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Новини Коронавірус і карантин
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Статистика дозволяє вийти з посиленого карантину і повернутися до адаптивного, - "слуга народу" Радуцький

Статистика дозволяє вийти з посиленого карантину і повернутися до адаптивного, -

В Україні вирішили не продовжувати локдаун. У МОЗ розповіли, чому вирішили не продовжувати січневі обмеження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко в коментарі виданню розповів, що поки медична система України справляється з навантаженням: у лікарнях достатньо вільних ліжок.

"Введення більш жорстких обмежень дозволило нам стримати стрімке зростання захворюваності, як це відбувалося і в інших європейських країнах", - пояснив Ляшко.

Як пояснив голова комітету ВР з питань здоров'я нації, депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький, МОЗ спирався на статистику.

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"Наявна статистика, за словами міністра, дозволяє вийти з режиму посиленого карантину і повернутися до адаптивного", - розповів Радуцький.

Він уточнив, що на зустрічі з міністром охорони здоров'я Максимом Степановим тиждень тому у депутатів виникли питання щодо правдивості статистики: чи не пов'язаний невеликий добовий приріст хворих з недостатньою кількістю проведених тестів.

"Але міністр пояснив, що зараз при легкому перебігу захворювання пацієнтів обстежують за допомогою експрес-тестів на антиген. А вони не потрапляють у загальну статистику по ПЛР та ІФА тестам. З цього, за словами міністра, також випливає, що кількість тяжкохворих знижується", - зазначив Радуцький.

Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2196) Ляшко Віктор (1512) Радуцький Михайло (284) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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"Статистика позволяет выйти из усиленного карантина и вернуться к адаптивному, - "слуга народа" Радуцкий" - Радуцкий, это тот "слуга народа" который на масках 186 миллионов наварил? Интересно, сколько он на вакцинах наварит?
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25.01.2021 10:32 Відповісти
There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics

Існує три види брехні: брехня, нахабна брехня й статистика

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%8F,_%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%8F_%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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25.01.2021 10:39 Відповісти
что в лоб, что по лбу...разницы в ваших карантинах никакой...друг в Австрии уже 2 месяца из дома 1 раз в неделю выходит... иначе штраф..границы со всеми закрыли. вакцинировать весной всех поголовно БЕСПЛАТНО пфайзером начнут...
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25.01.2021 10:58 Відповісти
Ваша "статистика", уроды, говорит о полной победе над короной. Какие ещё на хрен карантины?
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25.01.2021 11:15 Відповісти
А як цей горе міністр пояснить величезні черги на рентген легень біля кабінетів лікарень???
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25.01.2021 11:29 Відповісти
 
 