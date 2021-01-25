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Гриценко про побажання Зеленському в його день народження: "Ще раз перечитати свої передвиборчі обіцянки разом із конституційними обов'язками президента"

Гриценко про побажання Зеленському в його день народження:

Президенту України Володимиру Зеленському необхідно позбутися "любих друзів" і лизоблюдів в ОПУ.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав ексміністр оборони Анатолій Гриценко, вітаючи президента України Володимира Зеленського з днем народження, передає Цензор.НЕТ.

"День народження Зеленського. Що би я йому побажав? Три речі. Перше - позбавитися "любих друзів" і лизоблюдів в ОПУ, які заглядають в рота, піддакують і славлять велич гаранта. Друге - не гаяти часу на медійників і відосики, більше спілкуватися з професіоналами, які скажуть правду в очі та запропонують вірні рішення. Третє - ще раз перечитати свої виборчі обіцянки, разом із конституційними обов'язками президента, і почати їх сумлінно щоденно виконувати. Тоді, можливо, ще є шанс уникнути повного провалу", - заявив Гриценко.

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Гриценко про побажання Зеленському в його день народження: Ще раз перечитати свої передвиборчі обіцянки разом із конституційними обовязками президента 01

Автор: 

Гриценко Анатолій (388) день народження (119) Зеленський Володимир (23732) привітання (730)


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Топ коментарі
+77
Сьогодні день народження волонтерки справжньої УКРАЇНКИ Ірини Довгань яка у важкі часи не зрадила Україну не де не будь а на окупованому Донбасі! Щастя і здоров'я Вам пані Ірино! Слава Україні!!!

Гриценко о пожеланиях Зеленскому в его День рождения: "Еще раз перечитать свои предвыборные обещания, вместе с конституционными обязанностями президента" - Цензор.НЕТ 1917 Гриценко о пожеланиях Зеленскому в его День рождения: "Еще раз перечитать свои предвыборные обещания, вместе с конституционными обязанностями президента" - Цензор.НЕТ 3244
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25.01.2021 09:44
+43
Гриценко о пожеланиях Зеленскому в его День рождения: "Еще раз перечитать свои предвыборные обещания, вместе с конституционными обязанностями президента" - Цензор.НЕТ 3896
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25.01.2021 09:43
+39
Гриценко о пожеланиях Зеленскому в его День рождения: "Еще раз перечитать свои предвыборные обещания, вместе с конституционными обязанностями президента" - Цензор.НЕТ 4126
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25.01.2021 09:43
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Гриценко о пожеланиях Зеленскому в его День рождения: "Еще раз перечитать свои предвыборные обещания, вместе с конституционными обязанностями президента" - Цензор.НЕТ 4126
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25.01.2021 09:43 Відповісти
Шкода що Зеленський не хоче слухати професіоналів і призначати їх на відповідальні посади. Уряди, нацради та нацкомісії, губернатори та РНБОУ Зеленського страждають від кричущої нефаховості та нікчемності і через це гальмуються реформи по всій країні, втрачається дорогоцінний час. Ми вже втратили два роки повноважень Зеленського а реформ досі немає!
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25.01.2021 11:08 Відповісти
Гриценко не професіонал, а брехун совковий. А ще воно будучи військовим засцяло йти захищати Україну.
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25.01.2021 11:12 Відповісти
Гриценко був найкращим міністром оборони України за всі часи. Армія України в часи Гриценка мала найбільшу могутність, бо Гриценко всі гроші направляв на навчання, переозброєння та бойову підготовку! Тільки в часи Гриценка виконувався військовий бюджет міноборони на 100%, ані до Гриценка, ані після Гриценка такого більше не було! Військові в часи Гриценка отримували по 7000 квартир на рік, а зараз отримують менше тисячі квартир при рекордному бюджеті міноборони, який лишається наполовину невикористаним!
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25.01.2021 11:20 Відповісти
Хто тобі сказав цю дурню?
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25.01.2021 11:23 Відповісти
Це факти які нескладно перевірити і більш ефективного міністра-реформатора ніж Гриценко в Україні не було за всі часи Незалежності і не тільки в міноборони а взагалі в уряді. Гриценко провів кілька ключових реформ в армії, які посилили обороноздатність України і дозволили Україні вистояти в 2014 році. Якби Гриценко став Президентом після Майдану 2014 року ми б не віддали Крим та Донбас!
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25.01.2021 14:13 Відповісти
Слухай, я служив коли гриценко був мо. так, що я тебе почув.
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25.01.2021 14:32 Відповісти
Коли Гриценко був міністром оборони служило 204 тис. військових, тому більшість з військових вважають Гриценка суперпрофесіоналом і патріотом.
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25.01.2021 14:36 Відповісти
Так в нас і 73% президентом клоуна вибрали. А ти брешеш, більшість військових була проти гриценка. іди краще свою лапшу комусь іншому навішай.
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25.01.2021 14:41 Відповісти
Хто сказав що більшість військових була проти Гриценка? Гриценка війскові підтримують, але військових меншість в Україні і тому Гриценко набрав біля мільйону голосів, а шоумен набрав більшість.
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25.01.2021 14:43 Відповісти
Статистика є така річ, я військовий, і не лізу до тебе в бізнес, тому , що там нічого не петраю.
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25.01.2021 14:45 Відповісти
Гриценко о пожеланиях Зеленскому в его День рождения: "Еще раз перечитать свои предвыборные обещания, вместе с конституционными обязанностями президента" - Цензор.НЕТ 3896
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25.01.2021 09:43 Відповісти
Сьогодні день народження волонтерки справжньої УКРАЇНКИ Ірини Довгань яка у важкі часи не зрадила Україну не де не будь а на окупованому Донбасі! Щастя і здоров'я Вам пані Ірино! Слава Україні!!!

Гриценко о пожеланиях Зеленскому в его День рождения: "Еще раз перечитать свои предвыборные обещания, вместе с конституционными обязанностями президента" - Цензор.НЕТ 1917 Гриценко о пожеланиях Зеленскому в его День рождения: "Еще раз перечитать свои предвыборные обещания, вместе с конституционными обязанностями президента" - Цензор.НЕТ 3244
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25.01.2021 09:44 Відповісти
Героям слава !!!
Многая літа !!!
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25.01.2021 09:55 Відповісти
Она молодец, тут ничего не скажешь.
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25.01.2021 10:15 Відповісти
Поздравляем!!! Ух, какая!!!
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25.01.2021 10:33 Відповісти
Що можна побажати дійсно видатній та мужній людині,тим більше жінці.
Здоров'я,довголіття,успіхів ,сімейного благополуччя,достатках,віри,надів та кохання.)Будьте завжди щасливі)
Слава Україні!!!
Героям Слава!!!
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25.01.2021 12:45 Відповісти
Гриценко о пожеланиях Зеленскому в его День рождения: "Еще раз перечитать свои предвыборные обещания, вместе с конституционными обязанностями президента" - Цензор.НЕТ 7448
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25.01.2021 09:45 Відповісти
😂
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25.01.2021 09:59 Відповісти
Гриценко о пожеланиях Зеленскому в его День рождения: "Еще раз перечитать свои предвыборные обещания, вместе с конституционными обязанностями президента" - Цензор.НЕТ 1660
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25.01.2021 09:46 Відповісти
Лошадью ходи, лошадью! (с)
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25.01.2021 10:30 Відповісти
Заткнулся бы лучше политический труп и импотент ни рыба ,ни мясо !
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25.01.2021 09:46 Відповісти
рыбно-мясная , поздравь вову и не ворчи....в конце концом у нас в стране свобода слова. вон твой кумир шо хочет то и лепит....другое дело шо не выполняет....
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25.01.2021 09:52 Відповісти
Кто-то обосрался, а "импотент" - Гриценко. Сначала дайте порулить, человеку, а потом уже испражняйтесь ротом. Это не Гриценко, а ваши ....-.... Януковичи-Порошенки-Зеленские Украину просрали!
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25.01.2021 10:35 Відповісти
"Імпотент" - бо не продався олігархам. Бо всі його політичні кроки були чесні і послідовні. Бо не чіпляється за владу як антирейтинговий *******.
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25.01.2021 10:40 Відповісти
Согласен на все 100. Гриценко опасен, как, впрочем, и Саакашвили, да даже, не побоюсь этого слова, и Тимошенко. Поэтому их и близко не подпустили к президенству. Гриценко - темная интеллигентная военная лошадка, которая может и ласты завернуть, запросто. Саакашвили конкретно устроит такой хипиш, шо тюрем не хватит для можновладцив. Ну, а Юлия Валадимировна... ой, мама!
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25.01.2021 10:48 Відповісти
гомік https://censor.net/ru/user/463515 ....
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25.01.2021 13:46 Відповісти
Ну, а это к чему? Не встает на теть?
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25.01.2021 13:48 Відповісти
гоміків - в баню
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25.01.2021 13:50 Відповісти
Значит не встает. Жаль тебя, алень.
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25.01.2021 13:53 Відповісти
на гоміків, таких як ти - не встає.
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25.01.2021 15:19 Відповісти
Гриценко о пожеланиях Зеленскому в его день рождения: "Еще раз перечитать свои предвыборные обещания, вместе с конституционными обязанностями президента" - Цензор.НЕТ 1050
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25.01.2021 09:48 Відповісти
Така бабця може сміливо йти й без кувалди в руках))))
На історичне привітання вистачить одного доброго ляпаса з правоі в пику та другого ніжного торкання лівою по кришці труни)))
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25.01.2021 12:50 Відповісти
шо там ему перечитывать? он читать не умеет.....
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25.01.2021 09:48 Відповісти
Гриценко о пожеланиях Зеленскому в его день рождения: "Еще раз перечитать свои предвыборные обещания, вместе с конституционными обязанностями президента" - Цензор.НЕТ 5045
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25.01.2021 09:50 Відповісти
він вже не лох... йому дзьовбнуло сорок три рочки (43!)
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25.01.2021 09:51 Відповісти
ну надіюсь, що воно а нашій пам"яті 43 річним звиздлом і залишиться назавжди.
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25.01.2021 09:53 Відповісти
Якого біса залишати в пам'яті цього вилупка????
В нашій пам'яті повинно бути місце для справжніх українців,героїв,воінів,а не для пейсатих ненажерливих потвор як ця паскуда.
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25.01.2021 12:54 Відповісти
ЗЕленой дрысли 43 года, а ума у него как у пятилетного.
Видимо, мама Римма его рожала стоя, оно ударилось темечком от асфальт, вот такой дебил и получился.
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25.01.2021 09:58 Відповісти
тобто в нього тяга до асфальту з дитинства! а я то думав....
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25.01.2021 10:03 Відповісти
всьо стало на сваі мєста. тепер ясно чого ковідні кошти закатують в асфальт
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25.01.2021 10:37 Відповісти
"Еще раз перечитать свои предвыборные обещания, вместе с конституционными обязанностями президента" - а после этого застрелиться
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25.01.2021 09:51 Відповісти
Гриценко про побажання Зеленському в його День народження: "Ще раз перечитати свої передвиборчі обіцянки разом із конституційними обов'язками президента" - Цензор.НЕТ 2678
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25.01.2021 09:54 Відповісти
Толян, ефрейтор, ходи меріном.
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25.01.2021 09:54 Відповісти
А шо, у этой ЗЕленой жабы может быть день рождения? У земноводных нет дня рождения.
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25.01.2021 09:54 Відповісти
Хоба на ,,так нєлоху вже стукнуло 43 ..!! Ого який він вже -дорослий , фантастіка ..!!!
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25.01.2021 09:55 Відповісти
Сейчас его предвыборная программа может победить во всех "Лигах смеха"...
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25.01.2021 09:55 Відповісти
Гриценко про побажання Зеленському в його День народження: "Ще раз перечитати свої передвиборчі обіцянки разом із конституційними обов'язками президента" - Цензор.НЕТ 9024
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25.01.2021 09:57 Відповісти
Он конечно идиот, зато не Лох.
Маете те що маете, да, ЗЕбаньки?
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25.01.2021 10:00 Відповісти
Типове рило зебуінових виборців)))
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25.01.2021 12:57 Відповісти
День рождение скомороха....три ха-ха
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25.01.2021 09:59 Відповісти
Не жлобіться, подаруйте 43річномумальчіку імпічмент.
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25.01.2021 09:59 Відповісти
- очень жаль что у нас в Украине 73% НАСЕЛЕНИЯ !!!
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25.01.2021 10:01 Відповісти
Насправді лише 46% дебілів.
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25.01.2021 10:44 Відповісти
зєЛенину Вове посвящаєцца.
Исполняєцца стоячи на табурєткє, громка и с вьіражениєм!

Когда бьіл Вова малєнький
З курчавой головой.
А вьірос - тоже маленький,
Гнусавенький, плюгавєнький
Зеленьій малорос
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25.01.2021 10:02 Відповісти
если Вы еще не поняли то напомню. ложил о на Вашу конституию и на свои обещания. снять президента с должности в Украине невозможно, от сюда и такое поведение. и не надо говорить про импичмент, это все для мечтателей или лохов
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25.01.2021 10:03 Відповісти
когда идет речь уже об гос. измене и мы видим полный игнор, то такая мелочь как обещания, вообще не про что...
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25.01.2021 10:04 Відповісти
В честь днюхы Зельца народу разрешили покупать себе носки, презервативы и прочее. Спасибо тебе, лягушонок!
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25.01.2021 10:08 Відповісти
булоб дуже добре, якби в той паршивий день мама висцяла його на кропиву.
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25.01.2021 10:10 Відповісти
Он Конституцию и первый раз не читал
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25.01.2021 10:10 Відповісти
"Первое - избавиться от "любих друзів" и лизоблюдов в ОПУ, которые заглядывают в рот, поддакивают и славят величие гаранта."

Источник: https://censor.net/ru/n3243775

В оточенні гідранта тільки лізоблюди на думку палковніка.
Того, що там ригівсько+кремлівське кубло, "гросмейстер" Гриценко не бачить.
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25.01.2021 10:10 Відповісти
Желаю чтобы его дети жили на минимальную зарплату, а его родители на минимальную пенсию.
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25.01.2021 10:11 Відповісти
О каких провалах говорит полковник? зеленского поставили с единственной целью: "стричь скот пока можно". Вот он и стрижет, никаких провалов здесь не наблюдается, все идет по плану. Других задач изначально не ставилось и никто никому ничего не обещал. Нельзя провалить задачу, которая не ставилась.
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25.01.2021 10:12 Відповісти
Головне його завдання то хаос і безлад в Україні, а потім і кровопролиття. І тут дійсно, ніяких провалів. Все згідно плану пуйла.
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25.01.2021 10:21 Відповісти
А Гриценку пожелаем перестать пиариться на неудачниках-аферистах и бениных шестерках
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25.01.2021 10:15 Відповісти
Це той палковнік-закреп, який ще півтора року тому на всю топив за це зелене лайно, а до того, розпродав армію до гвинта. Нааааааххххх!
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25.01.2021 10:15 Відповісти
Та сама паскудь. То він тепер так від того зеленого гімна відмитись пробує.
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25.01.2021 10:18 Відповісти
Как там поживает твоя,Толя,шахматная секция?
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25.01.2021 10:16 Відповісти
Гриценко про побажання Зеленському в його день народження: "Ще раз перечитати свої передвиборчі обіцянки разом із конституційними обов'язками президента" - Цензор.НЕТ 2871
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25.01.2021 10:18 Відповісти
Гриценко про побажання Зеленському в його день народження: "Ще раз перечитати свої передвиборчі обіцянки разом із конституційними обов'язками президента" - Цензор.НЕТ 5794
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25.01.2021 10:18 Відповісти
Взагалі -то було б по приколу на зеліному іменинному тортику побачити одну єдину велику свічку.
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25.01.2021 10:31 Відповісти
Украденные из Привата деньги нашлись в офшорах Зеленского. 05.04.2019/ Карфаген должен быть разрушен. Еврейская мафия Коломойского должна сидеть в тюрьме.
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25.01.2021 10:33 Відповісти
А-ха-ха! Грыценко красавец!
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25.01.2021 10:53 Відповісти
Покажи свою команду и мы поймем кто ты и что от тебя можно ожидать!*

"Сложилось впечатление, что Владимир Александрович/.../ очень боится сильных людей рядом. И это самая главная его проблема. Потому что назначая невзрачных и серых, ты сам становишься невзрачнее и серее - отблеск их невзрачности и серости падает на тебя. Назначая сильных и умных, сильнее и умнее себя, ты становишься сам сильнее и умнее, потому что растешь за ними" - Дмитрий Гордон.

Это закономерно! Это внешнее проявление некоего комплекса неполноценности.

Это рефлексия, это закрепощенность, это ложная инстинктивная самозащита неуверенных в себе людей, органически НЕ ПОНИМАЮЩИХ смысл мудрости:
"Опираться можно только на то, что оказывает сопротивление".

А если проще, то команда лидера - это не шашлычная компания, собранная из людей весьма услужливых, комплиментарных, умеющих угождать, предугадывать, сглаживать, стелиться, стелить, потереть спинку... - комфортных. (Они же и предают легко, не так ли!?)

Это главная беда. И это стало ТРАГИЧЕСКОЙ традицией Украины постсоветской.
Проффесор Виктор Федорович очень высоко задрал планку серости и интеллектуальной неполноценности... И казалось бы...
........................................................................................................................................................................
*Примечание. Покажи свою команду и мы поймем кто ты!, производное от «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты»
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25.01.2021 10:53 Відповісти
"Еще раз перечитать свои предвыборные обещания, вместе с конституционными обязанностями президента" - их мадам Шмондель давно уже на прокладки употребила...(((
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25.01.2021 11:10 Відповісти
Олигархи в Украине панически боятся Гриценко. Во время президентской компании на грязь против Гриценко потратили... миллионы долларов. Все документы подтверждающие это неоднократно публиковали. Да и сама видела заказную рекламу против него. И смотрю и сейчас до сих пор боятся - льют грязь.
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25.01.2021 12:04 Відповісти
Я и сам голосовал за Гриценко, но прямо не знаю, стоило ли тратить на борьбу с ним миллионы долларов. Уж очень слабым политиком оказался дядя Толя, увы...
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25.01.2021 14:08 Відповісти
И в чем же он слаб? В том, что его на самом старте залили дерьмом, в том что он не такой как вся прислуга олигархов? Они знали что его не получиться купить поэтому вывели из гонки. У олигархов вся Украина в кармане, телеканалы, сайты, блогеры, и как я вижу и вы. Манипулируют народом как хотят.
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25.01.2021 16:37 Відповісти
Ох, Светлана, сильно сомневаюсь, что вы хорошо видите объекты дальше своего носа... Заливают дерьмом всех политиков, отмываться от него - часть их ремесла. Но у Гриценка это не получилось, как и многое другое: в частности, аккумулировать ресурсы на избирательную кампанию и разумно ими распорядиться (вспомнить хотя бы уморительный видеоролик с шахматами). В общем, эта лошадка, увы, не тянет.
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29.01.2021 12:44 Відповісти
Гриценко слишком оптимистичен - у этого зеленого недоумка нет никаких шансов стать президентом страны. Поэтому желаю ему весело отпраздновать свой последний день рождения.
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25.01.2021 12:35 Відповісти
Гриценко про побажання Зеленському в його день народження: "Ще раз перечитати свої передвиборчі обіцянки разом із конституційними обов'язками президента" - Цензор.НЕТ 7712
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25.01.2021 12:35 Відповісти
А воно зелене читати хоч умiйе
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25.01.2021 12:52 Відповісти
 
 