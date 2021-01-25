Рада з питань розвитку малого підприємництва при президенті провела перше засідання, - ОП

Рада зі сприяння розвитку малого підприємництва провела перше засідання після офіційного затвердження його персонального складу указом президента № 18/2021 від 18 січня 2021 року.

До Ради увійшли члени громадських організацій малих підприємців, представники державних органів влади, а також депутати й експерти, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Під час засідання члени Ради проаналізували проблемні питання підприємців з усіх сфер та регіонів. Для їхнього вирішення були сформовані чотири робочі групи за такими напрямами: впорядкування використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО); розширення інструментів спрощення адміністрування та застосування ІТ-технологій; лібералізація у сфері трудових відносин; регулювання нагляду за якістю непродовольчих товарів.

Рада з питань сприяння розвитку малого підприємництва також ухвалила рішення щодо залучення експертів з робочих груп при обласних державних адміністраціях для об’єктивного аналізу та напрацювання пропозицій у зазначених напрямках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підприємцям та їхнім найманим працівникам виплатили 3,6 млрд грн одноразової допомоги, - Шмигаль

Кожна робоча група представить склад експертів та питання, над якими працюватиме, для затвердження головою Ради Юлією Свириденко.

"Я впевнена, що одночасна робота за кількома напрямками дозволить за короткий період покращити більшість аспектів щоденної підприємницької діяльності", – зазначила Юлія Свириденко.

Наступне засідання Ради заплановане на цей тиждень.

Зазначимо, що Рада з питань сприяння розвитку малого підприємництва – консультативно-дорадчий орган при Президентові України, створений задля сприяння налагодженню конструктивної взаємодії органів державної влади та суб'єктів малого підприємництва та їхніх громадських об'єднань. Рада покликана створити пропозиції щодо розв'язання проблемних питань малих підприємців.

Також читайте: Роботодавці отримали близько 650 млн грн одноразової допомоги на період двотижневого карантину, - Петрашко