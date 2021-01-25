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Новини Агресія Росії проти України
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Мінкультури просить посольство Великої Британії роз'яснити, чому російська служба ВВС внесла Севастополь і Сімферополь до списку міст РФ

Мінкультури просить посольство Великої Британії роз'яснити, чому російська служба ВВС внесла Севастополь і Сімферополь до списку міст РФ

Міністерство культури та інформаційної політики звернулося до посольства Великої Британії в Україні, щоб отримати роз'яснення від штаб-квартири Бі-Бі-Сі в Лондоні, чому російське бюро компанії внесло окуповані Севастополь і Сімферополь до списку російських міст.

"Злочини проти України та власного народу стали звичною практикою для внутрішньої політики Росії. За підсумками мирних протестів, що спалахнули по усій країні, заарештовано 3521 людину. Жахливий антирекорд… Міжнародні санкції проти російської влади мають бути встановлені найближчим часом. Але для цього потрібні рішучі дії не лише від керівництва держав, а ще й дотримання інформаційної безпеки, зокрема, міжнародними інформаційними агенціями", - написав міністр Олександр Ткаченко в телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Міністр вважає, що коли російське бюро Бі-Бі-Сі у своєму пості відносить Севастополь та Сімферополь – до російських міст, хоч і згадує про анексію – це вже подвійні стандарти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російська служба ВВС NEWS внесла Севастополь і Сімферополь у список міст РФ. Не просувайте неправдиві наративи, - речник МЗС Ніколенко

"Бі-Бі-Сі багато років вважається міжнародним взірцем достовірності інформації у матеріалах, тому МКІП звернеться до Посольства Великої Британії в Україні, щоб отримати роз’яснення від штаб-квартири Бі-Бі-Сі у Лондоні, чому їхня російська філія внесла Севастополь та Сімферополь у список російських міст, де проходили акції протесту проти затримання Навального", - зазначив Ткаченко, прикріпивши до повідомлення, що підтверджує інфографіку BBC.

Мінкультури просить посольство Великої Британії розяснити, чому російська служба ВВС внесла Севастополь і Сімферополь до списку міст РФ 01
Мінкультури просить посольство Великої Британії розяснити, чому російська служба ВВС внесла Севастополь і Сімферополь до списку міст РФ 02
Мінкультури просить посольство Великої Британії розяснити, чому російська служба ВВС внесла Севастополь і Сімферополь до списку міст РФ 03

Автор: 

Велика Британія (5565) Крим (14135) Міністерство культури (756) росія (65010) Севастополь (554) Сімферополь (219) ЗМІ (1357) Ткаченко Олександр (509)


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Топ коментарі
+6
Регулярно читаю ВВС русский и украинские отделы. Уже давно есть четкое ощущение, что с русскоязычным Бибиси умело работают российские спецслужбы. очень много месседжей в материалах бибиси скорей в лайт-варианте вторят российской пропаганде, чем обьективности, к сожалению нет время рыться и приводить примеры, но их масса.
Раньше Бибиси были образцом журналистики - сейчас точно нет, это малопопулярное, непонятное по интерфейсу (идиотская подача новостей без хронологии и четкости) издание, где уже давным давно забыты журналистские стандарты (мнения разных сторон, комментарии независимых экспетров и т.д.). Даже их славетні лонгриды на научно популярные темы, скорей уже популярные чем научные. Но это не только с Бибиси со всеми традиционными СМи происходит и причины понятны.
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25.01.2021 11:53
+3
Так і є: "с русскоязычным Бибиси умело работают российские спецслужбы". До речі, з касапським Deutsche Welle - також. Та ж сама історія
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25.01.2021 12:15
+3
Мне плевать на ваши формальные выкладки Русин, для начала почитайте Бибиси хотя бы три дня и вообще почитайте что-то кроме соцсетей и пару украинских СМИ, а потому будете умничать. У русскоязычных западных СМИ много проблем даже по сравнению с передовыми украинскими, но чтобы это знать надо их хоть иногда открывать.
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25.01.2021 12:17
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"Министр считает, что когда российское бюро BBC в своем посте относит оккупированные Севастополь и Симферополь к российским городам, хотя и упоминает об оккупации, - это уже двойные стандарты"

Если упоминает об оккупации, то какие проблемы?
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25.01.2021 11:42 Відповісти
https://t.me/otkachenkokyiv/496 Tkachenko.UA : "Адже коли російське бюро Бі-Бі-Сі в своєму пості відносить Севастополь та Сімферополь - до російських міст, хоч і згадує про анексію - це вже подвійні стандарти."
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25.01.2021 12:28 Відповісти
Новость "В украинском городе Севастополе полиция жестоко разогнала митинг в защиту Навального" (со сноской внизу "оккупирован РФ") Вам бы понравилась больше?
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25.01.2021 14:57 Відповісти
Тю. А я про що? - Про те ж саме.
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26.01.2021 16:28 Відповісти
Сноску заметил, но не понял, что это такое.
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25.01.2021 11:46 Відповісти
А Шо, на рівні МЗС очко жим-жим?
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25.01.2021 11:48 Відповісти
"Знавець" дипломатії, а нащо дружній країні (стратегічному партнерові) на рівні МЗС щось видавати.
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25.01.2021 12:16 Відповісти
Регулярно читаю ВВС русский и украинские отделы. Уже давно есть четкое ощущение, что с русскоязычным Бибиси умело работают российские спецслужбы. очень много месседжей в материалах бибиси скорей в лайт-варианте вторят российской пропаганде, чем обьективности, к сожалению нет время рыться и приводить примеры, но их масса.
Раньше Бибиси были образцом журналистики - сейчас точно нет, это малопопулярное, непонятное по интерфейсу (идиотская подача новостей без хронологии и четкости) издание, где уже давным давно забыты журналистские стандарты (мнения разных сторон, комментарии независимых экспетров и т.д.). Даже их славетні лонгриды на научно популярные темы, скорей уже популярные чем научные. Но это не только с Бибиси со всеми традиционными СМи происходит и причины понятны.
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25.01.2021 11:53 Відповісти
"Регулярно читаю ВВС русский и украинские отделы. Уже давно есть четкое ощущение"

Нульовый (вновь прибывший на Цензор), а ты кто такой, что твое мнение должно иметь хоть какой то вес, в оценке https://uk.wikipedia.org/wiki/BBC наибольшей телерадиокомпании в мире?
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25.01.2021 12:04 Відповісти
Мне плевать на ваши формальные выкладки Русин, для начала почитайте Бибиси хотя бы три дня и вообще почитайте что-то кроме соцсетей и пару украинских СМИ, а потому будете умничать. У русскоязычных западных СМИ много проблем даже по сравнению с передовыми украинскими, но чтобы это знать надо их хоть иногда открывать.
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25.01.2021 12:17 Відповісти
Лаптеногий, я очень давно читаю ББС, а также уже давно на єтом форуме, а ті - нульовка лахтинская, обікновенная. В твоей методичке - сеять недоверие к СМИ - стран-партнеров Украины.
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25.01.2021 12:22 Відповісти
не заговарюйся
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25.01.2021 12:19 Відповісти
Так і є: "с русскоязычным Бибиси умело работают российские спецслужбы". До речі, з касапським Deutsche Welle - також. Та ж сама історія
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25.01.2021 12:15 Відповісти
Звичайна удмуртська брехня
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25.01.2021 12:18 Відповісти
Ответил ниже: "русская" служба не станет писать https://censor.net/ru/comments/locate/3243810/01921484-7dbe-72ab-bdd6-8b54c8fe25dd.
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25.01.2021 12:54 Відповісти
втям: навіть касапи, які складають штат касапської служби ВВС (та й з Deutsche Welle), будуть виконувати вказівки начальства з Лондона; і будуть пороти отсебятину, якщо прямої вказівки, як висвітлити ту чи іншу подію, з Лондона (чи з Берліна) не було. От вони і користуються цим.
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25.01.2021 13:24 Відповісти
теж мені дивина. тут цензор вніс окуповпаний зах.берег річки йордан в склад ізраїлю, а російське бібісі крим- бо що одним що іншим шекель не пахне! а право- срать!
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25.01.2021 11:56 Відповісти
не пора ли уже предложить ООН провести " Всемирный день протеста против оккупации РФ Крыма и части Донецкой и Луганской областей Украины ", с повсеместными акциями, чтобы то, что Крым - территория Украины - не было какой-то новостью (ну кроме тех, которым за то проплатили)
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25.01.2021 11:58 Відповісти
наивный,думаешь в мире кому то интересен чей там Крым украинский или российский или ты думаешь если проведут такие акции то они кого то заинтересуют из простых людей? Постсовковые страны для цивилизованных стран и людей в них что то далокое и неинтересное, им плевать что там творится )
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25.01.2021 12:02 Відповісти
ничё ничё, вода камень точит, даже тот, который " снеба "
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25.01.2021 12:05 Відповісти
"Мінкультури просить" почему просит, почему не тербует? Где МИД?
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25.01.2021 12:07 Відповісти
Не требует, потому что Великобритания - партнер и дружественная страна для Украины, потому нет смысла портить отношения из-за вопроса, который легко решается.
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25.01.2021 12:12 Відповісти
Все эти "расийские бюро" международных органимзаций - забиты ватой под завязку!
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25.01.2021 12:20 Відповісти
до чого тут посольство? це може пояснити будь хто, бо в той хрюцькій службі ВВС працюють цаповиті кацапісти з раші ********
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25.01.2021 12:22 Відповісти
это вопрос МИДа, а не Минкульта... но так как толстеющие умища МИДа Украины не поспевают за событиями, либо не координируют работу (два украинца - три гетьмана), так и выходит... вывод - наказать и Минкульт, и МИД... чтобы в дальнейшем думали что делать, когда делать и как делать и не боялись проводить консультации, как это заведено в нормальном мире... а сейчас ход англичан - а они в очередной раз мокнут украинскую сторону в дерьмецо... и будут правы...
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25.01.2021 12:24 Відповісти
Почему, почему... Да потому что "русская служба" - вот почему. Такие же упыри сидят и на дойчевелле (DW).
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25.01.2021 12:40 Відповісти
"Да потому что "русская служба" - вот почему"

Если бы это была "русская" служба по сути, а не по названию, то она не писала бы об https://www.bbc.com/russian/international/2015/05/150511_russian_military_ukraine_investigations участии войск рассеи на Донбасе и о хронике https://www.bbc.com/russian/features-47609756 анексии Крыма .
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25.01.2021 12:50 Відповісти
Спасибо, кэп. Как это я не додумался? На пальцах объясняю: глобально они гадить не могут (как в случае с аннексией Крыма и войной на Донбассе), а вот на такие мелкие подлости способны. Патамушта расеяне... Это у них в крови.
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25.01.2021 13:17 Відповісти
во-во!
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25.01.2021 13:25 Відповісти
Борьба с ветряными мельницами.
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25.01.2021 13:41 Відповісти
Разъяснить по какой причине Севастополь и Симферополь вдруг стали русскими городами? Разъясняю: по той же причине, по какой Леша Навальный именует Крым бутербродом. А иначе как русская служба ВВС и Леша будут харчеваться?
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25.01.2021 13:46 Відповісти
 
 