Від сьогодні більшість шкіл в Україні розпочали освітній процес в очній формі, - Шкарлет

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет заявляє, що більшість закладів загальної середньої освіти вже почали освітній процес в очній формі

"Від сьогодні в Україні діють карантинні заходи, які були встановлені Урядом у грудні 2020 року… За оперативними даними, більшість закладів загальної середньої освіти вже розпочали освітній процес в очній формі (з частковим використанням змішаної та дистанційної форм). За парти повернулися учні (майже 100% шкіл – очний формат) Одеської, Хмельницької, Дніпропетровської, Волинської, Донецької, Чернігівської, Івано-Франківської, Житомирської областей та м. Київ", - написав Шкарлет у телеграм-каналі в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, від 99% до 91% шкіл повернулися до очного формату навчання в Черкаській, Луганській, Сумській, Київській, Миколаївській (у м. Миколаїв учні 1-4, 9,11 класів навчатимуться в очному режимі, решта – за змішаною формою), а також у Херсонській та Харківській областях. Від 70% до 58% шкіл працюють очно в Чернівецькій, Запорізькій, Кіровоградській областях.

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На Полтавщині переважно змішана й дистанційна форми навчання. У Тернопільській області учні молодших класів відвідують уроки у звичному режимі, а школярі 5-11 класів навчаються за змішаною формою. У Вінницькій області 1-4 та 9-11 класи навчаються очно, 5-8 класи – за змішаною формою. У Рівненській, Львівській та Закарпатській областях переважно очна та змішана, частково – дистанційна форми навчання.



