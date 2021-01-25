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Україна в ПАРЄ сьогодні має намір оскаржити повноваження делегації Росії, - "слуга народу" Мезенцева

Україна в ПАРЄ сьогодні має намір оскаржити повноваження делегації Росії, -

Україна на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи має намір оскаржити повноваження російської делегації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.

Глава делегації України, нардепка "Слуги народу" Марія Мезенцева заявила, що українська сторона ухвалила рішення особисто бути присутнім на сесії і прибула в Страсбург у повному складі.

За її словами, Україна разом з Литвою, Латвією, Естонією і Грузією планують ініціювати процедуру оскарження повноважень делегації Росії.

Зимова сесія однак відбудеться в так званому гібридному форматі, що передбачає як особисту, так і дистанційну присутність членів національних делегацій. Кожен повинен буде здати експрес-тест на COVID-19.

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Для оскарження потрібно, щоб як мінімум 30 депутатів від п'яти країн піднялися зі своїх місць у залі або повідомили про це головуючому в формі онлайн.

Потім питання підтвердження повноважень розглядатиме моніторинговий або регламентний комітет ПАРЄ.

"У своїй резолюції комітет може рекомендувати асамблеї підтвердити повноваження, не підтвердити їх або підтвердити з обмеженнями", - пише видання.

Автор: 

ПАРЄ (848) росія (65010) Слуга народу (2811) Мезенцева Марія (27)


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Ніззззя путіна дразнити. А то в його очах зникне бажання миру!
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25.01.2021 11:37 Відповісти
А обжаловать будет небось Левочкина?
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25.01.2021 11:52 Відповісти
мезенцева лично будет присутствовать при отстранении в свободное от шопинга время. экс руководитель ясько будет наблюдать за процессом по скайпу вся в слезах и губной помаде)
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25.01.2021 12:42 Відповісти
ОБСЕ давно продались!
Или перекупайте или ...
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25.01.2021 12:49 Відповісти
ПАСЕ еле уламало Рашку вернуться ( у них взнос больше всех), да ПАСЕ скорее подписантов выгонит)))
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25.01.2021 13:35 Відповісти
 
 