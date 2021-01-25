4000 км доріг і 100 мостів: в Укравтодорі відзвітували про зроблене в 2020 році
Державне агентство автомобільних доріг змогло досягти в минулому році вражаючих результатів у сфері поліпшення стану українських автотрас.
Основні цифри Укравтодор навів на своїй сторінці у Facebook.
За рік службі вдалося побудувати і відремонтувати 4056 км доріг. З них:
- 3357 км - основа, 2-3 шари асфальтобетону або цементного бетону (за рахунок держбюджету);
- 161 км - основа, 2-3 шари асфальтобетону або цементного бетону (за рахунок міжнародних фінансових організацій);
- 538 км - відновлений верхній шар асфальтобетону (за рахунок держбюджету).
Капітальний ремонт був проведений на 499,3 км українських доріг, поточний середній ремонт - на 2815,2 км.
Було оновлено, реконструйовано і побудовано 158 штучних конструкцій, включно з мостами.
Із запланованого на рік службі вдалося виконати практично все: на 97% був виконаний план щодо оновлення доріг, на 100% - щодо оновлення штучних конструкцій та експлуатаційного утримання об'єктів.
За рік Укравтодор на проведення робіт витратив 82 млрд грн, на експлуатаційне утримання - 9,1 млрд грн.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в 2020 році ремонт 1 км дороги став коштувати державі дешевше на 4,5 млн грн. При цьому якість робіт у минулому році покращилася - ремонт став передбачати також роботу з дорожньою основою об'єктів.
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Питання: чи буде аудит використання цих коштів та аналіз ціноутворення?
Уря-я-я-я, товарищи !
Вы верите ?
Я тоже нет !
Тепер хотять проводити аудит виконаних робіт коли аудит мав в обовязково та постійно проводитися на кожному етапі виконаних робіт.
а 100 школ, 100 бассейнов, 100 стадионов и 100 детсадов??? игде??? (я конспектировал))))
крім того, відповідальність за перевищення вагових параметрів вже давно передбачена.
ти там прокинься вже разом із своїм недоумком-зеленським, бо для вас все новина, все як вперше - чисті, бляха, аркуші, а не люди.
В остальном согласен.
жива мова постійно змінюється, збагачується новими словами або позбувається (в щоденному використанні) слів, які втрачають актуальність.
те, що було вірним за часів Шевченка, Франка, Л. Українки, не завжди є вірним в 21-му сторіччі.
отже, сьогодні вірним є - "в Україні".
Поэтому я кладу на такие аргументы.
На русском - в Украине
На украинском оба варианта, в зависимости от контекста
И точка.
аргументи кацапні, якими вони прикривають свої імперські амбіції та зневагу до моєї країни мене не цікавлять.
тож не вчи українців вживати "на".
бо ******* норми вимагають написання "в".
Хто придумав що ця норма в українській мові *******? Де це записано? А якщо записано, то ким?
мова не про Шевченка, мова про норми правопису, які мають властивість змінюватись.
204,1 - будівництво та реконструкція...
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построили 200 км себе к дачам, молодцы че