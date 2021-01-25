За минулий тиждень на Донбасі окупанти втратили чотирьох осіб, 4 - поранено
Російські найманці втратили 4 людини в період з 18 по 25 січня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своєму акаунті в соцмережі пише офіцер української розвідки Сергій Нещадим.
"Втрати орків протягом 18.01 - 25.01.21 становлять: безповоротні (200) - 4 особи; пораненими і травмованими (300) - 4 особи; автомобіль "КамАЗ" - 1 од. (внаслідок ДТП)", - написав він.
За його словами, всі втрати небойові.
"Підрозділи ОС дотримуються домовленостей про припинення вогню", - підсумував він.
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