намагався вдарити палицею свого суперника - фіна Йони Мякі, а після фінішу збив його з ніг.

Батько чотириразового віцечемпіона світу з лижних гонок Большунова вважає, що його син вчинив правильно, вдаривши на трасі фінського спортсмена палицею. Як інформує Цензор.НЕТ, про це Большунов-старший заявив в інтерв'ю агентству "Р-Спорт".

Олександр Большунов-старший упевнений, що у фіна зліва була доріжка, але він почав зміщення в бік його сина, "зіштовхнувши його в рекламні щити".

За словами чоловіка, таке "свинство" терпіти не можна і з ним потрібно боротися.

"Якщо їм не відповідати, то вони Росію будуть принижувати. Це все на емоціях було, я його прекрасно розумію, нічого страшного. Як на мене, це негідники - типу він не бачив і зміщувався. Просто потрібно підходити по-російськи і давати в морду. Але цього не можна робити, на жаль", - сказав батько лижника.

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Як повідомлялося, росіянина Большунова дискваліфіковано за спробу збити з ніг фінського лижника після фінішу естафети на Кубку світу. Результат збірної РФ анульовано.

При цьому у Федерації лижних гонок Росії (ФЛГР) заявили, що не каратимуть Олександра Большунова за поведінку на фініші естафети етапу Кубка світу в Лахті.

"З якого переляку? Я його розумію на сто відсотків", - заявила глава Федерації Олена Вяльбе.