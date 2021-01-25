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Новини
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Дубінський про санкції США: Про жодне втручання у вибори категорично не йдеться. Це брехня, вигадана грантоїдами-крадіями. ВIДЕО

"Слуга народу" Олександр Дубінський заявив, що не намагався втрутитися у вибори в США, а брав участь у пресконференції з нардепом Андрієм Деркачем, проти якого США запровадили санкції і назвали агентом РФ, лише, щоб створити в Раді тимчасову слідчу комісію, яка, за словами Дубінського, мала розслідувати розкрадання державних коштів через так звані облігації Януковича, варранти Яресько, а також $5.3 млрд міжнародної фінансової допомоги.

Про це заявив нардеп СН Олександр Дубінський, коментуючи запровадження проти нього санкцій США, передає Цензор.НЕТ.

"Як і казав, публікую документи, які повністю викривають брехливі твердження про те, що я нібито втручався у будь-які вибори, тим більше у США.

Якщо ви подивитеся на хронологію, то зрозумієте, що стало першопричиною запровадження проти мене персональних санкцій, заснованих на брехливому доносі шабунінського ЦПК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дубінський: Monobank запропонував мені закрити рахунок, "щоб нібито не мати їм зайвих проблем"

Ось оригінал і переклад доносу ЦПК від 5 жовтня 2020 року, на підставі якого і запроваджено санкції 11 січня цього року.

На пресконференції з Деркачем 20 листопада 2019 року (до речі, єдиній спільній), про яку шабунята пишуть у брехливому доносі, я чітко казав про те, навіщо я в ній беру участь (для створення ТСК у Раді).

Там же, у відповідях на питання журналістів, я чітко заявив про свою принципову позицію - невтручання в американські вибори.

Ось відповідний фрагмент:

А тепер по-порядку - про те, чим я займався з перших днів приходу в парламент. І що так лякає соросят-пінчучат.

Відразу після складання депутатської присяги і отримання повноважень, я зареєстрував у Раді постанову, яка була схвалена рішенням комітету, зі створення тимчасової слідчої комісії. Ця комісія мала розслідувати фінансові махінації Гонтаревої в НБУ і подільника Порошенка у Фонді гарантування - Ворушиліна.

Список депутатів, які підписали свою згоду на участь у цій ТСК від партію "Слуга народу": Скороход, Горобець, Дунда, Куницький, Бужанський, Галушко, Фриз і Корнієнко.

Цей законопроєкт на порядку денному сесії за 2 місяці так і не з'явився.

Через місяць депутат Деркач запропонував мені створити спільну слідчу комісію з більш широким спектром питань. Це комісія, яка б розслідувала ще й розкрадання державних коштів через так звані облігації Януковича, варранти Яресько, а також $5.3 млрд міжнародної фінансової допомоги через так званих грантоїдів.

До цієї комісії мали увійти депутати від партії "Слуга народу" Струневич, Дубнов, Клочко, Марусяк, Поляков, Третьякова, Лерос, Забуранна. Склад комісії затверджувався листом глави фракції - Арахамії.

Читайте: "Слуга народу" Гетманцев попросив фракцію не замовчувати питання Дубінського: "Водевіль плавно переходить у мильну оперу з елементами гротеску"

Питання про створення цієї ТСК до порядку денного Ради теж не потрапило.

Після чого я і пішов на спільну пресконференцію з Деркачем, метою якої, з мого боку, було виключно домогтися створення цієї ТСК.

Рівно через пів року після цієї пресконференції (19 травня 2020 року!), Деркач за власною ініціативою, самостійно опублікував плівки Байдена-Порошенка, а у ВРУ було ініційовано створення слідчої комісії саме з розслідування фактів, озвучених Деркачем.

Ще раз повторюю, 19 травня 2020 року!

Про моє ставлення до демонстрованих на цих пресконференціях таблиць я багато разів публічно заявляв:

У списках членів комісії, яка мала займатися розслідуванням плівок Байдена-Порошенка, мене не було і не могло бути.

Переконайтеся в цьому самі.

Ініціатор створення цієї комісії Сергій Демченко, інші учасники від партії "Слуга народу", яких особисто делегував глава фракції Арахамія - депутати Фриз, Мовчан, Дирдін, Зуєв, Кінзбурська, Богданець, Яременко, Чорний.

Тож у чому ж причина доносу шабунінського ЦПК, який обдурив чиновників США?

У вимозі створити ТСК щодо розкрадання $5.3 млрд Міжнародної фінансової допомоги, частина якої була "освоєна" ЦПК.

Саме про це і про те, як "освоювалися" ці кошти, і були листи в Сенат США, про які смердять соросята-пінчучата.

Важливо звернути увагу, що в цих листах я питав про те, куди і на що були витрачені $4,4млн, виділені на реформу прокуратури. Одержувачем цих грошей, зокрема, були і аферисти з ЦПК.

І саме це вселяє той самий страх і необхідність писати неправдиві доноси шабунятами, пінчучатами і соросятами, які бояться розслідування свого злодійства.

Про жодне втручання у вибори, як ви можете переконатися, ознайомившись з усіма документами, категорично не йдеться.

Це брехня, вигадана грантоїдами-крадіями, щоб не дати мені боротися з їхніми антиукраїнськими діями", - заявив Дубінський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пресслужба Офісу генпрокурора підтвердила, що проти нардепа СН Дубінського відкрили 2 провадження, - ЗМІ

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальні провадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.

Дубінський про санкції США: Про жодне втручання у вибори категорично не йдеться. Це брехня, вигадана грантоїдами-крадіями 01
Дубінський про санкції США: Про жодне втручання у вибори категорично не йдеться. Це брехня, вигадана грантоїдами-крадіями 02
Дубінський про санкції США: Про жодне втручання у вибори категорично не йдеться. Це брехня, вигадана грантоїдами-крадіями 03
Дубінський про санкції США: Про жодне втручання у вибори категорично не йдеться. Це брехня, вигадана грантоїдами-крадіями 04
Дубінський про санкції США: Про жодне втручання у вибори категорично не йдеться. Це брехня, вигадана грантоїдами-крадіями 05

Автор: 

санкції (11794) США (22643) Дубінський Олександр (491)


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Топ коментарі
+81
Говоря языком оригинала: "Сделали тебя Дубинский в твой собачий рот"
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25.01.2021 11:20
+54
Закрутилась гнида, как вша на сковородке. А, как дышал, как вольяжно дышал тупым собачьим ртом. Дубинский о санкциях США: Ни о каком вмешательстве в выборы речь категорически не идет. Это ложь, выдуманная проворовавшимися грантоедами - Цензор.НЕТ 4129
Толи ещё будет.
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25.01.2021 11:22
+42
ну так поедь в США,подай там на них в суд...или ты американской фемиде не доверяешь?
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25.01.2021 11:28
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Поздно, Саша, пить боржоми, когда почки отвалились)
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25.01.2021 13:36 Відповісти
Теперь Дубинский будет долго доказывать дяде Сэму, не знает никакого Коломойского,
и что рот у него не собачий и не тупой.
Можно подумать, его наказали за то, что испохабил кубик-Мерседес ярко-зелёным зебильным цветом.
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25.01.2021 13:36 Відповісти
зачем ты тут нам дерьмо в уши льешь? ехай в штаты и воняй там, тебя очень внимательно выслушают соответствующие службы. может даже у себя поселят, лет на 10-20...квартирка правда тебе скорее всего не понравится, но то уже вопрос десятый.
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25.01.2021 14:07 Відповісти
Всегда было интересно ,кто такие соросята ,тупой собачий рот так и не объяснил 🤔🙄🤣🤣🤣🤣
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25.01.2021 14:09 Відповісти
Вражда гебни и Сороса стара как мир. Гебня за тоталитарастию, Сорос против тоталитарастии, так как за демократию. Гебня работает преступными методами, а Сорос действует легальными методами. Гебня пытается скрывать информацию, а Сорос делает её доступной. Если вдруг случайно вы учились в постсовковой школе 90-х и вам попались несовковые компы (8086, 286, 386 и подобные), то знайте - вы увидели компьютер благодаря Соросу, а точнее его гуманитарной помощи совку. Жаль, многие такие классы по совковой инерции быстро разворовали
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11.02.2021 14:30 Відповісти
ЗЕлёная падаль поставила под сомнение работу Минфина и Разведсообщества США! Эй, быдло! Вы за это голосовали? За ликвидацию Украины? Скоты. Это ваше клеймо на всю оставшуюся вашу гнилую жизнь. Предательство не имеет срока давности.
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25.01.2021 14:14 Відповісти
Eutectic ,я Вам больше скажу ,Гройсман тоже является гражданином Израиля и шо ??? Это не помешало ему быть премьером 🙄🤔🤫
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25.01.2021 14:15 Відповісти
ты... **** все равно сядешь... и тебя как шалаву продадут....
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25.01.2021 14:51 Відповісти
сашкина хвалькуватість і довела його до цугундера. Приїхав руді, привіз сценарій, зусрічались на закритій дачі, сашко поширював селфі з руді. згодом в будапешті руді перевіряв конспект разом з Юрасем, вносив відповідні правки. І все було б селяві, але америкоси від рижого виявили фальсифікат, тепер деркач ліпить горбатого, що сам порошенко записував розмови. Але як вони попали в його руки-мовчить як партизан. спочатку вони теревенили, що плівки вони отримали від ФСБ. Так що буде другий акт марлізонського балета -санкції до особи, яка забрала плівки з спецфонду СНБО, бувший міністр фінансів, який ошився тоді в ОПУ, вчасно втік. буде цікаво, як перед великим жюрі в США руді буде поливати виконавців з України.
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25.01.2021 15:09 Відповісти
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