Від сьогодні більшість шкіл в Україні розпочали освітній процес в очній формі, - Шкарлет
Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет заявляє, що більшість закладів загальної середньої освіти вже почали освітній процес в очній формі
"Від сьогодні в Україні діють карантинні заходи, які були встановлені Урядом у грудні 2020 року… За оперативними даними, більшість закладів загальної середньої освіти вже розпочали освітній процес в очній формі (з частковим використанням змішаної та дистанційної форм). За парти повернулися учні (майже 100% шкіл – очний формат) Одеської, Хмельницької, Дніпропетровської, Волинської, Донецької, Чернігівської, Івано-Франківської, Житомирської областей та м. Київ", - написав Шкарлет у телеграм-каналі в понеділок, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, від 99% до 91% шкіл повернулися до очного формату навчання в Черкаській, Луганській, Сумській, Київській, Миколаївській (у м. Миколаїв учні 1-4, 9,11 класів навчатимуться в очному режимі, решта – за змішаною формою), а також у Херсонській та Харківській областях. Від 70% до 58% шкіл працюють очно в Чернівецькій, Запорізькій, Кіровоградській областях.
На Полтавщині переважно змішана й дистанційна форми навчання. У Тернопільській області учні молодших класів відвідують уроки у звичному режимі, а школярі 5-11 класів навчаються за змішаною формою. У Вінницькій області 1-4 та 9-11 класи навчаються очно, 5-8 класи – за змішаною формою. У Рівненській, Львівській та Закарпатській областях переважно очна та змішана, частково – дистанційна форми навчання.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
PS: Разделение на минздравовских тварей и зе-шелупень закономерно. Это всё-таки разные подвиды мразей.
Как пример: лекарство от гепатита С на основе Софосбувира, стоимостью всего $300-500 за 3месячный курс (вместо $50`000 за жуткий по побочкам годовой курс интерферронов) существует и продаётся в обычных аптеках Египта и Индии уже более 8 лет. 90+ компаний и стран получили недорогие лицензии на его производство. И если вы думаете, что минздравовские мрази за 8 лет озаботились закупкой достаточного количества курсов для украинцев... Что-то пыталась сделать Супрун - продавила таки закупку 4`000 курсов в год. При потребности 1`500`000 курсов. Вот такие там мрази "ряботают".
https://patrioty.org.ua/society/u-vinnytsi-koronavirus-vbyv-vchytelku-shkoly-foto-347393.html
https://ukranews.com/news/730221-umer-direktor-litseya-v-vishnevom-vladimir-kovalenko-zaklyucheniya-o-prichinah-smerti-net