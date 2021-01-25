УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8129 відвідувачів онлайн
Новини
5 465 29

Не дамо зруйнувати ядерну енергетику. Законопроєкт про випуск ОВДП - спроба обґрунтувати дерибан 10 млрд грн кредиту на користь "зеленої" генерації, - колектив "Енергоатому"

Не дамо зруйнувати ядерну енергетику. Законопроєкт про випуск ОВДП - спроба обґрунтувати дерибан 10 млрд грн кредиту на користь

Запропонований ВР законопроєкт № 4624 про випуск ОВДП для "Енергоатома" - спроба відволікти увагу і обґрунтувати дерибан 10 млрд грн кредиту від держбанків на користь "зеленої" генерації.

"Шановні народні депутати, "автори" законопроєкту № 4624 про випуск ОВДП для Енергоатома. Вдячні вам за "турботу". Проте воліємо відмовитися грати з вами в наперстки. Подання законопроєкту, за який ви насправді не збираєтеся голосувати, – це спроба відвернути увагу та обгрунтувати дерибан 10 млрд грн кредиту держбанків на користь "зеленої" генерації. Ми розуміємо: той шалений тиск на НКРЕКП та ДП "Гарантований покупець", який ви організували разом з вашими господарями, повинен принести результат. Інакше ви залишитеся без премії. Така вона – політична корупція в Україні", - підкреслюється в заяві колективу "Енергоатома", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.

"Ми розуміємо, що ви поливатимете брудом Енергоатом, допоки туди не прийде зручний для вас керівник і не погодиться зупинити ядерні реактори. Ми розуміємо, що державні інтереси та успішне майбутнє України – це не про вас. Вам не цікаво, як найбільший виробник електроенергії та оператор ядерних установок виживає в умовах дискримінації, тривалого накопичення боргів за поставлену електроенергію (вже понад 24 млрд грн), як забезпечує ядерну безпеку та стабільну роботу енергоблоків. Натомість вам цікаво, як ще більше за рахунок Енергоатома через працюючий на вас ГарПок профінансувати абсолютно збиткову та паразитуючу на благополуччі українців схему роботи "зеленої" енергетики. Вам важливо заробити тут і зараз – поки держава слабка та не здатна захистити власні інтереси. Ви знаєте, що зароблені "важкою" працею у Верховній Раді гроші дадуть вам змогу придбати елітні будинки й автівки, відпочинок та розваги", - випливає з заяви.

Також читайте: "Енергоатом" та "зелені" електростанції отримали окремі джерела погашення боргів, - нардепка "СН" Буймістер

"Ваші діти й онуки вчитимуться і житимуть за кордоном. Чи тішитиме все це вас, коли докори сумління, чи то пак його залишків, нагадуватимуть вам:

  • про важкі та нині не передбачувані наслідки пролобійованих вами рішень;
  • про зухвалу та ницу брехню, що ви її ретранслювали на догоду вашим господарям та розповсюджували у ЗМІ за чималі гроші;
  • про важку долю України, яка відмовилася від дешевої екологічно чистої ядерної енергетики на користь так само екологічно чистої, але вдесятеро дорожчої "зеленої" енергії під схвальні оплески зарубіжних кредиторів і відчай власних громадян;
  • зрештою, про те, що ви були зброєю у гібридній війні задля знищення України?

Втім, ми впевнені, всього цього не станеться. Соціальний ліфт, що підніс вас до владного Олімпу, зробивши народними депутатами, невдовзі опустить вас на грішну землю. Відповідальність за руйнування ядерної енергетики, яке є тяжким злочином, вас наздожене. Якщо не в Україні, то за кордоном. Міжнародне співтовариство чудово розуміє всі ризики і буде поінформовано про осіб, які їх провокують. Атомники здатні постояти за свою країну, за її ядерну безпеку та за себе!".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Раді для "Енергоатому" запропонували випустити ОВДП на 7,3 млрд грн

Автор: 

ОВДП (837) Енергоатом (1633) НКРЕКП (1815) Зелений тариф (420)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
Всё логично в рамках последних событий: в Беларуси открыли АЭС, у нас закроем. Интересно, кому это выгодно?
показати весь коментар
25.01.2021 11:23
+6
Поддерживаю коллектив Энергоатома.
На самом деле воруют деньги жителей Украины извращённым способом.

Героям Слава!! Слава Украине!!!
показати весь коментар
25.01.2021 11:29
+4
"Зеленая энергетика": провода из одной розетки вставляем в другую, "зеленую". Разницу в тарифах - в карман.
показати весь коментар
25.01.2021 11:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всё логично в рамках последних событий: в Беларуси открыли АЭС, у нас закроем. Интересно, кому это выгодно?
показати весь коментар
25.01.2021 11:23 Відповісти
Шмаркле.
показати весь коментар
25.01.2021 11:24 Відповісти
"Зеленая энергетика": провода из одной розетки вставляем в другую, "зеленую". Разницу в тарифах - в карман.
показати весь коментар
25.01.2021 11:26 Відповісти
Энергетический кризис предназначен для уничтожения атомной энергетики в пользу проходимцев приближённых к Зеленскому.
показати весь коментар
25.01.2021 11:26 Відповісти
Кто знает, на какой процент от возможной мощности работают наши АЭС, в настоящее время.
показати весь коментар
25.01.2021 11:29 Відповісти
ну летом 6 из 15 блоков были выведены из эксплуатации
показати весь коментар
25.01.2021 11:42 Відповісти
Какая причина? Что на сегодняшний день?
показати весь коментар
25.01.2021 11:54 Відповісти
на тот момент 3 в ремонте, 3 просто заглушили тк их генерация была избыточна
основная проблема АЭС в том что их генерация базовая, они выдают много дешевой энергии но на ночь и на выходные их не заглушишь, поэтому за их счет обеспечивается примерно средний постоянный уровень потребления
а он упал, тк от 5 до 12 млн человек работают за границей и резко снизилось внутреннее потребление от пром производства
ну и плюс к тому что законодательно не регулируется объем производства зеленой энергии, ее к тому же крышуют серьезнее чем энергоатом, начнешь давить - пойдут иски от иностранных инвесторов, в общем как рыбья кость в горле, и не проглотишь и не выплюнешь, так что в первую очередь деньги идут им

для начала надо менять законодательную базу зеленой энергетики, регулировать объемы, наказывать фальсификации(проще простого кинуть на небольшую ферму солнечных батарей кабель от сети через трансформатор и продавать много зеленой энергии), устанавливать тарифы...но хорошо оплачиваемое лобби ничего подобного не пропускает
показати весь коментар
25.01.2021 13:25 Відповісти
Спасибо за консультацию.
показати весь коментар
25.01.2021 13:32 Відповісти
Так сайт же є
https://www.energoatom.com.ua/ua/press_centr-19/novini_kompanii-20/p/24_sicna_atomni_stancii_ukraini_virobili_230_mln_kvt_g_elektroenergii-46595
В експлуатації 10 з 15 енергоблоків
Ну не має покупців на електроенергію, яка дешевше зеленої в 10 разів
Доводиться зупиняти енергоблоки. А е/е тих, що працюють, віддавати майже задарма.
показати весь коментар
25.01.2021 13:35 Відповісти
Да ну, херня какая-то. Давай подробнее.
показати весь коментар
25.01.2021 13:37 Відповісти
А чого давати? До появи "Гарантованого Покупця" на енергоринку Енергоатом "продавав" електроенергію за 56коп/кВт*год (порівняйте з вартістю "зеленої" е/е 5...6грн). Що теж, взагалі-то, не покриває потреби циклу виробництва. Недофінансованими залишалось накоплення грошей на виведення з експлуатації енергоблоків і введення нових потужностей. Тобто компанія проїдала своє майбутнє. А зараз взагалі "безпредел". "Гарантований Покупець" отримує е/е за 1 (одну!) коп/кВт*год і ту не платить.
показати весь коментар
25.01.2021 13:45 Відповісти
Понял, спасибо.
показати весь коментар
25.01.2021 13:47 Відповісти
PS. Ремонт - то вимушене формулювання посадових осіб Енергоатому. Не писати ж правду.
показати весь коментар
25.01.2021 13:38 Відповісти
Поддерживаю коллектив Энергоатома.
На самом деле воруют деньги жителей Украины извращённым способом.

Героям Слава!! Слава Украине!!!
показати весь коментар
25.01.2021 11:29 Відповісти
Все для Ахметова, родненького...
показати весь коментар
25.01.2021 11:29 Відповісти
Ах он такой-сякой, все ему! А Бене бедненькому что?
показати весь коментар
25.01.2021 13:52 Відповісти
если не бороться, значит своими руками запрягать в стойло, быдлоылитного ворья, своих детей, внуков
показати весь коментар
25.01.2021 13:13 Відповісти
Все верно...
показати весь коментар
25.01.2021 11:37 Відповісти
10 млрд грн кредита в пользу "зеленой" генерации, - коллектив "Энергоатома"/ Воровской кодлан Коломойского стравил между собой украинцев. Сволочная ближневосточная метода. 10 млрд грн это полторы виллы.- Ахметов купил виллу за 200 млн евро. 27 января 2020./ Импорт стал причиной крупнейшего за всю историю независимости кризиса на энергорынке и рекордных убытков государственных энергокомпаний.
показати весь коментар
25.01.2021 11:39 Відповісти
И все и вся убыточны!
показати весь коментар
25.01.2021 11:41 Відповісти
Есть ли в Украине дефицит собственной электроэнергии? Кто нибудь ответит, дамочке?
показати весь коментар
25.01.2021 11:40 Відповісти
а зачем Украине ядерная енергетика? Украина ведь обрывает всю связь с советским прошлым,а вся ядерная енергетика в Украине это совковое достояние,так что надо отказыватся от всего этого и переходить на прогрессивные современные европейские зеленые технологии ) в Европе кстати уже практически полностью отказались от ядерной енергетики
показати весь коментар
25.01.2021 11:51 Відповісти
смотрите за руками.
зеленым не платят, атомщикам тоже не платят.
при этом и те и другие обвиняют друг друга.
ответ в том, что шарика под наперстком(денег) нет
а вопрос, кто же его украл?
показати весь коментар
25.01.2021 12:24 Відповісти
Каждому домохозяйству по солнечной электростанции!
показати весь коментар
25.01.2021 12:51 Відповісти
Предложенный ВР законопроект № 4624 о выпуске ОВГЗ для "Энергоатома" - попытка отвлечь внимание и обосновать дерибан 10 млрд грн кредита от госбанков в пользу "зеленой" генерации Источник: https://censor.net/ru/n3243803

Олігархи охрєніли - руйнують атомну енергетику України на користь Кремля
показати весь коментар
25.01.2021 13:08 Відповісти
Интересно, а кто основные должники тех 24 млрд. гривен? Хочется знать этих "героев" в лицо.
показати весь коментар
25.01.2021 13:45 Відповісти
Во всяких заумных схемах разобраться конечно нелегко. Но одно ясно как божий день и не требует ни много ума, ни дополнительных доказательств: сейчас Беня в фаворе и все делается в угоду именно ему. Остальным по остаточному принципу, типа крошки со стола.
показати весь коментар
25.01.2021 13:50 Відповісти
Загальна потужність зеленої генерації 6 070 000 кВт. 10 годин роботи літом в сонячний день буде коштувати країні при тарифі 5,25 кВт.г. 318 675 000 гривень. Якщо все літо сонячне то потрібно 28 680 750 000 за три місяці. І де їх брати? Цифри без поправки на погодні умови.
показати весь коментар
25.01.2021 15:06 Відповісти
 
 