За минулий тиждень на Донбасі окупанти втратили чотирьох осіб, 4 - поранено

Російські найманці втратили 4 людини в період з 18 по 25 січня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своєму акаунті в соцмережі пише офіцер української розвідки Сергій Нещадим.

"Втрати орків протягом 18.01 - 25.01.21 становлять: безповоротні (200) - 4 особи; пораненими і травмованими (300) - 4 особи; автомобіль "КамАЗ" - 1 од. (внаслідок ДТП)", - написав він.

За його словами, всі втрати небойові.

"Підрозділи ОС дотримуються домовленостей про припинення вогню", - підсумував він.

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