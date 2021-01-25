У 2020 році з держбюджету не використали понад 67 млрд грн. Найбільше в МОЗ і Мінсоцполітики, - глава Рахункової палати Пацкан

Попри перевиконання плану доходів державного бюджету 2020 року, витрати менше плану на понад 67 млрд грн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Рахункової палати, про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан, коментуючи виконання Державного бюджету України у 2020 році.

"Недоліки планування низки бюджетних програм та неефективні управлінські рішення при використанні бюджетних коштів призвели до невиконання плану видатків на 5% — 67,3 млрд грн", — сказав Валерій Пацкан.

Наприклад, менші плану видатки за бюджетними програмами МОЗ — на 10,5 млрд грн (7,7%). З них, 2,7 млрд грн — на відшкодування витрат на медобслуговування населення внаслідок оплати фактично наданих послуг; 2,4 млрд грн — на підготовку та підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони здоров’я; 2,1 млрд грн — на закупівлю засобів індивідуального заходу, тестів, обладнання та доплати працівникам лабораторій МОЗ (кошти Фонду боротьби з COVID-19); 1 млрд грн — на закупівлю медикаментів і лікарських засобів через довготривалі процедури закупівель.

Менше запланованого на 5,8 млрд грн видатки Мінсоцполітики за бюджетними програмами, зокрема, що здійснюються за рахунок коштів Фонду боротьби з COVID-19, на надання Пенсійним фондом України одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних заходів, – на 4,7 млрд грн (56%), фінансової допомоги Фонду соцстрахування України для виплат медпрацівникам та членам їхніх сімей — майже на 171 млн грн (73%). Це спричинено, зокрема оплатою фактично наданих виплат.

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Не виконаний план видатків Державним агентством автомобільних доріг України — на 4 млрд грн (4,2%), Мінекономрозвитку — на 3,8 млрд грн (14,3%), МОН — на 3,7 млрд грн (8,2%), МВС — на 2,9 млрд грн (2,8%), Міноборони — на 1,6 млрд грн (1,4%).

"За усталеною практикою деякі видатки "освоюються" наприкінці року. Упродовж року окремі видатки були менші запланованих, а у грудні — вдвічі більші ніж середньомісячні. А це збільшує ризики неефективного використання коштів", — наголосив Голова Рахункової палати.

За деякими бюджетними програмами 100% запланованих на січень—грудень видатків загального фонду проведено у грудні. Зокрема, 728 млн грн — на розвиток системи екстреної медичної допомоги та модернізацію і оновлення матеріально-технічної бази медзакладів (бюджетна програма МОЗ); 468 млн грн — на забезпечення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України, а також забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини (бюджетна програма Міністерства юстиції України); 31 млн грн — на утилізацію твердого ракетного палива (бюджетна програма Державного космічного агентства України); 30 млн грн — на будівництво об’єктів у сфері культури (бюджетна програма Мінкультури).

Через невиконання плану видатків дефіцит держбюджету на 83,4 млрд грн (27,8%) менший плану і становив 217 млрд грн, що в межах встановленого у законі граничного обсягу — 298 млрд грн.

"Однак у порівнянні з 2019 роком дефіцит державного бюджету зріс у 2,7 раза і став найбільшим за останні десять років", — сказав Валерій Пацкан.

Він також зауважив, що доходи державного бюджету у 2020 році становили 1 трлн 76 млрд грн, що на 9 млрд грн (0,8%) більше плану.

Перевиконано план надходжень ПДВ із вироблених в України товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування, — на 40,4 млрд грн (47%); акцизного податку — на 9,8 млрд грн (7,6%); податку та збору на доходи фізичних осіб — на 6 млрд грн (5,4%). Менше плану надійшло ПДВ із ввезених на митну територію України товарів — майже на 30 млрд грн (9,8%); плати за ліцензії на здійснення діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор — 4,4 млрд грн (100%); надходжень від оренди за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном — на 2,8 млрд грн(68%); податку на прибуток підприємств — на 1,8 млрд грн (1,6%).

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Голова Рахункової палати зауважив, що внаслідок недоотримання державних запозичень на 46,5 млрд грн (6,8%), не виконано і план надходжень для фінансування держбюджету на 44,8 млрд грн (6,5%).

Від державних запозичень надійшло майже 639 млрд грн (37% фінансового ресурсу держбюджету). Цей обсяг майже на 66% перевищив витрати на погашення держборгу, що призвело до його збільшення. При цьому у грудні отримано 27% загального обсягу надходжень від державних запозичень.

Від розміщення облігацій внутрішніх державних позик на внутрішньому ринку отримано 389 млрд грн, що менше плану на 22 млрд грн (5,4%).

Надходження від державних зовнішніх запозичень становили 249,5 млрд грн, що на 24,5 млрд грн, або 8,9% менше плану.