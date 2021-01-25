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Новини
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Рада з питань розвитку малого підприємництва при президенті провела перше засідання, - ОП

Рада з питань розвитку малого підприємництва при президенті провела перше засідання, - ОП

Рада зі сприяння розвитку малого підприємництва провела перше засідання після офіційного затвердження його персонального складу указом президента № 18/2021 від 18 січня 2021 року.

До Ради увійшли члени громадських організацій малих підприємців, представники державних органів влади, а також депутати й експерти, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Під час засідання члени Ради проаналізували проблемні питання підприємців з усіх сфер та регіонів. Для їхнього вирішення були сформовані чотири робочі групи за такими напрямами: впорядкування використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО); розширення інструментів спрощення адміністрування та застосування ІТ-технологій; лібералізація у сфері трудових відносин; регулювання нагляду за якістю непродовольчих товарів.

Рада з питань сприяння розвитку малого підприємництва також ухвалила рішення щодо залучення експертів з робочих груп при обласних державних адміністраціях для об’єктивного аналізу та напрацювання пропозицій у зазначених напрямках.

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Кожна робоча група представить склад експертів та питання, над якими працюватиме, для затвердження головою Ради Юлією Свириденко.

"Я впевнена, що одночасна робота за кількома напрямками дозволить за короткий період покращити більшість аспектів щоденної підприємницької діяльності", – зазначила Юлія Свириденко.

Наступне засідання Ради заплановане на цей тиждень.

Зазначимо, що Рада з питань сприяння розвитку малого підприємництва – консультативно-дорадчий орган при Президентові України, створений задля сприяння налагодженню конструктивної взаємодії органів державної влади та суб'єктів малого підприємництва та їхніх громадських об'єднань. Рада покликана створити пропозиції щодо розв'язання проблемних питань малих підприємців.

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Автор: 

підприємці (618) Рада підприємців при КМУ (2) Свириденко (312) Офіс Президента (2021)


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Топ коментарі
+3
А чего заседать?
Выдали 8 тысяч гривен из Пенсофонда за убитый бизнес и делу конец.
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25.01.2021 10:07
+2
Не потрібно втягуватись в дебати про чергове "досягнення" ЗЕбілів. Треба вже давно зрозуміти, що маємо при владі шкодливих, аморальних і нікчемних виродків. І обговорювати потрібно лишень те, як і в якому порядку іх позбутися та не допустити до державного корита чергову зграю.
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25.01.2021 10:18
+2
Якісь дрібненькі питання вирішує рада при президенті. Здається першим, а можливо і єдинним, результатом буде інструкція з користування РРО.
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25.01.2021 10:48
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Кто получил больше полномочий « инвестиционнная няня» или « корабельная сосна»?
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25.01.2021 10:05 Відповісти
Кто знает сколько птицефабрик ЗАКРЫЛИ в Украине из за подорожания электрики и отопления ???
А кто знает сколько птицефабрик закрыли в Украине из за подорожания кормов ?
К стати всех с днем рождения " НЕ ЛОХА " !!!
Совет по вопросам развития малого предпринимательства при президенте провел первое заседание, - ОП - Цензор.НЕТ 2101
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25.01.2021 10:06 Відповісти
Вы что реально думали что яйца в магазине по 30 гривен + , это сезонное ???
Совет по вопросам развития малого предпринимательства при президенте провел первое заседание, - ОП - Цензор.НЕТ 2613
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25.01.2021 10:09 Відповісти
А чего заседать?
Выдали 8 тысяч гривен из Пенсофонда за убитый бизнес и делу конец.
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25.01.2021 10:07 Відповісти
Не выдали а напечатали и раздали ....
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25.01.2021 10:10 Відповісти
ликвидационная комиссия начала работу...
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25.01.2021 10:12 Відповісти
Не потрібно втягуватись в дебати про чергове "досягнення" ЗЕбілів. Треба вже давно зрозуміти, що маємо при владі шкодливих, аморальних і нікчемних виродків. І обговорювати потрібно лишень те, як і в якому порядку іх позбутися та не допустити до державного корита чергову зграю.
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25.01.2021 10:18 Відповісти
Зачем еще одна комиссия? Есть же одна. Она ужа давно палками ФОПов по Киеву гоняет.
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25.01.2021 10:22 Відповісти
Странно это.
Получается что государственные институты, призванные решать такие вопросы,не работают.
А теперь по старой советской традиции собираем Раду чтобы что-то сдвинуть с мертвой точки.
Да, а клоун ещё тот малый предприниматель, он вам расскажет как деньги по офшорам тырить.
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25.01.2021 10:32 Відповісти
Рады собирают, чтобы всех пристроить.
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25.01.2021 11:38 Відповісти
"Совет по окончательному убитию малого предпринимательства при президенте провел первое заседание, - ОП" Как там с советами у грузитнского друга клоуна ********* ?

А как с офшорами алигархов ?

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25.01.2021 10:41 Відповісти
Ще паразитів добавилось, ніхріна не виробляють, а зарплата буде тисяч двадцятьп'ять гривень!
А ви дурачйо горбатьтеся за мінімальну день за днем роками!
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25.01.2021 10:41 Відповісти
Трудяги начали ттрудится....начался еще один ттттттрудовой день!!!!
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25.01.2021 10:43 Відповісти
Якісь дрібненькі питання вирішує рада при президенті. Здається першим, а можливо і єдинним, результатом буде інструкція з користування РРО.
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25.01.2021 10:48 Відповісти
развития малого предпринимательства? - Ха-ха-ха.
Что бы что то развивать, нужно это иметь!
90% производящих услуги и товары ФОПов - возраст 50+ лет.
70% - торгующих. Из них 80% это дробление крупного бизнеса.
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25.01.2021 13:00 Відповісти
 
 