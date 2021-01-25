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За тиждень вогонь забрав життя 91 людини, на водних об'єктах загинули 14, - ДСНС
Протягом минулого тижня (з 18.01 по 24.01) під час пожеж загинула 91 людина, на водних об'єктах - 14.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
З початку тижня зареєстровано 1 тис. 604 надзвичайні події. В результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 120 осіб.
Ліквідовано 1 тис. 435 пожеж, врятовано під час пожеж 85 осіб і не допущено знищення вогнем 912 будинків і 48 од. техніки. Під час пожеж загинула 91 людина, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 11 млн 76 тис. грн.
Протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 24 виїзди, в ході яких виявлено, вилучено та знищено 150 вибухонебезпечних предметів.
Протягом тижня на водних об'єктах загинули 14 осіб.
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Deodar Revolution
показати весь коментар25.01.2021 09:47 Відповісти Мені подобається 1
Гонта Київський
показати весь коментар25.01.2021 10:06 Відповісти Мені подобається 0
Леопольд Пупкин #464452
показати весь коментар25.01.2021 10:17 Відповісти Мені подобається 0
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