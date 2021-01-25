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У 2021 році очікується створення мережі безкоштовних курсів з вивчення української мови, - мовний омбудсмен Кремінь

У 2021 році очікується створення мережі безкоштовних курсів з вивчення української мови, - мовний омбудсмен Кремінь

2021 - рік української мови. Він має стати таким не номінально, а по суті і по духу.

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів, що в 2021 році повинні з'явитися регіональні програми розвитку української мови.

"Є частина таких програм, але вони або припинили своє існування через закінчення термінів, а ті, що працюють, діють на основі так званого закону Ківалова-Колісніченка, який визнано неконституційним. А зважаючи на те, що місцеві програми можуть бути затвердженими на основі державної програми, то можу припустити, що в Україні немає жодної такої регіональної програми. Принаймні, мені про це не відомо", - пояснив Кремінь.

За словами мовного омбудсмена, він називає 2021 рік - роком української мови.

"Він повинен таким стати не номінально, а по суті і по духу. Повинна бути створена мережа безкоштовних курсів з вивчення української мови для окремих категорій громадян України", - додав Кремінь.

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"Я вважаю, що курси повинні бути для різних категорій безкоштовними. Основне – усвідомити для яких груп населення ми їх проводимо. Передусім ми говоримо про ті категорії, які не були охоплені можливістю навчання української мови. Скажімо, старше покоління, яке закінчувало радянські університети, професійна діяльність яких не була пов’язана із застосуванням української мови у документообігу або в діловодстві. Або люди середнього віку, які закінчували російськомовні школи і, незважаючи на закон про вищу освіту, вчилися надалі також не українською. Звісно, мають бути курси для людей, які набули громадянства України. Вочевидь, мають бути і курси для громадян інших країн українського походження, які не переривають свої зв’язки з Україною. Курси повинні бути і для державних службовців – які відповідають за реалізацію державної політики", - підкреслив мовний омбудсмен.

Повний текст інтерв'ю з мовним омбудсменом Тарасом Кремінем для Цензор.НЕТ читайте тут.

Автор: 

українська мова (833) мова (741) Кремінь Тарас (151)


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Топ коментарі
+5
Бл...д. В школу ходить надо было.

Вы еще бесплатные курсы по изучению арифметики для взрослых дебилов откройте.
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25.01.2021 10:09
+4
Треба зробити українську мову публічною.
А в день народження покидька, не можу не згадати, що він одразу ж повернув на сайті президента росіскоізичну версію.
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25.01.2021 10:18
+4
Больше половины школ преподавали на русском. Вся высшая школа преподавала на русском. Людей НАДО научить языку.
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25.01.2021 10:19
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В 2021 ожидается создание сети бесплатных курсов по изучению украинского языка, - языковой омбудсмен Креминь - Цензор.НЕТ 5407
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25.01.2021 10:05 Відповісти
Правильно написал диктант с ошибками лишился гражданства.
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25.01.2021 10:12 Відповісти
Язык бывает:
говяжий заливной,
свиной с чесноком и майонезом,
русский матерный
А мова одна - УКРАЇНСЬКА
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25.01.2021 10:18 Відповісти
Вони вже громадяни України по народженню, тому досить писати невиконувану маячну шкільного рівня.
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25.01.2021 13:07 Відповісти
Бл...д. В школу ходить надо было.

Вы еще бесплатные курсы по изучению арифметики для взрослых дебилов откройте.
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25.01.2021 10:09 Відповісти
Больше половины школ преподавали на русском. Вся высшая школа преподавала на русском. Людей НАДО научить языку.
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25.01.2021 10:19 Відповісти
Тех, кто не хотел в Украине учить украинский язык последние 7 лет, проще убить, чем заставить.

И не надо рассказывать, что в Украине не было и нет возможности выучить украинский.

То, о чем ты пишешь, закончилось в 1991 году. За 30 лет обезьяну можно научить говорить.
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25.01.2021 10:25 Відповісти
Возможности-то были, но никто даже не намекал рюзьгечелюстным, что язык это обязательно. Все с кацапами заигрывали. Я бы, например, с первого дня войны русский запретил бы на официальном уровне наглухо. На бытовом пожалуйста, хоть на суахили. Но в личном деле госслужащего выписка из экзаменационной ведомости по украинскому должна лежать сразу же за автобиотрафией! Медиапространство - украинский. Региональные СМИ - пожалуйста крымскотатарский, болгарский, русский, венгерский.
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25.01.2021 10:56 Відповісти
Фигасе не намекал...

Уж прямее намеков, чем последние 7 лет, только расстрел на месте может быть.

Другое дело, что они дебилы и "пока гром не грянет". Ну вот он грянул. Могут начинать креститься.

Ворогів в Україні необхідно позбавлятися, а не перефарбовувати їх. Тільки ворог з 2014 міг в Україні свідомо ігнорувати українську мову.
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25.01.2021 11:46 Відповісти
В чому твоя проблема?
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25.01.2021 12:08 Відповісти
ПС .)))) У 90 - х був такий міністр оборони України - Костянтин Морозов .Так йому вистачило трьох місяців для вивчення мови ...


А *главмусор * до сих пір малоросійською !
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25.01.2021 10:09 Відповісти
Как по мне более важно поддерживать и продвигать театр, кино, песни и т.д. на Украинском языке.
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25.01.2021 10:11 Відповісти
Треба зробити українську мову публічною.
А в день народження покидька, не можу не згадати, що він одразу ж повернув на сайті президента росіскоізичну версію.
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25.01.2021 10:18 Відповісти
Ты не продвинешь все это человеку, который не говорит на украинском. Деньги на ветер.
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25.01.2021 10:57 Відповісти
Цирк на дроті...
Ну якщо треба, тоді треба.
Але вже соромно як, що 30 років державі, а державної мови не всі знають.
Спершу, треба змусити всіх мовників транслювати їхній контент державною мовою.
Інтернет сайти мусять встановити українську версію головною.
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25.01.2021 10:17 Відповісти
"В 2021 ожидается создание сети бесплатных курсов по изучению украинского языка, - языковой омбудсмен Креминь."

ожидать - приставка: о-; корень: -жид-; суффикс: -а; глагольное окончание: -ть
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25.01.2021 10:19 Відповісти
Так ти читаєш версію новини для русскохромосоно-чєлюстньіх.
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25.01.2021 12:51 Відповісти
Давно пора. Это надо было сделать еще в 90-е.
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25.01.2021 10:20 Відповісти
Известно, где бывает бесплатный сыр. Стипендия не меньше пяти штук в месяц и талон на обед в Велюр. Иначе я не согласен!
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25.01.2021 10:23 Відповісти
так ти маячню написав. Кажеш про безплатний сир та ще й доплату вимагаєш.
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25.01.2021 12:11 Відповісти
Це треба було зробити ще 30 років тому.Тепер з осені всі виші мають перейти виключно на українськумову а для тих хто вже вчиться організувати курси української мови.А все діловодство на Україні має перейти виключно на українську мову без виключень та доповнень.В такому разі і школи автоматично самі перейдуть на українську.
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25.01.2021 10:23 Відповісти
так мали б зробити, але хто? Зросійщені малороси, учорашні бранці тюрми народів? Так мали б, але для них це було поза межею, даю бог нам це зробити, аби наші діти не казали - "треба було це у 2020 це зробити"
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25.01.2021 12:13 Відповісти
Не зробити а дотримуватись Конституції України де чітко та однозначно вказано що Державною мовою являється УКРАЇНСЬКА МОВА.
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25.01.2021 12:21 Відповісти
це ваші слова "Це треба було зробити ще 30 років тому..."
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25.01.2021 12:28 Відповісти
Що було -мхом поросло. Лупаєм сю скалу зараз!
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25.01.2021 12:50 Відповісти
А її лупати треба і чим більшим кайлом.В Конституції чітко вказано що українська мова едина в Україні і крапка,а уся суєта про інщі мови це тільки політичні шабаші.
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25.01.2021 12:53 Відповісти
То длямкацапів не важливо, бо вони будь-який інший закон приплетуть для своєї аргументації.мені вже стільки цитування статей попалалось, що можна вже карточку русской шизє заводить.
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25.01.2021 13:02 Відповісти
То шо, мовних патрулів зі шмайсерами не буде?
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25.01.2021 10:24 Відповісти
контролювати буде громадськість.
об'єднані українці то страшна сила.
я переконалась в цьому , споглядаючи за розвитком подій навколо ватяної блогерши таїски і блокування плюсами україномовного ютуб-каналу.
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25.01.2021 10:30 Відповісти
Давай з тобою удвох патрулювати! Замість шмайсера хоча б дриника доброго візьмено та й гайда! А перевірку щелепи на придатність до мови будемо перевіряти не тупою "паляницею", а більш витонченою фразою: ДРАБИНА З ПОВИЛАМУВАНИМИ *******.
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25.01.2021 11:03 Відповісти
Ти і є той патруль, сам! Твоє право попирають - кричи про то або мовчи - твій вибір. Ознайомся з тим, що треба робити, коли вирішиш кричати.
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25.01.2021 12:47 Відповісти
І ці курси замінять українцям шмат хліба, тепло в домі, здоров"я і бдагополуччя в сім"ї? А якщо ні, то йдіть в ср...у зі своїми курсами... Що ще ви, ЗЕбільні тварини, придумаєте для того, щоб відволікти увагу українців від їх "щасливого" життя?
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25.01.2021 10:31 Відповісти
о, це мовуНахлібНеНамажешМосійчук?
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25.01.2021 12:15 Відповісти
Це відволікання від теми. Хоча воно може не заходити на тему мови і жити не знаючи про неї.
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25.01.2021 12:46 Відповісти
Я б вивчала україньску в онлайні, якби зелень хоч це спромоглась реалізувати. Писати україньскою ще хоч якось можу, а спілкуватись - ні. Не було з ким практикувати знання. Хоча перейшла майже на все українське, навіть Гаррі Поттера перечитувала українскою, музика, книжки, все намагаюсь україномовне знаходити.
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25.01.2021 10:48 Відповісти
Знайди собі мовний тандем, він безкоштовний і відповідає головній забаганці - чесати язиками. 🌻
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25.01.2021 12:44 Відповісти
ЗВІСНО ЩО ОДНОДЕННО ЦЕ НЕ СТАНЕТЬСЯ АЛЕ ТРЕБА ПОЧИНАТИ. ПРИБАЛТИ ДАЛИ ДОБРИЙ ПРИКЛАД ЩО ВСЕ МОЖЛИВО ТО Ж НАСНАГИ НАМ
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25.01.2021 10:51 Відповісти
Подивишся, то таке враження, що це не Австрійський Генштаб придумав українську мову, а Порошенко.
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25.01.2021 10:59 Відповісти
Курси? 😂😂😂 Вони що, мігранти? Тільки ідіот не може вивчити державну мову країни, в якій живе все життя....
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25.01.2021 11:37 Відповісти
І направлення на курс - повинно бути після першої підтвердженої скарги.а не "перша скарга з позитивною перевіркою -- попередження". А друга - штраф. Ось і штрафуйте після курсу.а то нічого не дали, а а рімня отримаєш.
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25.01.2021 12:37 Відповісти
 
 