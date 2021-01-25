Більшість фракції "СН" підтримає призначення Вітренка на пост віцепрем'єра, - "слуга народу" Гетманцев

Більшість фракції "Слуга народу" підтримає призначення в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка першим віцепрем'єром. Питання розглянуть сьогодні на засіданні фракції "Слуга народу".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це заявив нардеп "СН" Данило Гетманцев.

"Це питання (кадрове про призначення Юрія Вітренка першим віцепрем’єром з питань енергетики. - Ред.) буде розглядатися на фракції ("Слуги народу" сьогодні о 18:00. - Ред.). Найімовірніше, що воно буде розглядатися в парламенті. Чи буде провалено призначення Вітренка? На це питання важко сьогодні відповісти. Я думаю, що більшість фракції підтримає Вітренка", - заявив він.

Гетманцев додав, що у деяких колег є питання до Вітренка.

"Сьогодні ввечері на фракції спробуємо на них відповісти. Тим не менш, питання з газом та тарифами виконувачу обов`язків міністра енергетики вдалося вирішити. Це позитивно. Тому прогнозую, що буде підтримка цієї кандидатури", - вважає нардеп.

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