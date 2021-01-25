У матеріалах клопотання про арешт Расюка ім'я Нескоромного не згадується. ДОКУМЕНТ

Ім'я полковника СБУ Дмитра Нескоромного не згадується в матеріалах справи про підготовку замаху на начальника Главку СБ СБУ Андрія Наумова.

Як передає Цензор.НЕТ, документ було опубліковано в мережі інтернет.

Повний текст клопотання про арешт полковника "Альфи" СБУ Юрія Расюка.

Нагадаємо, вчора Радник Єрмака Михайло Подоляк визнав, що вбивство генерала СБУ Андрія Наумова замовив полковник СБУ Дмитро Нескоромний.

22 січня стало відомо, що полковника "Альфи" СБУ Юрія Расюка затримано в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Андрія Наумова.

Пізніше в СБУ заявили про запобігання вбивству співробітника. Шевченківський райсуд Києва заарештував Юрія Расюка без права застави.

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