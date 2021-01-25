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СБУ та ОГП висунули підозру полковнику Нескоромному в замаху на вбивство глави ВБ Наумова, - Бутусов

СБУ та ОГП висунули підозру полковнику Нескоромному в замаху на вбивство глави ВБ Наумова, - Бутусов

Служба безпеки України і Офіс Генпрокурора висунули підозру полковнику СБУ Дмитру Нескоромному в замаху на вбивство начальника Головного управління внутрішньої безпеки бригадного генерала СБУ Андрія Наумова.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"За даними джерел Цензор.НЕТ, підозру виписано 23 січня, але досі не вручено Нескоромному, його місцезнаходження правоохоронними органами поки не встановлено.

Однак за даними слідства і за даними джерел Цензор.НЕТ, близьких до Нескоромного, він перебуває в Україні. Його розшукують.

Також читайте: Ексчиновник СБУ Нескоромний планував вбити главу СБ Наумова, оскільки той заважав йому повернутися на високу посаду, - ЗМІ

Інформація телеграм-каналу, який нібито відкрив Нескоромний, про те, що він нібито виїхав до Німеччини, не відповідає дійсності.

Насправді сім'я Дмитра Нескоромного тісно пов'язана з Росією, і загроза втечі існує тільки в цьому напрямку.

Нескоромний - родом з Луганська, але він не є учасником АТО, оскільки неодноразово відмовлявся виїжджати на фронт.

Його дружина Нателла, за даними Цензор.НЕТ - громадянка Російської Федерації, також джерела стверджують, що російське громадянство мають і троє дітей у цій родині.

У них значна кількість родичів в РФ.

Найближчим часом Цензор.НЕТ опублікує інші деталі цього безпрецедентного скандалу і бандитських розборок в СБУ", - розповів Бутусов.

Нагадаємо, 22 січня стало відомо, що полковника "Альфи" СБУ Юрія Расюка затримали в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Андрія Наумова.

Пізніше в СБУ заявили про запобігання вбивству співробітника. Шевченківський райсуд Києва заарештував Юрія Расюка без права застави.

Автор: 

СБУ (12790) Бутусов Юрій (3584) ДБР (3482) Нескоромний Дмитро (33) Наумов Андрій (70)


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Топ коментарі
+27
ДБР і Генпрокуратура висунули підозру полковнику СБУ Нескоромному в замаху на вбивство глави ВБ Наумова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7567
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25.01.2021 10:15
+25
Там ..що у всіх *службістів * родичі касаби !?
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25.01.2021 10:05
+24
Як що добре покопирсатися в цьомугадючнику то виявиться що вся верхівка СБУ працює на кацапію не кажучи вже про те що діється в регіонах.
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25.01.2021 10:06
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Там ..що у всіх *службістів * родичі касаби !?
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25.01.2021 10:05 Відповісти
Ну, напевно, то спадщина іще з часів Януковича, той як прийшов до влади, взагалі, головним своїм охоронником громадянина РФ поставив, потім інший громадянин РФ керував СБУ (у 2014 збіг додому до кацапів). Але ж вони натягнули туди москальських кротів, усіх не вичистили, а тих кого підчистили, то їх Зеля назад поповертав.
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25.01.2021 10:42 Відповісти
Чому ж тільки Януковича?Порошенко таких також ставив-Семочко наприклад.Прикрив Труху одеську з кацапським пачпортом,кришував Гєпу,надав громадянство Фуксу і комуняці Воронєнкову,звертався до Януковича з проханням надати громадянство суці православній Новінському........От тільки чомусь не надавав громадянства тисячам учасникам війни проти Підорашки."Дивина" та й годі.
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25.01.2021 10:50 Відповісти
Іди звідси, кацап.
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25.01.2021 11:48 Відповісти
Как ты посмел на святого Пэтю бочку катить! Он всю кацапскю мерзоту из СБУ вычистил, а Зеля их всех обратно на работу взял.
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25.01.2021 12:53 Відповісти
На рахунок "петя вичистив" то, звісно, стьоб, а от "зеля всю кацапську мерзоту взяв знову на роботу" - то свята правда!
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25.01.2021 13:38 Відповісти
Какой с клоуна спрос может быть? Его только гнать поганой метлой надо! Обсуждать - не вижу смысла. А вот с Пэти, можно спросить как со знающего. Нескромный в органах с 1999 г. - тут с Пэти не спросишь. Но Пэтя не просто стал президентом в 2015 г. и ничего не делал для чистки СБУ. В 2018 году Нескромный назначен заместителем начальника Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области.
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25.01.2021 13:54 Відповісти
Жодного разу не голосував за пороха. Але й якогось вибору не бачу. Петя такий самий олігарх, як беня, фірташ, ахмєтов, пінчук та ведмудчук. Єдина відмінність: в 2018 він нарешті визначився з напрямом: до Європи і подалі від раші. беня, фірташ та ведмудчук тягнуть взад до смертельних імперських обіймів, ахмєтов та пінчук порсаються десь посередині між Європою та мордором...
Тож кого можна ще обрати? Звісно, Україні треба було би людину з грошима ахмєтова, порядністю Гавела та патріотизмом Бандери... Але де таку взяти? Патріоти в нас є, а от професійно підготовлених людей з потужними ресурсами я серед них не знаю.
А спитати з пороха дійсно треба. Його вперте невизнання більшості своїх помилок - це те, що досі стримує мене від вибору на його користь.
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25.01.2021 16:10 Відповісти
Согласен, с выбором у нас действительно беда. Особенно когда ОПЗЖшники на пятки наступают, то проголосуешь за любую "темную лошадку" - лишь бы не кремляди у власти. И патриотами у нас беда. Если это искренний патриот, то как правило, "не президент" (в смысле компетенций и знаний). А если умный, то на поверку оказывается, что патариот он "якобы".
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25.01.2021 16:24 Відповісти
Идиоты...Суета, которые зеленые дегенераты подняли, только усугубляет их положение. Попытка отмыть бакановых и зеленских от шумихи с воровством, шантажом от фсб и любовных похождений совершенно глупая и недальновидная Не прокатит, зебобики.
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25.01.2021 10:06 Відповісти
Як що добре покопирсатися в цьомугадючнику то виявиться що вся верхівка СБУ працює на кацапію не кажучи вже про те що діється в регіонах.
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25.01.2021 10:06 Відповісти
P.S.Як бумаєте чому нікого не садять в керівницькі крісла із тих хто пройшов АТО і ООС?Що за шість років війни немає достойних та знаючих людей чи не дозволяє ФСБ?
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25.01.2021 10:16 Відповісти
Тому що "артисти ненавидять військових" (с) О.Арестович.
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25.01.2021 10:24 Відповісти
хабад не дозволяє,жидам не потрібні чесні люди
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25.01.2021 10:24 Відповісти
Если это правда, то Зеленский ОБЯЗАН уволить сослуживца по детскому садику УЖЕ сегодня... Кого вы понавыбирали, зебилье?
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25.01.2021 10:12 Відповісти
В тому що в пезиденському кріслі сидить ЗЕ винуваті також і тіхто не прийшов на вибори адже явка виборців була меншою ніж 50%.Так що ЗЕ став Президентом як раз із-за тих які проігнурували вибори та тепер найголосніше репетують звинувачуючи других а не себе.
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25.01.2021 10:31 Відповісти
а чи можете панове назвати відсоток офіцерів сбу які мають родичив у кацапстані?
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25.01.2021 10:13 Відповісти
ДБР і Генпрокуратура висунули підозру полковнику СБУ Нескоромному в замаху на вбивство глави ВБ Наумова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7567
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25.01.2021 10:15 Відповісти
А ви за яке СБУ?
За те, яке з СБУ проти СБУ?
Чи за те, яке з СБУ проти СБУ?
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25.01.2021 10:16 Відповісти
Он ещё не определился.
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25.01.2021 10:29 Відповісти
Тема увлечения Нескромным идеей превосходства арийской расы Венедиктовой таки не раскрыта!
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25.01.2021 10:21 Відповісти
Що у Баканова дружина громадянка Кацапстана, що у Нескоромного ...
Вони там, що в СБУ набираються за признаком громадянства дружин країни-агресора?
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25.01.2021 10:22 Відповісти
СБУ вообще хоть что нибудь может кроме как ларьки крышевать? Ну как это из под носа ушел главный подозреваемый???? Там где денюжками пахнет = СБУ тут как тут. Как только реальное дело - как всегда обосрутся.
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25.01.2021 10:23 Відповісти
Гнать нужно всех, не сортируя и не слушая сказок про "накопленный опыт". Там весь опыт заключается в крышевании потоков и рубилове бабла. Все это уже сгнило до основания.
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25.01.2021 10:26 Відповісти
СБУ - преступная организация.
кгб, только в шароварах.
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25.01.2021 10:28 Відповісти
Помиляєтеся. КГБ мало хоч якусь професійність. Після того, як Чучма провів дві реформи СБУ там мало що залишилося від КГБ. Першим ділом він звільнив третину співробітників і замінив їх на вояк, а потім звільнив ще третину старих і замінив їх на мусорів. На сьогодні, залишки, якщо не вийшли на пенсію то, звільнилися самі.
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25.01.2021 10:59 Відповісти
В милиции тоже были профессионалы.
Но тем не менее её авторитет был уничтожен непрофессиональным большинством.
А профессионалы-преступники, да ещё обличённые властью, во много раз опаснее просто преступников.
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25.01.2021 11:03 Відповісти
По-перше,шаровари,це "формєнная одєжда российской імпєраторской арміі" -так написано в кацапській вікіпєдіі і до України не мають жодного відношення.Не використовуй кацапські штампи-байки про "шароварщину" прийшли з Московії-так вони обізвали широченні козацькі ШТАНИ.ШТАНИ-це оновна українська назва цієї одежі,були ще ногавиці.
По-друге,лапотники ходили в портках,якщо їх мали.Як писав радєтєль всього расєйського совковий пісатєль Чівіліхін в своєму опусі "Память":"В началє прошлого вєка половіна мужского насєлєнія в "європєйской" часті Россіі пєрвій раз одевалі порткі,когда іх забрівалі в армію,а до того ходили в рубахах до пят,как бабі."
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25.01.2021 11:08 Відповісти
Так какать и трахаться легче.
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25.01.2021 11:19 Відповісти
который день общество обговаривает криминальные разборки в СБУ, а тема "вагнеровцев" забыта, скандал с татаровым отошел на второй план, пройдет еще немного времени и при отсутствии очередного зашкара ЗЕленой власти народ будут продолжать "кормить" этой украинской Санта-Барбарой
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25.01.2021 10:31 Відповісти
Нескоромний неодноразово відмовлявся виїжджати на фронт
Ну, як і https://www.facebook.com/dyastrub/posts/3713466622063528?comment_id=3713569722053218 "бригадний генерал" СБУ Наумов, той теж "категорично відмовлявся їхати в АТО і навіть працювати над справами Майдану. За що і був знятий з посади в 2016" .
От це критерії роботи в СБУ: воював проти кацапів - не маєш права бути в СБУ. Ну, Бубочка призначає собі подібних, він взагалі 4 рази відкошував від арміїї.
Ото і маємо суцільний зброд.
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25.01.2021 10:33 Відповісти
Нахрена вообще кому то надо было это жирное,продажное чучело "убивать".
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25.01.2021 10:34 Відповісти
переросподіл потоків. Можливо не виконав умови за які отримав окрему подяку. Вже років десять, як посадовці втратили будь яку честь, гроші беруть, а умови не виконують.
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25.01.2021 10:54 Відповісти
Лучшая на свете, Лига, Смеха...
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25.01.2021 10:35 Відповісти
Прикольнулись? Ось і в СБУ починають, чи закінчують це робити. Їм тось повірив, що полковник СБУ замовив генерала СБУ якомусь божму? Чи навіть ще не замовив, а тільки підшуковував кандидатуру через всі відкриті ЗМІ? Для кого цейц цирк? Чи можливо замовник передав комусь зброю, чи вибухівку? Чи вже гроші передав?
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25.01.2021 10:46 Відповісти
Медикам та музикам варто напрягтися і приготувати сухарі та зубні щітки.
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25.01.2021 10:51 Відповісти
Суцільна маячня! Бажання вбити "чесного та непідкупного" генерала Наумова повинно переслідувати, як нав'язлива ідея, переслідувати вісь особовий склад СБУ за дуже за рідкісним виключенням, а зокрема всіх старших офіцерів + одного молодшого тобто Баканова! Чому? Тому що в Наумова, який мабуть живе в 3-кімнатної хрущівці та дружина працює викладачем в ПТУ, очманів від маєтків та автівок співробітників СБУ, а ще від їх дружин - успішних та талановитих бізнес-леді, та почав від заздрості планувати звільнення Служби від перевертнів в погонах. Заздрість смертний гріх, за можуть і вбити!
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25.01.2021 11:20 Відповісти
Висновок один - діючу СБУ треба розпустити і набрати українців-патріотів, такий клас уже сформувався. Але для цього треба погнати геть гаранта. Крапка.
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25.01.2021 11:25 Відповісти
Таких, як https://censor.net/resonance/3125128/koli_ya_prihav_u_shtab_pslya_17_db_pd_dapom_oftseri_divilis_na_mene_tak_nache_ya_z_pekla_povernuvsya
СБУ та ОГП висунули підозру полковнику Нескоромному в замаху на вбивство глави ВБ Наумова, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7159

Але зелені йому якісь справи шиють, бо воював
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25.01.2021 12:06 Відповісти
Журналісти, наберіться трохи більше сміливості і напишіть, який ідіот призначив на таку посаду особу, яка відмовляється служити в АТО і т.д. по тексту; який ідіот підготував подання на цю особу, який писав характеристику, який проводив перевірку.
Ми й так здогадуємся, що ідіотизм при владі зашкалює, але ж треба знати ідіотів по іменам, щоб потім хоч орієнтуватися на виборах, а ще перевірити свою оцінку ситуації з даними журналістів.
Хоча все очевидно й більшість імен й так відомі, але поки журналісти, а краще правоохоронці не будуть викривати схеми потрапляння до владних кабінетів "нескромних людей" - все інше це переставляння ліжок в борделі під назвою "квартал-95", "рошен", "донбас", "бджоли", "дніпро".
В нормальних спецслужбах всі особи, які сприяли в просуванні нечесних людей, ретельно перевіряються, сурово караються, а в деяких випадках давно минулих часів - розстрілюються.
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25.01.2021 11:53 Відповісти
Ну и кто кого за дураков держит? - https://censor.net/ru/news/3243783/**************************************************************************************
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25.01.2021 13:16 Відповісти
Цікаво що, той же Моссад має приблизно півтори тисячі співробітників, більшість з яких прикомандирована туди з інших родів військ або є спеціалістами в своїй справі і більшість з них займаються аналітикою та логістикою, а для виконання спеціальних завдань вони формують групи спеціалістів з відповідних підрозділів та структур.
Так само і NSA в головному займаються "паперовою" роботою, узагальнюючи інформацію та координуючі дії інших силових структур. Нормальні країни відокремили службу безпеки від "нетипових" завдань.
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25.01.2021 13:39 Відповісти
"Бывали хуже времена,но не было подлей." (с)
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25.01.2021 13:58 Відповісти
Аби не Порох!
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25.01.2021 15:18 Відповісти
Коли пацюків зачинити в ізоляції і обмежити їхню кормову базу, вони починають жерти один одного. Закони природи діють завжди і кругом незалежно від того чи ти пацюк на чотирьох ногах чи криса на двох.
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25.01.2021 18:26 Відповісти
Ну кого еще Зеленский может назначать на должности в СБУ как не гражлан РФ? У Баканова жена-гражданка РФ. Замом к Баканову тоже гражданина РФ. Зам главы Оп-тимошенко- воинствующий приверженец РПЦ. Глава ОПЫ- агент влияния РФ...
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26.01.2021 08:15 Відповісти
 
 