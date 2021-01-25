Статистика дозволяє вийти з посиленого карантину і повернутися до адаптивного, - "слуга народу" Радуцький
В Україні вирішили не продовжувати локдаун. У МОЗ розповіли, чому вирішили не продовжувати січневі обмеження.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко в коментарі виданню розповів, що поки медична система України справляється з навантаженням: у лікарнях достатньо вільних ліжок.
"Введення більш жорстких обмежень дозволило нам стримати стрімке зростання захворюваності, як це відбувалося і в інших європейських країнах", - пояснив Ляшко.
Як пояснив голова комітету ВР з питань здоров'я нації, депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький, МОЗ спирався на статистику.
"Наявна статистика, за словами міністра, дозволяє вийти з режиму посиленого карантину і повернутися до адаптивного", - розповів Радуцький.
Він уточнив, що на зустрічі з міністром охорони здоров'я Максимом Степановим тиждень тому у депутатів виникли питання щодо правдивості статистики: чи не пов'язаний невеликий добовий приріст хворих з недостатньою кількістю проведених тестів.
"Але міністр пояснив, що зараз при легкому перебігу захворювання пацієнтів обстежують за допомогою експрес-тестів на антиген. А вони не потрапляють у загальну статистику по ПЛР та ІФА тестам. З цього, за словами міністра, також випливає, що кількість тяжкохворих знижується", - зазначив Радуцький.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%8F,_%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%8F_%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0