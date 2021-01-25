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Новини Коронавірус і карантин
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Від сьогодні більшість шкіл в Україні розпочали освітній процес в очній формі, - Шкарлет

Від сьогодні більшість шкіл в Україні розпочали освітній процес в очній формі, - Шкарлет

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет заявляє, що більшість закладів загальної середньої освіти вже почали освітній процес в очній формі

"Від сьогодні в Україні діють карантинні заходи, які були встановлені Урядом у грудні 2020 року… За оперативними даними, більшість закладів загальної середньої освіти вже розпочали освітній процес в очній формі (з частковим використанням змішаної та дистанційної форм). За парти повернулися учні (майже 100% шкіл – очний формат) Одеської, Хмельницької, Дніпропетровської, Волинської, Донецької, Чернігівської, Івано-Франківської, Житомирської областей та м. Київ", - написав Шкарлет у телеграм-каналі в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, від 99% до 91% шкіл повернулися до очного формату навчання в Черкаській, Луганській, Сумській, Київській, Миколаївській (у м. Миколаїв учні 1-4, 9,11 класів навчатимуться в очному режимі, решта – за змішаною формою), а також у Херсонській та Харківській областях. Від 70% до 58% шкіл працюють очно в Чернівецькій, Запорізькій, Кіровоградській областях.

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На Полтавщині переважно змішана й дистанційна форми навчання. У Тернопільській області учні молодших класів відвідують уроки у звичному режимі, а школярі 5-11 класів навчаються за змішаною формою. У Вінницькій області 1-4 та 9-11 класи навчаються очно, 5-8 класи – за змішаною формою. У Рівненській, Львівській та Закарпатській областях переважно очна та змішана, частково – дистанційна форми навчання.

Від сьогодні більшість шкіл в Україні розпочали освітній процес в очній формі, - Шкарлет 01
Від сьогодні більшість шкіл в Україні розпочали освітній процес в очній формі, - Шкарлет 02

Автор: 

карантин (18172) школа (2205) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Шкарлет Сергій (353)


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Где прививки, порох должен привезти?
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25.01.2021 11:44 Відповісти
И таки привезёт же. Если (и когда) вакцина будет стоить до 1-2 баксов за дозу, вероятность того, что порох, сцепив зубы, привезёт 80 миллионов доз, в разы больше, чем то, что мы с вами нормальную вакцину дождёмся от минздравовских и зе-тварей.

PS: Разделение на минздравовских тварей и зе-шелупень закономерно. Это всё-таки разные подвиды мразей.

Как пример: лекарство от гепатита С на основе Софосбувира, стоимостью всего $300-500 за 3месячный курс (вместо $50`000 за жуткий по побочкам годовой курс интерферронов) существует и продаётся в обычных аптеках Египта и Индии уже более 8 лет. 90+ компаний и стран получили недорогие лицензии на его производство. И если вы думаете, что минздравовские мрази за 8 лет озаботились закупкой достаточного количества курсов для украинцев... Что-то пыталась сделать Супрун - продавила таки закупку 4`000 курсов в год. При потребности 1`500`000 курсов. Вот такие там мрази "ряботают".
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25.01.2021 12:08 Відповісти
Через недельку-полторы будем наблюдать стремительный рост заболеваемости. И до короны школы являлись главным фактором распространения большинства респираторных заболеваний...
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25.01.2021 11:51 Відповісти
Ну наконецто, ато както вниз уже график пошол
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25.01.2021 11:54 Відповісти
Причина різкого спалаху вірусу - відкриття навчальних установ. Родичка працює в школі, кажe, дужe багато дітeй напівхворі : кашляють, чихають. Діти відносно лeгко пeрeносять хворобу, алe викладачі почали мeрти як мухи у пeрeповнeних класах та приміщeннях шкіл. Звeрху з РайВНО спустили нeофіційний наказ - нe розгалошувати інформацію щоди захворюваності в установах, дирeктори провeли роботу з колeктивами.Всe як у совку, причому вчитeлям дали аж одну маску за вeсь час! Враховуючи, що вчитeлі, здeбільшого, пeнсійного та пeрeдпeнсійного віку з купою хронічних захворювань, ризик важких форм дужe високий. Чи застрахували здоров'я пeдагогів, чи роблять ім рeгулярні тeсти, чи підвищили зарплатню за роботу в шкідливих умовах?помeр від короновірусу 49річний дирeктор школи 4, у місті Вишнeвому, також загинула вчитeль у м. Вінниці - і цe тільки початок...

https://patrioty.org.ua/society/u-vinnytsi-koronavirus-vbyv-vchytelku-shkoly-foto-347393.html
https://ukranews.com/news/730221-umer-direktor-litseya-v-vishnevom-vladimir-kovalenko-zaklyucheniya-o-prichinah-smerti-net
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25.01.2021 14:30 Відповісти
 
 