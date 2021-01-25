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Стратегія України залишається незмінною. Ми нарешті відріжемося від енергосистем Білорусі та Росії, - Кулеба. ВIДЕО

Україна має відрізатися від енергосистем Білорусі та Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів в ефірі каналу "Україна 24" глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Мета України – у 2023 році приєднатися до системи постачання електроенергії ЄС. Це означає, що ми маємо відрізатися від білоруської та російської системи та повністю інтегруватися в ЄС", — сказав він.

За словами Кулеби, ця стратегія залишається незмінною.

"Ми йдемо цим шляхом. І для мене як для голови МЗС це фундаментально важливо. Все, що ми робимо на цьому шляху – це все тактика. А стратегія залишається незмінною. Ми зрештою відріжемося від енергосистем Білорусі та Росії", — сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2023 році Україна має приєднатися до європейської енергосистеми, - Вітренко

Раніше Кулеба розповів, чому новий президент США Джо Байден знайде спільну мову з президентом України Володимиром Зеленським.

Автор: 

Білорусь (7926) росія (65010) енергетика (2583) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+17
Что бы наконец отрезаться от россии и Белоруссии, нужно отрезать конец Бубочке
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25.01.2021 10:58
+13
Сказочник, ты это хозяину грнпоца расскажи
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25.01.2021 10:58
+10
Бене и рыжему это расскажи
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25.01.2021 10:59
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Сказочник, ты это хозяину грнпоца расскажи
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25.01.2021 10:58 Відповісти
Что бы наконец отрезаться от россии и Белоруссии, нужно отрезать конец Бубочке
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25.01.2021 10:58 Відповісти
и несколько ручечек загребущих..
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25.01.2021 11:01 Відповісти
А Петьке конец уже отрезали или недорезали что наша енергетика до сих пор зависит от Рашки?
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25.01.2021 11:03 Відповісти
Ваш Петька вже мабуть обрізаний а при нашому Пороху енергоносії ставали незалежними від цих країн.
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25.01.2021 13:13 Відповісти
Он у него уже обрезанный😆😆😆
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25.01.2021 13:22 Відповісти
Бене и рыжему это расскажи
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25.01.2021 10:59 Відповісти
Отреж ся.
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25.01.2021 10:59 Відповісти
Другими словами - не хотят покупаль дорогую украинскую электроэнегрию- сделаем так что б технически ее нельзя было поставлять с России и Бялоруси - купят - куда они денутса.И поднимим цену до невиданного уровня....
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25.01.2021 11:00 Відповісти
В Украине при Шмаркле остановлены АЭС - источники самой дешевой электроэнергии, которую продавали даже за границу.
О какой "дорогой украинской ты бредишь"?)))
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25.01.2021 12:36 Відповісти
Практически на всех энергоблоках АЭС Украины, выработан ресурс. Его продляют, без ТО, просто на бумаге Об этом сказал бывший министр энергетики. Его вью, страшно читать.
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25.01.2021 13:20 Відповісти
О да, кацапсинский интерфакс из москвы рассказал!)))
Не читайте на ночь кацапских газет!)))
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25.01.2021 14:50 Відповісти
О, да, на Цензоре, меж прочь, было. Газеты вообще не читаю, и телек редко зырю. Интернет, и бабки у подъезда, практически все.
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25.01.2021 18:19 Відповісти
Тому почали імпорт е/е з Білорусі... Ви там вже хоч брешіть однаково.
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25.01.2021 11:00 Відповісти
А Порох во время своего президенства у репоедов и бульбашей не импортировал эл.энергию. Наверное, чтобы бубочке досадить.
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25.01.2021 11:14 Відповісти
простите а игорьвалерич об этом знает??
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25.01.2021 11:00 Відповісти
Чувствую, что следующим уволенным министром будет Кулеба, - сильно раздражает работодателей зеленого идиота!
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25.01.2021 11:01 Відповісти
Порохосрань, можете обяснить как за 7 лет войны из которых 5 лет гавнокомандующим был ваш Петька, Украина не отрезала провода идущие из Рашки и ее союзника Беларашки? Или вы опять будете мне рассказывать что ***** такой дурак а ваш Петька хитрый многоходовочник который храбро воровал ликтричество у врага так же как списанные запчасти к военной технике по тройной цене?
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25.01.2021 11:01 Відповісти
Слышь, гавно говорящее, а где взять запчасти к расийской технике на вооружении Украины? Ты их по дешёвке из своего сарая достанешь?
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25.01.2021 11:36 Відповісти
Мы на конец отрежемся/ сделаем обрезание. Украина закупила более 1 млрд кВт-ч электроэнергии.
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25.01.2021 11:04 Відповісти
оно когда-нибудь закроет свой рот?!
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25.01.2021 11:04 Відповісти
Все, что мы делаем на этом пути - это все рашистская тактика.(покупать електроенергию у диктатора белоруского и уголь в рашиста А украинская стратегия остается неизменной. -ее нет
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25.01.2021 11:05 Відповісти
Цель Украины - в 2023 году присоединиться к системе поставки электроэнергии ЕС

А по какой цене ЕС нам будет поставлять електроенергию? По 10 грн/кВт? Ето вместо того чтобы развивать нашу собственную енергетику по 50 копеек/кВт?
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25.01.2021 11:05 Відповісти
Взагалі то, на сьогодні ми продаємо електрику в ЄС. І збираємось продавати ще більше - після добудови Хмельницької АЕС. Але, то таке, не переймайтеся, пішитє ісчо...
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25.01.2021 11:40 Відповісти
А вот Бульбофюрер думает иначе, и построили на пару с Крабе АЭС за 10 лярдов НЕрублей, чтобы втюхивать всем соседям электроэнергию сначала за небольшие деньги, а потом как пойдёт, вовлекая их в свои "геополитические" мутки. А мы в это время все в долгах из-за каких-то непонятных "зелёных энергетиков" и с собственной атомной электроэнергией всё не можем определиться
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25.01.2021 11:06 Відповісти
Как потребителю мне очень важна цена вопроса при этом.
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25.01.2021 11:08 Відповісти
Государство нас потребителей называет *гарантированным покупателем*. Тоесть нас никто спрашивать не будет. Как при феодализме.
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25.01.2021 11:13 Відповісти
А у нас шо, своей электрики не хватает? Интересно, все генерирующие мощности загружены. А ну просветите, ребенка, кто знает.
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25.01.2021 11:14 Відповісти
А як Беня буде доставляти електроенергію з БілАЕС? Відрами? Ви вкурсі, що договір заключили на роки?
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25.01.2021 11:14 Відповісти
Взагалі то, енерго бізнес цікава штука, коли свою енергію продають в Європу задорого, а собі купляють у ворога дешевше і до рук приліпає різниця.
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25.01.2021 11:14 Відповісти
Курсы вранья проходили тоже в Трускавецких университетах... Такой брехливой власти у нас еще не было... врёте, что дышите...
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25.01.2021 11:15 Відповісти
основне, всі Зе!біліонські наміри, звучать у майбутньому часі... А ліва півкуля, поняття не має, що робить права.
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25.01.2021 11:23 Відповісти
Просто издевается ,крашенный зедебил.
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25.01.2021 11:15 Відповісти
и будем покупать электрику только у ахметки и только зеленую, не переживайте, госсударство поможет субсидиями
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25.01.2021 11:52 Відповісти
Не наконец, а снова. До вас это уже сделали, но вы все похерили.

Надо было ЗЕблюдкам сначала присосаться к кацапам, чтобы потом победно от них отсасываться?
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25.01.2021 11:57 Відповісти
Не можна торгувати із вбивцями Українців москалями.
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25.01.2021 13:05 Відповісти
Пока очевидна стратегия другая - впаривать лохам, что отрежемся, а для этого,,тактически,, пришьемся...
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25.01.2021 13:28 Відповісти
Ранее Кулеба рассказал, почему Байден найдет общий язык с Зеленским.

Потому что Байден любит музыку на рояле? Других причин нет.
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25.01.2021 13:41 Відповісти
Тарифы станут тоже европейскими
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25.01.2021 14:03 Відповісти
Він тямить що каже?
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25.01.2021 15:29 Відповісти
 
 