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Новини Пожежі в Україні
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За тиждень вогонь забрав життя 91 людини, на водних об'єктах загинули 14, - ДСНС

За тиждень вогонь забрав життя 91 людини, на водних об'єктах загинули 14, - ДСНС

Протягом минулого тижня (з 18.01 по 24.01) під час пожеж загинула 91 людина, на водних об'єктах - 14.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

З початку тижня зареєстровано 1 тис. 604 надзвичайні події. В результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 120 осіб.

Ліквідовано 1 тис. 435 пожеж, врятовано під час пожеж 85 осіб і не допущено знищення вогнем 912 будинків і 48 од. техніки. Під час пожеж загинула 91 людина, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 11 млн 76 тис. грн.

Протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 24 виїзди, в ході яких виявлено, вилучено та знищено 150 вибухонебезпечних предметів.

Протягом тижня на водних об'єктах загинули 14 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сніг, хуртовини та ожеледиця: ДСНС попереджає про можливі перебої енергопостачання і порушення руху транспорту

Автор: 

пожежа (4316) смерть (6743) ДСНС (5096)


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Коммунальная мафия устроила геноцид в Украине. В 21 веке европейская страна по воле зажравшихся монополистов и их прокладок вынуждена переходить на дрова. Только тотальные неплатежи заставят этих мразей умерить свои аппетиты.
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25.01.2021 09:47 Відповісти
Ответственность за смерти на пожарах лежит на ЗЕбильных тварях, которые так подняли тарифы на газ и электроэнергию, что население, дабы выжить, вынуждено переходить на отопление дровами. И украинцам нужно в конце концов уяснить, что причина их бед не в тарифах, а в в тех моральных уродах во власти, которые их устанавливают, которые используют население Украины в качестве дойного стада, которые за их счет паразитируют и жируют.
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25.01.2021 10:06 Відповісти
А траур что ли не будут объявлять? Странная показуха.. 15 сгорело в Харькове - аж на всю страну траур, как будто супер офигенное событие произошло. А тут по 100 человек каждую неделю на пожарах гибнет и похер. Давайте уж вообще из траура не вылазить. Или не заниматься показухой из-за каких-то 15 человек. Нужно или трусы одеть или крестик снять...
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25.01.2021 10:17 Відповісти
 
 