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Новини
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За минулий тиждень на Донбасі окупанти втратили чотирьох осіб, 4 - поранено

За минулий тиждень на Донбасі окупанти втратили чотирьох осіб, 4 - поранено

Російські найманці втратили 4 людини в період з 18 по 25 січня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своєму акаунті в соцмережі пише офіцер української розвідки Сергій Нещадим.

"Втрати орків протягом 18.01 - 25.01.21 становлять: безповоротні (200) - 4 особи; пораненими і травмованими (300) - 4 особи; автомобіль "КамАЗ" - 1 од. (внаслідок ДТП)", - написав він.

За його словами, всі втрати небойові.

"Підрозділи ОС дотримуються домовленостей про припинення вогню", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу п'ять разів порушив режим "тиші" на Донбасі, бойових втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

За минулий тиждень на Донбасі окупанти втратили чотирьох осіб, 4 - поранено 01

Автор: 

Донбас (22354) втрати (4392) найманці рф (2050) Нещадим Сергій (9)


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Топ коментарі
+13
умирают животные, русские оккупанты - дохнут!)
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25.01.2021 11:24
+13
да не умерли а здохли
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25.01.2021 11:24
+7
харашо, шоб и раненные повыздыхали )
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25.01.2021 11:25
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умирают животные, русские оккупанты - дохнут!)
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25.01.2021 11:24 Відповісти
да не умерли а здохли
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25.01.2021 11:24 Відповісти
харашо, шоб и раненные повыздыхали )
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25.01.2021 11:25 Відповісти
Горе-то, а? Пойду приму 300 капель эфирной валерьянки... Забудусь сном )))0))0)))
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25.01.2021 11:26 Відповісти
"За прошлую неделю на Донбассе умерли 4 оккупанта"
За прошлую неделю на Донбассе умерли 4 оккупанта, 4 - ранены - Цензор.НЕТ 7364
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25.01.2021 11:26 Відповісти
Водка и наркотики делают больше чем вся наша армия. Сколько раз говорил что нужно даунбас и Рашку наркотой и паленым алкоголеми и продуктами напичкать по самое нехочу. Если не хотите воевать дайте природе окупантов уничтожать
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25.01.2021 11:30 Відповісти
Не треба кацапсячих тварин називати людьми...
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25.01.2021 11:33 Відповісти
Саме головне здоров"я ім!
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25.01.2021 11:34 Відповісти
И большого человеческого счастья!
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25.01.2021 11:57 Відповісти
За минулий тиждень на Донбасі окупанти втратили чотирьох осіб, 4 - поранено - Цензор.НЕТ 5457. .
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25.01.2021 11:37 Відповісти
Здохло четверо лаптєногів? Туди їм і дорога. І дусту в могилки.
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25.01.2021 12:13 Відповісти
То есть, обе стороны постреливают иногда....
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26.01.2021 04:27 Відповісти
 
 