У матеріалах клопотання про арешт Расюка ім'я Нескоромного не згадується. ДОКУМЕНТ
Ім'я полковника СБУ Дмитра Нескоромного не згадується в матеріалах справи про підготовку замаху на начальника Главку СБ СБУ Андрія Наумова.
Як передає Цензор.НЕТ, документ було опубліковано в мережі інтернет.
Повний текст клопотання про арешт полковника "Альфи" СБУ Юрія Расюка.
Нагадаємо, вчора Радник Єрмака Михайло Подоляк визнав, що вбивство генерала СБУ Андрія Наумова замовив полковник СБУ Дмитро Нескоромний.
22 січня стало відомо, що полковника "Альфи" СБУ Юрія Расюка затримано в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Андрія Наумова.
Пізніше в СБУ заявили про запобігання вбивству співробітника. Шевченківський райсуд Києва заарештував Юрія Расюка без права застави.
Топ коментарі
+20 Майкл Дорси
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+16 18c49ed2
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+14 Ig Shu
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20142019
И, как и всегда, ФСБ РФ требуются минуты на установление локации абонента любого (!) мобильного оператора Украины, его биллинг, трафик моб.интернета, данные от операторов услуг доступа к интернет. Ну а про взлом госсетей и серверов знают даже первоклассники.
Шел шестой год войны с агрессором.
Посудіть самі... Ні сіло, ні впало, СБУ сьогодні випустила таке повідомлення: "Загроза військового вторгнення Росії зберігається, - СБУ" (повний текст див. в коментарях)
-Ця загроза "висить" вже 7 років... І хто про неї не знає?
Але якщо посилилася, то це повідомлення, має бути основою для конкретних дій політичної влади, МінОборони, Нацгвардії та й ...Для дій, а не оголошень, самого СБУ! А, якщо вона спрямовується нам, читачам, без всяких рекомендацій (як нам діяти після цього повідомлення), то її слід розуміти та розцінювати - як видозмінену лякалку Потроха, мов ... : "Не чиніть опір владі, не виходьте на акції протесту... "а то Путін нападе!"
Іншого визначення і бути не може, окрім: "Маразм - крєпчаєт"
2021 год.
Вопрос не в собственниках. Вопрос в технических возможностях и в продажности всех и вся.
"Очевидцы утверждают, что у Нескоромного, его жены и детей давно российские паспорта.
Как эти люди могут противодействовать российской угрозе, держа в кармане российские паспорта и рассматривая РФ как место убежища на случай непредвиденной ситуации? Говорят, что даже высшее руководство СБУ иногда летает в Подмосковье к теще на блины".
https://antikor.com.ua/articles/433769-kommercheskie_razborki_v_sbu_o_chem_vam_ne_rasskazali_siloviki