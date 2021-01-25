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Людям можуть компенсувати субсидіями всі ті втрати за комуналку, яких вони зазнали за січень, - Разумков

Людям можуть компенсувати субсидіями всі ті втрати за комуналку, яких вони зазнали за січень, - Разумков

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що українцям можуть компенсувати субсидіями втрати за комуналку за січень. Парламент планує звернутися до уряду з цього приводу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це він сказав під час засідання погоджувальної ради ВР.

"Всі погодилися з тим, щоб звернутися до Кабінету Міністрів у максимально стислі строки напрацювати зміни, які б дозволили компенсувати субсидіями всі ті втрати, які люди понесли за січень місяць. До цього ми як Верховна Рада готові долучитися і через постанови, і через зміни до державного бюджету України", - сказав Разумков.

Нагадаємо, раніше глава уряду Денис Шмигаль заявив, що одержувачі субсидій в Україні не відчують подорожчання комуналки в січні 2021 року. Тим, хто ще не оформив субсидії, слід найближчим часом звернутися по таку допомогу.

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Як повідомлялося, Кабінет Міністрів запропонував монетизувати пільги для будинків, які використовують електрику для опалення.

Так, в.о. міністра енергетики України Юрій Вітренко заявив, що ті споживачі, які можуть платити ринкову ціну за газ в 6,99 гривні за кубометр, платять її. Ті, кому потрібна допомога від держави, отримають субсидію.

Автор: 

ВР (14949) субсидія (1070) Разумков Дмитро (1526)


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Топ коментарі
+15
а могут и не компенсировать...акакаяразница?
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25.01.2021 11:42
+6
На сегодняшний день только один чиновник не разворовывает Украину, это Геннадий Адольфович Кернес! Хочу чтоб все чиновники последовали примеру Геннадия Адольфовича!
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25.01.2021 11:46
+6
Это нужно было делать не после того как (так обычно делает зебуинство при власти), а упреждающе. Вопросы к зебуинам из кабмина, жОПы и прочим:
Вы не знали, что газ сильно подорожает в январе?
Вы не знали, что субсидии населению сильно урезаны?
Вы не знали, что для многих пенсионеров при таких условиях сумма КОМУНАЛКА-СУБСИДИЯ примерно равна или даже больше пенсии?
Если не знали - какого х... вы там сидите?
Если знали - .... ....... ......... ......... .........
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25.01.2021 11:58
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а могут и не компенсировать...акакаяразница?
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25.01.2021 11:42 Відповісти
Випередив. Я нижче абсолютно аналогічний хотів написати, але побачив, що вже...
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25.01.2021 11:47 Відповісти
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25.01.2021 11:48 Відповісти
Идите в жопу, компенсаторы херовы. Верните ВСЁ, что вы сняли с людей, и, что проложенно по ЗАКОНУ. А после этого валите в Рашу на её вонючую Парашу.
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25.01.2021 11:43 Відповісти
То есть из бюджета в карман олигархам.
Ясно.
А кому не положено, должны субсидировать олигархов из своего кармана.
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25.01.2021 11:43 Відповісти
смотри какая ситуация.. я плачу и ПЛачу слезами от того что я плачу по полной... а тем временем субсидии по доходам 3 млн домохозяйств!!! ну с этим ещё так сяк ,НО 400.000 домохозяйств вояк ВСУ .. 370 вояк УБД(участников боевых действий) ...1 млн чиновников... 500.000 работников ЖКХ(работники теплосети водоканалов )200.000 ментов 50.000 пограничников и 50.000 СБУ и 5000000 работающих по серому но получающие субсидии и льготы... но у них то зарплата от 15.000 грн. а пенсия от 10000

А в КРАИНЕ всего то 10.млн домохозяйств и... кто платит по полной да содержит бюджет да эту свору льготников ДА ФОПы рабочие работающие по белому
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25.01.2021 11:57 Відповісти
У меня частный дом. Я с большим недоверием и ненавистью к разного рода фиртажам, не стал заключать годовой договор в этом году, и когда цена начала подниматься к зиме, купил 12 кубов дров. Отопление котлом обходится в 2-3 раза дешевле (точнее можно будет сказать в конце марта). Субсидия мне не полагается, ибо на мне числится до сих пор дом в крыму и теперь дом на материке на 290м...тобто буржуй. Но денег нет - небольшой бизнес в крыму я потерял, на втором полтиннике жизни найти оплачиваемую работу сложно, никакой компенсации мне как беженцу нет. Да и понятно - 290 метров под Киевом...мне и просить стыдно было бы. Но что мне делать, если жить надо, учить студента надо, а денег нет? Вот и приходится экономить дровами, подсобным хозяйством, работой за компьютером...
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25.01.2021 12:13 Відповісти
На сегодняшний день только один чиновник не разворовывает Украину, это Геннадий Адольфович Кернес! Хочу чтоб все чиновники последовали примеру Геннадия Адольфовича!
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25.01.2021 11:46 Відповісти
Як сказати. Він поки-що мер, хоч і вмер, а його подільники часу не втрачають, їм до осені знаєте скільки встигнути потрібно...
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25.01.2021 11:48 Відповісти
Справа не в Адольфовічеві, а в побажанні. Тут заперечень нема?
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25.01.2021 12:25 Відповісти
А побажання приймається.
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25.01.2021 13:10 Відповісти
кернес жил кернес жив кернес будет ЖИТЬ!!!!!!типа как Ленин
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25.01.2021 11:58 Відповісти
Вот так вот прямо всем-всем-всем? И даже тем, у кого субсидии нет?

Помойму ктото заврался.
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25.01.2021 11:47 Відповісти
Ключевые слова зедебилов:Могут,скорее всего,скоро,заключим,вырастет,возможно.Ну и кончилась эпоха бедности ,вместе с зеленой плесенью пришла эпоха нищеты!
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25.01.2021 11:49 Відповісти
Ключевое слово - МОГУТ...
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25.01.2021 11:49 Відповісти
Привожу пример. Живу одна. На пенсии с ноября 2020. 40 лет стажа. Пенсия 2850. Коммуналка за декабрь 2820. Субсидия за декабрь 810. В чистом остатке на жизнь на месяц 840. Как прожить????
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25.01.2021 11:53 Відповісти
во Франции не самая бедная страна подняли цену на топливо на 4,5 % и... страну парализовали забастовки митинги и акции протеста.. в укрине с 2013 г ЖКХ подорожали в 7 раз электричество в 6 раз инфляция 300% девальвация гривны 350%... а состояние 2-х олигархов порошенко + ахметова равно ВВП УКРАИНЫ за год!!!!!. где забастовки акции протеста...
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25.01.2021 12:03 Відповісти
От брехло, мало того, что бородатую бабушку с рукой в заднице зезедента призабыл, так ещё и порядок цифер путает. Пшёл в спам зебил.
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25.01.2021 12:14 Відповісти
И ты хочешь, что бы налогоплательщики оплачивали тебе твоё проживание в пятикомнатной квартире? А с какой это стати? Продавай свою квартиру и переезжай в однокомнатную.
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25.01.2021 12:07 Відповісти
Она хочет знать, как прожить месяц на 840 гривен.
В принципе вопрос о как прожить на 2850 тоже не безынтересен.
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25.01.2021 12:20 Відповісти
могут / Правильно говорит процентщик-ростовщик. Не у всех такие возможности как у него. Галушко взял взаймы у Разумкова крупную сумму и не вернул. Имущество Галушко было передано в ипотеку. Так, две автозаправочные станции передано в ипотеку Разумкову Дмитрию как способ обеспечения исполнения Галушко Олегом обязательства в размере 26 702 082,80 гривен по договору займа номер 553 заключенного 10.06 .2019 году между Разумковым Дмитрием (кредитор) и Галушко Олегом (заемщик).
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25.01.2021 11:56 Відповісти
Это нужно было делать не после того как (так обычно делает зебуинство при власти), а упреждающе. Вопросы к зебуинам из кабмина, жОПы и прочим:
Вы не знали, что газ сильно подорожает в январе?
Вы не знали, что субсидии населению сильно урезаны?
Вы не знали, что для многих пенсионеров при таких условиях сумма КОМУНАЛКА-СУБСИДИЯ примерно равна или даже больше пенсии?
Если не знали - какого х... вы там сидите?
Если знали - .... ....... ......... ......... .........
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25.01.2021 11:58 Відповісти
Тобто, кидай роботу и ганяй по кабінетам оформлювати субсидію?! Клас!!!
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25.01.2021 12:00 Відповісти
МОГУТ !!! НО НЕ БУДУТ !!!
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25.01.2021 12:02 Відповісти
ТАМ ПОМОГУТ !!!
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25.01.2021 12:25 Відповісти
З прізвищем Разумков, воно настільки хитрожопо-дурнувате, що навіть не розуміє, що не всі в цій злиденній країні можуть претендувати на субсидію з тими вимогами, які запровадили ЗЕбіли. Шкодлива тварина...
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25.01.2021 12:03 Відповісти
Как бы не так..! Негласное распоряжение Шмыгаля (фамилия, как нельзя больше, символичная) -под любым предлогом отказывать в субсидиях! Долги, у нуждающихся в субсидиях, растут, а главная фишка этих мародеров, -это отказ в субсидии из-за наличия, даже копеечного долга, за коммуналку! Если бы люди могли потянуть эти ваши "эуропейские тарифы" , кому на х...р нужны были бы ваши подачки?! На похороны свои оставьте, свиньи!
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25.01.2021 12:05 Відповісти
кидалово украинского народа, замаскированное под компенсаторы от кидал
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25.01.2021 12:07 Відповісти
не бреши брехунець. Поверни спочатку пенсіонерам ті субсидії, що ваші міністерські курви позабирали за борги по комуналці, бо потім будеш мати інші більш величезні проблеми неплатежів та тотального невдоволення
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25.01.2021 12:19 Відповісти
Дєбіл ***.....
А тим хто не має субсидій, як компенсувати?
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25.01.2021 12:24 Відповісти
В даному випадку потрібно провести перерахунок за грудень місяць в січні відповідно пониженого тарифу на газ.
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25.01.2021 12:28 Відповісти
обещать языком, не мешки ворочать.
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25.01.2021 12:54 Відповісти
Не людям а барыгам с кармана людей.
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25.01.2021 13:12 Відповісти
СМЕШНО . Если учесть что при расчете субсидии к примеру по централизованному теплу заложена такая мизерная норма, а выставляют теплоэнерго жильцам по " домовым счетчикам" такие ОБЪЕМЫ.. который превышают нормативные в 2, а местами и в три раза, и это при том что декабрь был плюсовым почти, что получателям субсидий в пору в петлю лезть, Пенсионеры воем воют, субсидия не спасает. Сумма платежа в 2-3 раза выше чем расчетные нормы субсидии, а это значит разница из карманов минуя обязательный платеж. В общем дуриоловка, в одном месте дали, в другом в два, три раза забрали.
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25.01.2021 13:43 Відповісти
лохотронщики
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25.01.2021 14:02 Відповісти
 
 