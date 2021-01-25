4000 км доріг і 100 мостів: в Укравтодорі відзвітували про зроблене в 2020 році

Державне агентство автомобільних доріг змогло досягти в минулому році вражаючих результатів у сфері поліпшення стану українських автотрас.

Основні цифри Укравтодор навів на своїй сторінці у Facebook.

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За рік службі вдалося побудувати і відремонтувати 4056 км доріг. З них:

- 3357 км - основа, 2-3 шари асфальтобетону або цементного бетону (за рахунок держбюджету);

- 161 км - основа, 2-3 шари асфальтобетону або цементного бетону (за рахунок міжнародних фінансових організацій);

- 538 км - відновлений верхній шар асфальтобетону (за рахунок держбюджету).

Капітальний ремонт був проведений на 499,3 км українських доріг, поточний середній ремонт - на 2815,2 км.

Було оновлено, реконструйовано і побудовано 158 штучних конструкцій, включно з мостами.

Із запланованого на рік службі вдалося виконати практично все: на 97% був виконаний план щодо оновлення доріг, на 100% - щодо оновлення штучних конструкцій та експлуатаційного утримання об'єктів.

За рік Укравтодор на проведення робіт витратив 82 млрд грн, на експлуатаційне утримання - 9,1 млрд грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в 2020 році ремонт 1 км дороги став коштувати державі дешевше на 4,5 млн грн. При цьому якість робіт у минулому році покращилася - ремонт став передбачати також роботу з дорожньою основою об'єктів.