СБУ та ОГП висунули підозру полковнику Нескоромному в замаху на вбивство глави ВБ Наумова, - Бутусов
Служба безпеки України і Офіс Генпрокурора висунули підозру полковнику СБУ Дмитру Нескоромному в замаху на вбивство начальника Головного управління внутрішньої безпеки бригадного генерала СБУ Андрія Наумова.
Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"За даними джерел Цензор.НЕТ, підозру виписано 23 січня, але досі не вручено Нескоромному, його місцезнаходження правоохоронними органами поки не встановлено.
Однак за даними слідства і за даними джерел Цензор.НЕТ, близьких до Нескоромного, він перебуває в Україні. Його розшукують.
Інформація телеграм-каналу, який нібито відкрив Нескоромний, про те, що він нібито виїхав до Німеччини, не відповідає дійсності.
Насправді сім'я Дмитра Нескоромного тісно пов'язана з Росією, і загроза втечі існує тільки в цьому напрямку.
Нескоромний - родом з Луганська, але він не є учасником АТО, оскільки неодноразово відмовлявся виїжджати на фронт.
Його дружина Нателла, за даними Цензор.НЕТ - громадянка Російської Федерації, також джерела стверджують, що російське громадянство мають і троє дітей у цій родині.
У них значна кількість родичів в РФ.
Найближчим часом Цензор.НЕТ опублікує інші деталі цього безпрецедентного скандалу і бандитських розборок в СБУ", - розповів Бутусов.
Нагадаємо, 22 січня стало відомо, що полковника "Альфи" СБУ Юрія Расюка затримали в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Андрія Наумова.
Пізніше в СБУ заявили про запобігання вбивству співробітника. Шевченківський райсуд Києва заарештував Юрія Расюка без права застави.
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Тож кого можна ще обрати? Звісно, Україні треба було би людину з грошима ахмєтова, порядністю Гавела та патріотизмом Бандери... Але де таку взяти? Патріоти в нас є, а от професійно підготовлених людей з потужними ресурсами я серед них не знаю.
А спитати з пороха дійсно треба. Його вперте невизнання більшості своїх помилок - це те, що досі стримує мене від вибору на його користь.
За те, яке з СБУ проти СБУ?
Чи за те, яке з СБУ проти СБУ?
Вони там, що в СБУ набираються за признаком громадянства дружин країни-агресора?
кгб, только в шароварах.
Но тем не менее её авторитет был уничтожен непрофессиональным большинством.
А профессионалы-преступники, да ещё обличённые властью, во много раз опаснее просто преступников.
По-друге,лапотники ходили в портках,якщо їх мали.Як писав радєтєль всього расєйського совковий пісатєль Чівіліхін в своєму опусі "Память":"В началє прошлого вєка половіна мужского насєлєнія в "європєйской" часті Россіі пєрвій раз одевалі порткі,когда іх забрівалі в армію,а до того ходили в рубахах до пят,как бабі."
Ну, як і https://www.facebook.com/dyastrub/posts/3713466622063528?comment_id=3713569722053218 "бригадний генерал" СБУ Наумов, той теж "категорично відмовлявся їхати в АТО і навіть працювати над справами Майдану. За що і був знятий з посади в 2016" .
От це критерії роботи в СБУ: воював проти кацапів - не маєш права бути в СБУ. Ну, Бубочка призначає собі подібних, він взагалі 4 рази відкошував від арміїї.
Ото і маємо суцільний зброд.
Але зелені йому якісь справи шиють, бо воював
Ми й так здогадуємся, що ідіотизм при владі зашкалює, але ж треба знати ідіотів по іменам, щоб потім хоч орієнтуватися на виборах, а ще перевірити свою оцінку ситуації з даними журналістів.
Хоча все очевидно й більшість імен й так відомі, але поки журналісти, а краще правоохоронці не будуть викривати схеми потрапляння до владних кабінетів "нескромних людей" - все інше це переставляння ліжок в борделі під назвою "квартал-95", "рошен", "донбас", "бджоли", "дніпро".
В нормальних спецслужбах всі особи, які сприяли в просуванні нечесних людей, ретельно перевіряються, сурово караються, а в деяких випадках давно минулих часів - розстрілюються.
Так само і NSA в головному займаються "паперовою" роботою, узагальнюючи інформацію та координуючі дії інших силових структур. Нормальні країни відокремили службу безпеки від "нетипових" завдань.