За добу від COVID-19 у Києві померло 5 осіб, видужали - 626, виявили 146 випадків, - Кличко
З початку пандемії в Києві виявили 126 264 випадків коронавірусної інфекції.
Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"Кількість виявлених хворих в Києві за минулу добу - 146. Померло 5 осіб. Всього коронавірус забрав життя 2 283 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 126 №264", - йдеться в повідомленні.
Серед захворілих 83 жінки віком від 22 до 81 року, 58 чоловіків від 18 до 83 років, 1 дівчинка віком 3 роки і 4 хлопчики від 7 місяців до 16 років.
Захворів, зокрема, один медик.
У лікарні столиці госпіталізували 7 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 626 осіб. Всього коронавірус побороли 58 513 жителі Києва.
Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Дарницькому районі - 57, в Деснянському - 25 і в Солом'янському районі - 15 випадків.
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