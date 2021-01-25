Заблоковано діяльність керованої з РФ мережі інтернет-агітаторів, які закликали до сепаратизму і порушень громадського порядку, - СБУ. ФОТО
Кіберфахівці Служби безпеки України викрили і припинили деструктивну діяльність керованої з РФ мережі інтернет-агітаторів, які діяли на території Дніпропетровської, Херсонської, Полтавської та Закарпатської областей.
Задокументовано, що за завданням російських кураторів зловмисники скоординовано поширювали у соцмережах матеріали із закликами до порушення територіальної цілісності та конституційного ладу нашої країни, розпалювання міжнаціональної ворожнечі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
"Так, на Дніпропетровщині оперативники спецслужби встановили особу, уродженця Донецька, який розповсюджував матеріали на підтримку анексії АР Крим та окупації ОРДЛО, закликав до фізичного знищення міфічних "українських фашистів" і просував ідеї "руського миру". Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання інтернет-агітатора вилучено комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності", - наголошують у СБУ.
На Херсонщині правоохоронці викрили на розповсюдженні деструктивного контенту мешканця міста Олешки. За даними досудового слідства, чоловік поширював в одній із заборонених соцмереж антиукраїнські матеріали, виправдовував російську збройну агресію проти нашої країни, а також закликав до відокремлення центральних, південних і східних областей з їх приєднанням до Росії.
Агітатор з міста Берегово на Закарпатті, як встановила СБУ, створив низку акаунтів у соціальних мережах, через які поширював агітаційні заклики до порушення територіальної цілісності України. Зокрема, він закликав громадян підтримати відділення Закарпатської області від нашої держави.
"У Полтавській області кіберфахівці СБ України припинили діяльність інтернет-агітаторки, яка на персональній сторінці у забороненій соцмережі розміщувала публікації з пропагандою сепаратизму та закликами до змін меж території України. Мешканка міста Горішні Плавні брала активну участь у діяльності більше ніж 20 спільнот антиукраїнського спрямування, які охоплювали аудиторію понад 100 тисяч користувачів", - випливає з повідомлення пресцентру СБУ.
Кіберфахівці зазначають, що активізація мережі інтернет-агітаторів збігається з так званими "тарифними протестами". Встановлено, що на замовлення іноземних кураторів фігуранти підбурювали користувачів соцмереж до участі в акціях протесту та порушення громадського спокою.
Наразі дії зловмисників кваліфіковано за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Слідчі органів безпеки оголосили їм про підозру.
За цими фактами тривають слідчі дії.
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Его ж не за политику гнобят.
Там уклонение от уплаты налогов.
Я могу тебе информацию предоставить, кстати, её много в интернете.
Но ты же будешь всё отрицать.
Так зачем время терять?
Вот и не отрицай.
https://www.google.ru/search?newwindow=1&ei=ln4OYNSCLu-jrgTexLWACA&q=%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D1%82+%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2&oq=%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D1%82+%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2&gs_lcp=******************************************************************************************&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjUpd_Y0rbuAhXvkYsKHV5iDYAQ4dUDCA0 И не отрицай.
https://www.bbc.com/russian/features-50517006
https://www.google.ru/search?newwindow=1&ei=ln4OYNSCLu-jrgTexLWACA&q=%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D1%82+%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2&oq=%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D1%82+%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2&gs_lcp=******************************************************************************************&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjUpd_Y0rbuAhXvkYsKHV5iDYAQ4dUDCA0# https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:8zQQTD7ZgvoJ:https://www.bbc.com/russian/features-50517006+&cd=7&hl=ru&ct=clnk&gl=cy
Вот вам и результат.
Надеюсь, вор будет сидеть в тюрьме.
Шамай чаще, а то будет у тебя но пасаран.
Они перетягивают избирателей, голосовавших во втором туре "против порошенко".
Вопрос: У кому уйдут их голоса на следующих выборах?
Ответ: Против порошенко.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
https://censor.net/ua/comments/locate/3243554/01921485-2***-738e-b9b7-dc34151e3d9e
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!"
Якби Народ України це повторював в 1918-1924 роках...то НЕ було б 1932-1933, 37-х, 39-х, 41-45......i...2014....
Читайте, Пам`ятайте, Росповсюджуйте цю ІСТИНУ: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
можливо, це врятує комусь життя.....
Да здесь от коронавируса уже столько ушло...
Один только зяблик-лещенко-федькин-крысолов чего стоит...
Как минимум - 4in1!
Правильно. Нужно оставить только:
прямой
эспрессо
пятый
"но пасаран"
Революционерам с Кипра, но пасаран!
Вас практично не зустріти.
Бо то підступна хвороба.
Тримайтесь. І щоб всі були здорові.
Повідомляйте як у вас справи.
Але то захист не надовго.
Так що, дійсно. Заразна зараза.
И это - очередная ошибка.
Когда переедаешь чего-то, может стошнить.
Канали 5-й, Прямий, Еспресо сприяють агресії рашистської імперії проти України?
Ні. Вони їй протидіють.
А канали 112, бзік, нюзвам, няш сприяють агресії рашистської імперії проти України?
Так. Вони слово в слово повторюють те, що ллється з остаткінських зомбоканалів агресора, заборонених в Україні.
Тож якщо ти агітуєш проти 5-го, Прямого, Еспресо і мовчиш за 112, бзік, нюзвам, няш, то ти агент агресора. І ніяк тобі від цього шовіністсько-імперського лайна не відмазатися.
И ждите результаты на следующих выборах.
Это будет ваша заслуга.
Відморозився, як зелений віслюк, і начебто не розумієш, що тебе викрили?
А дзюськи! Ти - ворог України, бо підтримуєш її ворогів, і тобі нема чим на це відповісти, скільки би ти не напружував свій анус.
Доречі, місяців зо два тому деактивували мій обліковий запис. Довелось написати 2 листи на імейл редакції- відновили, вибачились.
Невже випадково деактивувати можна?))
У мене такого не було, але спостерігав подібне.
Данный телеканал является частью «СТС Медиа», что фактически есть активом, частично принадлежащим государству Россия. Недавно этот медиахолдинг также https://news.pn/ru/incidents/248111 купил франшизу украинской «Лиги Смеха» и запустил российский аналог шоу, в котором, в частности, будут принимать участие команды из ОРДО и Крыма." https://niklife.com.ua/focus/70620
Це на порядок гірше, ніж "ліпецька фабрика". Бо цукерки були просто засобом заробляння грошей, до того ж кошти туди було вкладено ДО початку агресії, а "ліга сміху" - це не стільки заробляння грошей, скільки демонстрація того, що між рф та Україною немає конфлікту.
І це на сьомому році агресії!!!
А оскільки конфлікту начебто "не має", то виходить "знімайте санкції"...
Довбане зелене сцикло досі мріє побачити мир в очах путлера.
Я разделяю людей по другому принципу: Враги Украины, недоброжелатели и патриоты.
Патриоты - те, кто сегодня делают дела, которые приведут к процветанию Украины и украинцев! Всякие **болы не являются патриотами, хоть они себя называют таковыми.
К стати лат. separatus - разделение, это касается не только территории. Отделение территории это следствие сепаратизма. Начальные стадии, деление граждан на наших и не наших. В конечном итоге они уходят вместе с территориями.