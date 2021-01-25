Гриценко про побажання Зеленському в його день народження: "Ще раз перечитати свої передвиборчі обіцянки разом із конституційними обов'язками президента"

Президенту України Володимиру Зеленському необхідно позбутися "любих друзів" і лизоблюдів в ОПУ.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав ексміністр оборони Анатолій Гриценко, вітаючи президента України Володимира Зеленського з днем народження, передає Цензор.НЕТ.

"День народження Зеленського. Що би я йому побажав? Три речі. Перше - позбавитися "любих друзів" і лизоблюдів в ОПУ, які заглядають в рота, піддакують і славлять велич гаранта. Друге - не гаяти часу на медійників і відосики, більше спілкуватися з професіоналами, які скажуть правду в очі та запропонують вірні рішення. Третє - ще раз перечитати свої виборчі обіцянки, разом із конституційними обов'язками президента, і почати їх сумлінно щоденно виконувати. Тоді, можливо, ще є шанс уникнути повного провалу", - заявив Гриценко.

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