Стратегія України залишається незмінною. Ми нарешті відріжемося від енергосистем Білорусі та Росії, - Кулеба. ВIДЕО

Україна має відрізатися від енергосистем Білорусі та Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів в ефірі каналу "Україна 24" глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Мета України – у 2023 році приєднатися до системи постачання електроенергії ЄС. Це означає, що ми маємо відрізатися від білоруської та російської системи та повністю інтегруватися в ЄС", — сказав він.

За словами Кулеби, ця стратегія залишається незмінною.

"Ми йдемо цим шляхом. І для мене як для голови МЗС це фундаментально важливо. Все, що ми робимо на цьому шляху – це все тактика. А стратегія залишається незмінною. Ми зрештою відріжемося від енергосистем Білорусі та Росії", — сказав він.

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Раніше Кулеба розповів, чому новий президент США Джо Байден знайде спільну мову з президентом України Володимиром Зеленським.