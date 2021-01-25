Не дамо зруйнувати ядерну енергетику. Законопроєкт про випуск ОВДП - спроба обґрунтувати дерибан 10 млрд грн кредиту на користь "зеленої" генерації, - колектив "Енергоатому"
Запропонований ВР законопроєкт № 4624 про випуск ОВДП для "Енергоатома" - спроба відволікти увагу і обґрунтувати дерибан 10 млрд грн кредиту від держбанків на користь "зеленої" генерації.
"Шановні народні депутати, "автори" законопроєкту № 4624 про випуск ОВДП для Енергоатома. Вдячні вам за "турботу". Проте воліємо відмовитися грати з вами в наперстки. Подання законопроєкту, за який ви насправді не збираєтеся голосувати, – це спроба відвернути увагу та обгрунтувати дерибан 10 млрд грн кредиту держбанків на користь "зеленої" генерації. Ми розуміємо: той шалений тиск на НКРЕКП та ДП "Гарантований покупець", який ви організували разом з вашими господарями, повинен принести результат. Інакше ви залишитеся без премії. Така вона – політична корупція в Україні", - підкреслюється в заяві колективу "Енергоатома", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.
"Ми розуміємо, що ви поливатимете брудом Енергоатом, допоки туди не прийде зручний для вас керівник і не погодиться зупинити ядерні реактори. Ми розуміємо, що державні інтереси та успішне майбутнє України – це не про вас. Вам не цікаво, як найбільший виробник електроенергії та оператор ядерних установок виживає в умовах дискримінації, тривалого накопичення боргів за поставлену електроенергію (вже понад 24 млрд грн), як забезпечує ядерну безпеку та стабільну роботу енергоблоків. Натомість вам цікаво, як ще більше за рахунок Енергоатома через працюючий на вас ГарПок профінансувати абсолютно збиткову та паразитуючу на благополуччі українців схему роботи "зеленої" енергетики. Вам важливо заробити тут і зараз – поки держава слабка та не здатна захистити власні інтереси. Ви знаєте, що зароблені "важкою" працею у Верховній Раді гроші дадуть вам змогу придбати елітні будинки й автівки, відпочинок та розваги", - випливає з заяви.
"Ваші діти й онуки вчитимуться і житимуть за кордоном. Чи тішитиме все це вас, коли докори сумління, чи то пак його залишків, нагадуватимуть вам:
- про важкі та нині не передбачувані наслідки пролобійованих вами рішень;
- про зухвалу та ницу брехню, що ви її ретранслювали на догоду вашим господарям та розповсюджували у ЗМІ за чималі гроші;
- про важку долю України, яка відмовилася від дешевої екологічно чистої ядерної енергетики на користь так само екологічно чистої, але вдесятеро дорожчої "зеленої" енергії під схвальні оплески зарубіжних кредиторів і відчай власних громадян;
- зрештою, про те, що ви були зброєю у гібридній війні задля знищення України?
Втім, ми впевнені, всього цього не станеться. Соціальний ліфт, що підніс вас до владного Олімпу, зробивши народними депутатами, невдовзі опустить вас на грішну землю. Відповідальність за руйнування ядерної енергетики, яке є тяжким злочином, вас наздожене. Якщо не в Україні, то за кордоном. Міжнародне співтовариство чудово розуміє всі ризики і буде поінформовано про осіб, які їх провокують. Атомники здатні постояти за свою країну, за її ядерну безпеку та за себе!".
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основная проблема АЭС в том что их генерация базовая, они выдают много дешевой энергии но на ночь и на выходные их не заглушишь, поэтому за их счет обеспечивается примерно средний постоянный уровень потребления
а он упал, тк от 5 до 12 млн человек работают за границей и резко снизилось внутреннее потребление от пром производства
ну и плюс к тому что законодательно не регулируется объем производства зеленой энергии, ее к тому же крышуют серьезнее чем энергоатом, начнешь давить - пойдут иски от иностранных инвесторов, в общем как рыбья кость в горле, и не проглотишь и не выплюнешь, так что в первую очередь деньги идут им
для начала надо менять законодательную базу зеленой энергетики, регулировать объемы, наказывать фальсификации(проще простого кинуть на небольшую ферму солнечных батарей кабель от сети через трансформатор и продавать много зеленой энергии), устанавливать тарифы...но хорошо оплачиваемое лобби ничего подобного не пропускает
https://www.energoatom.com.ua/ua/press_centr-19/novini_kompanii-20/p/24_sicna_atomni_stancii_ukraini_virobili_230_mln_kvt_g_elektroenergii-46595
В експлуатації 10 з 15 енергоблоків
Ну не має покупців на електроенергію, яка дешевше зеленої в 10 разів
Доводиться зупиняти енергоблоки. А е/е тих, що працюють, віддавати майже задарма.
На самом деле воруют деньги жителей Украины извращённым способом.
Героям Слава!! Слава Украине!!!
зеленым не платят, атомщикам тоже не платят.
при этом и те и другие обвиняют друг друга.
ответ в том, что шарика под наперстком(денег) нет
а вопрос, кто же его украл?
Олігархи охрєніли - руйнують атомну енергетику України на користь Кремля