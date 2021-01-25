У 2021 році очікується створення мережі безкоштовних курсів з вивчення української мови, - мовний омбудсмен Кремінь
2021 - рік української мови. Він має стати таким не номінально, а по суті і по духу.
Мовний омбудсмен Тарас Кремінь в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів, що в 2021 році повинні з'явитися регіональні програми розвитку української мови.
"Є частина таких програм, але вони або припинили своє існування через закінчення термінів, а ті, що працюють, діють на основі так званого закону Ківалова-Колісніченка, який визнано неконституційним. А зважаючи на те, що місцеві програми можуть бути затвердженими на основі державної програми, то можу припустити, що в Україні немає жодної такої регіональної програми. Принаймні, мені про це не відомо", - пояснив Кремінь.
За словами мовного омбудсмена, він називає 2021 рік - роком української мови.
"Він повинен таким стати не номінально, а по суті і по духу. Повинна бути створена мережа безкоштовних курсів з вивчення української мови для окремих категорій громадян України", - додав Кремінь.
"Я вважаю, що курси повинні бути для різних категорій безкоштовними. Основне – усвідомити для яких груп населення ми їх проводимо. Передусім ми говоримо про ті категорії, які не були охоплені можливістю навчання української мови. Скажімо, старше покоління, яке закінчувало радянські університети, професійна діяльність яких не була пов’язана із застосуванням української мови у документообігу або в діловодстві. Або люди середнього віку, які закінчували російськомовні школи і, незважаючи на закон про вищу освіту, вчилися надалі також не українською. Звісно, мають бути курси для людей, які набули громадянства України. Вочевидь, мають бути і курси для громадян інших країн українського походження, які не переривають свої зв’язки з Україною. Курси повинні бути і для державних службовців – які відповідають за реалізацію державної політики", - підкреслив мовний омбудсмен.
Повний текст інтерв'ю з мовним омбудсменом Тарасом Кремінем для Цензор.НЕТ читайте тут.
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говяжий заливной,
свиной с чесноком и майонезом,
русский матерный
А мова одна - УКРАЇНСЬКА
Вы еще бесплатные курсы по изучению арифметики для взрослых дебилов откройте.
И не надо рассказывать, что в Украине не было и нет возможности выучить украинский.
То, о чем ты пишешь, закончилось в 1991 году. За 30 лет обезьяну можно научить говорить.
Уж прямее намеков, чем последние 7 лет, только расстрел на месте может быть.
Другое дело, что они дебилы и "пока гром не грянет". Ну вот он грянул. Могут начинать креститься.
Ворогів в Україні необхідно позбавлятися, а не перефарбовувати їх. Тільки ворог з 2014 міг в Україні свідомо ігнорувати українську мову.
А *главмусор * до сих пір малоросійською !
А в день народження покидька, не можу не згадати, що він одразу ж повернув на сайті президента росіскоізичну версію.
Ну якщо треба, тоді треба.
Але вже соромно як, що 30 років державі, а державної мови не всі знають.
Спершу, треба змусити всіх мовників транслювати їхній контент державною мовою.
Інтернет сайти мусять встановити українську версію головною.
ожидать - приставка: о-; корень: -жид-; суффикс: -а; глагольное окончание: -ть
об'єднані українці то страшна сила.
я переконалась в цьому , споглядаючи за розвитком подій навколо ватяної блогерши таїски і блокування плюсами україномовного ютуб-каналу.