Затримано організатора наркоугруповання, яке планувало збути 150 кг психотропів на Київщині. Вилучено "товару" на 5 млн грн, - СБУ. ФОТО

Під час спецоперації Служба безпеки України затримала в Київській області одного з організаторів наркоугруповання, яка намагалася налагодити оптове виготовлення і продаж психотропів у столичному регіоні.

За даними слідства, до організації наркобізнесу причетні четверо жителів з різних областей країни. Фігуранти облаштували в орендованому виробничому приміщенні поблизу столиці високотехнологічну нарколабораторію з виготовлення психотропної речовини α-PVP, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ.

Готовий товар зловмисники планували збувати через розгалужену мережу дилерів на території регіону. За оперативною інформацією, фігуранти планували виготовити першу партію психотропів в обсязі 150 кілограмів.

Під час обшуків за місцем розташування підпільного виробництва правоохоронці вилучили майже 800 кілограмів прекурсорів, 20 кілограмів уже готової "продукції" та високотехнологічне обладнання для виготовлення заборонених речовин.











Орієнтовна вартість вилученого "товару" за цінами чорного ринку становить майже 5 мільйонів гривень. На території підпільного цеху співробітники СБУ затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України одного з організаторів наркобізнесу. Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 та ч. 2 ст. 311 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна. У межах кримінального провадження триває слідство для документування і притягнення до відповідальності інших учасників організованого угруповання.