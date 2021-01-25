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Заблоковано діяльність керованої з РФ мережі інтернет-агітаторів, які закликали до сепаратизму і порушень громадського порядку, - СБУ. ФОТО

Заблоковано діяльність керованої з РФ мережі інтернет-агітаторів, які закликали до сепаратизму і порушень громадського порядку, - СБУ. ФОТО

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили і припинили деструктивну діяльність керованої з РФ мережі інтернет-агітаторів, які діяли на території Дніпропетровської, Херсонської, Полтавської та Закарпатської областей.

Задокументовано, що за завданням російських кураторів зловмисники скоординовано поширювали у соцмережах матеріали із закликами до порушення територіальної цілісності та конституційного ладу нашої країни, розпалювання міжнаціональної ворожнечі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Так, на Дніпропетровщині оперативники спецслужби встановили особу, уродженця Донецька, який розповсюджував матеріали на підтримку анексії АР Крим та окупації ОРДЛО, закликав до фізичного знищення міфічних "українських фашистів" і просував ідеї "руського миру". Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання інтернет-агітатора вилучено комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності", - наголошують у СБУ.

На Херсонщині правоохоронці викрили на розповсюдженні деструктивного контенту мешканця міста Олешки. За даними досудового слідства, чоловік поширював в одній із заборонених соцмереж антиукраїнські матеріали, виправдовував російську збройну агресію проти нашої країни, а також закликав до відокремлення центральних, південних і східних областей з їх приєднанням до Росії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Житель Берегового в інтернеті агітував за відокремлення Закарпаття від України, - СБУ. ФОТО

Агітатор з міста Берегово на Закарпатті, як встановила СБУ, створив низку акаунтів у соціальних мережах, через які поширював агітаційні заклики до порушення територіальної цілісності України. Зокрема, він закликав громадян підтримати відділення Закарпатської області від нашої держави.

"У Полтавській області кіберфахівці СБ України припинили діяльність інтернет-агітаторки, яка на персональній сторінці у забороненій соцмережі розміщувала публікації з пропагандою сепаратизму та закликами до змін меж території України. Мешканка міста Горішні Плавні брала активну участь у діяльності більше ніж 20 спільнот антиукраїнського спрямування, які охоплювали аудиторію понад 100 тисяч користувачів", - випливає з повідомлення пресцентру СБУ.

Заблоковано діяльність керованої з РФ мережі інтернет-агітаторів, які закликали до сепаратизму і порушень громадського порядку, - СБУ 01
Заблоковано діяльність керованої з РФ мережі інтернет-агітаторів, які закликали до сепаратизму і порушень громадського порядку, - СБУ 02

Кіберфахівці зазначають, що активізація мережі інтернет-агітаторів збігається з так званими "тарифними протестами". Встановлено, що на замовлення іноземних кураторів фігуранти підбурювали користувачів соцмереж до участі в акціях протесту та порушення громадського спокою.

Наразі дії зловмисників кваліфіковано за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Слідчі органів безпеки оголосили їм про підозру.

За цими фактами тривають слідчі дії.

Також дивіться: СБУ заблокувала діяльність розгалуженої антиукраїнської мережі, координованої з-за кордону. ФОТО

Автор: 

СБУ (12790) сепаратизм (757) Горішні Плавні (21) Дніпропетровська область (3697) Закарпатська область (2045) Полтавська область (1102) Херсонська область (5721)


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Топ коментарі
+20
А пропагандонские телеканалы мертвечука будете когда-нибудь блокировать, или эти помойки и дальше будут отравлять умы колеблющихся зеленых избирателей? И хватит, в конце концов, гнобить "Прямой"!!! Тоже мне, нашли врагов!
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25.01.2021 09:54
+10
А коли позакривають мертвечуковські лайноанали такі як 112, НАШ, Нюз Ван, бЗдик та ін?!
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25.01.2021 10:09
+9
СБУ когда мертвечука повяжете?
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25.01.2021 09:58
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Іншими словами того хто незадоволений із діяльносю влади можуть арештувати звинувативши в роботі на кацапю без ніяких доказів.Нам просто затикають рота.
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25.01.2021 09:51 Відповісти
кацапе, не рвiть серце...
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25.01.2021 09:54 Відповісти
Посиди на бутылке, иначе перед кадыркой извинятся будешь
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25.01.2021 10:01 Відповісти
русский, ты с закрытым ртом с бутылки строчишь?
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25.01.2021 12:33 Відповісти
Заблокирована деятельность управляемой из РФ сети интернет-агитаторов, призывавших к сепаратизму и нарушениям общественного порядка, - СБУ - Цензор.НЕТ 237Заблокирована деятельность управляемой из РФ сети интернет-агитаторов, призывавших к сепаратизму и нарушениям общественного порядка, - СБУ - Цензор.НЕТ 7450
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25.01.2021 09:51 Відповісти
не удивлюсь, если следаков завтра уволят, а дела закроют.... при нынешней то власти, главное доверительно заглянуть хутину в глаза.
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25.01.2021 09:53 Відповісти
А пропагандонские телеканалы мертвечука будете когда-нибудь блокировать, или эти помойки и дальше будут отравлять умы колеблющихся зеленых избирателей? И хватит, в конце концов, гнобить "Прямой"!!! Тоже мне, нашли врагов!
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25.01.2021 09:54 Відповісти
Разберись, сначала, за что его "гнобят".
Его ж не за политику гнобят.
Там уклонение от уплаты налогов.
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25.01.2021 10:01 Відповісти
Информацию в студию!!!
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25.01.2021 10:04 Відповісти
А ты не в курсе?
Я могу тебе информацию предоставить, кстати, её много в интернете.
Но ты же будешь всё отрицать.
Так зачем время терять?
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25.01.2021 10:07 Відповісти
а мож мне интересно, я отрицать не буду, так шо не надоть в кусты...
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25.01.2021 10:12 Відповісти
Точно не будешь?
Вот и не отрицай.
https://www.google.ru/search?newwindow=1&ei=ln4OYNSCLu-jrgTexLWACA&q=%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D1%82+%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2&oq=%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D1%82+%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2&gs_lcp=******************************************************************************************&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjUpd_Y0rbuAhXvkYsKHV5iDYAQ4dUDCA0 И не отрицай.
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25.01.2021 10:19 Відповісти
особенно улыбнула ваша инфа от https://www.bbc.com/russian/features-50517006 www.bbc.com › russian › features-50517006 ... Любитель вы, ааднака. по помойкам шастать... ... ПХЕ...
https://www.bbc.com/russian/features-50517006


https://www.google.ru/search?newwindow=1&ei=ln4OYNSCLu-jrgTexLWACA&q=%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D1%82+%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2&oq=%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D1%82+%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2&gs_lcp=******************************************************************************************&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjUpd_Y0rbuAhXvkYsKHV5iDYAQ4dUDCA0# https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:8zQQTD7ZgvoJ:https://www.bbc.com/russian/features-50517006+&cd=7&hl=ru&ct=clnk&gl=cy
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25.01.2021 10:23 Відповісти
Это сравнимо с Порошенко, который "набарыжил" на миллиарды, только никто из зеленых "искателей" за два года усердной "работы" так ничего и не нарыл. Будет доказательная база ж/б - посадят, а так- метание дерьма на вентилятор.
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25.01.2021 10:14 Відповісти
Власть слабая и трусливая.
Вот вам и результат.
Надеюсь, вор будет сидеть в тюрьме.
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25.01.2021 10:16 Відповісти
трусливый слабый... - а вы какого цвета таавариСЧ из тырнета?
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25.01.2021 10:20 Відповісти
Давай, чмо, до свиданья.
Шамай чаще, а то будет у тебя но пасаран.
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25.01.2021 10:25 Відповісти
и зачем ото было так откровенно светить свинное рыло? ХМЫ...
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25.01.2021 10:51 Відповісти
Що Мертвечук, що Порошенко направили діяльність своїх ЗМІ на розшарування суспільства, щоб здобути конкретно свій електорат. Тобто схема, відпрацьована ще з 2005-го року, коли телевізор поділив українців. А це неприпустимо в будь якій цивільній країні.
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25.01.2021 10:04 Відповісти
Совершенно верно.
Они перетягивают избирателей, голосовавших во втором туре "против порошенко".
Вопрос: У кому уйдут их голоса на следующих выборах?
Ответ: Против порошенко.
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25.01.2021 10:10 Відповісти
нужно ужесточать наказание за подобные преступления
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25.01.2021 09:56 Відповісти
В ідеалі - розп'яття в трусєлях.
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25.01.2021 11:22 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
https://censor.net/ua/comments/locate/3243554/01921485-2***-738e-b9b7-dc34151e3d9e
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25.01.2021 09:57 Відповісти
цюю фразу, вже стiльки рокiв, ви використовуете замiсть лакмусового папiрця?
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25.01.2021 10:01 Відповісти
цей ТЕКСТ я повторив уже 10.000 разів... і ще буду повторювати і росповсюджувати, бо це є ДОГМА: "лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!"

Якби Народ України це повторював в 1918-1924 роках...то НЕ було б 1932-1933, 37-х, 39-х, 41-45......i...2014....
Читайте, Пам`ятайте, Росповсюджуйте цю ІСТИНУ: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!

можливо, це врятує комусь життя.....
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25.01.2021 14:34 Відповісти
Цензор,как входящее в десятку самых актуальных изданий точно имел высеры этих ватных тварей у себя под статьями. Смотрим кто пропал с форума.
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25.01.2021 09:58 Відповісти
"Поднимите руки, кто отсутствует".

Да здесь от коронавируса уже столько ушло...
Один только зяблик-лещенко-федькин-крысолов чего стоит...
Как минимум - 4in1!
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25.01.2021 10:05 Відповісти
СБУ когда мертвечука повяжете?
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25.01.2021 09:58 Відповісти
Да не повяжут они Медведчука никогда Ворон ворону глаз не выклюет. У каждого кто в верхних эшелонах власти рыльце в пушку Все они повязаны между собой Простые люди, патриоты Украины, к власти не придут никогда.
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25.01.2021 11:27 Відповісти
мы всем довольны у нас полне ізобіліє
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25.01.2021 09:58 Відповісти
Хорошо взяли в узду. Никаких майданов в ближайшие 40 лет не предвидится.
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25.01.2021 10:00 Відповісти
а чо , верно, бо главный майдановец Парасюк сказал, шо можно было бы обойтись и без Майдана.(помните такого бульдозериста)
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25.01.2021 10:05 Відповісти
на россии?
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25.01.2021 10:15 Відповісти
А коли позакривають мертвечуковські лайноанали такі як 112, НАШ, Нюз Ван, бЗдик та ін?!
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25.01.2021 10:09 Відповісти
"та ін."
Правильно. Нужно оставить только:
прямой
эспрессо
пятый
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25.01.2021 10:13 Відповісти
Та же х..ня только в профиль. Ненавижу пропагандонов всех мастей.
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25.01.2021 10:17 Відповісти
Согласен.
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25.01.2021 10:23 Відповісти
вас шо, забанили в предыдущем обличии, шо вы - такой чисто обнуленный? ...ЗЫ... Я так считаю, шо агенты кремля,такие как спальчевский не пройдут... NO PASARAN !!!
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25.01.2021 10:17 Відповісти
Началось...

"но пасаран"
Революционерам с Кипра, но пасаран!
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25.01.2021 10:23 Відповісти
спасибки
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25.01.2021 10:26 Відповісти
Пане Олександр, щось ви зникли.
Вас практично не зустріти.
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25.01.2021 10:31 Відповісти
так, периодически, на общих с перерывами, бо коронавирус торкнувся моеi сiм`i. Заре вiд наслiдкiв оговтуемося.
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25.01.2021 10:49 Відповісти
Сподіваюсь, все добре ?
Бо то підступна хвороба.
Тримайтесь. І щоб всі були здорові.
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25.01.2021 11:20 Відповісти
Пытаемся триматися...
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25.01.2021 17:53 Відповісти
Пане Олександр, ви хоч інколи заходьте на мою тему.
Повідомляйте як у вас справи.
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25.01.2021 17:56 Відповісти
Вы же тоже не плошайте, держитесь.
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25.01.2021 17:54 Відповісти
Я ще восени перехворіла.
Але то захист не надовго.
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25.01.2021 17:55 Відповісти
Пани София, Вы... слава богу , что все позади. И конечно же , пуще прежнего предохраняться от этой напасти.
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25.01.2021 19:30 Відповісти
Ми всієї родиною перехворіли.
Так що, дійсно. Заразна зараза.
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25.01.2021 19:36 Відповісти
У всякому випадку ці канали не пропагують сепаратистів, а ті відкрито топлять за кацапів. Я не дивлюсь ні ті ні другі. Але інколи дивлюсь новини за вечерею чи обідом то віт перечислених мною мертвечуковських аж пре прокацапленим душком.
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25.01.2021 10:31 Відповісти
Эти каналы открыто топят за порошенко.
И это - очередная ошибка.
Когда переедаешь чего-то, может стошнить.
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25.01.2021 10:54 Відповісти
Так а за кого вони повинні топити? Він власник. Тільки різниця в тому, що Порошенко ворог *****, а інші куми та друЗЗЯ. Різниця понятна?
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25.01.2021 11:13 Відповісти
Як би ти тут, вражина, не випорожнювався, в тебе не має заперечення на 1 простий аргумент.
Канали 5-й, Прямий, Еспресо сприяють агресії рашистської імперії проти України?
Ні. Вони їй протидіють.
А канали 112, бзік, нюзвам, няш сприяють агресії рашистської імперії проти України?
Так. Вони слово в слово повторюють те, що ллється з остаткінських зомбоканалів агресора, заборонених в Україні.
Тож якщо ти агітуєш проти 5-го, Прямого, Еспресо і мовчиш за 112, бзік, нюзвам, няш, то ти агент агресора. І ніяк тобі від цього шовіністсько-імперського лайна не відмазатися.
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25.01.2021 11:23 Відповісти
Продолжайте в том же духе.
И ждите результаты на следующих выборах.
Это будет ваша заслуга.
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25.01.2021 12:32 Відповісти
Думаєш, ти так зірвався з гачка, троль?
Відморозився, як зелений віслюк, і начебто не розумієш, що тебе викрили?
А дзюськи! Ти - ворог України, бо підтримуєш її ворогів, і тобі нема чим на це відповісти, скільки би ти не напружував свій анус.
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25.01.2021 13:28 Відповісти
Это случайно не тот трольчатник, который резвится здесь в комментариях?
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25.01.2021 10:19 Відповісти
Хорошо бы... утомили губернаторы да севы марченко.
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25.01.2021 10:31 Відповісти
Хто ісчіз з Цензора?
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25.01.2021 10:22 Відповісти
Скайхок Дуглас
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25.01.2021 10:25 Відповісти
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25.01.2021 10:32 Відповісти
Очередная брехня из твоего шамкающего рта.
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25.01.2021 10:55 Відповісти
Бг-г-г-г... шо, вставило? Делов то... бояры - шлобысь и по новой взлянуть на мир взлядом Геракла... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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25.01.2021 11:11 Відповісти
Васю, це ви, чи Вова?
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25.01.2021 11:12 Відповісти
Хіба ж за добу зрозумієш?)))

Доречі, місяців зо два тому деактивували мій обліковий запис. Довелось написати 2 листи на імейл редакції- відновили, вибачились.
Невже випадково деактивувати можна?))
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25.01.2021 10:25 Відповісти
Можна.
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25.01.2021 10:27 Відповісти
мабуть из-за ваших подписчиков, в основном кокцапов... Шо-та выдали-с нагора(из-подтишочка?
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25.01.2021 10:31 Відповісти
Мабуть, можна... Наприклад, випадково тицьнув вподобайку не туди - і приїхали. Або комент якось викривлено зрозуміли (чи модератор не зміг у сарказм і сприйняв допис як кацапський).
У мене такого не було, але спостерігав подібне.
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25.01.2021 10:40 Відповісти
СБУ! Есть абсолютно достоверная инфа, что в ОПе давно и активно функционирует сеть кацапской агентуры. Сеть разваливает боеспособность ВСУ, сдает территории. Вам из Киева ее не видно? Ринат и Беня руками долбоящера-писюниста и прочих герусов уничтожили энергонезависимость Украины. Вам из Киева не видно? А что вам видно? Похоже, только потоки бабла, за которые готовы перегрызть друг другу глотки. Тьфу, позорище... днище.
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25.01.2021 10:30 Відповісти
А с другой стороны: "В понедельник, 25 января, в России начался кастинг на шоу https://www.obozrevatel.com/entity/liga-smeha/ "Лига смеха" . Желающие будут показывать различные миниатюры, пародии и стендап. Известно, что также зарегистрированы команды из "ДНР". Кроме того, участие в проекте хотят принять и украинцы. Об этом сообщили на официальном сайте телеканала https://ctc.ru/zakadrom/novosti/liga-smeha/kasting-stan-zvezdoi-ligi-smeha-/ СТС. Так, кастинг будет проходить три дня в Москве, в молодежном центре "Планета".Всего записано 172 команды. В перечне есть коллективы "Дуэт имени нет" и "Все Пуteam", которые представляют город Донецк из "ДНР". Также на кастинг зарегистрировали команды из Одессы (Сборная медиков и Сборная Одессы), Запорожья ("Падик 19") и Харькова ("Подруги твоего парня")." https://news.obozrevatel.com И "Известный юмористический проект из Николаева «Дизель шоу» с 8 февраля будут показывать на российском телеканале «Че!». Это следует из соответствующего анонса, рекламирующегося на канале. В нем не упоминается украинское происхождение проекта. Возрастным цензом установлено 16+.«Премьера. Международный комедийный хит. «Дизель шоу» - с 8 февраля в 18:30 на «Че!», - говорится в рекламе.
Данный телеканал является частью «СТС Медиа», что фактически есть активом, частично принадлежащим государству Россия. Недавно этот медиахолдинг также https://news.pn/ru/incidents/248111 купил франшизу украинской «Лиги Смеха» и запустил российский аналог шоу, в котором, в частности, будут принимать участие команды из ОРДО и Крыма." https://niklife.com.ua/focus/70620
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25.01.2021 10:32 Відповісти
Яка ганьба.
Це на порядок гірше, ніж "ліпецька фабрика". Бо цукерки були просто засобом заробляння грошей, до того ж кошти туди було вкладено ДО початку агресії, а "ліга сміху" - це не стільки заробляння грошей, скільки демонстрація того, що між рф та Україною немає конфлікту.
І це на сьомому році агресії!!!
А оскільки конфлікту начебто "не має", то виходить "знімайте санкції"...
Довбане зелене сцикло досі мріє побачити мир в очах путлера.
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25.01.2021 11:35 Відповісти
Хах, СБУ то може і виявило ворогів України, але якщо суди будуть їх судить як Нелюсю Штепу, то їм нема чо боятись, все буде окей!!!
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25.01.2021 11:00 Відповісти
Не? Не управляемый из РФ агитатор "русского мира" в Украине?

Заблоковано діяльність керованої з РФ мережі інтернет-агітаторів, які закликали до сепаратизму і порушень громадського порядку, - СБУ - Цензор.НЕТ 565
Заблоковано діяльність керованої з РФ мережі інтернет-агітаторів, які закликали до сепаратизму і порушень громадського порядку, - СБУ - Цензор.НЕТ 3982Заблоковано діяльність керованої з РФ мережі інтернет-агітаторів, які закликали до сепаратизму і порушень громадського порядку, - СБУ - Цензор.НЕТ 3982
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25.01.2021 12:36 Відповісти
Все, кто не доволен властью - агенты ФСБ !
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25.01.2021 13:02 Відповісти
Не пересмикуйте. Ми (т.зв. "порохоботи", хоча насправді просто патріоти України) дуже незадоволені владою. Це м'яко кажучи. Але при цому до сепаратизму ми, ясен перець, не закликаємо.
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25.01.2021 17:59 Відповісти
Вас лично я не знаю. Вы можете поручиться за всех? Не думаю.
Я разделяю людей по другому принципу: Враги Украины, недоброжелатели и патриоты.
Патриоты - те, кто сегодня делают дела, которые приведут к процветанию Украины и украинцев! Всякие **болы не являются патриотами, хоть они себя называют таковыми.
К стати лат. separatus - разделение, это касается не только территории. Отделение территории это следствие сепаратизма. Начальные стадии, деление граждан на наших и не наших. В конечном итоге они уходят вместе с территориями.
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26.01.2021 09:43 Відповісти
 
 