Кількість жертв пожежі в будинку для літніх людей у Харкові збільшилася до 16 осіб

Жертв пожежі в харківському будинку для літніх людей стало більше - в лікарні від стресу помер чоловік, евакуйований із будівлі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сайту "Сегодня" повідомили в ДСНС Харківської області.

Загалом унаслідок пожежі загинули 16 осіб.

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Нагадаємо, пожежа в будинку для літніх людей у Харкові забрала життя 15 осіб, ще п'ятеро - в лікарнях з опіками й отруєнням чадним газом. Дев'ятьох осіб вдалося врятувати. Будинок для літніх людей був приватним і працював без дозвільних документів, його навіть не було на карті. ДСНС проведе перевірки в будинках для літніх людей, а Мінсоцполітики займеться виявленням нелегальних закладів для літніх дюдей.

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Прокуратура з поліцією оперативно затримали групу осіб, причетних до організації приватного будинку для літніх людей, де сталася пожежа з 15 жертвами. Нині вже четверо затриманих.

За даними слідства, перевіряються три основні версії події.

У ДСНС зазначили, що пожежу в будинку для літніх людей у Харкові кваліфіковано як надзвичайну ситуацію державного рівня.

Нагадаємо, що раніше суд взяв під варту на 60 діб без права внесення застави всіх чотирьох підозрюваних у справі про пожежу в будинку для літніх людей в Харкові.