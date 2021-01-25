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4000 км доріг і 100 мостів: в Укравтодорі відзвітували про зроблене в 2020 році

Державне агентство автомобільних доріг змогло досягти в минулому році вражаючих результатів у сфері поліпшення стану українських автотрас.

 Основні цифри Укравтодор навів на своїй сторінці у Facebook.

4000 км доріг і 100 мостів: в Укравтодорі відзвітували про зроблене в 2020 році 01

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За рік службі вдалося побудувати і відремонтувати 4056 км доріг. З них:

- 3357 км - основа, 2-3 шари асфальтобетону або цементного бетону (за рахунок держбюджету);

- 161 км - основа, 2-3 шари асфальтобетону або цементного бетону (за рахунок міжнародних фінансових організацій);

- 538 км - відновлений верхній шар асфальтобетону (за рахунок держбюджету).

Капітальний ремонт був проведений на 499,3 км українських доріг, поточний середній ремонт - на 2815,2 км.

4000 км доріг і 100 мостів: в Укравтодорі відзвітували про зроблене в 2020 році 02

Було оновлено, реконструйовано і побудовано 158 штучних конструкцій, включно з мостами.

Із запланованого на рік службі вдалося виконати практично все: на 97% був виконаний план щодо оновлення доріг, на 100% - щодо оновлення штучних конструкцій та експлуатаційного утримання об'єктів.

4000 км доріг і 100 мостів: в Укравтодорі відзвітували про зроблене в 2020 році 03

За рік Укравтодор на проведення робіт витратив 82 млрд грн, на експлуатаційне утримання - 9,1 млрд грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в 2020 році ремонт 1 км дороги став коштувати державі дешевше на 4,5 млн грн. При цьому якість робіт у минулому році покращилася - ремонт став передбачати також роботу з дорожньою основою об'єктів.

Автор: 

дороги (3057) Укравтодор (1200)


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Топ коментарі
+10
100 мостов ???
4000 км дорог и 100 мостов: в Укравтодоре отчитались о сделанном в 2020 году - Цензор.НЕТ 8939

а 100 школ, 100 бассейнов, 100 стадионов и 100 детсадов??? игде??? (я конспектировал))))
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25.01.2021 10:50
+8
ну це добре, кошти засвоїли.
Питання: чи буде аудит використання цих коштів та аналіз ціноутворення?
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25.01.2021 10:46
+7
4000 км дорог и 100 мостов: в Укравтодоре отчитались о сделанном в 2020 году - Цензор.НЕТ 5486
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25.01.2021 10:50
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ну це добре, кошти засвоїли.
Питання: чи буде аудит використання цих коштів та аналіз ціноутворення?
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25.01.2021 10:46 Відповісти
ЗЕленский построил автобан Киев - Лиссабон !!!!!
Уря-я-я-я, товарищи !

Вы верите ?
Я тоже нет !
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25.01.2021 14:17 Відповісти
лучше пусть скажут сколько десятков миллиардов отжали и распилили..
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25.01.2021 10:47 Відповісти
Діли навпіл, ось і отримаєш суму вкраденого.
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25.01.2021 10:50 Відповісти
За те що ,,отжали и распилили,, винні контролюючі та карні служби так як вони своєю бездіяльністю дозволили,,отжать и распилить,,.
Тепер хотять проводити аудит виконаних робіт коли аудит мав в обовязково та постійно проводитися на кожному етапі виконаних робіт.
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25.01.2021 10:57 Відповісти
кто-то реально видел ремонт ?
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25.01.2021 10:49 Відповісти
4000 км дорог и 100 мостов: в Укравтодоре отчитались о сделанном в 2020 году - Цензор.НЕТ 5486
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25.01.2021 10:50 Відповісти
100 мостов ???
4000 км дорог и 100 мостов: в Укравтодоре отчитались о сделанном в 2020 году - Цензор.НЕТ 8939

а 100 школ, 100 бассейнов, 100 стадионов и 100 детсадов??? игде??? (я конспектировал))))
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25.01.2021 10:50 Відповісти
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25.01.2021 14:18 Відповісти
Так тримати,через 4-5 років із такими темпами у нас на Україні вже будуть дороги а не направлення.Тепер головне завдання не розвалити побудоване та вчасно ремонтувати і ввести на законодавчій основі відповілальність за перегруз автомобілів в тому числі і конфіскацію транспортного засобу.
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25.01.2021 10:52 Відповісти
https://censor.net/ru/user/407596, малоросе, не "на Україні" а "в Україні"; не "направлення", а "напрямки; не "перегруз", а "перевантаження"; не "на законодавчій основі", а "на законодавчому рівні".
крім того, відповідальність за перевищення вагових параметрів вже давно передбачена.
ти там прокинься вже разом із своїм недоумком-зеленським, бо для вас все новина, все як вперше - чисті, бляха, аркуші, а не люди.
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25.01.2021 11:17 Відповісти
А еще он же и ВлАдимир а не ВОлодимир
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25.01.2021 11:25 Відповісти
байдуже.
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25.01.2021 11:28 Відповісти
Он писал на украинском языке, а согласно Т.Г.Шевченко, в украинском языке правильно и "на" и "в".
В остальном согласен.
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25.01.2021 11:39 Відповісти
мова її синтаксичні, лінгвістичні, фонетичні норми мають властивість змінюватись під впливом технологічних, політичних, суспільних, інших чинників.

жива мова постійно змінюється, збагачується новими словами або позбувається (в щоденному використанні) слів, які втрачають актуальність.

те, що було вірним за часів Шевченка, Франка, Л. Українки, не завжди є вірним в 21-му сторіччі.
отже, сьогодні вірним є - "в Україні".
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25.01.2021 11:56 Відповісти
Точно такие же аргументы используют запоребрики, когда на русском говорят "на Украине"
Поэтому я кладу на такие аргументы.
На русском - в Украине
На украинском оба варианта, в зависимости от контекста
И точка.
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25.01.2021 12:05 Відповісти
не знаю їхніх аргументів.
аргументи кацапні, якими вони прикривають свої імперські амбіції та зневагу до моєї країни мене не цікавлять.
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25.01.2021 12:09 Відповісти
Я в твиттере даже кровосисю научил писать "в Украине", приведя ему в пример Пушкина, Толстого, Гоголя и Чехова. Но кровосися хоть и бестолковый, а понял. Менее развитые персонажи не понимают и бубнят точно как ты, но на русском - "изык миняецца, пушкин то была давно, а щаз подругому"
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25.01.2021 12:17 Відповісти
Я в твиттере даже кровосисю научил писать "в Украине" - молодець.
тож не вчи українців вживати "на".
бо ******* норми вимагають написання "в".
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25.01.2021 12:30 Відповісти
Я і є українець, а ти ось як раз такий же як кацапи - упертий і недалекий ... хіба прапорець геть інший... Шевченко йому, розумієш, застарів бггг
Хто придумав що ця норма в українській мові *******? Де це записано? А якщо записано, то ким?
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25.01.2021 13:00 Відповісти
мда, чоловіче, прийдіть до тями.
мова не про Шевченка, мова про норми правопису, які мають властивість змінюватись.
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25.01.2021 13:39 Відповісти
Колись вони вкрали назву Русь. Ми стали Україною. Вони запозичили в українців наше "на Україні". Адже їх класики писали "в Україні", а наше "на" вкрали їх плебеї. То нам теж треба відмовитися, та назвати це "новими нормами правопису"? Від чого ви ще готові відмовитися якщо кацапи вкрадуть та привласнять?
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25.01.2021 14:00 Відповісти
якщо ви й направду чекаєте відповіді на поставлене питання, то у відносинах з кацапами я виключно за повернення свого. й бажано з відкручуванням дурної кацапської голови.
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25.01.2021 14:15 Відповісти
Я не малорос а РУСИН,Ви хоч знаєте в чому різниця?
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25.01.2021 11:52 Відповісти
я читав про таку самоназву частини українців виходців з Закарпаття.
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25.01.2021 12:02 Відповісти
Самоназва?В такому разі Ви читали ще комуняцьку літературу.Як що цікаво то прочитайте про Лемків які мали свою русинську мову коли ще небуло ні кацапської ні української.Так що із ,,самоназвою,, Ви пошатували.
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25.01.2021 12:17 Відповісти
Ну дороги то такое... А сколько удалось в карман положить?
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25.01.2021 10:56 Відповісти
2815,2 - поточний середній ремонт (попил)

204,1 - будівництво та реконструкція...
---

построили 200 км себе к дачам, молодцы че
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25.01.2021 10:58 Відповісти
"4000 км дорог и 100 мостов: в Укравтодоре отчитались о сделанном в 2020 году" - в Украине 169 422 км дорог. Зеленский не успеет.
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25.01.2021 10:59 Відповісти
Да построили много.Возле меня добротный мост - еще лет 50 стоял бы себе и тот меняют....Строят и зимой и летом...Но строят или за кредитные деньги или с бюджета...В чем подвиг то? Распределили деньги украинского народа - наняли строителей дорог.Подвиг в чем? Это же не Зеленский с Ермаком взяли каток и построили (обновили) 4000 км дорог...Так и должно быть.Так во всем мире делаетса.Мы для этого их и нанимали на роботу что б они работали....Жить мы стали хуже - значит работают плохо.Критерий оценки прост.
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25.01.2021 11:20 Відповісти
Угу. Проедьте по улицам Киева и пригорода. Все как было в ямах так и осталось. О каких построенных дорогах вы здесь постоянно талдычите?
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25.01.2021 11:23 Відповісти
Внутри городов ответственна местная власть. В частности боксер. Государство строит дороги между городами.
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25.01.2021 11:40 Відповісти
Часть этих дорог уже начали сходить, вместе со снегом!
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25.01.2021 12:54 Відповісти
Подтверждаю.Сегодня дважды приходилось уклонятся от ям,которых две недели назад там не было.Отмывают на ямочных ремонтах полным ходом.
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25.01.2021 13:20 Відповісти
Так в 18-м году строили 4000 км.дорог. токо в 2-3 раза дешевше.
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25.01.2021 13:04 Відповісти
10 км ихней хваленой дороги (орлик-шевченки) в Полтавской обл. за 12 млрд.грн.рассыпается полным ходом.Строили в прошлом году с нуля,волнистая была шо пипец,а в этом году начнут наверное ямочный ремонт,схемы в действии
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25.01.2021 13:18 Відповісти
 
 