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Затримано організатора наркоугруповання, яке планувало збути 150 кг психотропів на Київщині. Вилучено "товару" на 5 млн грн, - СБУ. ФОТО

Затримано організатора наркоугруповання, яке планувало збути 150 кг психотропів на Київщині. Вилучено

Під час спецоперації Служба безпеки України затримала в Київській області одного з організаторів наркоугруповання, яка намагалася налагодити оптове виготовлення і продаж психотропів у столичному регіоні.

За даними слідства, до організації наркобізнесу причетні четверо жителів з різних областей країни. Фігуранти облаштували в орендованому виробничому приміщенні поблизу столиці високотехнологічну нарколабораторію з виготовлення психотропної речовини α-PVP, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ.

Готовий товар зловмисники планували збувати через розгалужену мережу дилерів на території регіону. За оперативною інформацією, фігуранти планували виготовити першу партію психотропів в обсязі 150 кілограмів.

Під час обшуків за місцем розташування підпільного виробництва правоохоронці вилучили майже 800 кілограмів прекурсорів, 20 кілограмів уже готової "продукції" та високотехнологічне обладнання для виготовлення заборонених речовин.

Затримано організатора наркоугруповання, яке планувало збути 150 кг психотропів на Київщині. Вилучено товару на 5 млн грн, - СБУ 01
Затримано організатора наркоугруповання, яке планувало збути 150 кг психотропів на Київщині. Вилучено товару на 5 млн грн, - СБУ 02
Затримано організатора наркоугруповання, яке планувало збути 150 кг психотропів на Київщині. Вилучено товару на 5 млн грн, - СБУ 03
Затримано організатора наркоугруповання, яке планувало збути 150 кг психотропів на Київщині. Вилучено товару на 5 млн грн, - СБУ 04
Затримано організатора наркоугруповання, яке планувало збути 150 кг психотропів на Київщині. Вилучено товару на 5 млн грн, - СБУ 05

Орієнтовна вартість вилученого "товару" за цінами чорного ринку становить майже 5 мільйонів гривень. На території підпільного цеху співробітники СБУ затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України одного з організаторів наркобізнесу. Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 та ч. 2 ст. 311 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна. У межах кримінального провадження триває слідство для документування і притягнення до відповідальності інших учасників організованого угруповання.

Автор: 

Київська область (4010) наркотики (1447) СБУ (12790) боротьба з наркотиками (147)


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Если изъяли несколько дней назад, то это многое объясняет.
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25.01.2021 10:53 Відповісти
Срочно восстановить ВМ за некоторые преступления! В том числе и за_________!!!!!!!
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25.01.2021 10:56 Відповісти
Если это работа СБУ, то чем тогда занимается полиция???
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25.01.2021 10:57 Відповісти
пожадничали заплатить крыше в сбу...
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25.01.2021 11:01 Відповісти
Невже не занесли службі відкати....? Ну неадеквати, так їм і треба. Це бізнес СБУшний та мусорський, туди без "ліцензії" не можна.
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25.01.2021 11:17 Відповісти
Невже це рівень СБУ? Країна кишить агентами ФСБ, сепаратистами і різною шушерою, відвертими ворогами України, а вони пакують наркоманів, які мовжчи все захавають і навіть адвокатів наймати не будуть. Це рівень навіть не БНОНів, а дільничного, позор!!!
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25.01.2021 11:17 Відповісти
http://lurkmore.to/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B8
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25.01.2021 11:17 Відповісти
Заставить всё съесть и, затем, отпустить...
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25.01.2021 12:14 Відповісти
 
 