Нардеп "Голосу" Железняк про боротьбу з кнопкодавством у Раді: Встановлять додаткові камери, пропонують відсторонювати за подібні порушення

У парламенті розробляють заходи для боротьби з кнопкодавством, серед іншого пропонується відсторонювати нардепів на кілька тижнів за подібні порушення.

Про це в Telegram повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Спікер сьогодні повідомив, що всі вільні слоти (зазвичай це гальорка) відключені, всі картки депутатів прив'язуються до конкретного місця розміщення депутатів, в залі встановлять додаткові 4 камери", - зазначив парламентарій.

Крім того, власником відео із залу стає Рада, а не УДО.

"Є пропозиція внести зміни в закон і відсторонювати кнопкодавів на кілька тижнів, активно розбираємося з мінімальними вкладеннями перейти на систему "Рада-4". Усі фракції і групи підтримали. Можливо ми станемо найближчим часом свідком справжнього викорінення "піаністів" у Парламенті", - підсумував Железняк.

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Нагадаємо, раніше спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що Рада хоче посилити відповідальність за кнопкодавство і встановити додаткові камери.