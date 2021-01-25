СБУ та ОГП висунули підозру полковнику Нескоромному в замаху на вбивство глави ВБ Наумова, - Бутусов

Служба безпеки України і Офіс Генпрокурора висунули підозру полковнику СБУ Дмитру Нескоромному в замаху на вбивство начальника Головного управління внутрішньої безпеки бригадного генерала СБУ Андрія Наумова.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"За даними джерел Цензор.НЕТ, підозру виписано 23 січня, але досі не вручено Нескоромному, його місцезнаходження правоохоронними органами поки не встановлено.

Однак за даними слідства і за даними джерел Цензор.НЕТ, близьких до Нескоромного, він перебуває в Україні. Його розшукують.

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Інформація телеграм-каналу, який нібито відкрив Нескоромний, про те, що він нібито виїхав до Німеччини, не відповідає дійсності.

Насправді сім'я Дмитра Нескоромного тісно пов'язана з Росією, і загроза втечі існує тільки в цьому напрямку.

Нескоромний - родом з Луганська, але він не є учасником АТО, оскільки неодноразово відмовлявся виїжджати на фронт.

Його дружина Нателла, за даними Цензор.НЕТ - громадянка Російської Федерації, також джерела стверджують, що російське громадянство мають і троє дітей у цій родині.

У них значна кількість родичів в РФ.

Найближчим часом Цензор.НЕТ опублікує інші деталі цього безпрецедентного скандалу і бандитських розборок в СБУ", - розповів Бутусов.

Нагадаємо, 22 січня стало відомо, що полковника "Альфи" СБУ Юрія Расюка затримали в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Андрія Наумова.

Пізніше в СБУ заявили про запобігання вбивству співробітника. Шевченківський райсуд Києва заарештував Юрія Расюка без права застави.