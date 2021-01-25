Мінкультури просить посольство Великої Британії роз'яснити, чому російська служба ВВС внесла Севастополь і Сімферополь до списку міст РФ

Міністерство культури та інформаційної політики звернулося до посольства Великої Британії в Україні, щоб отримати роз'яснення від штаб-квартири Бі-Бі-Сі в Лондоні, чому російське бюро компанії внесло окуповані Севастополь і Сімферополь до списку російських міст.

"Злочини проти України та власного народу стали звичною практикою для внутрішньої політики Росії. За підсумками мирних протестів, що спалахнули по усій країні, заарештовано 3521 людину. Жахливий антирекорд… Міжнародні санкції проти російської влади мають бути встановлені найближчим часом. Але для цього потрібні рішучі дії не лише від керівництва держав, а ще й дотримання інформаційної безпеки, зокрема, міжнародними інформаційними агенціями", - написав міністр Олександр Ткаченко в телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Міністр вважає, що коли російське бюро Бі-Бі-Сі у своєму пості відносить Севастополь та Сімферополь – до російських міст, хоч і згадує про анексію – це вже подвійні стандарти.

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"Бі-Бі-Сі багато років вважається міжнародним взірцем достовірності інформації у матеріалах, тому МКІП звернеться до Посольства Великої Британії в Україні, щоб отримати роз’яснення від штаб-квартири Бі-Бі-Сі у Лондоні, чому їхня російська філія внесла Севастополь та Сімферополь у список російських міст, де проходили акції протесту проти затримання Навального", - зазначив Ткаченко, прикріпивши до повідомлення, що підтверджує інфографіку BBC.





