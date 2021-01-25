За добу від COVID-19 у Києві померло 5 осіб, видужали - 626, виявили 146 випадків, - Кличко

З початку пандемії в Києві виявили 126 264 випадків коронавірусної інфекції.

Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Кількість виявлених хворих в Києві за минулу добу - 146. Померло 5 осіб. Всього коронавірус забрав життя 2 283 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 126 №264", - йдеться в повідомленні.

Серед захворілих 83 жінки віком від 22 до 81 року, 58 чоловіків від 18 до 83 років, 1 дівчинка віком 3 роки і 4 хлопчики від 7 місяців до 16 років.

Захворів, зокрема, один медик.

У лікарні столиці госпіталізували 7 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

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Одужали за минулу добу 626 осіб. Всього коронавірус побороли 58 513 жителі Києва.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Дарницькому районі - 57, в Деснянському - 25 і в Солом'янському районі - 15 випадків.