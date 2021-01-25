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Новини
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Задокументовано незаконну розробку надр на Одещині. Державі завдано збитків на 100 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Задокументовано незаконну розробку надр на Одещині. Державі завдано збитків на 100 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України задокументувала масштабну незаконну розробку надр у Біляївському районі Одеської області.

За попередніми даними досудового слідства, організувала незаконний бізнес місцева приватна комерційна структура. Ділки отримали офіційну ліцензію і почали видобувати пісок на площах, що значно перевищують розміри ліцензованих майданчиків. Вони реалізовували нелегально видобуту суміш місцевим приватним фірмам в обхід податкового законодавства, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

В ході слідчих дій правоохоронці виявили вантажівки і екскаваторної техніки, які були задіяні в нелегальних роботах.

"За попередніми оцінками фахівців, протиправна діяльність завдала державі збитки на більше ніж 100 мільйонів гривень. Проведено обшуки в офісі фірми та за місцями проживання фігурантів. Вилучено комп’ютерну техніку та бухгалтерію із доказами їх незаконної діяльності. Наразі на 12 одиниць спецтехніки судом накладено арешт, вирішується питання щодо накладення арешту на інше майно комерційної структури та особисте майно директора", - підкреслюють в СБУ.

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Задокументовано незаконну розробку надр на Одещині. Державі завдано збитків на 100 млн грн, - СБУ 01
Задокументовано незаконну розробку надр на Одещині. Державі завдано збитків на 100 млн грн, - СБУ 02
Задокументовано незаконну розробку надр на Одещині. Державі завдано збитків на 100 млн грн, - СБУ 03
Задокументовано незаконну розробку надр на Одещині. Державі завдано збитків на 100 млн грн, - СБУ 04
У межах розпочатого провадження за ч. 1 ст. 240 (порушення правил використання надр, що створило небезпеку для довкілля та спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України триває слідство, планується повідомити про підозру директору компанії.

Автор: 

Одеська область (3188) СБУ (12790) надра (57)


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Топ коментарі
+7
СБУ вместо того, чтобы ловить и уничтожать всякую прокацапскую нечесть, как стервятники ищут где бы поживиться. В Полиции есть куча подразделений, которые должны заниматься подобными преступлениями, при чем тут СБУ???
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25.01.2021 11:53
+3
Достаточно заплатить за превышенные размеры площади и сразу исчезнет "вред окружающей среде".
СБУ нечем заняться???
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25.01.2021 11:56
+2
Добитчікі оказалісь слішком жанимі... Не забашляли скільки треба то й разоблачілі...
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25.01.2021 11:47
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Добитчікі оказалісь слішком жанимі... Не забашляли скільки треба то й разоблачілі...
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25.01.2021 11:47 Відповісти
СБУ вместо того, чтобы ловить и уничтожать всякую прокацапскую нечесть, как стервятники ищут где бы поживиться. В Полиции есть куча подразделений, которые должны заниматься подобными преступлениями, при чем тут СБУ???
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25.01.2021 11:53 Відповісти
Достаточно заплатить за превышенные размеры площади и сразу исчезнет "вред окружающей среде".
СБУ нечем заняться???
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25.01.2021 11:56 Відповісти
г. Глухов Сумская область депутат городского совета ( он же предприниматель) Гриб Владимир вокруг города везде копает песок и продает его жителям города. но если человек поедет с прицепом на легковой машине набрать себе песка то этот же Гриб вызывает ментов.
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25.01.2021 12:05 Відповісти
Повеселил. Ты реально думаешь, что СБУ занимется защитой закона? Для решения своей проблемы, ты не с того начал. Надо было написать: Гриб Владимир: личное состояние - 50 млн. На банковских счетах - 10 млн. Подтянуть можно за добычу песка. Вот тогда другое дело.
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25.01.2021 13:20 Відповісти
согласен с вашей формулировкой на все 100%.
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25.01.2021 14:24 Відповісти
Де бабло, там Служба Бабла України. Де підрив безпеки Держави її немає, бо вона там де бабло. Зрозуміло, що неможливо знаходитись в різних місцях одночасно, тому головне правильно виставити пріоритети. Бабло перемагає зло!
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25.01.2021 12:37 Відповісти
Нужно наводить порядок в использовании ресурсов!
Недра принадлежат народу. А добытчики должны получать только за добычу, а продавать только государство.
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25.01.2021 12:42 Відповісти
Проклятые!!!!......расхитители олигархической собственности !
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25.01.2021 13:00 Відповісти
класна фотка як СБУ проводить "технічний огляд" автотранспорту. Буде врахована вантажопідйомність вантажівок, продуктивність ескаваторів, час роботи і визначений обєм добутого, підприємства отримувачі, сума виручених та сплачених коштів - підбитий баланс "уплотненного" бизнеса, а вподальшому намальована цифра маржі. Все це робиться в прискореному порядку- а вдруг поміняють начальника СБУ, починай все з початку.
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25.01.2021 14:26 Відповісти
 
 