Стратегія України залишається незмінною. Ми нарешті відріжемося від енергосистем Білорусі та Росії, - Кулеба. ВIДЕО
Україна має відрізатися від енергосистем Білорусі та Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів в ефірі каналу "Україна 24" глава МЗС Дмитро Кулеба.
"Мета України – у 2023 році приєднатися до системи постачання електроенергії ЄС. Це означає, що ми маємо відрізатися від білоруської та російської системи та повністю інтегруватися в ЄС", — сказав він.
За словами Кулеби, ця стратегія залишається незмінною.
"Ми йдемо цим шляхом. І для мене як для голови МЗС це фундаментально важливо. Все, що ми робимо на цьому шляху – це все тактика. А стратегія залишається незмінною. Ми зрештою відріжемося від енергосистем Білорусі та Росії", — сказав він.
Раніше Кулеба розповів, чому новий президент США Джо Байден знайде спільну мову з президентом України Володимиром Зеленським.
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О какой "дорогой украинской ты бредишь"?)))
Не читайте на ночь кацапских газет!)))
А по какой цене ЕС нам будет поставлять електроенергию? По 10 грн/кВт? Ето вместо того чтобы развивать нашу собственную енергетику по 50 копеек/кВт?
Надо было ЗЕблюдкам сначала присосаться к кацапам, чтобы потом победно от них отсасываться?
Потому что Байден любит музыку на рояле? Других причин нет.