Гриценко про побажання Зеленському в його день народження: "Ще раз перечитати свої передвиборчі обіцянки разом із конституційними обов'язками президента"
Президенту України Володимиру Зеленському необхідно позбутися "любих друзів" і лизоблюдів в ОПУ.
Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав ексміністр оборони Анатолій Гриценко, вітаючи президента України Володимира Зеленського з днем народження, передає Цензор.НЕТ.
"День народження Зеленського. Що би я йому побажав? Три речі. Перше - позбавитися "любих друзів" і лизоблюдів в ОПУ, які заглядають в рота, піддакують і славлять велич гаранта. Друге - не гаяти часу на медійників і відосики, більше спілкуватися з професіоналами, які скажуть правду в очі та запропонують вірні рішення. Третє - ще раз перечитати свої виборчі обіцянки, разом із конституційними обов'язками президента, і почати їх сумлінно щоденно виконувати. Тоді, можливо, ще є шанс уникнути повного провалу", - заявив Гриценко.
Будь ласка, зачекайте...
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Многая літа !!!
Здоров'я,довголіття,успіхів ,сімейного благополуччя,достатках,віри,надів та кохання.)Будьте завжди щасливі)
Слава Україні!!!
Героям Слава!!!
На історичне привітання вистачить одного доброго ляпаса з правоі в пику та другого ніжного торкання лівою по кришці труни)))
В нашій пам'яті повинно бути місце для справжніх українців,героїв,воінів,а не для пейсатих ненажерливих потвор як ця паскуда.
Видимо, мама Римма его рожала стоя, оно ударилось темечком от асфальт, вот такой дебил и получился.
Маете те що маете, да, ЗЕбаньки?
Исполняєцца стоячи на табурєткє, громка и с вьіражениєм!
Когда бьіл Вова малєнький
З курчавой головой.
А вьірос - тоже маленький,
Гнусавенький, плюгавєнький
Зеленьій малорос
Источник: https://censor.net/ru/n3243775
В оточенні гідранта тільки лізоблюди на думку палковніка.
Того, що там ригівсько+кремлівське кубло, "гросмейстер" Гриценко не бачить.
"Сложилось впечатление, что Владимир Александрович/.../ очень боится сильных людей рядом. И это самая главная его проблема. Потому что назначая невзрачных и серых, ты сам становишься невзрачнее и серее - отблеск их невзрачности и серости падает на тебя. Назначая сильных и умных, сильнее и умнее себя, ты становишься сам сильнее и умнее, потому что растешь за ними" - Дмитрий Гордон.
Это закономерно! Это внешнее проявление некоего комплекса неполноценности.
Это рефлексия, это закрепощенность, это ложная инстинктивная самозащита неуверенных в себе людей, органически НЕ ПОНИМАЮЩИХ смысл мудрости:
"Опираться можно только на то, что оказывает сопротивление".
А если проще, то команда лидера - это не шашлычная компания, собранная из людей весьма услужливых, комплиментарных, умеющих угождать, предугадывать, сглаживать, стелиться, стелить, потереть спинку... - комфортных. (Они же и предают легко, не так ли!?)
Это главная беда. И это стало ТРАГИЧЕСКОЙ традицией Украины постсоветской.
Проффесор Виктор Федорович очень высоко задрал планку серости и интеллектуальной неполноценности... И казалось бы...
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*Примечание. Покажи свою команду и мы поймем кто ты!, производное от «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты»