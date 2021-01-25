УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8275 відвідувачів онлайн
Новини
386 13

Нардеп "Голосу" Железняк про боротьбу з кнопкодавством у Раді: Встановлять додаткові камери, пропонують відсторонювати за подібні порушення

Нардеп

У парламенті розробляють заходи для боротьби з кнопкодавством, серед іншого пропонується відсторонювати нардепів на кілька тижнів за подібні порушення.

Про це в Telegram повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Спікер сьогодні повідомив, що всі вільні слоти (зазвичай це гальорка) відключені, всі картки депутатів прив'язуються до конкретного місця розміщення депутатів, в залі встановлять додаткові 4 камери", - зазначив парламентарій.

Крім того, власником відео із залу стає Рада, а не УДО.

"Є пропозиція внести зміни в закон і відсторонювати кнопкодавів на кілька тижнів, активно розбираємося з мінімальними вкладеннями перейти на систему "Рада-4". Усі фракції і групи підтримали. Можливо ми станемо найближчим часом свідком справжнього викорінення "піаністів" у Парламенті", - підсумував Железняк.

Також дивіться: Кнопкодавство за Шкарлета: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальну справу. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, раніше спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що Рада хоче посилити відповідальність за кнопкодавство і встановити додаткові камери.

Автор: 

кнопкодавство (100) Железняк Ярослав (551)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+1
Ну простіше ж активувати нову систему Рада, яку встановили ще при спікері Сєні, але так і не активували з того часу! Вона практично унеможливлює голосувати за себе і ще за когось!

Ну або сканери відбитків пальців поставити...
показати весь коментар
25.01.2021 11:39
+1
Но, сделать ТЕХНИЧЕСКИ кнопкодавство НЕВОЗМОЖНЫМ они НЕ ХОТЯТ!
Ведь фиг знает - вдруг самим понадобится?
показати весь коментар
25.01.2021 11:43
+1
я полностью с вами согласен.. проблема элементарная, и решить ее можно за минуту, раз и навсегда, но они ее решают 30лет))) совпадение? не думаю!
показати весь коментар
25.01.2021 11:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну простіше ж активувати нову систему Рада, яку встановили ще при спікері Сєні, але так і не активували з того часу! Вона практично унеможливлює голосувати за себе і ще за когось!

Ну або сканери відбитків пальців поставити...
показати весь коментар
25.01.2021 11:39 Відповісти
Та зо там думати і боротися? Зробити голосування відбитком пальця і все. Все одно їм всім рано чи пізно відбитки здавати прийдеться.
показати весь коментар
25.01.2021 11:40 Відповісти
В помощь фракции)))
Нардеп "Голосу" Железняк про боротьбу з кнопкодавством у Раді: Встановлять додаткові камери, пропонують відсторонювати за подібні порушення - Цензор.НЕТ 2318
показати весь коментар
25.01.2021 12:17 Відповісти
Плять,что угодно-только не сенсорная кнопка...
показати весь коментар
25.01.2021 11:40 Відповісти
Так ліберасти безвідповідальні. Жмуть уже 20 років по кнопках. Якби їх за кнопокдавство хоча б штрафували, або, краще, садили й з депутатів під дупу виганяли - тоб ніхто й не кнопкодавив. А це - не рада, а звіринець. Це безвідповідальна кімната відпочинку для душевно хворих, і просто дурних.
показати весь коментар
25.01.2021 11:40 Відповісти
ну, а хто там з них ще ще щось вимагає, якщо елементарних питань не можуть вирішити. Вони й так під себе ходять.
показати весь коментар
25.01.2021 11:42 Відповісти
да отож.. и так все 30 лет "борьбы" над элементарной проблемой...
показати весь коментар
25.01.2021 11:43 Відповісти
кнопкодавство - проблема высосана из пальца, тем более при пропорциональной системе выборов..
показати весь коментар
25.01.2021 11:48 Відповісти
я полностью с вами согласен.. проблема элементарная, и решить ее можно за минуту, раз и навсегда, но они ее решают 30лет))) совпадение? не думаю!
показати весь коментар
25.01.2021 11:52 Відповісти
Но, сделать ТЕХНИЧЕСКИ кнопкодавство НЕВОЗМОЖНЫМ они НЕ ХОТЯТ!
Ведь фиг знает - вдруг самим понадобится?
показати весь коментар
25.01.2021 11:43 Відповісти
Все це маячня. Поставте додаткову кнопку без всяких сенсорів відбитків пальця, щоб голосувати можна було тільки задіявши обидві руки і все. Не треба винаходити велосипед. Хочааа... Ці тварини будуть і спички вставляти та грузики класти... Але ж все таки набагато менше будуть кнопкодавити...
показати весь коментар
25.01.2021 11:54 Відповісти
"GOLOSU" - povaga !!!
показати весь коментар
25.01.2021 12:48 Відповісти
 
 