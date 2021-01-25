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Більшість фракції "СН" підтримає призначення Вітренка на пост віцепрем'єра, - "слуга народу" Гетманцев

Більшість фракції

Більшість фракції "Слуга народу" підтримає призначення в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка першим віцепрем'єром. Питання розглянуть сьогодні на засіданні фракції "Слуга народу".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це заявив нардеп "СН" Данило Гетманцев.

"Це питання (кадрове про призначення Юрія Вітренка першим віцепрем’єром з питань енергетики. - Ред.) буде розглядатися на фракції ("Слуги народу" сьогодні о 18:00. - Ред.). Найімовірніше, що воно буде розглядатися в парламенті. Чи буде провалено призначення Вітренка? На це питання важко сьогодні відповісти. Я думаю, що більшість фракції підтримає Вітренка", - заявив він.

Гетманцев додав, що у деяких колег є питання до Вітренка.

"Сьогодні ввечері на фракції спробуємо на них відповісти. Тим не менш, питання з газом та тарифами виконувачу обов`язків міністра енергетики вдалося вирішити. Це позитивно. Тому прогнозую, що буде підтримка цієї кандидатури", - вважає нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Монополісти в лютому добровільно знизять ціни на газ, - Вітренко

Автор: 

Вітренко Юрій (632) Гетманцев Данило (875) Слуга народу (2811)


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Топ коментарі
+4
А его мамашу куда? Сразу главой СБУ? Берегись расея.
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25.01.2021 11:12
+4
Большинство фракции "Слуга народа" поддержит назначение и.о. министра энергетики Юрия Витренко (Коломойского, Ахметова, Фирташа) первым вице-премьером.
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25.01.2021 11:12
+3
Більшість фракції "СН" підтримає призначення Вітренка на пост віцепрем'єра, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 9107
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25.01.2021 11:18
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А его мамашу куда? Сразу главой СБУ? Берегись расея.
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25.01.2021 11:12 Відповісти
Вітренко непрофесіонал який нічого не привнесе в роботу уряду. Вітренко публічно заявляв що Україна по рішенню Стокгольмського арбітража отримає право взискати десятки мільярдів доларів з Газпрому! І де ці десятки мільярдів доларів? Потім після цих заяв відбулись переговори України та Газпрому і по результату переговорів сторони домовились про штрафи Газпрому в розмірі 2 млрд доларів, а де ж ділись десятки мільярдів доларів, хто їх поклав собі у кишеню? порошенко? вітренко? Як людина яка робила такі заяви і так безславно просрала всі переговори з Газпромом може претендувати на посади в уряді? Вітренко має давати покази в суді!
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25.01.2021 11:14 Відповісти
це про тебе

Більшість фракції "СН" підтримає призначення Вітренка на пост віцепрем'єра, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 7061
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25.01.2021 11:18 Відповісти
что-что ему удалось решить?
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25.01.2021 11:12 Відповісти
Конечно удалось решить. Ещё как решить! Решить вопрос со своим трудоустройством у корыта.
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25.01.2021 11:50 Відповісти
Большинство фракции "Слуга народа" поддержит назначение и.о. министра энергетики Юрия Витренко (Коломойского, Ахметова, Фирташа) первым вице-премьером.
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25.01.2021 11:12 Відповісти
Один маменькин сынок решил подлизать другому маленькому сынку!
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25.01.2021 11:12 Відповісти
Это тот, который постоянно хочет покупать энергию в раше, будь то электричество, или газ, или уголь. Короче, очередной пророссийский ставленик зелени.
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25.01.2021 11:17 Відповісти
Більшість фракції "СН" підтримає призначення Вітренка на пост віцепрем'єра, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 9107
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25.01.2021 11:18 Відповісти
Конечно поддержит. Черти всегда чёрта поддержат. Времена СН в Украине войдут в историю наравне с лихими девяностыми. И там и там лиха через край...
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25.01.2021 11:47 Відповісти
Бабло занесли Гетманцеву , если начал подгавкивать за Витренко. Продажная тварь Гетманцев от всех принимает бабло, только не успеет вывезти.
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25.01.2021 13:55 Відповісти
 
 